Consolidación financiera de Washington: Reforma bancaria libanesa atrapada en el caso de Hezbollah

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En Washington, dos archivos separados se han unido

La visita de Nawaf Salam a Washington destacó un importante desarrollo en la relación entre Líbano y Estados Unidos. La reforma del sector bancario, la recuperación de la confianza internacional y las negociaciones con las instituciones financieras ya no se tratan por separado de las cuestiones de seguridad y soberanía. Los debates estadounidenses muestran ahora un vínculo directo entre la recuperación del sistema financiero libanés y la lucha contra los circuitos financieros atribuidos a Irán y Hezbolá. Esta reconciliación cambia la naturaleza del archivo. Durante varios años, la crisis bancaria se abordó principalmente mediante pérdidas acumuladas, reestructuración institucional, el destino de los depósitos, el Banco del Líbano y las reformas necesarias para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora se necesita un segundo hilo. Washington pide a Beirut que demuestre que su sistema financiero ya no puede servir de puente a las redes más allá del control estatal.

El mensaje fue expresado durante las conversaciones entre Nawaf Salam y el ministro de Finanzas Yassine Jaber con el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. Los debates se centraron en las reformas fundamentales del sector financiero, pero también en la necesidad de adoptar medidas decisivas contra las redes financieras vinculadas con Irán y Hezbollah. Paralelamente, la delegación libanesa presentó los progresos logrados por el Gobierno en las reformas financieras y bancarias. Pidió apoyo a Estados Unidos para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y fortalecer la cooperación con el Banco Mundial. Por consiguiente, la misma entrevista reunió dos temas que podrían haberse discutido por separado en el pasado: por un lado, para reconstruir bancos; por otro, para fortalecer el control estatal sobre las corrientes financieras.

Esta convergencia es uno de los elementos más importantes de las discusiones de Washington. Esto revela una visión americana más amplia de la recuperación libanesa. Restaurar la confianza en los bancos ya no sería simplemente tratar con pérdidas pasadas. También debe asegurarse de que el sistema que surge de la crisis pueda determinar el origen de los fondos, supervisar las transacciones y limitar los canales más allá de los mecanismos tradicionales de control. Para el Líbano, la dificultad es considerable. El colapso bancario ha acelerado precisamente el desarrollo de una economía en efectivo. Esta economía en efectivo hace más difícil trazar transacciones que Washington quiere fortalecer.

La economía en efectivo se convierte en una cuestión estratégica

La generalización del pago en efectivo no es un fenómeno marginal derivado de prácticas clandestinas. Es una de las consecuencias directas de la crisis financiera. Cuando los depositantes perdieron el acceso normal a sus cuentas y se establecieron restricciones bancarias, una parte significativa de la actividad económica se trasladó fuera de los bancos. Las empresas han tenido que adaptarse. Los hogares también favorecieron especies. Los pagos en dólares físicos han aumentado. Parte de la economía se organizó alrededor de circuitos mucho menos visibles para las instituciones financieras.

El gobierno presentó específicamente a Washington sus esfuerzos para reducir el uso de especies fuera del sistema financiero. También destacó la transparencia, el cumplimiento bancario, la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo. Estos diferentes elementos no son accesorios. condicionan la capacidad del Líbano para recuperar una relación normal con los bancos corresponsales extranjeros y, más ampliamente, con el sistema financiero internacional.

El problema radica en el círculo vicioso creado por la crisis. Cuanto más bancos de desconfianza libaneses, más efectivo usan. Cuanto mayor es la importancia de las especies, mayor es la preocupación de los socios extranjeros sobre la trazabilidad financiera. Y los controles internacionales más severos son, cuanto más difícil es para los bancos libaneses operar normalmente con el extranjero. Por lo tanto, el restablecimiento del sistema bancario debe resolver simultáneamente una crisis de solvencia, una crisis de confianza y una crisis de cumplimiento.

En este contexto, las demandas estadounidenses de redes financieras relacionadas con Irán y Hezbollah se están volviendo mucho más amplias. No es suficiente para dirigir algunas cuentas bancarias. Algunos de los movimientos financieros que probablemente sean de interés para las autoridades estadounidenses pueden estar fuera del sistema bancario tradicional. En consecuencia, la lucha contra estos circuitos requiere una transformación de los métodos de control y, sobre todo, una reducción gradual del tamaño de la economía en efectivo.

Reforma bancaria frente a una nueva condición política

El Líbano también está tratando de avanzar con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno asigna prioridad a la reestructuración bancaria, a las consecuencias de la crisis y a la restauración de un sistema financiero viable. También se busca la cooperación con el Banco Mundial, incluidos proyectos de financiación en materia de energía, agua, infraestructura, transformación digital y sistemas de protección social.

