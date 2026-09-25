Enojo social: detrás de huelgas, el vértigo de un país donde dos salarios ya no son suficientes para cubrir necesidades básicas

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1.400 dólares a 1.500 dólares antes incluso de la escuela y la salud

La crisis social libanesa está cambiando de naturaleza. Ya no se limita a la pobreza de los hogares desempleados o al colapso de los salarios causados por la crisis monetaria. Los datos disponibles muestran ahora que una familia con dos personas que trabajan puede permanecer incapaz de financiar sus gastos esenciales. Es este desglose que explica la multiplicación de huelgas, demandas de pago anticipado y advertencias sobre la posible quema social.

Una estimación detallada para una familia de cuatro personas que alquilan alojamiento en Beirut o sus suburbios es de 1.400 dólares a 1.500 dólares mensuales por el costo de sólo cinco puestos: vivienda, alimentación, electricidad, agua y transporte. Dos modelos de desplazamiento dan resultados ligeramente diferentes. Con un coche privado, contando sólo la gasolina y no todo el costo del vehículo, la factura es de unos 1.403 dólares. Con dos personas que utilizan regularmente el servicio y el minibús o autobús, alcanza alrededor de $1,486.

Sin embargo, estas sumas no son un presupuesto familiar completo. La educación no está incluida. También se dispone de atención médica, hospitalización y medicamentos. También se excluyen las telecomunicaciones, internet, ropa, productos de limpieza, higiene personal y gastos imprevistos. El modelo alimenticio utilizado es en sí mismo mínimo. No incluye carne roja, pollo, queso o pescado fresco. En esencia corresponde a un umbral para cubrir los requisitos básicos de calorías.

Ante este gasto, hay un ingreso de referencia particularmente bajo. Un estudio realizado del 9 al 19 de mayo de 2026 entre 2.485 trabajadores del sector privado que estaban activos antes del estallido del conflicto de marzo, incluidos 1.787 libaneses, estimó que el ingreso medio mensual del trabajador libanés que permanecía en empleo en la muestra era de aproximadamente 560 dólares. Antes del conflicto, los ingresos eran de 668 dólares. La disminución es por lo tanto 16,2%.

La comparación es brutal. Con un ingreso único de 560 dólares, los cinco gastos esenciales representan entre el 250,5% y el 265,4% de los ingresos. Con dos trabajadores cada uno ganando $560, la familia tiene $1,120. Sin embargo, todavía tiene un déficit de entre $283 y $366 al mes antes de que incluso pagara por la escuela, el médico o la medicina.

El problema ya no es sólo el desempleo. Se convierte en la insuficiencia estructural del trabajo remunerado.

Los ingresos colapsaron a medida que los precios seguían aumentando

La comparación histórica mide la profundidad de la ruptura. En 2018, los ingresos salariales promedio reportados al Seguro Social fueron alrededor de 1,8 millones de libras, o alrededor de $1,195 en el tipo de cambio de la época. Las estimaciones actuales se refieren a aproximadamente 88 millones de libras esterlinas, o casi 980 dólares, para este indicador específico. Sin embargo, el reciente estudio de los trabajadores libaneses que aún estaban en funcionamiento después del conflicto dio como resultado un ingreso mensual medio de 560 dólares en su muestra.

Estos indicadores no miden exactamente lo mismo y no deben confundirse. Los ingresos salariales notificados a la Seguridad Social y a los ingresos laborales calculados en una encuesta también que abarca ciertas categorías de trabajadores por cuenta propia cumplen diferentes definiciones. Sin embargo, convergen en una observación: el poder adquisitivo del trabajo sigue siendo mucho menor que antes del colapso.

Al mismo tiempo, los precios aumentaron dramáticamente durante varios años. La inflación fue del 2,9% en 2019. Se incrementó a 84,3% en 2020, luego a 15,8% en 2021 y a 17,2% en 2022. En 2023 alcanzó el 221,3% antes de reducirse al 45,2% y después al 14,6% en 2025. Para 2026, las expectativas iniciales se fijaron en alrededor del 8% al final del año. Sin embargo, la tasa acumulativa durante los primeros ocho meses ya es alrededor del 17%.

