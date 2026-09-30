Salarios, transporte y servicio civil: la nueva crisis social que la estabilidad monetaria ya no es suficiente para contener

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Una tregua en el transporte que no resuelve la cuestión de los ingresos

El 30 de septiembre de 2026 era un importante día de movilización social en el Líbano. Finalmente se abrió a una situación más compleja. El movimiento anunciado por el transporte por carretera y el Sindicato General de Trabajadores fue suspendido después de las negociaciones con las autoridades. Por otra parte, los empleados de la administración pública mantenían su propio eslogan. Confirmaron la huelga general el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre, así como el cierre previsto para el viernes siguiente. La yuxtaposición de estas dos decisiones da una imagen precisa del clima social. El gobierno todavía puede desactivar ciertas movilizaciones cuando pone medidas concretas sobre la mesa, pero no tiene una respuesta general a la erosión de los ingresos. En transporte, la suspensión del movimiento tuvo lugar después de una larga reunión con el Ministerio de Finanzas. Representantes del sector insistieron en que la huelga no era un fin en sí misma. Es un medio de presión para hacer cumplir las decisiones negociadas. Una de las medidas más precisas se refiere a los conductores públicos regulares. Se pagará una ayuda financiera mensual de 12 millones de libras esterlinas del 1o de octubre al 31 de diciembre en una primera fase. Este período de tres meses es revelador. Proporciona una respuesta inmediata, pero todavía no es un mecanismo permanente de apoyo a los ingresos. Por consiguiente, la suspensión de la movilización no puede equipararse con la desaparición del problema. Más bien, abre un período de auditoría durante el cual los sindicatos observarán el cumplimiento de los compromisos. El costo del transporte sigue siendo el centro de la ecuación social. Para un conductor, el aumento del combustible reduce directamente los ingresos desechables. Para un empleado, aumenta el costo diario de viajar al trabajo. Para una empresa, afecta la prestación y los servicios. Un aumento de los flujos de combustible a través de varias capas de la economía antes de alcanzar el precio pagado por el consumidor. Por lo tanto, el debate sobre el transporte es menos una crisis sectorial que una indicación de la dificultad de mantener el poder adquisitivo en una economía en la que una parte importante del gasto diario sigue vinculada directa o indirectamente al dólar.

La continuación de la huelga en la administración pública muestra paralelamente los límites de una política de respuesta sectorial. Los empleados pidieron específicamente a sus colegas que no tuvieran en cuenta la información que anunciaba una cancelación general de la transacción. Esta aclaración revela la fragmentación del frente social. La suspensión decidida por las organizaciones de transporte no se refiere automáticamente a la administración pública. Los funcionarios gubernamentales siguen abordando un problema que se ha construido a lo largo de varios años: el colapso del valor real de los salarios y la acumulación subsiguiente de medidas para que las administraciones puedan seguir funcionando sin reconstruir completamente la política salarial. La ayuda, las primas y los subsidios podían aliviar a los funcionarios con carácter ad hoc. No necesariamente reemplazan un salario cuyo valor real es predecible y cuya cantidad permite la planificación de los gastos del hogar. Esta diferencia es esencial. La ayuda de una sola vez responde a una emergencia. Un salario define el valor duradero del trabajo. La crisis libanesa ha difuminado gradualmente esa frontera. Parte de los ingresos ahora depende de mecanismos correctivos creados para compensar la pérdida del poder adquisitivo. El problema ya no puede reducirse a la cuestión de cuánto añadir a los ingresos del mes siguiente. Se ocupa de la estructura misma de la remuneración. También se refiere a la capacidad del Estado para financiar a sus empleados de manera sostenible sin causar un nuevo desequilibrio fiscal. Esta dificultad explica por qué las negociaciones sociales están progresando en etapas. Pero también crea un riesgo: cada sector que consigue una mejora anima a otros a exigir una corrección similar. El Estado se encuentra entonces enfrentado a una sucesión de negociaciones separadas mientras que la causa fundamental es común. Los conductores, funcionarios públicos y empleados del sector privado no tienen los mismos estatutos. Sin embargo, todos tienen la misma mecánica: cuando los precios aumentan más rápido que sus ingresos, la estabilidad salarial nominal se convierte en una caída real de los niveles de vida.

