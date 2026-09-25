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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

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L'auteur: Libnanews Translation Bot
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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

En un precipicio dominante Enfeh y el mar, al sur de Trípoli, la abadía cisterciense de Bellmont ha estado observando la herencia espiritual del Líbano desde 1157.

Fundada en 1157, abandonada en el siglo XIII, renacida ortodoxa en el siglo XVI
🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout
El ala alepina y su iglesia de San Jorge, construido alrededor de 1652
📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle
Hoy sede ortodoxa patriarcal y gran universidad del Líbano

Crédito fotográfico: François El Bacha, para Libnanews.com

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