Hezbollah: Lo que dicen las nuevas revelaciones sobre el alcance de las violaciones israelíes

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Dos años después del asesinato de Hassan Nasrallah, aparecen nuevos elementos en las semanas previas a la decapitación de parte del comando Hezbollah. Aún no permiten reconstruir toda la operación israelí. Sin embargo, cambian la naturaleza de las preguntas formuladas. El debate ya no se centra exclusivamente en la superioridad tecnológica de Israel. Se refiere ahora a la profundidad de la infiltración, la seguridad interna del partido, el flujo de inteligencia sensible y la capacidad israelí de combinar la inteligencia humana, la vigilancia técnica y las operaciones preparadas con mucha antelación.

El testimonio más significativo viene de Nawaf Mousawi. El ex miembro del Parlamento de Hezbollah reconoció que se habían adoptado « severas medidas » contra personas cuya participación en actos de colaboración se había establecido. No dio nombres, ni funciones, ni números. Esta falta de detalles impide convertir este informe en una lista de agentes o un escenario específico. Pero la admisión es importante: el problema de la infiltración ya no es sólo una acusación externa. El propio partido reconoce que ha descubierto casos suficientemente graves para justificar medidas internas.

Una segunda revelación se refiere a los dispositivos de comunicación atrapados que explotaron el 17 de septiembre de 2024, diez días antes del asesinato de Hassan Nasrallah. Estos aviones fueron examinados por expertos de un país occidental tecnológicamente avanzado. They had been requestd after suspicions about possible trapping. Sin embargo, según la cuenta ahora divulgada, ninguno de ellos habría podido identificar el peligro que plantean los materiales utilizados.

Juntos, estos elementos mueven la investigación. ¿Cómo podría una organización construida alrededor del secreto ser golpeada simultáneamente en sus comunicaciones, marcos y cumbre? Y sobre todo, ¿es una sucesión de fallas separadas o las diferentes manifestaciones de la misma penetración del sistema?

IEDs had raised suspicions prior to their explosion

La información sobre los dispositivos de comunicación es probablemente la más inquietante. Afirma que el riesgo no fue completamente desconocido hasta el 17 de septiembre de 2024.

El avión había despertado sospechas. Por lo tanto, la hipótesis de la captura se había considerado antes de su explosión. Es precisamente por esta razón que habrían sido presentados a especialistas extranjeros con un alto nivel tecnológico.

La experticia no habría detectado nada.

Este detalle cambia enormemente la lectura de la operación. Si se hubiera utilizado el avión sin ningún control, su explosión habría revelado principalmente un fallo en la cadena de suministro. Por el contrario, el hecho de que fueron examinados después de la aparición de sospechas demuestra que la operación habría resistido un procedimiento de verificación.

Por lo tanto, el problema no se limita a la forma en que el avión integró la red Hezbollah. También es necesario entender cómo su modificación podría haber escapado de expertos alertados sobre el riesgo que buscaban.

Las fuentes disponibles no dan la naturaleza de los materiales utilizados. Tampoco describen las pruebas realizadas. Por lo tanto, sería arriesgado especular sobre la técnica exacta utilizada o sobre las razones científicas para el fracaso de la experiencia.

Sólo se puede llegar a una conclusión: el dispositivo fue lo suficientemente difícil de identificar para que el examen mencionado no impidiera la operación.

Esto sugiere un grado mucho más alto de preparación que el sabotaje improvisado.

Una operación con conocimiento de la cadena de suministro

El episodio del aparato plantea inmediatamente la cuestión de la cadena de suministro.

Para una operación de esta naturaleza para producir un efecto masivo, no es suficiente modificar algunos dispositivos. Sin embargo, deben llegar a las personas adecuadas, ser distribuidas dentro de la red y ser considerados lo suficientemente seguros para ser utilizados.

Esta lógica requiere conocimiento del funcionamiento interno.

Los archivos fuente no permiten establecer dónde fueron modificados los dispositivos, por quién, o en qué etapa de su enrutamiento. Tampoco pueden identificar una complicidad precisa dentro de Hezbollah.

Pero la existencia de una operación de comunicación interna requiere una distinción entre varios niveles posibles de vulnerabilidad: adquisición, transporte, control técnico, distribución y uso.

Un fracaso de un solo nivel podría haber sido accidental. Más bien, el éxito de toda la secuencia revela un sistema adverso capaz de trabajar en varios enlaces.

