Ormuz: Irán incluye al Líbano en su plan de tregua

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El Irán incluyó al Líbano en una propuesta transmitida a los Estados Unidos para poner fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz. El Ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi dijo a Nueva York que Teherán podría reabrir esta ruta marítima estratégica en un plazo de siete días si se cumplían sus condiciones. Entre ellos se encuentra el cese de las hostilidades en los distintos frentes del Oriente Medio, incluido el Líbano. Así pues, la propuesta vincula directamente las operaciones israelíes en el territorio libanés con las negociaciones entre Washington y Teherán, mientras que las autoridades libanesas buscan un arreglo en el Sur.

El Líbano aparece ahora explícitamente en condiciones iraníes para salir de la crisis con los Estados Unidos. En Nueva York, con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abbas Araghchi detalló un plan para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días.

« Si se cumplen ciertas condiciones, el Estrecho se abrirá dentro de siete días y comenzarán las discusiones », dijo el Ministro de Relaciones Exteriores iraní a varios medios internacionales.

Sin embargo, el proyecto no sólo se refiere a las relaciones entre Washington y Teherán. Una de las demandas de Irán es el cese de las hostilidades en la región. El Líbano es uno de los frentes explícitamente afectados.

Esta condición da al caso libanés un lugar en una negociación que, sin embargo, tiene una participación inmediata a más de 2.000 kilómetros de distancia: el Estrecho Ormuz, un pasaje marítimo esencial para las exportaciones energéticas del Golfo y que se ha convertido en uno de los principales medios de presión de Irán en su confrontación con Estados Unidos.

Irán pide que cese las hostilidades en el Líbano

Según las pruebas de Abbas Araghchi en Nueva York, el plan iraní prevé la cesación de las hostilidades en los distintos frentes regionales durante el período que conduce a la reapertura del Estrecho.

El Líbano está directamente incluido en este requisito.

En los debates actuales, esta referencia se refiere a las operaciones militares israelíes en el Líbano y forma parte de una demanda iraní más amplia de dejar de luchar en los diversos teatros de confrontación regional.

Los funcionarios iraníes ya han vinculado la cuestión del Estrecho de Ormuz a las operaciones israelíes en el Líbano en los últimos meses. La posición presentada esta semana en Nueva York formaliza aún más este vínculo integrando en las condiciones presentadas a Washington.

El Ministro iraní afirma que, en caso de que se cumplan los compromisos solicitados, Teherán estaría dispuesto a reabrir el Estrecho el séptimo día y entablar conversaciones con los Estados Unidos.

Por consiguiente, la propuesta coloca al Líbano en un conjunto diplomático mucho más amplio. Las operaciones israelíes en su territorio se convirtieron, en la posición de Teherán, en uno de los elementos a resolver para permitir un desescalamiento entre Irán y Estados Unidos.

Siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

El horario de Teherán es particularmente corto.

Irán propone una secuencia de siete días durante la cual se deben aplicar las condiciones en los Estados Unidos. Al final de este período, se reabriría el Estrecho de Ormuz.

Esta propuesta había comenzado a circular a principios de esta semana. The Japanese agency Kyodo reported, quoting a senior Iranian official, that Tehran had proposed a mechanism to reopen the Strait in the United States within a week.

The Iranian media initially challenged certain information about the proposal, without the Tehran authorities immediately clarifying the entire scheme.

Las declaraciones formuladas desde entonces en Nueva York por Abbas Araghchi aclaran algunas de ellas. El jefe de la diplomacia iraní confirma la existencia de un plan y condiciona la reapertura de Ormuz con medidas americanas y regionales.

Sin embargo, todavía se necesita precaución sobre los detalles exactos de las condiciones. Varias versiones del plan circularon y no todos los funcionarios iraníes presentaron públicamente una lista idéntica.

Sin embargo, un punto aparece en forma recurrente: Teherán quiere que la escalación vaya más allá de la cara a cara iraní-americana.

Renuncia de sanciones y 12.000 millones de dólares en activos congelados

Las demandas iraníes también tienen un componente económico importante.

Según las condiciones expuestas por Abbas Araghchi, Washington debería permitir la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero. Su cantidad se estima en al menos $12 mil millones en la propuesta de esta semana.