El costo de la vida se convierte en el verdadero termómetro de la crisis

La peculiaridad de la fase actual es precisamente la discrepancia entre los signos de estabilización monetaria y la experiencia cotidiana de los hogares. Durante los años más brutales de colapso, el tipo de cambio fue el termómetro principal de la crisis. Cada caída de la libra casi inmediatamente produjo una nueva ola de precios. El enlace era visible y entendido por todos. La situación de hoy es diferente. Una mayor estabilidad de los tipos de cambio puede reducir algunos mecanismos de pánico sin devolver el poder adquisitivo perdido a los hogares. En los supermercados, los consumidores siguen comparando precios para alimentos y productos esenciales. El arbitraje tiene lugar en cantidades, marcas y a veces en el aplazamiento de una compra. Este desarrollo es importante porque cambia el centro de gravedad del problema. La pregunta ya no es cuánto vale la moneda nacional. Se convierte en: ¿cuántos productos un salario realmente permite comprar? El costo del combustible ilustra esta transformación. Incluso cuando el precio de un producto importado no está sujeto a un dramático choque, transporte, energía, almacenamiento y entrega relacionados con el intercambio puede aumentar su costo final. Los comerciantes pasan parte de estos cargos. Las casas reducen su consumo. Esta reducción a su vez puede afectar a empresas y empresas, que venden menos mientras sus propios costos siguen siendo altos. Esto permite que el país experimente una forma de estabilidad monetaria sin una estabilización social real. Es esta distinción la que explica el aumento de las reclamaciones. Un trabajador no mide su nivel de vida sólo durante el dólar. Lo mide con alquiler, canasta de alimentos, combustible, tarifas escolares, salud y servicios esenciales. Cuando estos gastos absorben una proporción creciente de ingresos, la sensación de crisis persiste incluso si el mercado de intercambio parece más tranquilo.

El riesgo es tanto más importante como las soluciones temporales pueden enmascarar la magnitud del problema. La ayuda de 12 millones de libras a los conductores públicos proporciona una respuesta identificable a una categoría profesional. No altera la organización del transporte en el Líbano. Sin embargo, la ausencia de una red pública suficientemente desarrollada hace que gran parte de la población dependa de automóviles privados, taxis, servicios privados o transporte público por carretera. El costo de la movilidad se convierte entonces en un componente directo del salario necesario para trabajar. Un empleado puede recibir un aumento y perder una porción unas semanas más tarde si el costo del transporte aumenta. Por el contrario, conteniendo artificialmente las tarifas pagadas por los pasajeros puede debilitar los conductores si aumentan sus cargas. Por lo tanto, el conflicto social pasa de un actor a otro sin desaparecer. Este mecanismo también aparece en la administración pública. La administración eficaz requiere que los empleados presenten y reciban una remuneración adecuada. Pero aumentar la factura salarial sin ingresos correspondientes puede crear presión adicional sobre las finanzas públicas. Por consiguiente, el Estado debe mejorar simultáneamente los ingresos, aumentar los ingresos y modernizar su funcionamiento. Estos objetivos son complementarios a largo plazo, pero pueden entrar en conflicto inmediatamente. Los oficiales necesitan una corrección ahora. Las reformas fiscales y administrativas tienen un efecto más lento. Esta diferencia en el tiempo explica parte de la tensión. También fomenta la sensación de que los empleados soportan inmediatamente el costo del ajuste mientras que los beneficios de las reformas siguen siendo futuros. En estas circunstancias, el regreso de los movimientos sociales no es un accidente. Traduce una pregunta abierta desde el colapso: ¿cómo reconstruir los ingresos después de estabilizar algunos de los mecanismos monetarios?