Es aquí donde las declaraciones de Nawaf Mousawi sobre la colaboración adquieren toda su importancia.

No prueban que las personas sancionadas participaron en el funcionamiento de los dispositivos atrapados. No hay evidencia para establecer este vínculo. Por otra parte, confirman que, como Hezbolá reexamina sus defectos, algunos no se atribuyen únicamente a la tecnología israelí.

También hay una dimensión humana.

« Medidas estrictas » sin nombres o funciones

Nawaf Mousawi habló de personas cuya participación en la colaboración habría sido demostrada. Indicó que se habían adoptado medidas severas.

Se detuvo allí.

Esta restricción misma revela los límites de lo que se puede establecer ahora. Se distribuyó información sobre la identidad, las funciones y el nivel jerárquico de las personas sospechosas. No están confirmados por las pruebas disponibles. Por lo tanto, no deben transformarse en hechos.

Lo que se conoce es más limitado, pero ya significativo.

Hezbollah realizó investigaciones internas. Según esta declaración, habría sido posible establecer la participación de ciertas personas. El partido reaccionó contra ellos.

La pregunta esencial es la de su acceso.

La infiltración no tiene el mismo rango dependiendo de si afecta a un nivel periférico o a una persona capaz de acceder a movimientos de liderazgo, sistemas de comunicación o procedimientos de seguridad.

Sin embargo, todavía no hay pruebas fidedignas disponibles para situar con precisión a las personas afectadas en esta jerarquía.

Esta ausencia evita medir el alcance exacto de la penetración.

Sin embargo, ya no reduce la totalidad de los acontecimientos a una dominación tecnológica ejercida desde el exterior.

La sucesión de asesinatos plantea una pregunta diferente

El período anterior a la muerte de Hassan Nasrallah no se caracteriza por una huelga aislada. Está marcada por una sucesión de operaciones que afectan a varios niveles de Hezbolá.

El aparato de comunicaciones explotó el 17 de septiembre de 2024. Varios ejecutivos fueron golpeados en el período siguiente. Hassan Nasrallah fue asesinado diez días después, el 27 de septiembre. Hachem Safieddine, que ocupó una posición central en el aparato del partido y fue llamado a desempeñar un papel importante en su sucesión, fue asesinado seis días después de él el 3 de octubre.

Esta cronología es esencial.

Una organización clandestina puede absorber una operación sorpresa. Puede cambiar sus procedimientos después de una primera huelga. Puede mover a sus funcionarios y reducir sus comunicaciones.

El problema con Hezbollah es que las huelgas continuaron a pesar de que el nivel de alerta debía necesariamente haber sido máximo.

Esto conduce a una pregunta más profunda: ¿Había Israel sólo obtenido información específica o tenía suficiente conocimiento del sistema para anticipar las reacciones del partido después de cada huelga?

Las fuentes disponibles no permiten una respuesta definitiva.

Pero la concentración de operaciones durante un período tan corto hace que la hipótesis de múltiples vulnerabilidades sea mucho más importante que la de una sola fuga.

La presencia de un alto funcionario iraní en Nasrallah

La conmemoración del segundo aniversario de la muerte de Hassan Nasrallah también proporcionó confirmación de la identidad de un funcionario iraní asesinado por él.

Naim Kassem citó al General Abbas Nilforoushan y desarrolló su papel. Lo presentó como un funcionario experimentado, con capacitación en gestión estratégica, que había ordenado a la Fuerza Al-Quds en el Líbano y Siria durante cinco años antes de completar su curso en dirección a la fuerza en el Líbano. Estaba al lado del liderazgo de Hezbollah cuando fue asesinado.

Esta confirmación da otra dimensión a la inteligencia previa al ataque.

El objetivo no era sólo Hassan Nasrallah. La reunión reunió también a un alto funcionario militar iraní.

The ability to know the existence of such a meeting is therefore a central element of the investigation.

Las historias han distribuido información de Irán y el conocimiento previo de una reunión entre los dos hombres. Las fuentes disponibles se refieren a estas cuentas pero no las establecen como hechos.

Por lo tanto, debemos detener lo que se puede decir: Nilforoushan estaba con Nasrallah y su identidad fue recordada públicamente por Naim Kassem.

El resto sigue siendo una pregunta abierta.

