Charles Storm: Portugal en alerta 11 de noviembre

Portugal pone todo su territorio continental en estado de alerta antes del 11 de noviembre de 2026, antes de la llegada de la tormenta Charles. Se cerrarán las instituciones educativas y los servicios públicos no esenciales. Los eventos al aire libre serán suspendidos y ciertas áreas peligrosas serán denegadas. Ocho distritos están vigilando el viento. Madeira también debe experimentar mal tiempo, pero cae dentro de un perímetro separado. Las previsiones siguen siendo escalables y no constituyen una evaluación de los daños ya registrados.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Portugal declaró el martes 10 de noviembre de 2026 una situación de alerta en todo su territorio continental para el día siguiente. La llegada de la tormenta Charles resultó en el cierre de instituciones educativas y servicios públicos no esenciales. La medida se aplicará el miércoles 11 de noviembre de 00:00 a 23:59 hora local. Precede al evento meteorológico esperado: no constituye un equilibrio de daños.

Charles Storm: cierres preventivos y restricciones

El dispositivo suspende los eventos al aire libre, sea cual sea su naturaleza. Prohibió temporalmente el acceso a zonas arboladas identificadas como peligrosas por las autoridades, en particular debido al riesgo de caer árboles. También se aplican restricciones a zonas costeras, ríos y zonas expuestas a inundaciones o inundaciones.

Deben asegurarse estructuras que puedan desvincularse. Las autoridades deberán disponer su fijación, retiro o prohibición de uso cuando sea necesario. Los bomberos, la policía, los equipos médicos y los operadores de energía y telecomunicaciones están fortaleciendo su preparación. Las utilidades esenciales no están cubiertas por el cierre anunciado.

Ocho distritos en reloj rojo para el viento

El anuncio del gobierno distingue dos zonas horarias para la vigilancia roja del 11 de noviembre. En Faro, Setúbal y Beja, pasa de las 9.00 a las 9.00 horas. En Évora, Santarém, Lisboa, Leiria y Portalegre, comienza a mediodía y termina a las 9.00 horas.

El Ministro de Administración Interna, Luís Neves, pide a los habitantes que permanezcan en casa cuando sea posible. Pide evitar viajes innecesarios. También invita a los empleadores a facilitar la organización de empleados con responsabilidades familiares. Esta llamada no debe confundirse con un cierre general de empresas privadas.

Madeira expuesta, las Azores para ser distinguido

El perímetro administrativo de la alerta cubre el continente. El pronóstico del tiempo también se refiere a Madeira, donde las condiciones deben deteriorarse entre finales del 10 de noviembre y la mañana del 11. El boletín IPMA proporciona lluvias a veces pesadas, especialmente en las montañas. Las ráfagas podrían alcanzar 130 km/h en las alturas.

En el continente, se espera que la degradación asociada a Charles se produzca a partir del fin de la mañana del 11 de noviembre. El boletín destaca la incertidumbre sobre la trayectoria e intensidad de la depresión. Las Azores no deben ser influenciadas. La depresión Bruna es un sistema separado.

Lisboa especifica los riesgos locales

El municipio de Lisboa reporta un riesgo de acumulación de residuos en la eliminación de agua. Esto puede promover inundaciones de baja planta e interrumpir el tráfico. En su actualización del 10 de noviembre a las 10:20 a.m., anuncia ráfagas de hasta 140 km/h.

La ciudad planea un reloj de lluvia naranja el miércoles entre las 5 a.m. y las 6 p.m. El mar abierto de la tarde se espera a las 16.08 horas. Las autoridades piden seguir los futuros informes meteorológicos y las instrucciones de protección civil.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews