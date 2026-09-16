Beirut Port: Michel Aoun se queja después de recibir información sobre su posible desafío

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El ex Presidente Michel Aoun presentó el miércoles 16 de septiembre de 2026 una denuncia penal tras la publicación de información que indica su posible participación en la investigación de la explosión del puerto de Beirut. Está representado en este proceso por su abogado Wadih Akl.

La denuncia llega el día siguiente a la difusión de información atribuida a una fuente judicial anónima. According to the authorities, the prosecutor recommended to the investigating judge Tarek Bitar that the former Head of State be prosecuted in the case of the explosion of 4 August 2020.

En esta etapa, no se anunció la decisión de incautar a Michel Aoun por Tarek Bitar. The information disseminated relates to what the prosecutor allegedly asked the judge, who is responsible for the decision on the prosecution.

La denuncia presentada por Michel Aoun incluye actos de insulto, difamación, calumnia, falsa acusación, violación del secreto de la investigación y fabricación de información falsa.

Michel Aoun denuncia « perdicios judiciales »

El ex Presidente impugna las condiciones en que se hizo pública la información relativa a su posible acusado.

« En casos manchados de sangre, un rumor no es sólo una palabra pasajera; Constituye una nueva agresión contra las víctimas y un intento de asesinar la verdad antes de llegar al santuario de la justicia », dijo Michel Aoun.

En particular, se refiere a la información presentada como « failure » relacionada con las conclusiones de la fiscalía en la investigación de la explosión.

Michel Aoun desarrolla dos hipótesis. Si la información publicada corresponde realmente al contenido del documento judicial, su divulgación plantea la cuestión de una violación del secreto de la investigación. Si son incorrectos, considera que se plantea la cuestión de hacer y difundir información falsa.

« Si la fuga es genuina, levanta sospechas de violación del secreto de la investigación; Si es falso, levanta sospechas de hacer y difundir noticias falsas », dice.

En ambos casos, el ex Presidente considera que ello es una violación del buen funcionamiento de la justicia.

He also denounces an attempt to distort the facts, to hide the real perpetrators and to construct a media conviction outside the judicial process.

Un posible desafío relacionado con su conocimiento del nitrato

The information giving rise to the complaint indicates that the prosecution had requested Tarek Bitar to prosecute Michel Aoun on account of the information he allegedly had before the explosion.

According to the anonymous judicial source behind these revealeds, the former president was reportedly aware of the presence of ammonium nitrate in the port of Beirut and its dangerousness.

Según la misma versión, la fiscalía le acusaría de no adoptar las medidas necesarias para hacer frente a este peligro y de no presentar el caso ante el Conseil Supérieur de Défense.

Sin embargo, este es el contenido atribuido a las conclusiones de la fiscalía por una fuente anónima. El documento en sí no se hizo público y Tarek Bitar no anunció que había mantenido estos elementos contra Michel Aoun.

La distinción es decisiva para el estado actual de las actuaciones: el ex Presidente es objeto de información sobre el procesoposible desafíono un cargo anunciado por el juez de instrucción.

Más de 70 personas involucradas en el examen de la fiscalía

La controversia se produjo después de que el juez Bitar examinara el caso por el Fiscal Mohammad Saab.

This work specifies the responsibilities of over 70 persons involved in the investigation. Incluyen a políticos actuales y antiguos, oficiales militares y de seguridad y funcionarios públicos. Some had already been questioned by Tarek Bitar during the proceedings.

La Fiscalía examinó el caso después de completar la mayoría de las investigaciones realizadas por el juez.

Mohammad Saab entregó su examen el martes 15 de septiembre. En este contexto se formuló la recomendación relativa a Michel Aoun, según la información atribuida a la fuente judicial anónima.

However, the transmission of the document to the judge does not terminate the proceedings.

La decisión sigue en manos de Bitar

Tarek Bitar ahora tiene que examinar la posición del fiscal y decidir sobre la acción jurídica.

Es su responsabilidad determinar los cargos contra las diversas personas afectadas. También puede realizar actos de investigación adicionales antes de adoptar sus decisiones.

Por lo tanto, la recomendación atribuida al fiscal sobre Michel Aoun no vincula automáticamente al juez.

La situación del ex Presidente permanecerá legalmente abierta hasta que se pronuncie Tarek Bitar.

La denuncia presentada el miércoles también crea un nuevo procedimiento alrededor de la información difundida en el archivo. Michel Aoun pide ahora al tribunal que se interese en las condiciones en que se hicieron públicos los elementos relacionados con su posible acusado.

Por consiguiente, la cuestión se refiere a dos procedimientos separados. La primera sigue siendo la investigación de Tarek Bitar sobre la explosión del puerto y las responsabilidades de las personas afectadas. La segunda se refiere a las « impedidas judiciales » denunciadas por Michel Aoun y su autenticidad o, según la hipótesis planteada en su denuncia, posiblemente fabricada.

Así pues, el ex presidente no impugna la decisión de presentar cargos contra él, ya que no se ha anunciado tal decisión. His complaint comes in response to the publication of information on a recommendation allegedly made by the prosecution and which Tarek Bitar has yet to consider.