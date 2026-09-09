Bancos libaneses: los activos caen (de nuevo) a 100.42 mil millones, de los cuales menos de 6 están frescos

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Los bancos comerciales libaneses terminaron en julio de 2026 con 100,42 millones de dólares en activos consolidados, un 2,18% anual y un 1,84% desde diciembre de 2025. Detrás de este descenso relativamente moderado, sin embargo, es una realidad mucho más grave: el sistema bancario sigue enormemente dolarizado, los depósitos siguen erosionando y el crédito al sector privado casi ha desaparecido. Sobre todo, los 85.09 mil millones de dólares en depósitos de divisas no corresponden a 85.09 mil millones de dólares frescos e inmediatamente disponibles. El grueso permanece compuesto por depósitos antiguos bloqueados desde la crisis de 2019, los « lolares », mientras que la cuota de líquido real sigue siendo mucho menor.

Un balance de $100.42 mil millones, pero una capacidad bancaria muy pequeña

El balance consolidado de los bancos comerciales a finales de julio alcanzó 8.9877.000 millones de libras libanesas. Convertida a la tasa oficial de 89.500 libras por dólar, esta cantidad equivale a 100.450 millones de dólares. A finales de diciembre de 2025, los activos ascendían a 9.156.100 millones de libras esterlinas, es decir, 102.000 millones de dólares, a la misma tasa de conversión.

Así pues, la contracción ha alcanzado unos 1.880 millones de dólares desde comienzos del año. Más de 12 meses, los activos disminuyeron en un 2,18%, con un total de 9.188.000 millones de libras en julio de 2025. Esta disminución prolonga la lenta compresión de un sector bancario que, desde 2019, ya no cumple plenamente sus funciones tradicionales de ahorro de recogida, procesamiento de depósitos y financiación de la economía.

El valor total del balance también debe interpretarse con cautela. Los activos bancarios registrados en dólares o convertidos a la tasa oficial no son necesariamente activos líquidos, recuperables al valor nominal o inmediatamente disponibles para reembolsar a los depositantes. En el caso libanés, esta distinción es fundamental debido a las pérdidas acumuladas en inversiones con el Banco del Líbano, la exposición a la deuda pública y la ausencia, hasta ahora, de una reestructuración bancaria completa.

Indicador Julio 2026 Cambio Activos consolidados $100.42 mil millones -2.18% año tras año Depósitos de clientes 86.223 millones de dólares equivalentes -3.36% del año Depósitos de divisas 85.09 billones de dólares -1.87% desde diciembre Depósitos en libros LBP 101 720 mil millones -8.61% desde diciembre Préstamos privados $5.01 billion equivalent -7.76 % más de un año Fondos propios de contabilidad 5.38 millones de dólares +12,59% año tras año Tasa de crédito/depósito 5,81 % 6.09 % en julio 2025

Los depósitos caen a $86.23 mil millones

Los depósitos totales de clientes han disminuido un 1,96% desde principios de 2026, llegando a 7.717.29 millones de libras para finales de julio. A la tasa oficial, esto representa unos 86.23 millones de dólares. Un año antes, los depósitos alcanzaron 7.985.92 millones de libras, lo que representa una disminución anual del 3,36%.

El desglose por categoría muestra que los depósitos de residentes siguen siendo en gran medida dominantes. Alcanzan £5,756.54 mil millones, o alrededor de $64.32 mil millones a la tasa oficial. Los depósitos no residentes ascienden a 1.901.80 millones de libras esterlinas, o aproximadamente 21.25 millones de dólares, mientras que los depósitos del sector público ascienden a aproximadamente 659 millones de dólares.

Desde diciembre, los depósitos de residentes han disminuido en un 2,22%, los depósitos no residentes en un 0,75% y los yacimientos del sector público en un 13,55%. Este último descenso es el mayor en porcentajes, pero implica una cantidad mucho menor que los depósitos privados. La tendencia general sigue siendo la erosión gradual de los recursos bancarios, alimentada por las retiradas permitidas en virtud de las circulares del Banco del Líbano y la limitada capacidad del sector para atraer nuevos depósitos de manera sostenible.

