Nabatiyah, 147 casas borradas: cuando la guerra también destruye la memoria del sur del Líbano

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En Nabatiyah, la destrucción no sólo se mide por el número de viviendas que se han vuelto inhabitables. También incluyen casas antiguas, casas familiares, espacios de recepción y edificios que contaron casi dos siglos de historia local. En su edición del 29 de septiembre de 2026, Asharq Al-Awsat dedica una investigación a esta dimensión menos visible de la guerra. Los diarios sólo en Nabatiyah,147 casas antiguas completamente destruidasbombarderos israelíes en las dos últimas guerras. Muchos tenían entre 80 y 150 años. Hace casi dos siglos se construyeron algunas casas y salas de recepción familiar.

Las estacas van más allá de la reconstrucción inmobiliaria. Una casa reciente puede, por lo menos materialmente, ser reconstruida según planes cercanos al original. La desaparición de un hogar histórico es algo más. Borra una arquitectura, archivos, una antigua relación con la ciudad y a veces el rastro físico de las familias que han participado en su historia política y social. La investigación de Asharq Al-Awsat plantea así una cuestión que puede convertirse en central para la reconstrucción del Sur: ¿cómo podemos restaurar un patrimonio cuando el valor de lo que ha desaparecido no se puede calcular sólo en metros cuadrados?

Casi dos siglos de antigüedad

La cifra de 147 casas da una primera medida de destrucción. Sin embargo, no basta con explicar la naturaleza de los edificios interesados. Asharq Al-Awsat declara el 29 de septiembre de 2026 que su edad varía generalmente entre 80 y 150 años. Algunas casas y diwaniyat, estos espacios de recepción familiar y sociabilidad, tenían unos 200 años.

Estas construcciones documentaron diferentes períodos de la historia de Nabatiyah y, más ampliamente, Jabal Amel. Su interés vino de su arquitectura, pero también de su función. Pertenecieron a familias viejas y, para algunos, a personalidades que habían ocupado un lugar en la vida política o social del Sur.

La casa tradicional no era sólo una vivienda. Podría servir como lugar de reunión, recepción y transmisión familiar. Su arquitectura también reflejaba las técnicas, materiales y formas organizativas de la sociedad en el momento de su construcción.

La desaparición de estos edificios rompe así varias continuidades a la vez. Cambia el paisaje urbano. Elimina a los testigos materiales del pasado. También priva a las generaciones posteriores de espacios en los que parte de la historia local permaneció físicamente perceptible.

Asharq Al-Awsat no presenta estas pérdidas como una mera consecuencia estadística de los bombardeos. El periódico construye su investigación sobre la idea de una eración del patrimonio arquitectónico del Sur.

Sin embargo, esta calificación requiere una distinción entre lo que el informe establece y lo que se interpreta. El número de casas destruidas y su antigüedad se presentan como artículos recogidos por el periódico. La idea de la destrucción intencional de la memoria es una lectura más amplia, apoyada en particular por los actores culturales y sociales entrevistados.

El viejo mercado de Nabatiyeh también afectado

La destrucción no es sólo sobre propiedad privada. Asharq Al-Awsat también se refiere al antiguo mercado de Nabatiyah, algunos de los cuales, según el periódico, se remontan al período de Mamluk.

El mercado pertenece a otra categoría de activos. Una casa familiar conserva la memoria de un linaje y su entorno. Un antiguo mercado cuenta la historia colectiva de una ciudad. Conserva las huellas del comercio, el comercio, el viaje y la vida cotidiana.

Por lo tanto, su destrucción afecta directamente a la continuidad urbana.

En una ciudad transformada por guerras, edificios antiguos también sirven como hitos. Permiten reconocer un barrio y mantener un vínculo con las generaciones anteriores. Cuando estos hitos desaparecen simultáneamente, la reconstrucción puede producir una ciudad materialmente nueva pero históricamente empobrecida.

Este es uno de los problemas que surgirán cuando comience la construcción. ¿Deberíamos reconstruirnos idénticamente? ¿Mantener las ruinas? ¿Reconstituir algunas fachadas? ¿Documentar los edificios antes de desaparecer? ¿O centrarse en la rápida reconstrucción de la vivienda?

Los archivos fuente todavía no proporcionan una respuesta institucional a estas preguntas. Por otra parte, muestran que la magnitud de las pérdidas ahora requiere que sean puestas.

Familias que no confunden con Hezbollah

Uno de los elementos más sensibles de la investigación de Asharq Al-Awsat se refiere a la identidad política de algunas familias afectadas.

El periódico señala que varias casas antiguas destruidas pertenecían a familias o figuras históricamente ubicadas a una distancia de Hezbollah o incluso políticamente opuestas al partido. Este hallazgo se utiliza para impugnar una lectura de que la destrucción sólo implicaría edificios o infraestructura relacionados con Hezbollah.

