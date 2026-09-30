AUF reúne a actores de educación superior en Beirut alrededor de AI

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Beirut, 30 de septiembre de 2026– The Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organizó, los días 29 y 30 de septiembre en Beirut, un simposio regional dentro del marco del proyecto « Integration pedagogic and prospective of AI in higher education in the Middle East » financiado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores (MEAE, Francia).

Durante dos días, unos 60 funcionarios universitarios, expertos y representantes del mundo socioeconómico examinaron las transformaciones inducidas por la inteligencia artificial en las universidades y las condiciones para su integración sostenible.

La sesión de apertura reunió a Jean-Noël Baléo, Director Regional de AUF Medio Oriente, Laurence Cossart, Oficial de Cooperación Científica y Académica de la Embajada de Francia en el Líbano, en representación de MEAE, Amin Nawahda, Director General de Desarrollo e Investigación Científica del Ministerio de Educación y Educación Superior de Palestina, Mazen el Khatib, Director General de Educación Superior del Ministerio de Educación y Egipto.

El trabajo del primer día incluyó el desarrollo de prácticas docentes y formación de maestros en la AI, así como cuestiones éticas, protección de datos y la necesidad de asegurar el uso justo e incluyente de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior. Los participantes también compartieron sus experiencias sobre Laboratorios de Aprendizaje, consideradas como espacios de experimentación, innovación educativa y colaboración entre instituciones.

El segundo día se dedicó a las nuevas aptitudes y a la adaptación de los planes de estudio frente a los cambios en el empleo y las necesidades del mercado de trabajo. En particular, los intercambios examinaron las aptitudes de la IA que se desarrollarían entre futuros graduados, microcertificaciones y las modalidades de colaboración entre universidades y agentes socioeconómicos.

Una mesa redonda de funcionarios de Egipto, el Líbano y Palestina, a nivel de los Directores Generales pertinentes, nos permitió finalmente reflexionar sobre las modalidades para una adaptación concertada de los planes de estudios universitarios, en la que participaron ministerios, instituciones de enseñanza superior, agentes de garantía de la calidad y el mundo profesional.

El coloquio cerró con la presentación de recomendaciones y perspectivas, así como la presentación de certificados emitidos por CY Cergy Paris Université tras una formación organizada en el marco del proyecto.

Acerca del proyecto – cifras clave

La ambición del proyecto « Integration of AI into Higher Education in the Middle East » es formar más de 100 referencias digitales a los usos de la inteligencia artificial y crear la capacidad de casi 2.700 maestros para integrar la IA en sus prácticas docentes.

Su objetivo es producir más de 500 escenarios educativos usando IA en diversas disciplinas.

Un total de 13 universidades se benefician del proyecto en 3 países (Egipto, Líbano y Palestina).

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