85.09 billones en moneda extranjera: la cifra más confusa

A finales de julio, los depósitos de divisas ascendían a 85.09 millones de dólares. Han disminuido en un 1,87% desde diciembre, lo que representa una disminución de 1,62 millones de dólares y 179,9 millones de dólares solo en julio. Los depósitos de libras esterlinas han disminuido del 8,61% desde diciembre a 110.720 millones de libras esterlinas, es decir, unos 14,4 millones de dólares a la tasa oficial.

Esta estructura eleva la tasa de dolarización de los depósitos al 98,68%. En la práctica, por lo tanto, casi todas las obligaciones de depósito del sistema bancario libanés se denominan en moneda extranjera, principalmente en dólares. Pero esta tasa de dolarización no significa que los bancos tengan el equivalente del 98,68% de sus depósitos en forma de liquidez dolar disponible para los clientes.

El punto principal es que las estadísticas de depósito de divisas combinan categorías económicas muy diferentes. Incluye depósitos en dólares anteriores que han estado sujetos a restricciones desde 2019, comúnmente denominados « lolares », pero también cuenta en « dólares recientes », financiados por fondos introducidos en el sistema después de la crisis o por ciertos mecanismos de restitución proporcionados por el Banco del Líbano.

Lolares y dólares frescos: dos dólares no valen el mismo

Un lolar es una deuda bancaria denominada en dólares, pero que el depositante no puede disponer libremente como un dólar en efectivo o un dólar transferible al extranjero. Desde 2019, los bancos tienen retiros y transferencias limitados a estas viejas cuentas. Por lo tanto, su valor económico depende de los mecanismos de retirada, las circulares aplicables y la tasa en que los depositantes puedan recuperar sus fondos.

El dólar fresco es diferente. En principio, corresponde al nuevo dinero depositado después del inicio de la crisis o transferido del extranjero, que permanece disponible en dólares o transferible en virtud de los términos de la cuenta. Es este tipo de depósito que todavía funciona como un depósito bancario real en moneda extranjera en el sentido económico del término.

El último desglose detallado disponible por el Banco del Líbano indicó que, en noviembre de 2025, los depósitos calificados como « frescos » ascendían a unos 5.000 millones de dólares. Sin embargo, 3.2 billones de esta cantidad ya correspondían a los saldos de los mecanismos de las circulares 158 y 166. En otras palabras, sólo alrededor de 1.800 millones de dólares se podrían considerar como nuevos depósitos totalmente líquidos e independientes de los mecanismos para devolver activos antiguos.

Estas cifras no proporcionan un desglose exacto del 2026 de julio, ya que el Banco del Líbano no publica en su balance mensual una serie que separa los viejos dólares de los nuevos dólares. No obstante, dan un orden de magnitud útil. Si el stock de depósitos frescos permaneciera cerca de 5.000 millones de dólares, alrededor de 80 mil millones de los 85.09 mil millones de depósitos de divisas seguirían consistiendo en antiguos depósitos o saldos no comparables a los nuevos dólares libres.

Una estimación útil pero no confundir con los datos oficiales

El cálculo es simple: 85.09 billones de depósitos de divisas, menos unos 5.000 millones de depósitos frescos, da alrededor de 80.09 billones de dólares de depósitos antiguos y otros saldos no corrientes. Bajo esta suposición, los dólares frescos representarían sólo alrededor del 5,9% de los depósitos de divisas, en comparación con alrededor del 94,1% para otros depósitos.

Pero incluso esta estimación probablemente sobreestima la liquidez realmente nueva del sistema. Si subimos de los 5.000 millones de depósitos frescos los 3,2 mil millones de los saldos de las Circulares 158 y 166 observados en noviembre de 2025, la verdadera cuota nueva y totalmente líquida fue entonces cerca de 1.800 millones de dólares. En comparación con los 85.09 mil millones de depósitos en julio, esta cantidad sería poco más del 2%.

Por lo tanto, hay que distinguir tres niveles. El primero es el valor de libro de los depósitos de divisas, o $85.09 mil millones. El segundo es el stock de cuentas clasificadas como nuevas, que estaba cerca de 5.000 millones de dólares en la fecha más reciente y detallada disponible. La tercera es la parte realmente nueva y no está relacionada con los mecanismos de restitución de antiguos depósitos, que era mucho más débil.

Esta distinción explica por qué sería incorrecto presentar 85.09 billones de dólares como reserva bancaria. La mayoría sigue siendo una reclamación de los depositantes en un sistema que todavía no puede cumplir plenamente estos compromisos a valor nominal.

