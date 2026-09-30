Reconstrucción sin intermediarios: el Sur podría convertirse en el laboratorio de un nuevo estado libanés

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Una reconstrucción que busca cambiar las reglas del juego

La reconstrucción del Líbano ya no se concebiría únicamente como una operación para reparar casas, carreteras e infraestructura destruida por la guerra. En el proyecto presentado por los documentos estudiados, se convertiría en el instrumento para una transformación mucho más profunda del funcionamiento del Estado. La idea central es crear una estructura libanesa para gestionar una parte importante de los fondos, imponer una trazabilidad digital de los gastos y pagar cierta ayuda directamente a los beneficiarios. Se dará prioridad a los suburbios sur y sur de Beirut, entre los territorios más afectados. Pero el programa sería de alcance nacional. Detrás de la reconstrucción aparece un objetivo institucional: reducir el papel de los intermediarios políticos en la distribución del dinero público e internacional, traspasando gradualmente estos nuevos métodos a las administraciones ordinarias.

El mecanismo descrito es particularmente ambicioso. Se basa en una estructura denominada Autoridad de Reconstrucción del Estado libanés, que debe establecerse por ley y estar dirigida por el Líbano. Sin embargo, tendría control internacional y trabajaría bajo la supervisión de los donantes. Esta combinación busca resolver una contradicción antigua. Los socios extranjeros quieren garantías sobre el uso de sus fondos. Pero la administración externa directa sería políticamente difícil de aceptar y podría considerarse como una forma de tutela. Por consiguiente, el proyecto trata de establecer una línea intermedia: el liderazgo libanés, la base jurídica libanesa, pero la auditoría y la transparencia de los agentes internacionales.

Pero el cambio real radica en la circulación del dinero. El sistema propuesto limitaría el paso de la financiación mediante redes políticas y administrativas tradicionales. Los pagos pueden llegar directamente a los receptores. La contratación pública se publicaría en una plataforma digital. Cada dólar debe ser rastreado. Se puede verificar la identidad de los beneficiarios. También se establecerían mecanismos de controversias. Por consiguiente, la tecnología no sería un mero instrumento administrativo. Sería uno de los medios utilizados para cambiar las relaciones entre el Estado, los partidos y los ciudadanos.

40 mil millones de dólares, pero no sólo para edificios destruidos

La suma de 40 mil millones de dólares a que se hace referencia en el proyecto no es una mera estimación del daño causado por la guerra. Se presenta como un sobre estratégico mucho más grande. Debe financiar la reconstrucción pasada y presente, el fortalecimiento del ejército, la estabilización financiera vinculada a los depositantes, la transformación digital, la rehabilitación municipal y la reconstrucción institucional.

Esta precisión es esencial. Hablar de un fondo de $40 mil millones dedicado sólo a la destrucción material daría una imagen incorrecta del proyecto. La ambición es financiar simultáneamente varios pilares de una nueva arquitectura estatal.

Este enfoque se basa en el razonamiento político. La reconstrucción de edificios sin instituciones de reconstrucción, según la lógica del proyecto, duplicaría debilidades anteriores. Del mismo modo, el fortalecimiento del ejército sin prestar servicios públicos a la población del Sur dejaría intactas las dependencias sociales que se desarrollaban en torno a otros actores. Por último, la reforma de los bancos sin cambiar los mecanismos de gasto público no sería suficiente para restablecer la confianza.

Por lo tanto, los distintos componentes están vinculados voluntariamente. La reconstrucción física debe producir una presencia estatal. La presencia del Estado debe crear confianza. La confianza debe fomentar el regreso de las actividades económicas a las instituciones. Y esta estandarización debe reducir gradualmente la capacidad de las organizaciones políticas para desempeñar funciones que deben ser responsabilidad de las autoridades públicas.

Precisamente esta articulación hace que el proyecto sea mucho más político que un clásico programa de ayuda internacional.