Por consiguiente, la desaceleración de la inflación no significa un retorno a los precios anteriores a la crisis. Sólo indica que los precios aumentan menos rápidamente que en el momento de episodios de hiperinflación. Para una familia cuyos ingresos ya han perdido gran parte de su valor, se produce un aumento adicional del 17% a un precio ya muy elevado.

Otro problema complica el análisis: el índice oficial de precios sigue basado en una estructura de consumo construida en pesos antiguos que datan de 2012. Sin embargo, el presupuesto real del hogar ha cambiado dramáticamente desde el colapso de 2019. Los servicios financiados anteriormente o subvencionados en parte por el Estado ahora son pagados directamente por las familias. El peso de la electricidad privada, el agua comprada, la atención médica y el transporte ha aumentado considerablemente.

La inflación estadística ya no es suficiente para describir el empobrecimiento. Un aumento promedio de precios puede enmascarar un aumento mucho mayor del gasto que es imposible evitar.

700 dólares para vivienda: un alquiler ya supera un ingreso

El alojamiento ilustra esta desconexión. Una encuesta de alquiler en Beirut y sus suburbios tiene aproximadamente 700 dólares mensuales como valor indicativo para un apartamento de dos dormitorios. Esta cifra no se presenta como promedio estadístico oficial, sino como un orden de magnitud basado en precios y ofertas reales.

Las diferencias geográficas son importantes. Un apartamento se puede ofrecer alrededor de $500 en Chiyah. En Sainte-Thérèse, los precios son de alrededor de $650-700. En Tariq al-Jdideh, una antigua casa sin aparcamiento puede costar alrededor de $600, mientras que un apartamento mejor equipado con aparcamiento puede costar hasta $1,000. En Mar Elias, el nivel elegido es alrededor de $700.

En la periferia, las cantidades caen sin ser necesariamente accesibles. Bchamun y Ain al-Remmaneh son alrededor de $500 en los ejemplos observados. Aramoun puede bajar a 400 dólares. En Hamrah y Ras al-Nabeh, un apartamento de dos dormitorios puede llegar a unos 1.000 dólares. En Ras Beirut, algunas estimaciones comienzan alrededor de 1.200 dólares y pueden ascender a 1.500 dólares en Qoreitem.

Al tomar simplemente 700 dólares como referencia, el alquiler representa el 125 por ciento de los ingresos mensuales de $560 utilizados para la comparación. En otras palabras, un trabajador que gana esta cantidad ni siquiera puede pagar la casa familiar solo hasta que haya comprado un solo kilo de comida o pagado un kilovatio de electricidad.

Esto explica parte de las transformaciones sociales silenciosas: la retención prolongada de adultos jóvenes en el hogar familiar, el aumento de los ingresos requeridos en el mismo hogar, el regreso a ciertas áreas periféricas, la reducción del área de la vivienda y la mayor dependencia de la solidaridad familiar.

La vivienda ya no es un puesto entre otros. Por parte de los hogares, absorbe el equivalente de todo un salario.

Doble factura eléctrica: unos $204 al mes

La electricidad es otro ejemplo espectacular de la transferencia de costos gubernamentales a los hogares. Una familia no paga una factura pública. Debe combinar la electricidad suministrada por el Estado con la de un generador privado.

El cálculo se basa en un consumo medio anual de aproximadamente 5.409 kilovatios, o casi 451 kilovatios por mes. Con sólo cuatro horas diarias de energía pública, la parte proporcionada por la electricidad estatal se puede estimar en alrededor de 128 kilovatios por mes, en comparación con alrededor de 323 kilovatios horas del generador.

El consumo de electricidad pública cuesta aproximadamente $17.6 antes de ciertos cargos e impuestos. La porción proporcionada por el generador alcanza aproximadamente $174 con la tasa de agosto de 2026, fijada en 48.241 libras por kilovatio hora para los suscriptores menos de 700 metros sobre el nivel del mar. Una cuota fija de £685,000 para una suscripción de diez amplificadores trae la factura del generador a alrededor de $182.

Al añadir alrededor de cinco dólares al mes para una suscripción pública de veinte amperes, la factura combinada alcanza casi 204 dólares, antes de todos los impuestos y sellos. La electricidad por sí sola representa aproximadamente el 36,4% de los ingresos mensuales de 560 dólares.