Soluciones de categoría que alejan el problema sin crear políticas salariales

La respuesta del Gobierno en este momento revela una preferencia por la negociación caso por caso. Este método tiene una ventaja obvia. Ayuda a evitar que una serie de reclamaciones diferentes se convierta inmediatamente en un movimiento social unificado. Los conductores pueden obtener ayuda específica. Los empleados públicos negocian sus salarios. Las organizaciones obreras discuten los salarios, el transporte o los beneficios sociales por separado. Así pues, cada archivo puede ajustarse a las limitaciones del sector de que se trate. Pero esta flexibilidad tiene un costo. Produce gradualmente un sistema donde los ingresos dependen de una acumulación de mecanismos distintos, a veces temporales, cuya coherencia se hace difícil de percibir. La cuestión del salario mínimo sigue siendo especialmente delicada en este contexto. Un aumento puede mejorar los ingresos nominales de los empleados menos remunerados. Sin embargo, si se produce sin mejorar la productividad y sin una recuperación suficiente de la actividad, algunas empresas pueden resultar difíciles de absorber. Pueden reducir su número, aumentar sus precios o seguir desarrollando trabajos informales. Por otra parte, dejar el salario mínimo demasiado lejos del costo real de la vida significa institucionalizar los salarios que ya no cubren las necesidades básicas. Así que no hay número mágico. Una política salarial creíble debe incorporar varios parámetros: precio, actividad económica, ingresos públicos, situación empresarial, transporte, protección social y cambios en el costo de los servicios. También debe evitar que cada corrección se supere rápidamente con nuevos aumentos de precios. El Líbano debe pasar de una lógica de compensación a una lógica de ingresos. Mientras las medidas sigan siendo esencialmente correctivas, las negociaciones reanudarán cada vez que la inflación o los costos energéticos absorban algunos de los logros alcanzados.

This situation also raises a question of justice between professional categories. Un conductor público puede beneficiarse del apoyo porque su sector tiene una organización capaz de negociar. Un empleado del estado puede utilizar el paro del trabajo para ejercer presión. Un empleado de una pequeña empresa o un trabajador informal puede no tener los mismos medios. Sin embargo, está experimentando el mismo aumento en la cesta de alimentos, combustible o servicios. Por consiguiente, una política social basada principalmente en la capacidad de cada grupo para obtener una indemnización puede aumentar la brecha entre quienes tienen un equilibrio de poder y quienes no lo hacen. Aquí es donde normalmente deben intervenir los sistemas de protección social. However, their weakening during the crisis has increased dependence on ad hoc support, employers, families and sometimes community networks. La cuestión de los beneficios sociales se suma así a la de los salarios. Una remuneración ligeramente superior no es suficiente si una enfermedad excepcional, educación o gasto puede desequilibrar completamente el presupuesto de un hogar. Por consiguiente, la controversia salarial es también un conflicto sobre la calidad de los servicios públicos y los mecanismos de protección colectiva. Esto es lo que hace la situación de 2026 diferente de una negociación convencional sobre un aumento salarial. No se trata sólo de distribuir los frutos del crecimiento entre empleadores y empleados. Los ingresos y las protecciones deben ser reconstruidos después de un colapso que ha alterado profundamente las referencias económicas de la población.

El servicio público se convierte en una prueba para la reconstrucción estatal

El conflicto entre los empleados públicos tiene una dimensión particular en este contexto. El gobierno dice que quiere reconstruir instituciones, fortalecer el control financiero, modernizar la administración y mejorar los servicios. Estos objetivos requieren un servicio público capaz de trabajar normalmente. Sin embargo, un Estado no puede pedir permanentemente a sus agentes que realicen una reforma institucional si su remuneración sigue siendo el centro de un conflicto permanente. Por consiguiente, la huelga del 30 de septiembre y el 1o de octubre no se limita a los funcionarios públicos. Cada cierre de una administración afecta a ciudadanos y empresas. Los archivos se están haciendo tarde. Las formalidades son cada vez más largas. Las inversiones pueden ser ralentizadas. La calidad del servicio público se deteriora, lo que a su vez refuerza la desconfianza del Estado. Un círculo vicioso puede entonces establecerse: las administraciones débiles proporcionan servicios menos eficientes; los ciudadanos están menos dispuestos a pagar impuestos por estos servicios; los ingresos siguen siendo bajos; El Estado tiene menos medios para pagar adecuadamente a sus empleados. Romper este mecanismo requiere más que un aumento. Es necesario definir el número de funcionarios necesarios, sus funciones, su nivel de remuneración y sus objetivos de servicio. La transformación digital puede reducir algunas tareas repetitivas, pero requiere inversión y habilidades. No reemplaza automáticamente a los funcionarios públicos. Por el contrario, una administración más digital necesita agentes capaces de gestionar sistemas, revisar datos y acompañar a los ciudadanos. Por lo tanto, la reforma salarial debe estar vinculada a una reforma de la administración, sin que se utilice uno como pretexto para retrasar indefinidamente el otro.

