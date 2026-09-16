Depósitos bancarios: detrás de escenas entre Beirut y el Fondo Monetario

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El proyecto de ley tenía por objeto organizar el tratamiento de las pérdidas financieras y el reembolso de los anticipos de los depositantes libaneses de manera mucho menos lineal que el debate público sugiere. Detrás de los desacuerdos conocidos sobre la distribución de las pérdidas entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos y sus accionistas, Annahar, de 16 de septiembre de 2026, describe un proceso legislativo inusual: las observaciones atribuidas al Fondo Monetario Internacional continuarán llegando incluso cuando ya se están discutiendo los textos, obligando a los funcionarios libaneseses a asumir las disposiciones ya examinadas.

Este mecanismo contribuiría directamente a los retrasos. También proporciona una mejor comprensión de por qué el Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, no espera una rápida aprobación del texto sobre la organización financiera y el retorno de los depósitos.

Según Annahar, Karim Souaid mencionó recientemente un horizonte de hasta ocho meses antes de la adopción del proyecto. El diario afirma que esta estimación no era necesariamente una crítica al Parlamento. Se centrará en la forma en que se elaboraron, enmendaron y revisaron los textos financieros negociados con el Fondo.

El tema es particularmente sensible. Este proyecto debe determinar las reglas para tratar parte de las consecuencias de la crisis bancaria que privó a los depositantes del acceso normal a su dinero. También debe complementar la legislación ya aprobada sobre la reestructuración bancaria. Sin embargo, según la información publicada por Annahar, el texto todavía no ha alcanzado una forma suficientemente estable para permitir un viaje parlamentario ordinario.

Cambios posteriores al inicio del trabajo parlamentario

La confianza más interesante de Annahar concierne a la circulación de los comentarios del Fondo Monetario.

El periódico explica que, en un proceso legislativo tradicional, el Consejo de Ministros adopta un proyecto y lo remite al Parlamento. Los comités parlamentarios lo examinan antes de que pase antes de la asamblea.

En los textos relacionados con el programa de reforma financiera, el funcionamiento sería diferente.

Según Annahar, de 16 de septiembre, una vez que se haya transmitido el proyecto al Parlamento y se haya comenzado a examinarlo, las nuevas listas de observaciones y cambios atribuidos al Fondo Monetario podrían todavía llegar a los funcionarios libaneses.

El comité parlamentario se enfrentaría entonces a un texto en movimiento.

Deben reabrirse algunas disposiciones ya examinadas. En algunos casos, el examen podría incluso referirse a artículos sobre los cuales ya se había producido una votación.

Por consiguiente, el problema no es sólo la existencia de diferencias entre el Líbano y el Fondo. Se debe al momento en que estas diferencias aparecen en el proceso.

Un texto considerado suficientemente exitoso para ser enviado al Parlamento podría seguir evolucionando después de su llegada a los Miembros.

Annahar cree que este método ya ha contribuido a prolongar considerablemente el examen de las reformas financieras anteriores.

Comentarios de circuitos inusuales

La vida cotidiana revela otro detalle mucho más sorprendente.

Según Annahar, de 16 de septiembre, no habría correspondencia oficial directa entre el Fondo Monetario y el Parlamento en este proceso.

Algunos comentarios vendrían a través del gobierno o asesores. El periódico incluso evoca las transmisiones por mensajería instantánea o por correo electrónico que no tomaría la forma de correspondencia institucional tradicional con el Parlamento.

Esta información merece ser manejada con precisión. Annahar no dice que las leyes libanesas sean redactadas directamente por el Fondo Monetario. En él se describe un mecanismo en el que las observaciones atribuidas a la institución internacional llegan a los responsables mientras ya está en marcha el procedimiento legislativo.

Pero este método plantea una pregunta institucional obvia: ¿cuándo un proyecto negociado con una organización internacional se vuelve lo suficientemente definitivo para ser aprobado al legislador?

El problema es más importante porque los cambios no son marginales.

Annahar recuerda que, durante el examen de la Ley de reestructuración bancaria, los comentarios recibidos durante el curso del proyecto podrían haber afectado a una parte importante del texto.

La comisión tuvo que volver a su propio trabajo.

El gobierno habría asumido el texto

Además, el proyecto sobre el déficit financiero y los depósitos ya no estaría en manos del Parlamento.

Annahar informa que Nawaf Salam habría asumido el proyecto de reconsideración.

Este movimiento explica en parte por qué Karim Suaid no considera su adopción inminente.

Así que la cuestión no es sólo cuánto tiempo tomará el Parlamento para votar sobre la ley. Primero debe lograrse una versión suficientemente estable entre el gobierno, las autoridades financieras y el Fondo Monetario.

Sin embargo, las diferencias siguen siendo importantes.

La visita a Beirut de una delegación del Fondo se realiza precisamente en este contexto. El proyecto sobre organización financiera y devolución de depósito es una de las principales cuestiones examinadas.

El punto central de fricción sigue siendo la forma en que se absorben las pérdidas acumuladas desde la crisis.

¿Quién pagará la cuenta?

Detrás de los debates técnicos hay una cuestión simple y políticamente explosiva: ¿quién llevará las pérdidas?

Se puede pedir al Estado que asuma parte de la carga. El Banco del Líbano se ve directamente afectado por la escala de su balance y las obligaciones acumuladas en los años anteriores a la crisis. Los bancos comerciales también están en el centro del plan. El destino de sus accionistas y capital es uno de los puntos sensibles de las negociaciones.