La comparación histórica es también esclarecedora. El precio medio oficial del kilovatio-hora producido por los generadores fue de alrededor de 38 centavos en 2025. Luego aumentó en alrededor del 43% a 54 centavos. En algunas situaciones reales, la hora kilovatio proporcionada por un generador puede incluso ser cargada a más de un dólar.

Por lo tanto, la familia paga dos veces por el fracaso del servicio público. Paga la factura estatal de electricidad cuando está disponible, y luego financia una red privada mucho más cara para cubrir largos períodos de ausencia. Cuando aumentan los precios del petróleo, la segunda factura asciende casi inmediatamente.

194 dólares por una dieta que ni siquiera contiene carne

La dieta mínima suma unos 194 dólares al mes. Esta cantidad se basa en una cesta de supervivencia diseñada para proporcionar cerca de 2.100 calorías por persona por día. Para una familia de cuatro, incluye 19 productos.

La cesta incluye unos 28,1 kg de pan por mes, 9,6 kg de arroz egipcio, 7,8 kg de bulgur, 7,2 kg de pasta y 8,4 kg de patatas. También incluye garbanzos, lentejas, frijoles, aceite, azúcar, leche en polvo, manzanas, repollo, zanahorias y otros productos.

Después de valorar las cantidades con los precios observados en septiembre de 2026, el costo alcanzó aproximadamente 17.4 millones de libras, o aproximadamente 194 dólares. Esta cantidad representa el 34,6% de los ingresos mensuales de referencia.

Pero la figura debe ser interpretada correctamente. No corresponde al presupuesto alimentario de una familia que consume normalmente. La cesta no incluye pollo, carne roja, queso o pescado fresco. Las fuentes de proteína animal se limitan principalmente a huevos, sardinas y leche en polvo. Cereales y pulsos ocupan un lugar central.

Por lo tanto, la suma de 194 dólares es más un umbral de subsistencia que un presupuesto para una dieta diversificada. Una familia que desee comprar carne, pollo, queso, más frutas y verduras o productos específicos para los niños supera regularmente esta cantidad.

La presión sobre el pienso es probablemente mayor que el cálculo general de 1.400 dólares a 1.500 dólares.

El transporte puede tragar entre $187 y $270

Mover al trabajo es otro gasto difícil de reducir. Dos escenarios miden el peso.

En la primera, la familia es dueña de un coche. Un promedio de 12.893 kilómetros por año fue utilizado por un automóvil en particular para estudiar las modalidades de transporte, es decir, unos 1.074 kilómetros por mes. Con un consumo medio de combustible de nueve kilómetros por litro, se necesitan unos 119 litros de gasolina cada mes.

Al 18 de septiembre de 2026, la gasolina de 95 litros puede costar 2,81 millones de libras. El combustible mensual representa aproximadamente 16,8 millones de libras, o casi 187 dólares. Esta cantidad equivale al 33,4% de los ingresos mensuales de referencia.

Y ese $187 no coincide con el costo real de un coche. No se registra mantenimiento, aceite, neumáticos, seguros, impuestos, estacionamiento y depreciación del vehículo.

El segundo escenario se refiere a dos personas que trabajan regularmente y utilizan el transporte público. Con veintidós días hábiles y cuarenta y cuatro viajes mensuales por persona, una tasa indicativa de 400.000 libras para un servicio y 150.000 libras para un minibús o autobús produce una factura de aproximadamente $197 para la primera persona y $74 para la segunda. El total es de unos $270.

Esto representa el 48,2% de los ingresos de un solo trabajador. No significa necesariamente que el coche es más barato, ya que el primer modelo sólo cuenta la gasolina. Sobre todo, muestra que, debido a la falta de una red pública estructurada y asequible, el trabajo puede consumir una cantidad considerable de ingresos obtenidos mediante el trabajo.

El agua ilustra la privatización forzada de las necesidades básicas

La misma lógica se aplica al agua. Una suscripción anual a una institución pública puede permanecer por debajo de unos 200 dólares. Pero cuando la red no proporciona suficiente agua, las familias tienen que comprar de proveedores privados.

