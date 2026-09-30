Base de datos del Líbano vendida 20 dólares

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Se ofrecerá una base de datos que contenga información personal sobre el Líbano por sólo 20 dólares en Telegram. According to the information gathered by Al-Mahatta, the head of a network specializedizing in the search for license plates has allegedly offered certain subscribers access to data attributed to the « Nâfe The information available would help to find the owner’s full name, telephone number, village of origin and place of residence.

El caso no es sólo una nueva violación de la privacidad. Recuerda varios precedentes en el Líbano, incluyendo un caso sorprendentemente similar que data de 2010: una aplicación comercializada por unos $7 ya permitido buscar información personal de una placa de licencia o número de teléfono. Dieciséis años después, la reaparición de este tipo de servicio plantea una cuestión que sigue sin respuesta: ¿cómo siguen circulando las bases de datos de las administraciones o alimentadas por datos oficiales?

Por 20 dólares, datos de la Nafe

« Nâfea » se refiere comúnmente a las autoridades responsables del registro de vehículos y las formalidades de licencias de conducir. Estas administraciones necesariamente tienen información para asociar una placa con su propietario. El problema surge cuando estos datos dejan el sistema para el que fueron recogidos y se ponen a disposición de las personas que no tienen razón administrativa o judicial para consultarlos.

Una placa de licencia permanece visible en el espacio público, pero normalmente no revela el número de teléfono o el domicilio del propietario. Por lo tanto, una base para vincular estos elementos convierte la información visible en una herramienta de identificación real. Cualquier persona con el archivo podría, en teoría, de un vehículo visto en la calle para volver a su propietario y obtener más información sobre él.

El precio anunciado hace que esta situación sea aún más preocupante. A los 20 dólares, el acceso a esa información ya no se limitaría a los agentes con capacidades técnicas importantes. Una base de datos digital también puede ser copiada, transferida y vendida casi sin límite. Cerrar un canal de Telegram no recuperar archivos ya descargados.

Un precedente casi idéntico en 2010

El caso actual se parece a un episodio ocurrido en noviembre de 2010. En ese momento, se disponía de una base de datos que contenía información sobre el Líbano mediante aplicaciones basadas en Internet por aproximadamente 7 dólares. Uno fue capaz de buscar desde un número de teléfono móvil y otro desde una placa de licencia.

The Lebanese press had then revealed that the system allowed private information to be found, including the identity and residence of wanted persons. The Ministry of the Interior, the Ministry of Telecommunications, the two mobile telephone operators and the banks had denied responsibility for data transmission. Se anunció una investigación para determinar su procedencia.

Este precedente es esencial para entender el caso actual. Por lo tanto, el problema de 2026 radica no sólo en la aparición de una nueva herramienta en Telegram. Data on Lebanese vehicles and telephones were already circulating commercially more than 15 years ago. El cambio de unos pocos dólares a un canal de Telegram muestra sobre todo que los medios de difusión han cambiado, mientras que la cuestión del origen de los archivos permanece.

¿Quién alimenta las bases en circulación?

Todavía es imposible, en el estado de la información disponible, afirmar que la base propuesta actualmente viene directamente de una intrusión reciente en los sistemas Nâfe’a. Puede ser una extracción interna, una copia antigua, identificadores comprometidos, un archivo mantenido por un proveedor o información de varias bases diferentes y luego agrupados juntos.

Por lo tanto, la edad de los datos es un factor determinante. Una base de datos copiada hace varios años todavía puede contener información confidencial, aunque algunos teléfonos o hogares han cambiado. La presencia de información reciente tendría un significado mucho más grave: podría indicar que un individuo o grupo sigue teniendo acceso a datos actualizados.

Una encuesta debe comparar la información propuesta con los archivos oficiales y determinar su fecha. También debe examinar las cuentas con importantes derechos de acceso y buscar posibles extracción masiva. Sin esta investigación técnica, designar al filtrante o su administración original sería especulativo.

En 2022, la plataforma del Ministerio de Salud ha hackeado

La circulación de los datos del coche no es el único precedente reciente. En febrero de 2022, el Ministerio de Salud del Líbano había reconocido oficialmente una intrusión en su plataforma MOPH PASS, utilizada en particular para los viajeros que llegaban al Líbano durante la pandemia Covid-19. El defecto había llevado a la exposición de datos personales almacenados en la plataforma.

The case took on a political dimension when personal information concerning the Minister of Public Works and Transport, Ali Hamiyé, was revealedd. El entonces Ministro del Interior, Bassam Mawlawi, había ordenado a la Seguridad General que investigara. The Ministry of Health then announced that it had identified and corrected the vulnerability, noting that the incident had affected a limited number of data concerning public figures.

Este precedente demuestra que ya se ha comprometido una plataforma oficial libanesa que contiene información personal. También recuerda la diversidad de archivos del Estado: la salud, los viajes, el estado civil, las telecomunicaciones, los vehículos o las listas electorales son conjuntos que, cuando se cruzan, pueden proporcionar un cuadro especialmente detallado de una persona.