Los primeros logros previstos en 90 días

El calendario previsto hace hincapié en la velocidad. Los primeros proyectos de reconstrucción en el Sur deben ser visibles dentro de los 90 días siguientes al inicio del programa. Este plazo no es sólo técnico. Está respondiendo a una estrategia.

Los diseñadores de proyectos asumen que la confianza pública no puede lograrse mediante declaraciones. Debe demostrarse rápidamente que el Estado puede reparar una carretera, reconstruir el equipo público, pagar una indemnización o restaurar un servicio sin esperar años.

La primera fase abarcaría 12 meses. Incluirá la consolidación de la cesación del fuego, el establecimiento jurídico de la autoridad de reconstrucción, los primeros proyectos de construcción en el Sur, el despliegue del ejército en las zonas afectadas por un retiro israelí, el lanzamiento de auditorías financieras y la apertura de una plataforma digital para supervisar los gastos de reconstrucción.

Los programas de vivienda y retorno de emergencia también deberían comenzar durante este período. La reconstrucción municipal se llevará a cabo paralelamente. Al final del primer año, el cambio debe ser suficientemente visible para que la población pueda medir una diferencia concreta.

El proyecto hace que la velocidad sea un instrumento político. Cada proyecto completado debe fortalecer la credibilidad del Estado. Por el contrario, cualquier retraso puede reforzar la idea de que las instituciones oficiales no pueden satisfacer las necesidades.

Una plataforma digital para rastrear cada dólar

El pilar más innovador del programa es la digitalización obligatoria de la gestión de fondos. El principio se resume en una fórmula simple: ningún dinero sin transparencia digital.

Cada gasto debe ser supervisado. Cada beneficiario debe ser identificado. Los mercados deben aparecer en una plataforma accesible. Los datos sobre proyectos financiados se harán públicos. La lógica es minimizar las áreas opacas en las que se pueden desarrollar favoritismo, secuestro o clientelismo.

Las apuestas van más allá de la lucha tradicional contra la corrupción. El sistema también pretende reducir el papel del intermediario. En el funcionamiento tradicional de muchos programas sociales o locales, el ciudadano suele depender de una administración, una elegida, un partido o una personalidad capaz de acelerar un archivo. El nuevo modelo buscaría establecer una relación más directa entre la institución y el receptor.

Por consiguiente, un hogar cuya vivienda haya sido destruida podría registrarse en una base de datos verificable. Su derecho a la indemnización se determinará según criterios definidos. El pago podría hacerse directamente sin pasar por una estructura partidista.

El mismo principio podría aplicarse a los contratistas. Se registrarían las solicitudes de licitación, contratos y pagos. Sería más fácil saber qué empresa había obtenido un contrato, por qué cantidad y con qué propósito.

El proyecto obviamente no garantiza la desaparición de la corrupción. Una plataforma digital puede ser manipulada si los datos iniciales son falsos o si los controles son débiles. Pero altera las posibilidades de verificación y crea trazas que no existen en un sistema basado en decisiones opacas.

Una autoridad libanesa, pero bajo vigilancia internacional

La gobernanza de la nueva estructura es una de las cuestiones más delicadas. Su junta directiva será designada por el Presidente de la República y el Presidente del Consejo, con la participación de un grupo de donantes internacionales. Ningún partido o departamento tendría autoridad exclusiva para nombrar.

Una comisión de auditoría independiente también incluiría la participación internacional periódica. Las decisiones sobre los desembolsos serían adoptadas por la autoridad y no directamente por los ministerios sectoriales. Los informes se transmitirían simultáneamente al Gobierno del Líbano y al mecanismo internacional de supervisión.

El objetivo es claro: evitar que un ministerio controlado por una fuerza política decida solo sobre la asignación de miles de millones de dólares.

Pero esta organización abre una importante cuestión institucional. ¿Hasta qué punto una estructura especial puede asumir funciones normalmente desempeñadas por los ministerios sin más debilitamiento de la administración pública?

El proyecto trata de hacer frente a esta objeción presentando la autoridad como mecanismo de transición. En última instancia, sus funciones deben transferirse a instituciones nacionales permanentes. Por consiguiente, serviría de laboratorio para instalar nuevas normas antes de incorporarlas al Estado.