Por fin vienen los depositantes.

Cualquier arquitectura financiera se juzga en el Líbano a través de una pregunta: ¿qué parte de sus depósitos serán capaces de recuperarse, según qué calendario y en qué forma?

Annahar indicó que los debates con el Fondo incluían mecanismos para la asignación de pérdidas y reestructuración y recapitalización de los bancos.

Por consiguiente, el proyecto debe arbitrar entre intereses directamente contradictorios.

Una pérdida excesiva para los depositantes sería políticamente difícil y socialmente pesada. Poner la carga sobre el Estado equivale a transferirla a las finanzas públicas y, en última instancia, a los contribuyentes. La implantación de una recapitalización masiva en los bancos puede conducir a la desaparición o reestructuración de parte del sector.

No hay solución sin costo.

Es precisamente por eso que cada modificación del texto causa una nueva batalla.

Karim Souaid no cree en la adopción rápida

En este contexto, la estimación del Gobernador del Banco del Líbano tiene otro significado.

Según Annahar, Karim Suaid indicó que la ley podría no llegar a ser durante varios meses. El periódico insiste en que esta evaluación no apunta necesariamente al ritmo del trabajo del Parlamento.

En cambio, el Gobernador habría tenido en cuenta todo el proceso: negociaciones, enmiendas, arbitrajes gubernamentales, observaciones del Fondo, examen de los comités y adopción parlamentaria.

La diferencia es importante.

Sólo acusar a los Miembros de retrasar las reformas no haría posible explicar por qué los proyectos se presentan ante ellos antes de que sigan experimentando cambios sustanciales.

Annahar estima que este método puede agregar de seis a ocho meses a un texto.

Por lo tanto, la responsabilidad del retraso se vuelve difusa.

El gobierno está negociando. El Fondo hace requisitos o observaciones. El Parlamento está considerando. Las autoridades financieras intervienen. Entonces algunos arreglos vuelven al circuito.

Mientras tanto, los depositantes están esperando.

Una batalla alrededor del artículo sobre los bancos

El desacuerdo se refiere en particular a las condiciones impuestas al sector bancario.

Annahar informa de que las discusiones siguen siendo difíciles sobre el mecanismo de recapitalización y balance de balances. El objetivo declarado es determinar qué bancos pueden recuperar una posición financiera viable y que tendrá que ser reestructurado o fuera del mercado.

Este paso es inseparable del procesamiento de depósitos.

Un banco no puede ser declarado viable sin determinar el valor real de sus activos, pérdidas y pasivos que todavía puede cumplir.

Desde el comienzo de la crisis, el Fondo ha subrayado la necesidad de reconocer las pérdidas en lugar de retrasarlas indefinidamente.

Pero compartir esas pérdidas sigue siendo el núcleo del conflicto libanés.

Cada actor busca reducir su participación.

Los bancos defienden su supervivencia y accionistas. El Estado trata de evitar seguir cargando sus finanzas. El Banco del Líbano debe preservar su capacidad futura de llevar a cabo una política monetaria. Los depositantes exigen la devolución de sus activos.

La ley debe convertir este conflicto en reglas.

Eso es precisamente lo que explica su dificultad.

El Fondo, un socio indispensable pero controvertido

Por lo tanto, la relación con el Fondo Monetario sigue siendo ambivalente.

El Líbano necesita un acuerdo internacional para restablecer parte de su credibilidad financiera y facilitar el acceso a la financiación externa. El Fondo está buscando una serie de reformas para que el sistema financiero sea sostenible.

Pero la forma en que estos requisitos entran en el procedimiento nacional se convierte en un tema.

La información publicada por Annahar destaca un área que no es visible en el proceso: el movimiento de cambios entre expertos internacionales, el gobierno y los parlamentarios.

Si los comentarios siguen llegando después de la transmisión oficial de los proyectos, el debate ya no se centra exclusivamente en su contenido. También se refiere al método utilizado para producir la ley.

Esta cuestión está lejos de la secundaria.

Una reforma tan importante como la de los depósitos debe determinar el destino de parte de los ahorros acumulados por los libaneses durante décadas. También rediseñará el sector bancario y determinará la distribución de una parte considerable de las pérdidas financieras.

Por consiguiente, es esencial la estabilidad jurídica del texto.

Por el contrario, Annahar describe un proceso en el que el proyecto puede continuar cambiando mientras su revisión ya está en marcha.

Ocho meses que todavía podría ser caro para los solicitantes

El horizonte mencionado por Karim Souaid no significa que la ley se apruebe necesariamente en ocho meses. Más bien, da una idea de cuánto tiempo puede tomar el proceso si persisten las diferencias actuales.

Ninguna de las informaciones publicadas permite obtener la versión final del texto.

Tampoco es posible determinar con precisión qué se recuperará cada categoría de solicitantes. Las modalidades finales siguen dependiendo de los arbitrajes que aún tienen que tener lugar.

Esto es precisamente lo que hace importante la confianza de Annahar.

Muestran que, tras las declaraciones públicas sobre la urgencia de las reformas, la ley más esperada por los solicitantes libaneses sigue siendo negociada a varios niveles. Y que el texto presentado mañana a los eurodiputados no sea exactamente el que circula entre Beirut y el Fondo Monetario hoy.

En el caso de los depositantes, el debate institucional tiene una consecuencia muy concreta: mientras los funcionarios libaneses y el Fondo no hayan estabilizado su compromiso respecto de las pérdidas, los bancos y los depósitos, el calendario de retorno también seguirá suspendido.