Washington tiene así varios medios de influencia. Los Estados Unidos no deciden por sí solos los programas del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Sin embargo, su peso en la arquitectura financiera internacional sigue siendo considerable. Por lo tanto, Beirut busca apoyo político en un momento en que el país está tratando de movilizar financiación externa para salir de una crisis que ha durado varios años.

Es a este nivel que emerge una forma más compleja de condicionalidad. Los asociados internacionales han pedido durante mucho tiempo reformas fiscales, bancarias e institucionales. Los debates actuales añaden una dimensión geopolítica y de seguridad. El sistema financiero libanés no sólo debe convertirse en solvente y transparente. También debe demostrar su capacidad de impedir que las redes vinculadas a los agentes sancionados evalúen los mecanismos de vigilancia.

Sin embargo, sería excesivo afirmar, sobre la base única de las pruebas disponibles, que un acuerdo financiero internacional está formalmente condicionado al desarme de Hezbollah. Las fuentes no permiten establecer una condición jurídica tan directa. Por otra parte, muestran claramente que los interlocutores estadounidenses están ahora colocando la reforma financiera, la confianza bancaria y la necesidad de interrumpir las redes financieras relacionadas con Irán y Hezbollah en la misma conversación. Esta yuxtaposición es políticamente significativa.

Hezbollah frente a la presión que ya no pasa sólo a través de armas

La presión estadounidense sobre Hezbollah ya no se limita a la cuestión de su arsenal. También tiene por objeto su capacidad de operar en un entorno financiero donde las transacciones se supervisarían más estrechamente. Esta dimensión es aún más importante dado que el debate sobre las armas enfrenta muchos obstáculos políticos y de seguridad. El control financiero ofrece a los Estados Unidos otra palanca, potencialmente más progresista y menos directamente militar.

Esta estrategia puede actuar en varios niveles. Puede dirigirse a individuos o estructuras ya sancionados. También puede tratar de evitar el uso de intermediarios para evitar restricciones. Por último, puede empujar al Estado libanés a desarrollar mecanismos que puedan vigilar más estrechamente los movimientos monetarios que actualmente están fuera de los bancos.

Pero tal política enfrenta una dificultad práctica. Una economía en efectivo muy dolarizada no hace fácil distinguir las transacciones ordinarias de las consideradas sospechosas. Cientos de miles de libaneses usan diariamente dólares físicos sin participar en actividades ilegales. Las empresas establecen sus proveedores en efectivo porque el sistema bancario no ha recuperado su funcionamiento normal. Por lo tanto, toda política de control demasiado brutal podría perturbar aún más una economía ya frágil.

El reto para el Estado es restablecer la confianza suficiente para que el dinero vuelva gradualmente al sistema bancario. La supervisión financiera no puede ser sostenible si los ciudadanos se niegan a depositar sus fondos en bancos. La cuestión de Hezbolá se une inesperadamente a la de los depositantes. Sin una solución creíble para los ahorradores, la estandarización bancaria seguirá siendo incompleta. Y sin normalización bancaria, reducir la economía en efectivo seguirá siendo difícil.

Los candidatos en el centro de la credibilidad del nuevo sistema

Por consiguiente, la crisis del depósito es el punto de encuentro entre las necesidades financieras nacionales y las aplicaciones internacionales. Un sistema bancario reestructurado que no puede convencer a los depositantes de confiar su dinero a él de nuevo no será capaz de desempeñar su papel completo. El retorno de la confianza dependerá de cómo se distribuirán las pérdidas y de la capacidad de las autoridades para presentar una vía creíble de reembolso.

Las reflexiones del corpus evocan una auditoría exhaustiva del Banco del Líbano y de los bancos comerciales, la determinación precisa de los compromisos y la distribución de las pérdidas reguladas por la ley. También se prevé la protección especial de los solicitantes pequeños y medianos. El objetivo sería poner la cuestión de los depósitos en el centro de la recuperación nacional en lugar de considerarla simplemente como una disputa entre bancos y clientes.

Esta dimensión es de interés directo para Washington. Si los depositantes recuperan gradualmente la confianza en el sistema, el efectivo puede regresar a los bancos. Las transacciones se vuelven más rastreables. Las instituciones de vigilancia tienen más información. Por el contrario, si los depositantes consideran que los bancos son peligrosos, mantendrán sus activos fuera del sistema. La lucha contra las redes financieras opacas se hará mucho más difícil.

Por consiguiente, la reforma bancaria y la lucha contra la financiación ilegal no son dos programas paralelos. Ellos dependen el uno del otro. Un sistema financiero fiable facilita el control. Un sistema más controlado facilita el retorno de las relaciones con los bancos internacionales. Pero todo funciona sólo si los depositantes aceptan regresar.