El éxito dependerá precisamente de esta transición. Si la autoridad se vuelve más poderosa que los ministerios, podría crear un estado paralelo en nombre de la reconstrucción estatal. Si, por el contrario, transfiere gradualmente sus métodos a las administraciones, podría contribuir a su modernización.

El Sur y el Suburbio Sur en primera línea

El programa tiene una prioridad geográfica y social. Las personas que han sufrido la mayor destrucción deben ser los primeros beneficiarios. Por lo tanto, el Sur ocupa un lugar central, al igual que los suburbios del sur de Beirut.

Esta prioridad podría ser políticamente sensible en un país en que la distribución de los recursos se interprete periódicamente a través de los equilibrios comunitarios. En los documentos se aclara que no debe considerarse una ventaja religiosa. Sería justificado por la magnitud del daño y la función del Sur en los arreglos de seguridad previstos.

El mensaje político buscado también es explícito: el regreso del Estado al Sur no debe ser presentado como castigo para las personas que apoyaron a Hezbolá. Debe tomar la forma de reconstrucción y mejora concreta de sus condiciones de vida.

Esta distinción es fundamental. Una estrategia que combina la construcción estatal con una sanción colectiva contra una comunidad podría tener el efecto opuesto. Fortalecería la solidaridad defensiva y las redes políticas existentes.

Por consiguiente, el programa tiene por objeto disociar a la población de la estructura militar sin oponerse al Estado a la población. Los residentes deben poder ver que obtienen vivienda, infraestructura y servicios independientemente de su posición política.

La batalla central: ¿quién distribuirá ayuda?

Es aquí donde la fusión entre la reconstrucción digital y la lucha contra el clientelismo tiene sentido. En el Líbano, la distribución de la ayuda nunca es totalmente neutral cuando se trata de un intermediario político. Una persona que facilita el acceso a la compensación, financia una reparación o encuentra una solución administrativa puede convertir un servicio en una relación de lealtad.

El sistema previsto busca eliminar parte de esta mecánica. Si la ayuda viene directamente al beneficiario según criterios públicos, el intermediario pierde parte de su poder.

Esta transformación no se trata sólo de Hezbollah. Los documentos anticipan la resistencia de otros actores políticos tradicionales. Existen redes de patrocinio en varias regiones y comunidades. Los funcionarios pueden considerar que una administración digital centralizada amenaza su capacidad de intervenir en la distribución de recursos.

El sector bancario también puede resistir ciertos aspectos del programa, incluidos los relacionados con la distribución de pérdidas y los depositantes. Por consiguiente, los intereses amenazados por la reforma son múltiples.

Reducir el debate a una confrontación entre el Estado y Hezbolá sería insuficiente. El proyecto podría poner en tela de juicio una forma mucho más amplia de operar la política libanesa.

El caso particular de Nabih Berri en los documentos estudiados

Los documentos también anticipan la posible oposición del Presidente de la Sala Nabih Berri. Esta hipótesis debe ser presentada con cautela: es una anticipación contenida en el proyecto en estudio, no evidencia de una oposición realmente anunciada por la persona interesada.

La lógica atribuida a los diseñadores del plan es que la nueva arquitectura podría reducir el papel de los intermediarios tradicionales en la representación y distribución de recursos dentro de la comunidad chiíta. Una reconstrucción gestionada directamente por una autoridad nacional y controlada numéricamente alteraría los canales habituales de mediación política.

El documento también se refiere al uso de mecanismos constitucionales para impedir que un actor tenga derecho a bloquear por sí solo. De nuevo, este es un escenario de trabajo atribuido a los autores del proyecto, no una decisión institucional ya adoptada.

Sin embargo, esta dimensión muestra lo lejos que va la reflexión. La reconstrucción no sólo se considera un medio para reemplazar los servicios de Hezbollah. Podría cambiar todas las relaciones entre ciudadanos, representantes electos, partidos y administración.