Un volumen de 1.000 litros se puede cobrar alrededor de 20 dólares. Una familia que compra esta cantidad cada dos semanas gasta alrededor de $480 al año, más que el doble de la suscripción pública. En algunas regiones y para ciertos consumos, las necesidades anuales pueden ser de hasta 120.000 litros, con una factura estimada de alrededor de 2.450 dólares.

El mecanismo es idéntico al de la electricidad: el ciudadano financia un servicio público insuficiente y luego paga un proveedor privado para obtener realmente el servicio.

Esta es una de las características más importantes de la actual crisis social. El nivel de gravámenes oficiales no es suficiente para medir lo que el estado predeterminado realmente cuesta. Parte del costo aparece en las facturas privadas que los hogares se ven obligados a pagar para sustituir los servicios ausentes.

La salud ha pasado de la financiación de grupos a la cartera del paciente

Los gastos médicos agravan aún más esta situación. Antes de 2019, aproximadamente un tercio de la factura médica y hospitalaria podría ser apoyada directamente por el paciente. Hoy, esta proporción supera la mitad en varias estimaciones. Algunas evaluaciones incluso lo sitúan por encima del 70%.

Este cambio altera profundamente la estructura del presupuesto familiar. Un hogar puede equilibrar sus gastos durante varios meses y luego cambiar agudamente cuando un miembro se enferma. La hospitalización o tratamiento crónico es suficiente para absorber los ahorros restantes.

Es precisamente por ello que las estimaciones de 1.400 a 1.500 dólares subestiman la verdadera fragilidad de las familias. Ellos excluyen el riesgo médico. Se ha privatizado en gran medida.

Lo mismo se aplica a la educación. Una familia con niños en la escuela soporta gastos adicionales que pueden transformar un déficit estructural ya en una imposibilidad financiera completa. La pregunta ya no es: ¿en qué posición puede salvar? Varios puestos clave ya se han reducido al mínimo.

Los avances salariales se convierten en un indicador social

El empobrecimiento también aparece en un fenómeno menos espectacular que las principales manifestaciones: el aumento de los anticipos financieros solicitados por los empleadores antes del fin del mes.

Estos avances indican que los ingresos ya no cubren todo el ciclo mensual. Los hogares consumen parte de sus futuros salarios para financiar sus gastos actuales. Cuando esta práctica se repite, funciona como una forma de deuda a corto plazo.

También muestra los límites de las estadísticas salariales. Dos trabajadores pueden mantener oficialmente sus empleos y recibir sus salarios cada mes sin poder financiar sus necesidades hasta el próximo pago.

La crisis laboral se convierte así en una crisis de efectivo nacional. El pago existe, pero sucede demasiado tarde en comparación con las facturas. Los hogares reducen las compras, los cuidados de aplazamiento, los préstamos de sus familias o los avances de demanda.

Esto ayuda a explicar por qué la ira puede elevarse incluso en ausencia de otra espectacular ruptura monetaria. El empobrecimiento ya no necesita un colapso diario de la libra para progresar. Es ahora el resultado de la persistente brecha entre los ingresos y los gastos esenciales.

Sindicatos bajo sospecha de contener en lugar de dirigir la ira

Es en este contexto que los movimientos sindicales toman una dimensión política. Aumentan las huelgas del sector público, las demandas salariales y las movilizaciones profesionales. Sin embargo, parte del debate es ahora sobre el papel real de las estructuras sindicales.

Algunos análisis consideran que las organizaciones cercanas al gobierno intervienen especialmente cuando la presión social se vuelve demasiado fuerte. Organizarían movimientos limitados, negociarían algunos beneficios y luego ayudarían a revertir la movilización sin cuestionar la política general de salarios, precios e impuestos.

La Unión General de Trabajadores está dirigida directamente por esta crítica. La acusación es severa: algunas movilizaciones servirían más como una válvula que como un verdadero equilibrio de poder para transformar la política económica. Esta lectura debe seguir siendo una interpretación política y no transformarse en un hecho demostrado.

Pero otro elemento es más concreto: un líder sindical se opondría firmemente a la formación de movilizaciones hacia una lógica callejera que podría abrir un período de desorden y plantear la cuestión de la supervivencia del gobierno.

