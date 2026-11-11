Ebola in DRC: more than 11,000 cases, 5,387 deaths

El RDC tiene 11.042 casos confirmados de ébola y 5.387 muertes en el balance al 9 de noviembre. El virus Bundibugyo no tiene una vacuna aprobada específica; los ensayos están en marcha.

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La República Democrática del Congo ha cruzado el umbral de 11.000 casos confirmados de ébola. Los resultados son 11.042 infecciones confirmadas y 5.387 muertes, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)reportado por Reuters el 10 de noviembreSe refiere a la epidemia causada por el virus Bundibugyo, declarada el 15 de mayo de 2026.

EliNSP situation report No. 179el día 9 de noviembre y fue publicado el 10 de noviembre. Por lo tanto, las cifras no corresponden a las únicas nuevas infecciones del día: esta es la epidemia acumulativa. Los 11.042 casos son casos confirmados, no un total de casos indiscriminados, probables y confirmados.

Una epidemia se extendió a ocho provincias

El cruce de este umbral prolonga los progresos documentados por los organismos de salud. En sude 10 de noviembreEl Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades informó de 10.990 casos confirmados y 5.354 muertes, sobre la base de datos congoleños al 8 de noviembre.

World Health Organization (WHO)ya descrito, el 6 de noviembre, transmisión sostenida y propagación geográfica de la epidemia. Su evaluación, que concluyó al 3 de noviembre, determinó casos en 67 zonas de salud repartidas en ocho provincias. La mayoría de las infecciones se concentraron en Ituri y Kivu del Norte.

Esta epidemia es la más grande registrada en la RDC, todos los virus del Ébola, según la OMS. En particular, la organización destaca el peso de las muertes en las comunidades, lo que refleja las dificultades para la detección temprana y el rápido acceso a la atención.

No Bundibugyo aprobó la vacuna

El virus Bundibugyo pertenece al grupo del virus del Ébola. La distinción es esencial para comprender los medios disponibles: las vacunas y los tratamientos elaborados contra el ébola, también conocido como Zaire, no se pueden presentar como una eficacia establecida contra el Bundibugyo.

En esta etapa, no se dispone de vacuna ni de tratamiento específico aprobado contra Bundibugyo, según la OMS. Esto no significa que los pacientes estén privados de atención: atención de apoyo, diagnóstico rápido y acceso a los servicios de tratamiento siguen siendo esenciales.

Ensayos clínicos en curso

Sin embargo, la investigación está progresando. El ensayo de vacuna Tumaini comenzó el 23 de octubre en Bunia. En particular, evalúa Ervebo, ya utilizado contra el virus del Zaire, para determinar su eficacia contra Bundibugyo.

El 4 de noviembre,oMS anuncióthe recommendation to add two candidates specifically designed against Bundibugyo: ChAdOx1, developed by Oxford University with the Serum Institute of India, and mRNA-1469, developed by Moderna. Su entrada en la prueba sigue sujeta a autorizaciones nacionales. Por lo tanto, no son vacunas ya registradas.

Los ensayos terapéuticos también investigan varios medicamentos, incluyendo anticuerpos MBP134 y remdesvir. En espera de sus resultados, la respuesta se basa en la rápida identificación y el aislamiento de los casos, el seguimiento de los contactos, la prevención de infecciones en el cuidado y los entierros seguros.

Ilustración: micrografo electrónico de un virión de Ébola realizado en 1976, CDC / Dr Frederick A. Murphy, PHIL n°1833, dominio público. Esta imagen no documenta el virus Bundibugyo de la epidemia actual.Fuente libre: CDC.

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