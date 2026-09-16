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La salida anunciada del Finul ya abre una batalla diplomática sobre la arquitectura de seguridad que tendrá que tener éxito en el sur del Líbano. Detrás de las declaraciones oficiales sobre apoyo al ejército libanés, varios escenarios comienzan a aparecer en la prensa el 16 de septiembre de 2026. Aún no describen un acuerdo. Más bien, revelan una negociación continua, con varias fórmulas competidoras. El Pakistán parece ser un posible candidato para una futura fuerza multinacional. También se menciona una presencia militar estadounidense en un análisis. Al mismo tiempo, las capitales occidentales están discutiendo la era post-final y el lugar que ocupa el ejército libanés.

Ad Diyar del 16 de septiembre de 2026 trae los elementos más precisos en la pista paquistaní. Según « fuentes políticos informados » citados por el periódico, Islamabad quisiera extender en Líbano el papel diplomático adquirido en las negociaciones entre Washington y Teherán. La cooperación oficial entre el Líbano y el Pakistán sólo formará parte de un acercamiento mucho más amplio.

El Pakistán va más allá de la mediación

La primera etapa de este acercamiento ya es visible. Ad Diyar recuerda la reciente visita al Pakistán del Ministro del Interior Ahmad Hajjar. En particular, se llegó a un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros y la cooperación en materia de seguridad contra estupefacientes y delitos informáticos. Islamabad también reafirmó su apoyo a la soberanía del Líbano y condenó los ataques israelíes.

Pero las fuentes citadas por Ad Diyar describen una ambición diferente. Según se informa, se han celebrado conversaciones en los corredores de las Naciones Unidas y en reuniones entre funcionarios regionales sobre una posible función militar pakistaní en el Líbano. Según estas fuentes, Islamabad está preparado en principio para participar en la « fuerza alternativa », sea cual sea la forma, que podría tomar del Finul después del fin de su misión.

Esta perspectiva forma parte de una transformación más amplia de la diplomacia paquistaní. Islamabad había acogido y patrocinado varias etapas de conversaciones entre los Estados Unidos e Irán desde el 20 de abril de 2026. Ese proceso había conducido a la firma del memorando de junio, antes de que las negociaciones se trasladaran a Ginebra y Doha. Pese a las dificultades encontradas desde entonces, el Pakistán seguirá considerándose un posible intermediario entre Washington y Teherán.

Esta posición es de interés directo para Beirut. Las fuentes de Ad Diyar creen que funcionarios libaneses ven al Pakistán como un Estado que puede hablar simultáneamente con estadounidenses e iraníes. Su peso militar y sus relaciones con ambas partes podrían convertirlo en un jugador aceptable en un ambiente donde la composición de la fuerza futura es tanto un asunto político como militar.

El Presidente Joseph Aoun ya ha indicado que el Líbano acoge con beneplácito toda asistencia que pueda ayudar a poner fin a la guerra. Según Ad Diyar, los últimos contactos entre el Líbano y el Pakistán han reforzado la idea de que el Pakistán también podría servir de canal para que el Irán facilite la aplicación de posibles acuerdos internacionales.

Una futura fuerza multinacional todavía sin forma definitiva

The scenario reported by Ad Diyar does not necessarily consist of simply replace Pakistani peacekeepers with current peacekeepers. Más bien, el documento se refiere a la posibilidad de un nuevo mecanismo multinacional.

Pakistán podría ser uno de sus núcleos. Actualmente no es uno de los 46 países que participan en la Final, con Ad Diyar con una contabilidad de 7.462 efectivos. Por otra parte, Islamabad tiene larga experiencia en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Para fuentes cotidianas, esta experiencia daría a su ejército tanto habilidades técnicas como una forma de legitimidad internacional para participar en una nueva misión creada para evitar un vacío de seguridad en el Sur.

Por lo tanto, la participación de Pakistán en la reunión preparatoria de París dedicada al apoyo al ejército adquiere mayor importancia. Oficialmente, esta reunión debe identificar las necesidades del ejército y las fuerzas de seguridad. En la lectura propuesta por las fuentes de Ad Diyar, también puede utilizarse para medir la voluntad de los Estados de participar en el próximo paso.