Esta preocupación demuestra que los propios sindicatos perciben el riesgo de desbordamiento. El problema es defender reivindicaciones cuya legitimidad económica es difícil de impugnar y evitar que se conviertan en el vehículo de confrontación política general.

El miedo a la « explotación de la calle »

Las advertencias sobre una explosión social son ahora explícitas. Los círculos económicos creen que la acumulación de vidas costosas, la desaceleración económica y la presión sobre los hogares pueden conducir a una explosión si el gobierno no recupera rápidamente el control sobre los precios, la tributación y la política social.

Al mismo tiempo, estos círculos advierten contra la explotación política de la ira. Su razonamiento es que las manifestaciones pueden comenzar con demandas sociales legítimas y luego evolucionar hacia una confrontación que nadie controla el resultado.

Este miedo no pone en duda la realidad de las reivindicaciones. Más bien, muestra que el nivel de tensión ha alcanzado un umbral donde los problemas sociales y políticos están empezando a confundirse. Cuando los ingresos de dos trabajadores ya no son suficientes para financiar viviendas, energía mínima, electricidad, agua y movimiento para trabajar, el desafío ya no puede reducirse a la agitación inducida artificialmente. Existe la posibilidad de recuperación política, pero se produce en un terreno ya preparado por la mesurable degradación material.

El peligro es precisamente revertir el orden de las causas. Presentar la movilización como una amenaza a la estabilidad puede evitar temporalmente la calle, pero no reduce el alquiler por $700, la factura de electricidad cerca de $ 204, o los aproximadamente $194 necesarios para un suministro mínimo de energía, o los $187-270 gastados en viajes. Por lo tanto, el miedo al desorden no es una política social. Sólo puede retrasar la expresión de una crisis cuyos determinantes permanecen presentes.

Esta distinción se hace importante cuando los políticos hablan de riesgo de seguridad. Algunas instituciones creen ahora que la situación social es a un nivel de gravedad comparable a las amenazas estratégicas para el país. La redacción es excepcional. Significa que el empobrecimiento ya no se considera meramente un problema económico. Se convierte en cuestión de estabilidad nacional.

Hezbollah y la tentación de la presión social sobre el gobierno

A esta preocupación se añade una dimensión política más sensible. La hipótesis del uso de las movilizaciones sociales de Hizbollah circula en círculos políticos. El razonamiento se basa en el contexto actual: el partido está bajo una fuerte presión sobre la cuestión de las armas, mientras que el gobierno afirma extender la autoridad estatal y monopolizar las decisiones sobre la guerra y la paz. Por lo tanto, una importante movilización social podría crear un segundo frente interno contra el ejecutivo.

La hipótesis mencionada no es necesariamente la de la voluntad de derrocar al gobierno. Más bien, fomentaría o acompañaría ciertas movilizaciones para crear presión adicional y cambiaría el equilibrio de poder. Esta lectura sigue siendo un análisis político y no puede presentarse como prueba de un plan establecido.

Sin embargo, algunos movimientos pueden combinar las demandas económicas con objetivos políticos. El caso de las agencias de viajes que organizan movimientos religiosos a Irán es revelador. Se prevé una movilización para reanudar los vuelos directos con Teherán y el regreso de las empresas iraníes al aeropuerto de Beirut. El motivo puede ser económico para los profesionales interesados, pero la reclamación también tiene una dimensión política obvia en el contexto de las relaciones entre el Líbano, el Irán y los Estados Unidos.

Es precisamente este solapamiento que hace difícil leer la calle. Una demostración puede comenzar de una verdadera demanda profesional y luego adquirir un significado político. Por otra parte, la naturaleza política de ciertos actores no es suficiente para invalidar los problemas económicos que plantean. Por lo tanto, el gobierno debe evitar dos errores simétricos: negar cualquier posible instrumentalización o considerar cualquier protesta como una operación partidista.

El sector público concentra contradicciones gubernamentales

Los funcionarios públicos están en el centro de esta crisis. Su situación resume el problema que enfrenta el gobierno. La remuneración ha sido muy devaluada desde 2019. Los ajustes exitosos impidieron un colapso total, pero no reponen el poder adquisitivo anterior. Al mismo tiempo, un aumento salarial masivo y sin financiación podría reactivar los desequilibrios fiscales y inflacionarios.

