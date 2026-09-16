Gobierno de Salam: ¿Por qué la batalla de la confianza podría contraponer a los oponentes

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La sesión parlamentaria dedicada al gobierno de Nawaf Salam tenía por objeto permitir a sus oponentes ejercer presión sobre el ejecutivo. Podría producir el efecto opuesto. Según varios informes publicados en la prensa libanesa el 16 de septiembre de 2026, las críticas contra el gobierno siguen siendo fuertes, pero en esta etapa no parecen formar una mayoría dispuesta a causar su caída. Más importante aún, un voto de confianza podría obligar a los parlamentarios críticos o vacilantes a apoyar a Nawaf Salam para evitar la apertura de una nueva crisis política.

Ad Diyar, de 16 de septiembre, informa que los círculos a favor del gobierno consideran que una posible demanda de confianza convertiría el período de sesiones en una prueba política mucho más amplia. Según ellos, podría llevar a la reconstitución de una mayoría parlamentaria alrededor del Primer Ministro, incluso con parlamentarios que no apoyan necesariamente toda su política.

El razonamiento planteado es menos acerca de unirse al gobierno que las consecuencias de su caída. En un Parlamento fragmentado, causando la salida de Nawaf Salam abriría inmediatamente la cuestión de su sustitución y la formación de un nuevo ejecutivo. Ad Diyar cree que un rápido acuerdo sobre un nuevo equipo sería muy difícil.

El periódico va tan lejos como para evocar la existencia de un límite político conocido de los protagonistas. Las oposiciones pueden criticar, desafiar a los ministros y desafiar las elecciones gubernamentales. Sin embargo, la transición a una batalla para derribarla sería otro paso.

Mayoría de circunstancias alrededor de Salam

Sin embargo, el 15 de septiembre mostró el alcance de las diferencias.

La política gubernamental hacia Israel, el marco para las negociaciones, las armas de Hezbollah, las consecuencias de la guerra, las reformas económicas, los depósitos bancarios y los nombramientos administrativos han dado lugar a intervenciones duras.

Al jugar abiertamente la carta de oposición, Gebran Bassil presentó una lista real de acusaciones contra el ejecutivo. Ad Diyar del 16 de septiembre informa que el presidente de la Corriente Patriótica Libre llamó al equipo de Nawaf Salam un gobierno de los ejes, oscuridad y promesas sin resultados. Lo culpó por su desempeño económico, su gestión del caso de armas y varias decisiones políticas.

Bassil sin embargo permitió la incertidumbre sobre la confianza. Afirmó que su grupo mantenía el derecho a solicitarlo al final del período de sesiones.

Esta reserva es políticamente significativa.

Pedir un voto permitiría a la Corriente Patriótica Libre empujar su lógica de oposición al final. Pero una victoria parlamentaria del gobierno daría a Nawaf Salam una nueva legitimidad precisamente en un momento en que sus oponentes intentan demostrar su debilitamiento.

Al Joumhouria, en su edición del 15 de septiembre, ya había identificado este riesgo antes de la sesión. The newspaper reported that a political considered that a demand for confidence could lead to either a close to the previous result or a ligero increase in the government. En ambos casos, la operación podría consolidar al ejecutivo en lugar de sacudirlo.

Annahar del 16 de septiembre hizo la misma observación después del primer día de los debates. El periódico cree que la mayoría que sigue confiando en el gobierno realmente no ha cambiado. Destacó que un nuevo voto podría incluso llevar al ejecutivo a recuperar la confianza del Parlamento a pesar de la virulencia de la crítica en la Cámara.

Las tres lecturas convergen así en un punto: el desafío parlamentario es real, pero no se convierte automáticamente en una mayoría de reemplazo.

Los oponentes que no forman un lado

La dificultad radica en la naturaleza misma de la oposición.

Los miembros que atacan al gobierno no lo hacen por las mismas razones. Algunos lo culpan por ir demasiado lejos en las negociaciones con Israel. Otros lo acusan de no moverse lo suficientemente rápido en la aplicación del monopolio estatal de armas. Algunos centran sus críticas en cuestiones económicas y financieras. Otros se refieren a nombramientos o funcionamiento institucional.

Esta fragmentación apareció muy claramente durante el período de sesiones.

Los parlamentarios de Hezbollah reaccionaron fuertemente al discurso de Nawaf Salam sobre la guerra y el marco para las negociaciones. En particular, Hassan Ezzeddine acusó la facultad de aceptar un marco elaborado en beneficio de Israel sin elementos de fuerza suficientes.

Al otro lado del debate, los diputados de las Fuerzas Libanesas y Kataeb defendieron la orientación general del gobierno, incluido el monopolio de armas.

George Adwan eligió ironía para apoyar a Nawaf Salam. Le preguntó cómo podía » atreverse » a involucrar a su gobierno en el monopolio de armas, antes de alentarlo a seguir esta política. Samy Gemayel también presentó al gobierno como una oportunidad para reconstruir el estado, al tiempo que le pidió que hiciera realidad sus posiciones.

Entre estos dos campamentos, otros grupos han adoptado posiciones más matizadas. El Partido Socialista Progresista defendió el principio del monopolio de armas, desafiando algunos de los resultados de las negociaciones y pidiendo garantías para quienes lucharon contra la ocupación.

Por lo tanto, la crítica del gobierno existe en varios frentes que no se pueden agregar fácilmente.