Listas de votantes que contienen mucha información

Otro ejemplo de la cantidad de datos administrativos disponibles en el Líbano es el censo electoral. Contienen legalmente una cantidad de información que permite identificar a los votantes precisamente: nombre, nombres de padres, fecha de nacimiento, sexo, confesión y número de registro. Su existencia y comunicación satisfacen las necesidades del proceso electoral, pero su riqueza muestra la cantidad de información personal centralizada en archivos públicos.

El riesgo aumenta cuando se agrupan los datos de múltiples fuentes. Una placa puede llevar a un nombre, un archivo electoral a una fecha de nacimiento y un lugar de registro, mientras que otro archivo puede proporcionar un teléfono o dirección. Por lo tanto, el desafío de la protección de datos ya no es simplemente asegurar cada base de datos por separado, sino prevenir su agregación clandestina.

Sin embargo, el Líbano tiene un marco jurídico. La Ley No 81 de 10 de octubre de 2018 regula el procesamiento de datos personales, incluyendo normas sobre su recogida, uso y comunicación. También prevé sanciones en determinadas situaciones de revelación a personas no autorizadas.

Cuando los datos pueden ayudar a localizar un objetivo

Sin embargo, en el contexto libanés, la corriente de esa información excede la protección de la privacidad por sí sola. Los datos administrativos hackeados, obtenidos clandestinamente o transmitidos por agentes pueden utilizarse con otra información para identificar a un individuo, establecer relaciones o ayudar a determinar su ubicación.

Este riesgo tuvo una dimensión particularmente concreta durante la guerra entre Israel y Hezbolá. Las operaciones de inteligencia no se basan en una sola fuente. Normalmente combinan inteligencia humana, interceptación, vigilancia aérea, telecomunicaciones, datos digitales y observación de viajes. En este dispositivo, una base administrativa puede proporcionar una prueba adicional para confirmar una identidad o asociar un vehículo con una persona deseada.

El General retirado del Líbano Mounir Chehadeh, ex coordinador del Gobierno de la FPNUL, declaró en 2026 que Israel había tenido acceso a una parte importante de la infraestructura de datos libanesa durante años. Se refirió en particular a la información sobre los suscriptores de teléfonos móviles y los registros de vehículos. Según él, estas capacidades, junto con otras fuentes de inteligencia, han contribuido al establecimiento de bancos beneficiarios.

Estas declaraciones no prueban que la base propuesta hoy en Telegram ha sido utilizada por Israel, ni que una base administrativa particular ha permitido directamente una eliminación definitiva. Sin embargo, muestran por qué una fuga de datos del automóvil puede plantear un riesgo seguro. Una placa asociada a un nombre, teléfono y dirección tiene un valor muy diferente cuando se cruza con información de ubicación o vigilancia.

Del caso Hariri a miles de millones de datos telefónicos

The power of the data crossing had already been highlighted after the assassination of Rafic Hariri on 14 February 2005 in Beirut. Los investigadores internacionales habían utilizado considerables cantidades de datos de telecomunicaciones para reconstruir redes telefónicas, buscar conexiones de usuario y estudiar comunicaciones que rodeaban el ataque.

A principios de 2005, la Comisión Internacional de las Naciones Unidas informó de que había establecido una base que incluía más de 97 millones de registros de telecomunicaciones durante un período que rodeaba el asesinato. Las investigaciones abarcaron entonces miles de millones de registros. El alcance de los datos transmitidos a los investigadores, su utilización y fiabilidad, ha dado lugar a importantes controversias políticas y judiciales en el Líbano.

El contexto era obviamente diferente: esta información se utilizaba en una investigación internacional y no se comercializaba ilegalmente. Pero el caso ya había demostrado que una masa de metadatos puede reconstruir redes y comportamientos que permanecen invisibles cuando cada información es considerada por separado.

Una fuga de magnitud desconocida

La prioridad ahora es determinar lo que la base propuesta realmente contiene por $20. Algunas búsquedas exitosas de placas no son suficientes para establecer que todo el archivo nacional de registro ha sido copiado. Es necesario conocer el número de registros, su antigüedad, la frecuencia de su actualización y la fuente de los diversos campos disponibles.

Sobre todo, es importante saber si el vendedor tiene una copia simple o tiene acceso a información actualizada. La segunda hipótesis significaría que una brecha sigue siendo potencialmente abierta. El precedente de 2010 muestra que el comercio de datos de automóviles libaneses no es un nuevo fenómeno; El caso MOPH PASS confirma que ya se han comprometido los sistemas públicos.

Dieciséis años después de la venta de una aplicación para explorar la privacidad de los libaneses por aproximadamente $7, se propone una base comparable para 20 dólares en Telegram. Entre los dos casos, las tecnologías han cambiado y el Líbano tiene una ley sobre datos personales. La pregunta esencial sigue siendo: ¿quién extrae esta información de los sistemas que la sostienen, y quién ahora controla las copias ya en circulación?

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