GiFi y Grand Frais: ¿Dónde están las tiendas?

El recurso judicial de GiFi, emitido el 3 de noviembre de 2026, renueva las preguntas sobre sus tiendas y los sitios de buceo propuestos en Grand Frais. La dirección anuncia la continuación de la actividad. Las discusiones presentadas en octubre de 2025 afectaron a parte de la red, con un calendario sujeto a varias condiciones. Una apertura debe verificarse localmente: un proyecto de asignación no es suficiente para establecer su realización. Las siguientes son las fechas confirmadas, el marco procesal y la información que queda por especificar.

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GiFi y Grand Charge plantean preguntas sobre el futuro de sus tiendas. El tribunal comercial de Toulouse colocó a GiFi en reforma judicial el 3 de noviembre de 2026. La dirección anuncia la continuación de la actividad. The proposed divestiture of certain sites at Grand Frais, which had previously been initiated, concerned part of the network.

GiFi stores continue to operate

Las tiendas siguen abiertas, dijo la dirección en un comunicado de prensa tomado de una agencia de noticias. El grupo cuenta con más de 500 outlets y emplea alrededor de 6.000 personas en Francia. El tribunal abrió un período de observación de seis meses.

Este procedimiento proporciona un marco para mantener el negocio de una empresa al final de los pagos. Durante el período de observación, los interesados del tribunal examinan su situación y sus formas de repararla. El funcionario continúa su labor, con la asistencia o supervisión del administrador según la misión establecida por el tribunal.

Los contratos de empleo continúan durante este período. Sin embargo, las decisiones posteriores pueden modificar la actividad o el número de funcionarios. Por lo tanto, la apertura del ajuste no garantiza el mantenimiento permanente de todas las tiendas y empleos. Tampoco declara su cierre general.

GiFi y Grand Charges: un proyecto limitado a ciertos sitios

La reconciliación inmobiliaria con Grand Charges precede a esta decisión judicial. En una comunicación de fecha 24 de octubre de 2025, el abogado de GiFi describió las discusiones sobre la inmersión de 25 a 30 tiendas. Mencionó una posible firma a principios de 2026, previa consulta con representantes del personal.

The schedule then provided for completion in 2026, subject to normal conditions and regulatory authorities. Se trataba de un proyecto orientado, en particular, a desarrollar la ubicación territorial del Gran Frais. Este documento no describe la adquisición de GiFi en su conjunto.

Un calendario anunciado sigue separado de una venta completa. No es suficiente establecer que cada tienda mencionada ha cambiado su nombre o establecer su fecha de reapertura. El número exacto de conversiones realizadas debe ser confirmado sitio por sitio. La información verificada para este artículo no permite publicar una lista exhaustiva y actualizada.

Revise una apertura en toda la tienda

Para preparar un viaje, el calendario del punto de venta sigue siendo un punto de referencia útil. En Sainte-Marguerite, en los Vosgos, el registro oficial del Gran Frais anuncia por ejemplo una apertura el 18 de noviembre. No especifica que esta tienda sustituya un GiFi: por lo tanto este origen no puede ser deducido del anuncio.

En cuanto a la reorganización de GiFi, la próxima reunión judicial está prevista para el 8 de enero de 2027. El tribunal debe examinar la capacidad financiera para continuar la actividad y mantener el período de observación.

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