Macron: Dos años de mensajes revelados en un libro

Françoise Degois publica un libro de dos años de mensajes intercambiados con Emmanuel Macron. Los primeros pasajes reportados por la prensa francesa incluyen sus desacuerdos después de las 2024 elecciones legislativas, la candidatura de Lucie Castets y la defensa del balance presidencial. Anunciado esta semana por Robert Laffont, el libro presenta una correspondencia en Telegram. According to the reports issued on 3 November, the Elysée was informed late of its preparation. Se envió una copia a la Presidencia.

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Dos años de discusiones con Emmanuel Macron se convirtieron en un libro político. InEres demasiado duro conmigo, anunció esta semana en Robert Laffont, Françoise Degois publica mensajes intercambiados con el Presidente. Los primeros informes, publicados el martes 3 de noviembre, describen una conversación llena de desacuerdos, justificaciones y algunas veces mordiendo respuestas.

Estos mensajes privados de Macron no son de una entrevista oficial. They are reported by their recipient, a journalist and editorialist committed to the left. Los pasajes que se hacen públicos revelan a un jefe de Estado que responde a las críticas de su interlocutor, en particular sobre sus elecciones después de las 2024 elecciones legislativas.

Los mensajes privados de Macron intercambiaron en Telegram

Según el libro presentadoMarianne, los intercambios comienzan a finales de verano 2024. Françoise Degois había defendido a Brigitte Macron en la red social X, contra una campaña de conspiración. El presidente le envió un agradecimiento en Telegram.

El contacto no para con esta primera respuesta. Durante unos dos años, el periodista y el jefe de estado continuaron su conversación durante el día. El libro reúne esta correspondencia, que difiere de las declaraciones preparadas para una entrevista o discurso.

Le Figaro, quien afirma que leyó el libro antes de publicarlo, destaca la naturaleza a menudo nocturna de los intercambios escritos del presidente. Su informe describe un Emmanuel Macron ansioso por defender sus decisiones. La perspectiva de la elección presidencial de 2027 también es motivo de preocupación.

El desacuerdo a la izquierda después de las elecciones legislativas

Un pasaje reportado por la prensa regional se refiere a las primeras elecciones legislativas de 2024. Françoise Degois defiende la candidatura de Lucie Castets para Matignon. Culpa al presidente por no elegir a la izquierda.

En los mensajes reproducidos en el libro, Emmanuel Macron impugna su lectura del resultado electoral. También desafió la perspectiva de que Lucie Castets fuera nombrado. Estas respuestas pertenecen a la secuencia política de 2024.

El resultado de esta secuencia es conocido: Emmanuel Macron nombró al Primer Ministro Michel Barnier el 5 de septiembre de 2024. El comunicado oficial del Elysée invocó entonces la búsqueda de la estabilidad y la capacidad de reunir. Por lo tanto, el libro vuelve a los desacuerdos que acompañaron esta decisión, más de dos años antes de su publicación.

Crítica, pero también una solicitud de reconocimiento

En otro lugar, Françoise Degois culpa al presidente por su terquedad. Él respondió: « ¡Eres peor que yo! La confrontación no termina sus intercambios.

Cuando Françoise Degois saluda su apoyo a Ucrania, Emmanuel Macron le anima a hacer pública esta opinión. Esta solicitud de reconocimiento nutre el título de la obra, que alterna crítica y aprobación.

Estos mensajes deben distinguirse de un discurso presidencial publicado bajo el control del Elysée. Se presentan en la cuenta de su destinatario. Su interés reside en este acceso a un debate político continuado, y en contraste con las declaraciones institucionales.

A book of which Elysée was reportedly informed late

Mariannedeclara que el Elysée aprendió la existencia del libro sólo el lunes 2 de noviembre. Esta información proviene de la investigación de la revista. No significa que la Presidencia haya validado la publicación de los mensajes o la forma en que se presentan.

Según la prensa regional, Françoise Degois envió una copia de su trabajo a L’Élysée el martes 3 de noviembre. El libro se anuncia en Robert Laffont esta semana, mientras que los primeros pasajes ya circulan en la prensa francesa.

Fuentes y referencias

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