El problema no es sólo la cantidad de remuneración. La administración misma se describe como una « bomba de tiempo ». Su estructura sigue marcada por la contratación, el equilibrio religioso, las protecciones políticas y las dificultades de reestructuración. Por lo tanto, cualquier reforma salarial se enfrenta inmediatamente a una pregunta más amplia: ¿cuántas personas deben emplear el Estado, según qué normas y con qué productividad?

El gobierno debe responder a los empleados que ya no pueden vivir correctamente sin replicar las políticas que contribuyeron a la crisis financiera. Un aumento financiado por nuevas cuestiones monetarias o un déficit incontrolado podría mejorar temporalmente los ingresos nominales antes de ser absorbido por nuevos aumentos de precios.

Pero el argumento macroeconómico también tiene un límite. Pedir al personal que espere indefinidamente una reforma completa mientras sus gastos sean inmediatos es transferir el costo del ajuste a ellos. Por consiguiente, el debate se refiere a la construcción de un aumento sostenible, no a la elección simplista entre el aumento general y la congelación de indemnizaciones.

Esta dificultad explica por qué las huelgas regresan regularmente. Los avances, los bonos y los ajustes temporales permiten ganar unos meses sin resolver la estructura del problema. Cada nuevo aumento de precios reduce entonces su efecto, y las mismas demandas reaparecen.

Presupuesto 2027 riesgos añadir presión en lugar de eliminarlo

El proyecto de presupuesto 2027 se está ejecutando en este clima. El Estado está buscando ingresos adicionales mientras que los hogares ya han agotado gran parte de su capacidad de ajuste. El uso de impuestos y obligaciones sobre el consumo es particularmente sensible porque afecta directamente a los gastos que es difícil evitar.

La tributación gasolina es un ejemplo. El combustible no es sólo un gasto de coche individual. En un país donde el transporte público sigue siendo insuficiente, determina el costo de pasar al trabajo. También participa en el costo del transporte de mercancías. Por consiguiente, se transmite un aumento a gran parte de la economía.

El impuesto de valor añadido produce el mismo problema cuando afecta las mercancías consumidas por todos. A diferencia de un impuesto progresivo sobre la renta o la riqueza, un impuesto sobre el consumo cobra una proporción proporcionalmente mayor de los ingresos desechables de hogares modestos, que gasta casi todo lo que ganan en las necesidades actuales.

La crítica de la política fiscal es precisamente esta: el Estado busca aumentar sus ingresos dentro de una economía donde ya no hay suficientes ingresos desechables. La prioridad contable es equilibrar las cuentas. La cuestión social es determinar qué queda realmente en la cartera del hogar después de los levies.

Esta contradicción es particularmente evidente en el ejemplo de que una pareja gana un total de $1,120. Antes de cualquier nuevo impuesto, sus cinco gastos esenciales ya pueden alcanzar $1,403 a $1,486. Por lo tanto, el déficit existe antes de la intervención fiscal adicional. Cada aumento de impuestos debe compensarse necesariamente por la supresión de otros gastos o por deuda.

La estabilidad de la libra no ha estabilizado el costo de la vida

La situación es más paradójica ya que el tipo de cambio de la libra ha sido relativamente estable desde agosto de 2023. En una economía altamente dolarizada, esta estabilización debería haber reducido algunas de las fluctuaciones de precios. Sin embargo, el costo de la vida sigue aumentando.

Esta divergencia muestra que la crisis actual ya no puede explicarse únicamente por depreciación monetaria. Los precios son impulsados ahora por otros factores: energía, importaciones, impuestos, costos de servicio privado y estructura oligopolistica de varios mercados.

El crecimiento del petróleo desempeña un papel particularmente importante. Aumenta el precio de la gasolina, pero también el de la electricidad producida por generadores, el transporte de mercancías y muchos servicios. Por lo tanto, el shock energético se está propagando en varias partes del presupuesto familiar.

Mantener el tipo de cambio alrededor de 89.500 libras por dólar no protege automáticamente los ingresos. Un salario puede retener el mismo valor nominal en dólares mientras compra menos electricidad, alimentos o transporte unos meses después.