Este elemento merece una formulación cuidadosa. El hecho de que una casa pertenece a una familia opuesta a Hezbolá no establece por sí misma por qué fue golpeada. Asimismo, los expedientes proporcionados no determinan individualmente el motivo militar de cada una de las 147 destrucciones.

Sin embargo, la información es importante.

Muestra que el mapa de pérdidas de bienes excede el de estructuras directamente asociadas con Hezbollah. También han desaparecido elementos de la historia del Sur que pertenecen a diferentes tradiciones políticas.

La destrucción del patrimonio se convierte así en un asunto común a una sociedad mucho más amplia que la única base del partido.

Esto también es lo que hace que el archivo sea particularmente importante para la reconstrucción. Restaurar la memoria arquitectónica del Sur no puede concebirse como un programa para una sola formación política o para una sola categoría poblacional. Los edificios interesados contaron una historia antes de la configuración política actual.

Una memoria arquitectónica específica para Jabal Amel

El informe de Asharq Al-Awsat incluye estas destrucciones en la historia de Jabal Amel. Esta dimensión nos permite entender por qué una casa de 150 años no puede ser tratada como una propiedad simple.

Los viejos hogares llevan rastros de una forma de vida. Su organización interna, espacios de recepción y materiales dan testimonio de determinadas relaciones sociales. Algunos también están relacionados con la historia de notables, familias, actores religiosos o políticos que han marcado la región.

Por lo tanto, la herencia no es sólo monumental.

Una ciudad puede perder su historia sin una gran fortaleza o monumento famoso desapareciendo. Es suficiente destruir, uno tras otro, los edificios ordinarios que formaron su tejido antiguo.

Esto es precisamente lo que preocupa la cifra de 147 casas. Tomado por separado, cada uno de estos edificios puede parecer secundario a una gran infraestructura. Juntos, formaron una parte importante de la identidad visual e histórica de Nabatiyah.

Su desaparición colectiva cambia la naturaleza misma de la ciudad.

Esta pérdida se hace aún más difícil de medir cuando la destrucción también implica documentos, fotografías, bibliotecas o objetos domésticos guardados dentro. Asharq Al-Awsat insiste en la dimensión memorial de los hogares. Sin embargo, los archivos disponibles no permiten un inventario completo de lo que había en cada caso.

Por lo tanto, es necesario evitar encriptar lo que no está documentado.

Reconstruir una casa no está devolviendo su historia

La reconstrucción es un problema particular aquí. Para los edificios recientes, el objetivo principal es generalmente restaurar la vivienda e infraestructura necesaria para la vida cotidiana. Para un edificio de patrimonio, la pregunta es diferente.

Un antiguo edificio puede ser reconstruido materialmente sin recuperar su valor histórico.

Las piedras pueden ser reemplazadas. Se puede reproducir una fachada. Los volúmenes se pueden imitar. Pero la continuidad del edificio original se pierde. Una casa que ha pasado por varias generaciones no se convierte en la misma simplemente porque una nueva construcción retoma su apariencia.

Esta distinción debe afectar a los futuros programas de indemnización.

Si la compensación se basa únicamente en la zona destruida, una casa histórica puede ser evaluada como cualquier otro edificio. Su valor cultural y memorial desaparece por segunda vez: primero físicamente, luego administrativamente.

La investigación de Asharq Al-Awsat abre así una pregunta que va más allá de Nabatiyah. ¿Cuántos edificios patrimoniales fueron dañados o destruidos en otras ciudades y aldeas del Sur? ¿Qué inventario existía antes de la guerra? ¿Tienen los propietarios planos, fotografías o documentos para una restauración fiel?

Los archivos del 29 de septiembre de 2026 no dan un balance completo para todo el Sur. Sólo establecen que Nabatiyeh ya es un caso importante.

Patrimonio en medio de una destrucción mucho más amplia

La cuestión cultural no puede, por supuesto, separarse de la situación humana.

El 29 de septiembre de 2026, varios periódicos todavía describieron las operaciones israelíes en el sur. Al Sharq informó de huelgas y bombardeos en varias localidades, como Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa y zonas cercanas a Mays al-Jabal, Haris y Hadatha. El periódico también reporta una gran explosión de fuerzas israelíes en Mansuri.

Al Jumhouria también describe la continuación de las operaciones aéreas, fuego de artillería y destrucción en los distritos de Tiro, Nabatiyeh, Marjayoun y Bint Jbeil.

Por lo tanto, la preservación del patrimonio tiene lugar en un territorio donde la prioridad inmediata sigue siendo la seguridad de los habitantes, su regreso y la reconstrucción de la vivienda.