El diario añade otro elemento: los funcionarios libaneses buscarían una fórmula regionalmente aceptable, mientras que una alianza militar esencialmente europea en el Sur, según sus fuentes, se encontraría con la oposición israelí y la renuencia estadounidense. Por consiguiente, el Pakistán presentará un perfil diferente.

Sin embargo, debe mantenerse una distinción esencial. Ad Diyar informa aquí de las evaluaciones de fuentes anónimas. No hay pruebas en el corpus de que ya se ha llegado a un acuerdo internacional para confiar al Pakistán ese papel.

Finlandia confirma que después del finlandés ya es un tema de debate

Sin embargo, un elemento oficial da más coherencia a la existencia de debates sobre el mecanismo futuro.

Ad Diyar, de 16 de septiembre, informa de la visita a Beirut del Ministro de Defensa finlandés Antti Häkkänen. Finlandia ha participado durante mucho tiempo en Finul. Su Ministro se reunió con Joseph Aoun y el Ministro de Defensa del Líbano, Michel Menassa.

Häkkänen dijo que su país consideraba favorablemente lo que el Líbano desearía durante el período posterior al final del mandato de Finul. También destacó la voluntad de Finlandia de fortalecer su cooperación militar con Beirut. El Líbano, por su parte, procura mantener la participación internacional en el Sur después del fin de la misión actual.

Esta señal es importante. No confirma el escenario paquistaní ni el de una presencia americana. No obstante, confirma que la cuestión dedespués de que Finul se trate ahora como un dossier concretoentre Beirut y algunos asociados internacionales.

Por consiguiente, el debate ya no se limita a mantener o abandonar la misión existente. Empieza a mirar lo que vendrá tras ella.

Washington, París y Roma en el corazón de la búsqueda de una fórmula

Al Joumhouria coloca esta reflexión en una negociación más amplia. Los informes diarios de que se están llevando a cabo preparativos para la conferencia de París sobre el ejército en paralelo con las deliberaciones sobre las negociaciones entre el Líbano e Israel, la ampliación de la autoridad estatal y las modalidades para el despliegue del ejército en el Sur.

Según la información diplomática reportada por el periódico, la cuestión central se convierte en la capacidad de pasar de un marco político general a mecanismos ejecutables. Las negociaciones anteriores habrían permitido algunos avances técnicos en « zonas experimentales » y el despliegue del ejército. Pero las cuestiones más difíciles siguen siendo abiertas: retiro israelí, mecanismo de verificación, arreglos de seguridad y armas de Hezbolá.

Por consiguiente, la cuestión de la futura presencia internacional debe leerse a través de este marco. Una nueva fuerza no podría concebirse independientemente de la misión confiada al ejército libanés, las modalidades de la retirada israelí y las garantías que se solicitarían de las diversas partes.

Washington mantiene una posición central en este dispositivo. Al Jumhouria señala que la sustitución de la reunión de Roma por un nombramiento entre los embajadores libaneses e israelíes en Washington confirma la voluntad estadounidense de mantener el control del canal diplomático. El periódico ve como una señal de que Washington no quiere que el proceso sea bloqueado a pesar del aplazamiento de la nueva reunión en Roma.

Annahar del 16 de septiembre de 2026 hace una lectura cercana en este punto. El diario cree que la organización de una reunión entre los embajadores del Líbano e Israel tiene como objetivo mantener vivo el proceso, incluso sin un progreso decisivo inmediato. El apoyo al ejército sigue la misma lógica: preservar un marco mínimo hasta que la situación regional permita seguir progresando.

La hipótesis más sensible: fuerzas estadounidenses en el sur

En este contexto aparece el escenario más espectacular. Ad Diyar, de 16 de septiembre, publicó un análisis titulado « ¿Fuerzas Americanas en el Sur? ».