Desde 2019, casi la mitad de los depósitos han desaparecido de los balances

La comparación con la situación anterior a la crisis da la medición del choque. En junio de 2019, los depósitos bancarios alcanzaron aproximadamente $172.1 mil millones. A finales de julio de 2026, representan sólo unos 86.23 millones de dólares a la tasa oficial.

La contracción se aproxima a 85.9 billones de dólares, o casi el 50% del depósito. Se explica por una combinación de retiros, conversiones, reembolsos de préstamos con depósitos bloqueados, depreciación de depósitos en libras y reducción gradual de los viejos saldos a través de los mecanismos establecidos por el Banco del Líbano.

Los depósitos de divisas también disminuyeron considerablemente. Estaban cerca de $123.1 mil millones en junio de 2019 y ahora llegan a $85.09 mil millones. La disminución es de más de 38 mil millones de dólares, es decir, casi el 31%.

Esta disminución, sin embargo, no significa que $38 mil millones en efectivo salieron de los bancos. Parte del movimiento refleja transacciones contables, compensaciones entre préstamos y depósitos, así como pagos progresivos a tasas o en términos que no siempre corresponden a un reembolso completo en dólares frescos.

El crédito colapsa a sólo $5.01 mil millones

La otra cifra importante en julio se refiere a préstamos para el sector privado. Sus acciones han disminuido en un 3.63% desde diciembre a 448.470 millones de libras, o alrededor de $5.01 mil millones. Más de un año, la disminución es del 7,76%.

Los créditos en divisas representan por sí solo unos 4.860 millones de dólares, después de una disminución del 4,49% desde diciembre. Los créditos de libras esterlinas alcanzan 13.930 millones de libras, o aproximadamente 156 millones de dólares a la tasa oficial. Aunque han aumentado un 33,71% desde principios del año, su peso sigue siendo marginal en el balance general.

La proporción de préstamos a depósitos disminuyó al 5,81%, del 5,91% en diciembre y del 6,09% en julio de 2025. En otras palabras, por $100 equivalentes de depósitos registrados en bancos, menos de $6 es ahora préstamos del sector privado.

Esta proporción es excepcionalmente baja para un sistema bancario normal. Un banco tradicionalmente recoge depósitos para convertir parte de ellos en préstamos a hogares y empresas. En el Líbano, esta función de intermediación se ha vuelto casi residual.

Los préstamos han caído en más del 90% desde el período anterior a la crisis

Antes del colapso financiero, los préstamos bancarios al sector privado alcanzaron aproximadamente 54,5 millones de dólares en septiembre de 2019. Con sólo $5.01 mil millones a finales de julio de 2026, el stock disminuyó en alrededor de $49.5 mil millones.

Esto corresponde a una contracción de más del 90%. Esto es mucho más grave que la disminución de los depósitos e ilustra la naturaleza cambiante del sector bancario libanés. Los bancos siguen administrando cuentas y pagos, pero financian muy poca inversión empresarial, vivienda, consumo o capital de operaciones.

La relación entre los préstamos en divisas y los depósitos en divisas era sólo 5,71%, frente al 6,05 % anual anterior. En el caso de los préstamos en libros, la proporción es del 13,70%, pero este aumento se debe principalmente a la extrema debilidad de la base de depósitos de divisas nacionales y a un aumento único de algunos préstamos, en particular al sector financiero residente.

La desaparición del crédito bancario ha ayudado a impulsar una parte creciente de la economía hacia la autofinanciación, el pago de efectivo y la financiación externa. Las empresas de inversión necesitan depender más de sus propios fondos, accionistas, transferencias del extranjero o prestamistas privados.

El cambio de capital todavía no significa recapitalización

Las cuentas de capital de los bancos han crecido un 9,33% desde principios del año para alcanzar 481.630 millones de libras, o alrededor de 5,38 millones de dólares. Durante un año, el aumento fue del 12,59%, y julio experimentó un aumento mensual significativo de 29.600 millones de libras esterlinas, es decir, unos 331 millones de dólares.

Esto podría dar la impresión de una rápida mejora de la fuerza bancaria. Sin embargo, una lectura detallada muestra que se debe en gran medida a los efectos de la valoración contable. En julio, el aumento del capital principal se benefició de un aumento del valor del libro de la cartera de eurobonos libaneses y valores extranjeros mantenidos por los bancos.