Teherán también exhorta a aliviar o levantar sanciones contra sus exportaciones de petróleo.

Este requisito es fundamental para la economía iraní. El petróleo sigue siendo una fuente importante de ingresos para el país, mientras que las sanciones estadounidenses limitan su acceso al sistema financiero internacional y complican sus transacciones comerciales.

Irán también pide que se ponga fin al bloqueo naval estadounidense sobre sus actividades marítimas.

Estas condiciones nos permiten entender por qué Teherán está asociando la reapertura de Ormuz con un acuerdo político más amplio. El control del paso del mar es una de sus principales palancas en la confrontación con Washington.

Irán propone renunciar a esta palanca a cambio de medidas militares, económicas y diplomáticas.

Araghchi conoció a Steve Witkoff en Nueva York

Las propuestas no sólo se distribuyen mediante declaraciones públicas.

Abbas Araghchi se reunió esta semana en Nueva York Steve Witkoff, el emisario del presidente estadounidense Donald Trump. Entre las deliberaciones figuraban las condiciones iraníes, la reapertura del Estrecho de Ormuz y la posibilidad de reanudar el diálogo.

La reunión tuvo lugar mientras los dos países seguían participando en un enfrentamiento militar, a pesar de varios intentos de mediar desde principios del año.

Araghchi ahora dice que está esperando una respuesta americana.

Al mismo tiempo, funcionarios iraníes indicaron que Washington tenía unos días para decidir las condiciones transmitidas por Teherán. El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, dijo que las solicitudes debían aplicarse plenamente.

Según esta posición, el Irán ya no desea abrir una nueva negociación sobre la lista de condiciones antes de que se apliquen. Teherán ahora exige acción de Washington.

El lado estadounidense era más cauteloso. El Secretario de Estado Marco Rubio se negó a presentar los intercambios de Nueva York como un gran avance diplomático, manteniendo abierta la posibilidad de discusiones.

Por qué Líbano se encuentra en las negociaciones sobre Ormuz

La apariencia del Líbano en esta negociación no se debe al estrecho mismo. Se deriva de la forma en que Irán ha estado presentando la guerra regional durante varios meses.

Teherán considera que los diversos teatros de confrontación están vinculados. Por lo tanto, una tregua con los Estados Unidos no podría, según esta posición, ser sostenible si las operaciones continuaran simultáneamente en el Líbano o en otros frentes.

Este enfoque ya había producido consecuencias concretas en la primavera y principios del verano.

Las conversaciones entre Washington y Teherán incluían referencias al cese de las hostilidades en el Líbano. En junio, el Irán volvió a acusar a los Estados Unidos de no cumplir sus compromisos debido a las continuas operaciones israelíes en el territorio libanés.

Por lo tanto, el caso libanés no aparece por primera vez en el comercio iraní-americano. Lo que cambia esta semana es su integración explícita en un mecanismo propuesto para conseguir la rápida reapertura de Ormuz.

Para el Líbano, este desarrollo es importante porque internacionaliza aún más un caso que Beirut busca poner bajo su propio control.

Beirut también busca su propio asentamiento en el sur

La propuesta iraní viene a medida que las autoridades libanesas siguen un enfoque diplomático separado.

El Presidente Joseph Aoun y el Gobierno de Nawaf Salam buscan el fin de las operaciones israelíes, la retirada de Israel de las posiciones todavía ocupadas y el regreso de los habitantes a las zonas fronterizas.

Al mismo tiempo, defienden la ampliación de la autoridad estatal en todo el Líbano y el monopolio de las armas por parte de las instituciones libanesas.

Otra vez esta semana, Joseph Aoun dijo a los soldados que las armas del ejército libanés eran « las únicas armas legítimas ». Sin embargo, el presidente destacó la necesidad de que el ejército mantenga la confianza de todos los libaneses y proteja a todos los ciudadanos.

Hezbollah y el movimiento Amal dijeron el viernes que no se oponían a una « solución política » en el sur del Líbano.

El MP Hassan Fadllallah afirmó que las dos formaciones estaban abiertas a negociaciones indirectas si permitían la liberación del territorio, el regreso de los habitantes y la reconstrucción.

Estas posiciones muestran que varios canales diplomáticos están evolucionando simultáneamente alrededor del sur del Líbano.