Pero esta única presencia muestra que la inteligencia que permitió la huelga implicaba un espacio donde las estructuras de Hezbollah y las de la Fuerza Al-Quds cruzaron.

El problema no se detiene en Líbano

Durante la conmemoración también se abordaron las penetraciones israelíes en el Irán.

Este es un punto importante para entender la nueva percepción del problema dentro del campamento de que se trate. Las faltas ya no se describen como exclusivamente libanesas. Están cerca de las operaciones israelíes que han golpeado a funcionarios iraníes.

Este paralelismo sugiere una pregunta sobre la seguridad de todo el eje en lugar de la de Hezbollah solo.

Si las redes libanesas e iraníes están estrechamente vinculadas, también pueden transmitirse sus vulnerabilidades.

La información obtenida en Irán puede tener consecuencias en el Líbano. La vigilancia en el Líbano puede trazar relaciones con funcionarios iraníes. Los viajes, las comunicaciones y las reuniones se convierten en posibles puntos de exposición.

Sin embargo, no debemos ir más allá de las fuentes.

No demuestran la existencia de una sola infiltración a través de aviones iraníes y libaneses simultáneamente. Muestran que los actores involucrados ahora acercan los dos problemas.

Esto ya es un cambio importante.

La superioridad tecnológica no es suficiente para explicar todo

La tecnología israelí es obviamente parte del problema. La vigilancia electrónica, el funcionamiento de las comunicaciones y la capacidad de realizar huelgas específicas desempeñan un papel importante.

Pero la tecnología por sí sola no produce la información necesaria para todas las operaciones.

Conocer la ubicación de una reunión sensible a menudo requiere varios tipos de información. Identificar los hábitos de una red, supervisar los cambios de procedimiento después de un ataque y determinar qué personas utilizan los medios de comunicación que implican la acumulación de datos.

El episodio de dispositivos atrapados es particularmente revelador.

Una operación técnica se vuelve verdaderamente eficaz cuando se adapta a la organización que está dirigida. Necesitas conocer tus necesidades, métodos y circuitos.

Por eso la cuestión de la infiltración humana se complementa con la de la tecnología.

El peligro para Hezbollah no sería entonces un único instrumento israelí, sino una combinación de varias capacidades: vigilancia técnica, conocimiento logístico, explotación de hábitos e inteligencia humana.

Las revelaciones actuales no nos permiten medir la contribución del otro.

Sin embargo, hacen una explicación basada en un solo factor mucho menos convincente.

Después de Nasrallah también es una reconstrucción segura

Se ha resuelto la sucesión política. Naim Kassem fue elegido Secretario General el 27 de octubre de 2024, tras un acuerdo del Consejo de Choura.

Pero la sucesión no resuelve la crisis de seguridad revelada por los asesinatos.

Replacing a leader is an institutional procedure. Restaurar un sistema de seguridad comprometido es mucho más complejo.

Deben determinarse los procedimientos que hayan fracasado. Tenemos que comprobar las redes de comunicación. Es necesario revisar las cadenas de suministro. Deben identificarse las personas que han tenido acceso a información confidencial. Por último, es necesario saber si los métodos establecidos después de las primeras huelgas fueron observados por el oponente.

Este es probablemente uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Hizbullah desde 2024.

Una organización clandestina se basa en la confianza. Una infiltración real o supuesta ataca este recurso.

A medida que aumenta la sospecha, se refuerzan los controles internos. Cuanto más pesados sean los controles, más lento será el flujo de información. Una estructura militar puede entonces ser menos eficaz precisamente porque busca ser más segura.

Esto puede resultar en la inteligencia adversa incluso después de la desaparición de los agentes o dispositivos que permitieron las primeras operaciones.

La trampa de sospecha generalizada

Esta es una consecuencia raramente visible de este tipo de crisis.

Cuando una organización descubre colaboradores en sus filas, debe investigar. Pero si no determina exactamente el alcance de la red, la duda puede afectar mucho más personas que las reales.

Cada fuga se vuelve sospechosa. Cada desplazamiento conocido del adversario plantea la cuestión de su fuente. Cada huelga precisa puede interpretarse como prueba de una nueva infiltración.

El riesgo es entonces confundir varios fenómenos.

La información puede venir de un agente humano. También puede obtenerse mediante vigilancia técnica, observación aérea, explotación de datos o control cruzado de comportamiento.