Un diputado opuesto a la política económica de Nawaf Salam no votará necesariamente con Hezbollah contra el gobierno. Un parlamentario hostil a las armas de Hezbollah puede criticar a algunos ministros al negarse a provocar una crisis gubernamental. Otro puede desafiar las negociaciones con Israel sin querer volver a varios meses de consultas para formar un nuevo ejecutivo.

Es esta geografía parlamentaria que hoy protege a Nawaf Salam más que el apoyo uniforme para su acción.

El factor externo en los cálculos parlamentarios

Ad Diyar añade otra dimensión a esta protección.

Según los círculos mencionados por el diario el 16 de septiembre, los agentes extranjeros tras el caso libanés consideran que la estabilidad del gobierno es un elemento importante de la próxima etapa. Por lo tanto, una batalla de confianza también sería leída fuera como una prueba de la capacidad de Nawaf Salam para seguir administrando esta fase.

Esta evaluación no significa que las capitales extranjeras determinen el voto de los Miembros. No obstante, pesa mucho sobre los cálculos políticos en un momento en que varias cuestiones libanesas dependen directamente de las negociaciones y el apoyo internacionales.

El horario está particularmente ocupado. El Líbano se prepara para la conferencia de París para apoyar al ejército y a las fuerzas de seguridad. Las negociaciones con Israel continúan bajo mediación estadounidense. Al mismo tiempo, el Gobierno está buscando financiación para la reconstrucción y está tratando de promover cuestiones financieras con las instituciones internacionales.

Una caída del ejecutivo interrumpiría o complicaría estos diferentes procesos.

Al Liwaa, de 16 de septiembre, también insiste en este elemento de estabilidad. El periódico considera que los equilibrios parlamentarios no revelan una fuerza política suficientemente coherente para que el gobierno caiga y asuma inmediatamente las consecuencias de tal decisión.

Sin embargo, el apoyo prestado por el ejecutivo no debe confundirse con una satisfacción en su balance. Varios Miembros que podrían mantener su confianza en él han expresado serias críticas.

La mayoría de Nawaf Salam se asemeja así a una mayoría de necesidad en lugar de un bloque político homogéneo.

La sesión revela debilidades así como la resistencia del gobierno

Esta protección parlamentaria no elimina los problemas que enfrenta el gobierno.

Las intervenciones de los Miembros recordaron la debilidad de los resultados alcanzados en varios expedientes. El Sur sigue sujeto a operaciones israelíes. Los residentes todavía no pueden regresar a sus aldeas. La reconstrucción depende de la financiación externa. El archivo de armas sigue en conflicto. La situación económica sigue pesando mucho sobre los hogares.

Nawaf Salam mismo reconoció la magnitud de las dificultades.

Según Ad Diyar, de 16 de septiembre, insistió ante los diputados en el considerable costo de la guerra y en la necesidad de obtener apoyo árabe e internacional para la reconstrucción. También defendió el uso de la negociación como medio para lograr la retirada israelí y el regreso de los habitantes.

Su discurso no convenció a sus oponentes. Pero ha puesto la responsabilidad política de su gobierno en un contexto regional excepcional, argumento que sus partidarios utilizan para explicar el lento ritmo de resultados.

La sesión se convierte así en un ejercicio paradójico. Cuanto más expongan las debilidades del ejecutivo, más difícil es construir una alternativa que pueda producir una mayoría.

El riesgo de dar a Salam nueva legitimidad

Este es el dilema que enfrenta Gebran Bassil.

La Corriente Patriótica Libre quiere imponerse como la fuerza principal de la oposición parlamentaria. Bassil dijo explícitamente durante el período de sesiones. Para hacer creíble esta posición, una demanda de confianza sería el gesto político más fuerte.

Pero el resultado podría ser exactamente contrario a esa búsqueda.

Una mayoría a favor de Nawaf Salam permitiría al Primer Ministro salir de dos días de críticas diciendo que mantiene la confianza del Parlamento. El voto borraría en parte la imagen de un gobierno sitiado y movería el debate hacia la incapacidad de sus opositores para reunir una mayoría en su contra.

Ad Diyar destaca específicamente este riesgo. Según las fuentes del gobierno citadas por el periódico, una batalla de confianza podría causar a los parlamentarios reacios a unirse al campo de mantenimiento ejecutivo, no mediante la adhesión a todas sus políticas, sino para prevenir la desestabilización institucional.

Esta es probablemente la principal protección de Nawaf Salam en esta etapa.

Sus oponentes pueden meter a su gobierno en problemas. Pueden desafiar su historial, dirigirse a ciertos ministros y denunciar sus elecciones. Incluso pueden unirse alrededor de una crítica particular de los parlamentarios de campos muy diferentes.

Pero derribar al gobierno requiere algo más: una mayoría capaz de asumir lo que sucedería al día siguiente.

Sin embargo, la información publicada por Ad Diyar, Annahar, Al Joumhouria y Al Liwaa muestra que tal mayoría no surgió el primer día del debate.

Por lo tanto, la sesión parlamentaria revela una situación inusual. Nawaf Salam no tiene una mayoría política uniforme, pero sus oponentes no tienen mayoría alternativa. En este equilibrio, la amenaza de voto de confianza puede ser menos peligrosa para el gobierno que para aquellos que deciden provocarla.