Por un lado, Beirut busca un asentamiento en el que el Estado y el ejército recuperarían el pleno control del territorio. Por otra parte, Teherán ahora incluye el cese de las hostilidades en el Líbano como parte de su propia negociación estratégica con Washington.

El precedente de junio

La situación recuerda los debates celebrados unos meses antes.

En junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando para poner fin a su guerra, reabrir el Estrecho de Ormuz y lanzar discusiones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el acuerdo no ha producido una solución duradera.

Las tensiones habían regresado rápidamente al estrecho. En particular, el Irán ha disparado contra buques comerciales que acusó de no cumplir las vías fluviales y los procedimientos de concesión de licencias impuestos por Teherán.

Los Estados Unidos han respondido con ataques unilaterales contra las zonas costeras iraníes.

El estrecho ha permanecido desde entonces en el centro del equilibrio de poder.

Esta experiencia también explica el deseo actual de Irán de obtener garantías en varios frentes antes de abandonar sus principales medios de presión marítima.

Ormuz, una cuestión global

El Estrecho de Ormuz da a la negociación una dimensión mucho más allá del Oriente Medio.

Esta estrecha escapada entre Irán y Omán conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Océano Índico. Allí se transporta una parte importante del petróleo y el gas exportados por los productores del Golfo.

Por lo tanto, cualquier perturbación del envío afecta rápidamente a los mercados energéticos, los costos de envío y las primas de seguro.

El cierre o restricción del pasaje no sólo afecta a los Estados Unidos e Irán. Se refiere directamente a los productores del Golfo y las principales economías importadoras de energía en Asia y Europa.

Esta dimensión explica la participación de varios poderes en los esfuerzos diplomáticos.

Abbas Araghchi afirma en particular que China apoya el plan iraní. Beijing tiene un gran interés en la estabilidad de los suministros energéticos en el Golfo.

El presidente chino Xi Jinping también está en los Estados Unidos esta semana para discutir con Donald Trump, agregando un potencial canal diplomático a las discusiones en curso.

Yemen también está integrado en aplicaciones iraníes

El Líbano no es el único frente regional mencionado en las demandas de Teherán.

Hossein Mohebi, vocero de la Guardia Revolucionaria, dijo que poner fin a las hostilidades en Yemen es también una de las demandas de Irán.

Esta cuestión está directamente relacionada con la seguridad marítima. Los Houthis controlan las zonas de acceso del Yemen al Estrecho Bab al-Mandeb, otro paso esencial para el comercio entre el Océano Índico, el Mar Rojo y el Canal de Suez.

Funcionarios militares iraníes advirtieron que la continuación de la escalada también podría afectar a este paso.

Por lo tanto, la defensa de Teherán combina dos de las rutas marítimas más estratégicas de la región con un cese más general de las hostilidades.

Washington debe responder ahora

La administración Trump aún no ha aceptado públicamente las condiciones iraníes. Tampoco el comercio de Nueva York dio lugar al anuncio de un nuevo acuerdo.

Por consiguiente, la propuesta debe adoptar varias medidas antes de que pueda producir una cesación del fuego en el Líbano.

En primer lugar, Washington debe aceptar las condiciones o llegar a un compromiso con Teherán. Entonces surgiría la cuestión de su aplicación por Israel, ya que el cese de las operaciones en el Líbano no depende únicamente de los Estados Unidos.

Por consiguiente, la formulación iraní no significa que se adquiera una cesación del fuego libanesa en un plazo de siete días. Significa que Teherán ahora lo hace una condición de su oferta en Washington.

Esta distinción es esencial a medida que continúan circulando varias versiones del plan y las negociaciones.

Para Beirut, el desarrollo vuelve a situar al Líbano en la intersección de dos procesos: sus propios debates sobre la retirada israelí, el control meridional y las armas de Hezbolá, y negociaciones mucho más amplias entre Washington y Teherán.

La respuesta de Estados Unidos al plan de Abbas Araghchi determinará ahora si esta propuesta seguirá siendo una lista de condiciones iraníes o si se convertirá en la base de una nueva ronda de negociaciones en la que el alto el fuego en el Líbano sería uno de los elementos del acuerdo regional.

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