Por consiguiente, atribuir sistemáticamente todo éxito israelí a un agente interno llevaría a una lectura errónea del problema.

Además, las declaraciones disponibles no permiten hacerlo.

Confirman casos de colaboración. No demuestran que cada operación israelí fue posible por un colaborador.

La reconstrucción del sistema de seguridad requiere precisamente una distinción entre estos diferentes vectores.

Las historias sobre Yahya Sinwar permanecen sin pruebas

La conmemoración también trajo narrativas mucho más difíciles.

One of them claims that Hassan Nasrallah accused Yahya Sinwar of « collaboration » after learning of the outbreak of the operation of 7 October 2023, due in particular to its unilateral nature and its consequences for the other components involved in the principle of unity of the fronts.

No hay pruebas disponibles para confirmar esta acusación.

It is reported as a narrative requiring confirmation of a person with a direct knowledge of the facts.

Por lo tanto, no puede utilizarse para reconstruir la relación entre Nasrallah y Sinwar.

Su reaparición dos años después de la muerte de Nasrallah, por otro lado, muestra algo más: la magnitud del vacío documental que rodea las decisiones tomadas en la cima de la guerra.

Cuando los protagonistas principales desaparecen, los relatos indirectos se multiplican. Algunos pueden contener información precisa. Otros pueden reflejar conflictos políticos o ex reconstrucción post.

El método periodístico impone una frontera clara aquí.

Se puede mencionar una pregunta porque circula. No se convierte en un hecho porque es espectacular.

La historia de un « suicidio » no resiste al mismo nivel de evidencia

Otra reclamación denunciada va aún más allá. Un pariente afirmó que Hassan Nasrallah había « suicido » en lugar de ser asesinado, debido a un estado de desesperación después de las explosiones del aparato de comunicaciones y los sucesivos asesinatos de sus cuadros.

Esta cuenta no está establecida.

The same information also indicates that Nasrallah reportedly requested the eviction of civilians around the site before the strike in order to prevent hundreds of innocent people from being killed. De nuevo, la fuente disponible presenta este elemento como una narrativa atribuida a un relativo, no como un hecho demostrado.

Por consiguiente, sería incorrecto construir un análisis psicológico sobre esa base.

Lo cierto es mucho más simple: Hassan Nasrallah fue asesinado en un ataque israelí. Las interpretaciones de su estado mental o de una supuesta voluntad de morir no tienen, en los archivos disponibles, un nivel de prueba para retenerlos.

La distinción es tanto más importante como el período después de la muerte de un líder a menudo produce una multiplicación de narrativas competidoras.

La verdadera revelación es menos espectacular, pero más importante

Los elementos más fuertes en última instancia no son las historias más sensacionales.

El nuevo tema real es tres puntos.

Hezbollah reconoce que las personas han participado en actividades de colaboración y que se han adoptado medidas severas.

The caught communications devices had been suspected and examined by experts prior to their explosion, without the danger being identified.

Por último, la presencia del General Abbas Nilforoushan con Hassan Nasrallah confirma que la huelga del 27 de septiembre alcanzó simultáneamente la cumbre de Hezbollah y un importante líder de la Fuerza Al-Quds.

Estos tres elementos bastan para hacer una pregunta mucho más seria que los rumores.

¿Ha logrado Israel penetrar no un solo secreto de Hezbolá, sino su entorno operacional?

La diferencia es considerable.

Conocer un lugar permite una huelga. Comprender una organización permite una campaña.

La sucesión de operaciones en septiembre y octubre de 2024 es más como una campaña que la explotación de una oportunidad única.

Las fuentes disponibles todavía no permiten la reconstrucción de la arquitectura completa. Sin embargo, muestran que Hezbollah tuvo que responder a problemas de colaboración interna, mientras que el funcionamiento de los dispositivos atrapados había alcanzado un nivel de sofisticación capaz de resistir la verificación previa.

Esto es probablemente donde reside la verdadera enseñanza de las nuevas revelaciones.

Dos años después del asesinato de Hassan Nasrallah, la pregunta más importante ya no es cómo Israel encontró al secretario general de Hizbullah el 27 de septiembre de 2024. Es entender cuánto tiempo, cuántas fuentes y cuántos niveles de penetración fueron necesarios para preparar la secuencia que precedió y siguió su muerte.

Hasta que se establezcan estos elementos, gran parte de la historia operacional de este período seguirá siendo desconocida.

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