Presión que podría alcanzar el sector bancario en sí

La cuestión más delicada se refiere a la responsabilidad de las instituciones financieras. Los bancos libaneses ya se enfrentan al problema del reparto de las pérdidas. Algunos también pueden experimentar una mayor presión sobre sus procedimientos de cumplimiento. Los establecimientos capaces de demostrar el cumplimiento de los nuevos requisitos podrían encontrar más fácilmente relaciones normales con sus socios extranjeros. Aquellos que no lo hacen podrían encontrarse más aislados.

Esto puede acelerar la reestructuración del sector. No todos los bancos probablemente tendrán la misma capacidad financiera y técnica para satisfacer los nuevos requisitos. Algunos tendrán que fortalecer sus controles internos. Otros pueden necesitar capital adicional. Los establecimientos más frágiles pueden ser absorbidos, reestructurados o abandonados del mercado.

El control de los propietarios beneficiosos, la identificación de movimientos sospechosos y la trazabilidad de los pagos deben entonces ser más importantes. La transformación digital mencionada en varios proyectos de reforma es parte de esta lógica. Las transacciones más públicas y privadas pueden ser rastreadas electrónicamente, mientras más difícil sea ocultar ciertos flujos en cadenas intermediarias.

Sin embargo, esta transformación no estará sin resistencia. El sistema económico libanés ha estado acompañado desde hace mucho tiempo por una fuerte circulación de especies y estructuras informales. El aumento de la transparencia amenaza no sólo las redes relacionadas con Hezbollah, sino también otros intereses económicos, políticos o elitistas por clientes. Por lo tanto, la reforma puede encontrar oposiciones de orígenes muy diferentes.

Washington vincula la soberanía financiera con la soberanía militar

El acercamiento más significativo aparece cuando el archivo bancario se coloca en todos los debates libaneses-americanos. En el campo militar, Washington pide al Estado que ejerza la autoridad exclusiva. En el frente financiero, la lógica es comparable: los circuitos más allá del control institucional deben reducirse.

Esta simetría ilumina la estrategia americana. El concepto de soberanía ya no se limita al control territorial. También se refiere a la circulación del dinero. Un Estado que reivindica el monopolio de las armas pero no sabe controlar las corrientes financieras que operan en su territorio seguirá siendo, en esta lectura, parcialmente soberano.

El gobierno de Nawaf Salam se enfrenta así a dos proyectos que avanzan simultáneamente. Debe fortalecer el ejército y extender la autoridad estatal, mientras que la reestructuración de los bancos y traer la economía de vuelta a los circuitos controlables. Ambas operaciones requieren financiación externa significativa. También requieren decisiones internas que pueden causar una fuerte resistencia.

El calendario aumenta aún más la dificultad. El gobierno no tiene décadas para restaurar gradualmente la confianza. Las deliberaciones sobre la reconstrucción, el Sur, el Fondo Monetario Internacional y la reestructuración de los bancos se están llevando a cabo paralelamente. Los socios extranjeros quieren resultados visibles antes de comprometer recursos significativos.

El riesgo de una caja de cambios para la economía libanesa

Esta nueva arquitectura de presión también conlleva riesgos. Si las necesidades financieras se vuelven demasiado rápidas mientras los bancos siguen debilitados, la economía en efectivo simplemente podría avanzar hacia circuitos aún menos visibles. Los actores interesados pueden buscar nuevos intermediarios, hacer un mayor uso de las transferencias informales o aumentar las operaciones fuera del territorio libanés.

Por consiguiente, la vigilancia eficaz debe ir acompañada de una oferta financiera creíble. Las empresas deben poder utilizar bancos sin temor a perder acceso a su dinero. Los hogares deben tener medios confiables de pago. Los traslados expatriados deben poder unirse al sistema bancario sin crear desconfianza entre los beneficiarios.

Por lo tanto, la prueba real no será el número de medidas anunciadas. Será la capacidad de reconstruir un sistema en el que el uso normal de un banco se vuelva más sencillo, seguro y más ventajoso que el uso permanente del efectivo.

Eso es precisamente lo que da a las discusiones de Washington su alcance. El historial financiero libanés ya no es sólo el de las pérdidas acumuladas desde la crisis. Forma parte de la recomposición política y de seguridad del país. La reestructuración de los bancos, el destino de los depositantes, la lucha contra la economía en efectivo y el control de las redes financieras vinculadas con Irán y Hezbollah están ahora convergiendo sobre la misma cuestión: ¿hasta dónde puede el Estado libanés recuperar el control de un sistema financiero, gran parte de los cuales se ha desarrollado fuera de sus canales institucionales?

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