Por ello, el 17% de la inflación en los primeros ocho meses de 2026 es políticamente significativa. Interviene sin más devaluación del libro. El gobierno ya no puede depender únicamente de la estabilidad monetaria para presentar una mejora en la situación económica.

Los servicios privados se han convertido en un segundo impuesto

Uno de los fenómenos más profundos de la crisis es la transformación de servicios alternativos privados en gravámenes cuasi-compulsarios. Un hogar puede elegir reducir el ocio o algunas compras. No puede vivir a largo plazo sin agua, electricidad, transporte o atención médica.

Cuando el Estado no proporcione esos servicios en cantidad suficiente, el hogar debe comprarlos en otros lugares. El generador se vuelve obligatorio. El camión de tanques se hace necesario. El coche o servicio reemplaza el transporte público. El cuidado es pagado más directamente por el paciente.

Estos pagos funcionan como un segundo impuesto, pero sin mecanismo de redistribución. La familia paga impuestos y tarifas públicas primero. Luego financia soluciones privadas que compensan la insuficiencia del servicio correspondiente.

El caso de la electricidad es particularmente relevante. Una familia puede gastar unos $204 al mes en una combinación de electricidad pública y privada. Esta suma equivale a más de un tercio de los ingresos de referencia de 560 dólares. Sin embargo, este gasto no es un servicio excepcional. Simplemente proporciona una fuente de alimentación relativamente continua.

El agua reproduce el mismo modelo. Una suscripción pública anual puede permanecer por debajo de $200, pero una familia obligada a comprar 1.000 litros cada dos semanas añade alrededor de $480 al año. En situaciones de mayor consumo, la factura privada puede superar los 2.000 dólares.

Por consiguiente, la crisis social es también una crisis del Estado que presta servicios. Reducir la presión sobre los hogares significa trabajar en precios, pero también reducir su dependencia de soluciones privadas.

¿Por qué simplemente aumentar los salarios no será suficiente

En vista de estas cifras, la demanda de aumentos salariales es lógica. Pero no puede ser la única respuesta. Si el costo de la electricidad, el transporte, el agua, la vivienda y la salud sigue aumentando, cada aumento de los ingresos se absorberá gradualmente.

Por consiguiente, la cuestión central se convierte en la de los ingresos desechables después de los gastos incompresibles. La política social eficaz puede funcionar a ambos lados de la ecuación: aumentar ciertos ingresos y reducir el costo de los servicios esenciales.

La electricidad de nuevo ofrece el ejemplo más obvio. La reducción de la dependencia de los generadores podría devolver decenas de dólares al mes a una familia sin cambiar su salario nominal. El transporte público más eficiente tendría el mismo efecto. Una mejor cobertura de salud reduciría el riesgo de un accidente de salud destruyendo el equilibrio financiero de un hogar.

La vivienda es más difícil de tratar rápidamente, pero no puede permanecer ausente de la política social. Cuando el alquiler indicativo para un apartamento familiar llega a $700, mientras que el ingreso laboral es de alrededor de $560 en la muestra estudiada, los mercados de vivienda y mano de obra evolucionan según dos realidades que se han vuelto incompatibles.

El diálogo económico y social propuesto a las autoridades debería hacer posible salir de una política reducida a ajustes salariales. Debe haber una vigilancia periódica del costo real de la vida, el fortalecimiento de las redes sociales, el costo de los servicios y la estimulación de la actividad productiva capaz de generar ingresos más altos.

El riesgo de una política de « valve »

Sin embargo, la multiplicación de pequeñas concesiones es una tentación por el poder. Una prima otorgada a una categoría, anticipo salarial, ajuste arancelario o promesa de revisión puede interrumpir una huelga. Estas medidas son políticamente menos costosas que la reforma general.

Pero fragmentan el problema. Cada grupo negocia su propio parche por separado. Los oficiales están pidiendo un aumento. Los maestros negocian sus subsidios. El ejército está buscando ajustes específicos. Los transportistas piden indemnización. Los sindicatos intervienen por sus miembros.

Esta lógica transforma la política social en una sucesión de transacciones. No responde a la pregunta central: ¿qué ingresos se necesita hoy para vivir en el Líbano y cómo puede producir la economía?