Un aumento de fondos propios vinculados a la mejora de activos no equivale a una inyección de capital fresco por los accionistas. Tampoco significa que las pérdidas acumuladas desde 2019 hayan sido absorbidas. La solvencia real de las instituciones sólo puede evaluarse adecuadamente después del reconocimiento de las pérdidas, la valoración realista de los activos y la definición de un marco de reestructuración.

Además, el contraste sigue siendo considerable entre 5,38 mil millones de dólares en fondos propios y más de 86 mil millones en depósitos. Este informe por sí solo no es suficiente para medir un déficit de capital, pero muestra por qué la calidad y valoración de los activos es una cuestión central.

La tasa oficial da una unidad de cuenta, no un valor de rescate

Utilizando la tasa de 89.500 libras para convertir el balance permite comparar las diferentes líneas contables. Sin embargo, no resuelve el problema fundamental del valor económico de los activos y pasivos.

Por lo tanto, 100.42 mil millones de dólares en activos contables no pueden compararse directamente con 86.23 mil millones de dólares en depósitos para concluir que el sistema tiene un superávit suficiente. Algunos activos pueden ser difíciles de recuperar, altamente depreciados o relacionados con las propias contrapartes en dificultad.

El mismo razonamiento se aplica a los depósitos. Un lollar de 100.000 dólares sigue siendo reconocido como un dólar por cobrar, pero su disponibilidad inmediata para el cliente es muy diferente de la de una cuenta de 100.000 dólares. La existencia de una unidad común de cuenta no elimina la diferencia de liquidez y valor económico.

Esta asimetría hace que las estadísticas bancarias libanesas sean particularmente difíciles de leer sin reprocesamiento. Describen correctamente las entradas de contabilidad, pero no se dicen cuántos depositantes de dólares reales pueden recuperarse o cuántos bancos de efectivo pueden movilizarse inmediatamente.

Dólares frescos regresan, pero no reparan el sistema todavía

Sin embargo, la actividad en cuentas frescas muestra que una pequeña parte de la intermediación bancaria está empezando a funcionar de nuevo. A finales de julio de 2026, se habían despejado 76.180 cheques en dólares frescos desde la introducción del nuevo sistema de compensación, con un valor acumulativo de aproximadamente 960,7 millones de dólares.

Esta cifra representa un flujo de pagos desde 2023 y no una reserva de depósitos. Por lo tanto, no es necesario añadir a los 5.000 millones de depósitos frescos o utilizarlos para estimar las cantidades en las cuentas directamente. Muestra, sin embargo, que los dólares reales utilizables circulan de nuevo a través de los bancos.

El Banco del Líbano ha establecido un sistema separado de compensación de esos cheques para distinguir entre depósitos nuevos y antiguos. Esta separación institucional en sí confirma que un dólar nuevo y un antiguo dólar bancario no pueden ser analizados como un solo producto financiero.

El aumento de estos instrumentos refleja una recuperación limitada de algunos servicios bancarios. Aún no representa un retorno de confianza suficiente para restaurar el crédito o atraer decenas de miles de millones de dólares de nuevos ahorros.

Julio muestra sobre todo un sector que sigue contratando

Por lo tanto, las cifras correspondientes a julio de 2026 describen menos un sector bancario de 100.000 millones de dólares que un sistema que todavía está en fase de reducción. Los activos están cayendo, los depósitos están cayendo y los préstamos están contrayendo incluso más rápido. El aumento de los fondos propios de contabilidad proporciona una señal positiva limitada, pero no cambia el problema central de la valoración de activos y el reembolso de los depositantes.

Los 85.09 billones de dólares en depósitos de divisas siguen siendo el mejor ejemplo de la brecha entre estadísticas contables y realidad económica. La gran mayoría de esta cantidad no se compone de nuevos dólares disponibles libremente. En el último desglose detallado disponible, las cuentas frescas ascendían sólo a unos pocos miles de millones de dólares y su parte nueva real era aún más pequeña.

Por lo tanto, la cuestión siguiente será si el balance bancario varía en unos pocos puntos porcentuales de un mes a otro, en lugar de cómo se reconocerán y distribuirán las pérdidas. Hasta que un marco de reestructuración distinga claramente los activos recuperables, los lolares, los dólares frescos y las pérdidas que deben absorberse, los $100.42 mil millones publicados por los bancos seguirán siendo más una fotografía contable que una medida de su capacidad financiera real.