El texto se refiere a una anticipación atribuida al diplomático estadounidense Aaron David Miller. Según la redacción del periódico, un acuerdo entre Beirut y Tel Aviv podría eventualmente dirigir, con el acuerdo de Teherán, al estacionamiento de fuerzas estadounidenses más que europeas en el sur del Líbano.

El alcance de esta información debe definirse estrictamente. Ad Diyar no reporta aquí una decisión del gobierno de Estados Unidos. El diario no produce un proyecto formal de despliegue. Este es un escenario atribuido a un diplomático americano en un análisis.

La diferencia es fundamental.

Pero la hipótesis se vuelve interesante cuando está cerca de otra información. El Pakistán se presenta como un posible elemento de una fuerza multinacional. Finlandia discute oficialmente con Beirut el escenario después de la final. Washington mantiene el control sobre la mediación entre el Líbano e Israel. París se prepara con el apoyo de Beirut al ejército. Y las discusiones ya se centran en las condiciones concretas para un futuro mecanismo de seguridad.

Por lo tanto, no hay evidencia convergente a favor de una fuerza estadounidense. Estos son signos convergentes de queel vacío dejado por el Finul ya es el tema de una competencia entre varias arquitecturas posibles.

Una ecuación de tres niveles: Fuerzas Armadas Libanesas, Fuerza Internacional y Garantías Regionales

La primera arquitectura se centraría en el ejército libanés. Se convertiría en la fuerza principal desplegada sobre el terreno, con mayor apoyo internacional y un mecanismo externo de verificación y asistencia.

El segundo añadiría una fuerza multinacional a esta presencia nacional. A continuación, el Pakistán podría desempeñar un papel importante debido a su experiencia militar y su capacidad para mantener relaciones con actores antagónicos. Este es esencialmente el escenario descrito por las fuentes de Ad Diyar.

El tercero sería mucho más directamente americano. Consistiría en una presencia de los Estados Unidos sobre el terreno y cambiaría profundamente la naturaleza de las garantías de seguridad en el Líbano meridional. De momento, las fuentes proporcionadas no nos permiten ir más allá de la hipótesis reportada por Ad Diyar.

Sin embargo, el factor iraní atraviesa los tres escenarios. El papel de Pakistán radica precisamente en su capacidad de colaborar con Teherán. La hipótesis estadounidense reportada por el propio Ad Diyar asume el consentimiento iraní. Y los arreglos de seguridad previstos en el Sur no pueden separarse del destino de las armas de Hezbollah.

Es aquí donde el dossier post-final se une directamente al de las negociaciones regionales.

Sur se convierte en un pedazo de regulación regional

El calendario ayuda a acelerar las discusiones. Las negociaciones con Israel deben definir las condiciones para la retirada y los arreglos de seguridad. El nombramiento de París debe determinar las capacidades adicionales necesarias para el ejército. Los contactos con países que probablemente participen en los arreglos futuros también están empezando a tomar forma.

Pakistán tiene una ventaja especial en esta ecuación. Su posible presencia podría responder simultáneamente a varias limitaciones: traer una fuerza militar con experiencia, evitar una composición exclusivamente occidental y mantener un canal político con Irán.

Pero esta no es una solución. Asimismo, ninguna fuente del cuerpo confirma que una fuerza estadounidense ha sido aprobada por Washington, Beirut o Teherán. Los documentos de prensa describen hipótesis, consultas e intereses que intersectan. Aún no describen un acuerdo.

Eso es precisamente lo que hace que el archivo sea importante. La pregunta ya no es sólo para sabercuando Finul sale del sur, pero qué arquitectura de seguridad será lo suficientemente aceptable para evitar que su salida de crear un vacío.

Detrás de Pakistán, Finlandia, París, Roma y Washington, hay varias concepciones de la era post-final. Su comúnidad sigue siendo con el ejército libanés. Su principal diferencia es la identidad, el mandato y el poder de la presencia internacional que lo acompañará.

Por el momento, el Pakistán es la vía más detallada comunicada por una fuente de prensa. La opción americana sigue siendo la más sensible y la menos establecida. Entre ellas, las consultas occidentales muestran que la búsqueda de una alternativa ya ha comenzado.