Hezbollah se enfrenta a la competencia de los servicios

La dimensión más estratégica se refiere a Hezbollah. El proyecto comienza por la observación de que su relación con parte de su base no se basa únicamente en armas o ideologías. También se basa en una red de servicios, apoyo, protección e intermediación.

En esta lectura, pedir brutalmente a la población que rompa con el partido sería ineficaz. En primer lugar, debería ofrecerse una alternativa creíble.

La reconstrucción se convierte así en una forma de competencia institucional. Si el estado reconstruye una casa, financia un municipio, paga directamente ayuda y garantiza seguridad, ocupa un espacio hasta entonces lleno de otras estructuras.

Los documentos consideran que la velocidad es esencial. Una administración que promete durante dos años sin un sitio de construcción perdería la batalla antes de que empezara. Por el contrario, una casa reconstruida o una indemnización realmente pagada puede alterar la percepción del papel del Estado.

Esta estrategia no garantiza un cambio en la orientación política de la población. Los documentos a veces sugieren una evolución gradual de la lealtad, pero no hay pruebas mecánicas de que una mejora de los servicios conduciría a cambios electorales o ideológicos. A population can benefit from public services while maintaining its political convictions.

Lo que el programa puede cambiar más seguro es dependencia funcional. Un ciudadano que pueda obtener sus derechos directamente del Estado necesita menos intermediario, independientemente de su opinión política.

El riesgo de reconstrucción visto como un instrumento de combate político

Sin embargo, hay una contradicción en esta estrategia. Cuanto más documentos explican que la reconstrucción debe reducir la dependencia de Hezbolá, más el partido puede presentar el programa como una operación política dirigida contra él.

Esta percepción podría complicar la aceptación local del esquema. Una familia cuya casa está destruida quiere compensación. Pero si la ayuda se presenta públicamente como una herramienta para transformar su entorno político, puede crear desconfianza.

Por lo tanto, la comunicación se vuelve casi tan importante como la arquitectura financiera. El programa debe ser capaz de ser presentado como una reconstrucción de las regiones más afectadas y una restauración de los servicios públicos, en lugar de un intento de compra de lealtad.

Los propios documentos enfatizan esta matiz. Recomendan evitar un lenguaje de anunciar la destrucción de la base social de Hezbollah. Ellos favorecen un discurso centrado en la reconstrucción del Estado y la asistencia a las comunidades que más han sufrido.

La diferencia no es sólo retórica. Determinará cómo se recibirá el programa en el Sur.

Una transformación que podría ir más allá de la reconstrucción

Si el modelo funciona, su impacto podría superar las regiones destruidas. La plataforma digital, la licitación transparente, los pagos directos y los mecanismos de verificación podrían ampliarse a otras jurisdicciones.

El proyecto prevé que, después de la fase de consolidación, entre los años segundo y quinto, las funciones de la autoridad especial se transferirán gradualmente a las estructuras nacionales permanentes.

El Sur se convertiría entonces en un campo de pruebas para una reforma mucho más amplia del estado. A procedure created to compensate a destroyed house could then inspire a national social assistance mechanism. Se podría utilizar una plataforma para los mercados de reconstrucción para otras adquisiciones públicas. Una base para verificar a los beneficiarios podría integrarse en una administración digital más general.

Sin embargo, este desarrollo sigue condicionado a una cuestión fundamental: ¿realmente las instituciones políticas aceptarán transferir el poder para distribuir recursos a mecanismos automáticos y transparentes?

Porque detrás de los miles de millones, edificios y plataformas es la apuesta real del programa. La reconstrucción propuesta no es sólo sobre cuánto dinero se gastará. Busca determinarque tendrá el poder de distribuirloEsto es precisamente lo que podría hacer el Sur no sólo el principal proyecto material de posguerra en el Líbano, sino también el terreno para la confrontación más profunda entre dos modelos del Estado: el que el ciudadano obtiene un servicio a través de una red política, y el que se supone que lo obtenga directamente porque posee la derecha.

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