También crea desigualdades entre grupos capaces de ejercer presión y aquellos sin representación organizada. Un funcionario puede atacar. Un pensionista aislado, un trabajador informal o una familia sin una organización profesional tiene mucho menos medios para imponer su reclamación.

Es precisamente por eso que se observan con tanta atención los movimientos sindicales. Pueden defender a los trabajadores, pero también pueden contribuir inadvertidamente a una segmentación de la crisis donde cada categoría obtiene un arreglo temporal sin que se reforme el sistema general.

La verdadera línea de alerta: cuando el trabajo ya no protege de la pobreza

Las cifras finalmente identifican la transformación más importante. Durante mucho tiempo, la pobreza se asoció con el desempleo o la exclusión del mercado laboral. La situación actual demuestra que tener un trabajo ya no garantiza la cobertura de las necesidades básicas.

Con 560 dólares en ingresos mensuales, un trabajador ni siquiera cubre un alquiler indicativo de 700 dólares. Dos trabajadores ganan esta cantidad cada uno tiene $1,120, pero las cinco necesidades básicas estudiaron costo entre $1,403 y $1,486. Así pues, su déficit fue de 283 a 366 dólares antes de los gastos escolares y médicos.

La cesta de alimentos ya es mínima. El costo del coche incluye sólo gasolina. La factura de electricidad no representa necesariamente todos los gastos energéticos del hogar. El agua comprada por el tanque no está completamente incluido en el cálculo general. Las telecomunicaciones y la Internet no están disponibles.

En otras palabras, el déficit real de una familia puede estar muy por encima de los $283-366 calculados. Y esta casa no está desempleada: dos de sus miembros trabajan.

Son estos datos los que hacen creíbles las advertencias sobre una explosión social. El problema ya no se refiere sólo a una población marginada. Alcanza hogares en la economía, que trabajan, pagan alquiler y tratan de mantener un nivel de vida ordinario.

Cuando el trabajo deja de proporcionar esta protección mínima, el contrato social se debilita. La cuestión para los gobiernos ya no es simplemente apoyar a los más pobres. Se convierte en la viabilidad económica de una gran parte de la clase salada.

Una seguridad de la ira no puede tratar

La tentación de leer la protesta principalmente a través del prisma de los riesgos de seguridad por lo tanto falta lo esencial. Las fuerzas políticas pueden intentar explotar la calle. Las Partes pueden tratar de transformar una reclamación social en un instrumento de presión. Las organizaciones sindicales pueden estar vinculadas a intereses políticos. Todas estas dimensiones existen.

Pero vienen después del hecho económico fundamental: los gastos esenciales superan los ingresos.

La prevención de la instrumentalización no reduce una factura por $204. Ver un evento no reembolsa el alquiler de $700. Una campaña contra el desorden no transforma una canasta de alimentos mínima de 194 dólares en una dieta diversificada. Mantener el orden puede impedir que una crisis se vuelva violenta; no puede eliminar las causas que la han producido.

Por lo tanto, la cuestión es si el gobierno intervendrá antes de que la ira económica se convierta en una crisis política. Actualmente se han emitido advertencias al más alto nivel. El costo de la vida está documentado. Los límites de ingresos son conocidos. Las huelgas muestran que el umbral de tolerancia se reduce.

El próximo presupuesto será una prueba. Si bien se añaden principalmente los gravámenes de consumo sin reducir el costo de los servicios esenciales ni mejorar los ingresos de manera sostenible, puede exacerbar la brecha ya medida. Si, por el contrario, comienza a cambiar la carga hacia las capacidades más altas y acompaña a este desarrollo con una política de electricidad, transporte, salud y protección social, puede reducir parte de la presión.

El cálculo de la crisis sigue siendo una sencillez brutal: dos ingresos de $560 dan $1,120. Cinco necesidades básicas ya cuestan entre 1.403 dólares y 1.486 dólares. Antes de la escuela, antes del hospital, antes de la medicina, antes de la ropa y antes de lo inesperado, el dinero está terminado. En esta brecha, mucho más que en las consignas de las manifestaciones, se encuentra la principal amenaza social.

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