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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

En un precipicio dominante Enfeh y el mar, al sur de Trípoli, la abadía cisterciense de Bellmont ha estado observando la herencia espiritual del Líbano desde 1157.

Fundada en 1157, abandonada en el siglo XIII, renacida ortodoxa en el siglo XVI

🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout

El ala alepina y su iglesia de San Jorge, construido alrededor de 1652

📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle

Hoy sede ortodoxa patriarcal y gran universidad del Líbano

Crédito fotográfico: François El Bacha, para Libnanews.com

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