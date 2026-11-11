Bancos en el Líbano: 619 organismos a finales de 2025

El Líbano contaba con 619 organismos comerciales a finales de 2025, frente a 633 un año antes. El número de cajeros automáticos está aumentando ligeramente, pero su distribución sigue concentrada. Los datos del Banco del Líbano también muestran una disminución del personal en la segunda mitad del año. Este balance distingue los establecimientos, maquinaria y servicios accesibles. No mide la disponibilidad de fondos ni tiempos de procesamiento. Las comparaciones regionales exigen que se mantengan los límites y fechas de cada indicador.

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El Líbano tenía 619 organismos bancarios comerciales a finales de 2025, en comparación con 633 un año antes. La red sigue contratando. Los cajeros automáticos siguen otro camino: su número aumenta de 1,412 a 1,432. Estos datos del Banco del Líbano proporcionan un acceso bancario más concentrado, sin permitir que la calidad del servicio sea medida por sí mismos.

La tarjeta bancaria en el Líbano ya no es un cierre uniforme de los puntos de contacto. El examen macroeconómico BDL, publicado en diciembre de 2025 y publicado en abril de 2026, distingue tres movimientos. Las agencias están disminuyendo, el personal está disminuyendo y el stock de distribuidores está aumentando ligeramente. Sin embargo, los períodos de comparación deben permanecer separados: los cambios en los establecimientos son anuales, los cambios en los empleados en la segunda mitad del año.

Este es un estado de la red a finales de 2025, no un inventario de las ventanas abiertas hoy. Esta precisión cuenta en un país donde las condiciones de movimiento y operación pueden cambiar rápidamente. Un dispositivo enumerado en una estadística no proporciona información sobre sus horarios, ticketing o transacciones reales.

Agencias bancarias en Líbano cierran menos rápidamente

El aumento de 633 a 619 agencias representa una disminución neta de 14 establecimientos, o alrededor del 2,2%. El BDL compara este movimiento con 59 cierres en 2024 y 111 en 2023. La reducción de la red está disminuyendo considerablemente. No está al revés.

El número de bancos registrados sigue siendo de 57 en diciembre de 2025. Este total incluye 45 bancos comerciales y 12 bancos de inversión. Por lo tanto, no es necesario confundir un banco, una persona jurídica registrada, con sus organismos. Un establecimiento puede reducir su ubicación geográfica manteniendo su aprobación. La estabilidad del número de bancos no muestra que los clientes tienen el mismo número de puntos de recepción.

Indicador Punto de partida Punto de llegada Cambio Agencias comerciales en el Líbano 633, diciembre 2024 619, diciembre 2025 -14 -2,2% ATMs 1 412, diciembre 2024 1 432, diciembre 2025 +20, o +1,4% Empleados bancarios 12 972, junio 2025 12 684, diciembre 2025 -288, o -2,2%

Las dos primeras líneas cubren 12 meses; el tercero, seis meses. Esta diferencia prohíbe presentar las tres tasas como balance anual homogéneo. También evita asignar mecánicamente las salidas de empleados a los catorce organismos menos. Los datos agregados no describen las posiciones pertinentes ni las decisiones de cada institución.

Los distribuidores están aumentando principalmente en los principales centros

El aumento nacional de distribuidores sigue siendo modesto: 20 dispositivos adicionales en un año. La distribución geográfica muestra tendencias contrastantes. El monte Líbano aumentó de 553 a 564 máquinas, Beirut y sus suburbios de 439 a 444, el norte de 153 a 159. Por el contrario, el Sur cayó de 120 a 119 y el Bekaa de 119 a 116.

Área citada en el informe Diciembre 2024 Diciembre 2025 Diferencia Monte Líbano 553 564 +11 Beirut y los suburbios 439 444 +5 Líbano septentrional 153 159 +6 Líbano meridional 120 119 -1 Bekaa 119 116 -3

Estas cinco líneas reproducen los números explícitamente comentados por el BDL. No constituyen todo el país: Nabatiyah aparece por separado en el gráfico regional del informe. Por lo tanto, sería erróneo añadir esta tabla parcial y luego presentar su suma como total nacional.

El Monte Líbano, así como Beirut y sus suburbios, cuentan con 1.008 distribuidores, es decir, el 70,4% de los 1.432 dispositivos enumerados. Este cálculo mide una concentración de la flota. No es suficiente para establecer la desigualdad per cápita. Esto requeriría poblaciones residentes comparables que correspondan a los mismos límites y periodos estadísticos.

El BDL se refiere a las limitaciones operacionales y de seguridad para explicar algunas de las diferencias regionales. Esta interpretación sigue siendo la de la institución. La tabla no distingue el efecto de la seguridad, demanda, costos o opciones de cada banco. Por lo tanto, un cierre en una zona determinada no puede vincularse a una sola causa de estas cifras.

Una agencia y una automata no hacen el mismo servicio

El ligero aumento del número de distribuidores no compensa necesariamente la reducción de las agencias. Los dos equipos sirven diferentes propósitos. Un autómata puede facilitar ciertas operaciones rutinarias. No reemplaza todos los procedimientos que requieren un contacto, archivo o examen particular por el banco.

El número de máquinas no dice qué clientes pueden utilizarlos, a qué costo y qué cantidad. Estas condiciones dependen de los servicios ofrecidos y de las reglas aplicables a las cuentas. Por consiguiente, las estadísticas de infraestructura no miden la plena disponibilidad de depósitos ni la capacidad general de préstamo de las instituciones.

Para un usuario, el acceso efectivo tiene varias dimensiones: distancia, movilidad, disponibilidad de servicio y operaciones autorizadas. Los datos publicados arrojan luz sobre la primera dimensión, a una escala regional todavía amplia. No proporcionan un mapa comunitario de horarios de viaje o facilidades accesibles para personas con discapacidad.

La reducción requiere una lectura separada

El número de empleados aumentó de 12.972 en junio de 2025 a 12.684 en diciembre. La disminución de 288 puestos se lleva a cabo durante seis meses. Acompaña la reducción del establecimiento bancario, pero el informe no proporciona un desglose para vincular cada movimiento de empleo a un cierre preciso.

La caída de los empleados no proporciona información sobre las colas o los tiempos de procesamiento. Estos efectos dependen también de la asistencia, las tareas transferidas a otros canales y la organización del trabajo. Para medirlos se necesitarían datos de servicio, faltando de este registro de red.

El balance 2025 muestra así una contracción más lenta de las agencias y un aumento limitado de distribuidores. Para dar seguimiento, las encuestas futuras tendrán que especificar dónde se mantienen los puntos de contacto, moverse o desaparecer. Su alineación con los horarios, las operaciones disponibles y la asistencia permitiría un cambio del número de equipos en la medida en que el servicio realmente accesible.

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