La dificultad política reside en el calendario. Los empleados piden mejoras inmediatas porque su gasto es inmediato. Una reforma integral del Estado lleva varios años. Por consiguiente, las autoridades están obligadas a gestionar dos temporalidades. Deben prevenir el colapso del poder adquisitivo a corto plazo evitando la creación de compromisos financieros imposibles. La ayuda temporal proviene de esta contradicción. Ahorran tiempo, pero se vuelven problemáticos cuando se convierten en sistemas permanentes. El caso del transporte por carretera es instructivo. La asistencia mensual hasta el 31 de diciembre puede proporcionar un puente a un plan más estable. Si no se desarrolla ninguna solución antes de esa fecha, la misma crisis puede reaparecer simplemente a medida que se aproximan 2027. La lógica también se aplica a las otras categorías. El gobierno no puede negociar indefinidamente cuarto tras trimestre. Deberá elaborar una política más legible sobre salarios, prestaciones, transporte y prestaciones sociales. De lo contrario, cada plazo presupuestario se convertirá en un nuevo enfrentamiento. La estabilidad social entonces dependerá menos de la capacidad de prevenir una huelga que de la capacidad de predecir ingresos reales del hogar.

Una crisis social menos dramática que el colapso, pero potencialmente más sostenible

La nueva fase de la crisis libanesa podría, por tanto, ser menos dramática que la del colapso monetario, siendo más difícil de resolver. Una caída brusca en la moneda es inmediatamente visible. La erosión de los ingresos reales actúa más lentamente. Se obliga a los hogares a reducir las cantidades compradas, a aplazar los gastos, a cambiar sus movimientos o a abandonar determinados servicios. Cada decisión adoptada en aislamiento parece modesta. Sin embargo, su acumulación está transformando el nivel de vida. El riesgo político proviene precisamente de esta acumulación. Los conductores suspendieron su movilización porque obtuvieron compromisos concretos. Los empleados públicos mantenían el suyo porque sentían que su caso no estaba resuelto. Otras categorías observan estas negociaciones. Si encuentran que sólo la movilización puede obtener una corrección, se les puede alentar a adoptar la misma estrategia. El gobierno podría entonces encontrarse ante un solo movimiento, pero una sucesión de conflictos sociales. Esta fragmentación a veces hace que la crisis sea menos visible a nivel nacional. No lo hace menos profundo. Incluso puede instalarse sosteniblemente, sector tras sector.

Por lo tanto, el reto es evitar que la política social se convierta en una serie de treguas compradas durante unos meses. La ayuda de 12 millones de libras a conductores públicos muestra que la negociación puede producir una medida concreta. La continuación de la huelga administrativa muestra inmediatamente que este método no resuelve todo el problema. La línea de fractura real se encuentra ahora entre el ingreso nominal y el ingreso real. Mientras los hogares sigan viendo que los precios absorben sus ajustes salariales, cada aumento aparecerá temporal. Mientras las empresas permanezcan frágiles, les resultará difícil financiar una corrección duradera. Mientras las finanzas públicas permanezcan bajo presión, el Estado buscará acuerdos intermedios en lugar de una revisión completa. El Líbano se enfrenta así a una etapa diferente de la de los primeros años de la crisis. Estabilizar la moneda era una condición necesaria para detener el colapso. Esta estabilización no es suficiente para reconstruir el nivel de vida. Por lo tanto, la cuestión social de 2026 está avanzando hacia un terreno más difícil: determinar qué ingresos realmente hace posible vivir, cómo financiarlo de manera sostenible y cómo evitar que el costo de la estabilización sea soportado principalmente por aquellos cuyos salarios ya han perdido la mayor parte de su antiguo valor.

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