Esta emergencia puede naturalmente relegar la conservación arquitectónica al fondo.

Sin embargo, ambos objetivos no son incompatibles. Documentar un edificio antes de la limpieza no significa retrasar indefinidamente la reconstrucción. Identificar piedras o elementos arquitectónicos recuperables puede integrarse en operaciones. Mantener los archivos fotográficos puede permitir más restauración.

El problema surge especialmente cuando no se hace ningún inventario antes de eliminar los escombros.

En este caso, parte de la información necesaria para la futura restauración se pierde permanentemente.

Una reconstrucción que podría unificar el Sur

El peligro reside no sólo en edificios ya destruidos. También se refiere a cómo serán reemplazados.

Después de una guerra, la velocidad a menudo empuja hacia soluciones estandarizadas. La vivienda debe ser reconstruida rápidamente. Los materiales deben estar disponibles. Los costos deben ser controlados. Los programas de ayuda favorecen naturalmente los procedimientos que pueden aplicarse a gran escala.

Esta lógica es comprensible. Sin embargo, puede transformar profundamente la apariencia de ciudades y pueblos.

Si 147 casas antiguas en Nabatiyeh son reemplazadas por edificios o edificios contemporáneos no relacionados con su arquitectura, la ciudad encontrará viviendas pero no su paisaje histórico.

El mismo problema puede surgir en las aldeas.

Por lo tanto, la reconstrucción del Sur tendrá que arbitrar entre tres requisitos: permitir que los habitantes regresen rápidamente, respetar su elección de los propietarios y preservar lo más posible las características patrimoniales de las antiguas zonas.

Las fuentes proporcionadas aún no describen ninguna política pública que cumpla estos tres objetivos.

Es precisamente este vacío lo que hace urgente el caso.

La memoria también se convierte en un tema político

El patrimonio del Sur no es políticamente neutral. Cuenta a una región cuya historia no comienza con conflictos recientes.

Es uno de los elementos más interesantes del informe de Asharq Al-Awsat. Recordando que algunos hogares pertenecían a familias alejadas de Hezbollah, el periódico destaca la pluralidad histórica y política de Jabal Amel.

Por lo tanto, preservar esta memoria significa conservar varias cuentas.

El Sur ha experimentado notables, movimientos políticos, tradiciones religiosas, intelectuales y formas de sociabilidad que no pueden resumirse en la única confrontación contemporánea entre Israel y Hezbolá.

Las casas antiguas son a veces los últimos testigos materiales de esta historia.

Por lo tanto, es probable que su desaparición simplificara retrospectivamente la narrativa de la región. Cuando los edificios desaparecen, resulta más fácil olvidar los mundos sociales a los que pertenecían.

Es por eso que la reconstrucción patrimonial también puede servir una función cívica. Puede restaurar una historia local en toda su diversidad, sin reducirla a las divisiones políticas actuales.

The urgency of an inventory before major construction sites

La figura publicada por Asharq Al-Awsat podría servir como punto de partida para un trabajo mucho mayor.

Incluso antes de la reconstrucción, debemos saber exactamente lo que se ha perdido, lo que queda de pie y lo que todavía puede ser salvado. Este enfoque requiere un inventario de construcción por construcción.

Para cada antiguo edificio se necesitaría información: fecha aproximada de construcción, propietario, condición previa a la guerra, función histórica, características arquitectónicas, daños sufridos y posibilidades de restauración.

Las fotografías familiares también podrían ser valiosas cuando los archivos oficiales son incompletos.

Esa documentación permitiría distinguir entre edificios que pueden ser restaurados y aquellos que requieren reconstrucción. También ayudaría a identificar edificios cuyo valor excede sus intereses privados.

Pero los archivos fuente no permiten decir que hoy existe un inventario completo de este tipo.

Los datos de 147 casas muestran precisamente por qué se hace necesario.

La reconstrucción del Sur no sólo puede ser financiera

El debate de reconstrucción suele centrarse en las cantidades necesarias. Esta pregunta es obviamente esencial. Miles de familias deben regresar a la vivienda, restaurar la infraestructura y reanudar las actividades económicas.

Pero la investigación de Asharq Al-Awsat muestra los límites de un enfoque exclusivamente financiero.

¿Cuánto vale una casa de 150 años? Su superficie se puede evaluar. El precio de la tierra se puede calcular. Se puede calcular el costo de la reconstrucción. Pero ninguna de estas cifras mide plenamente su valor histórico.

La pregunta se vuelve aún más compleja para un viejo mercado o un hogar vinculado a la historia política de una ciudad.

Por consiguiente, una política de reconstrucción debe distinguir al menos dos categorías: la indemnización material debida a los propietarios y la protección de un patrimonio de interés colectivo.

Ambos no responden a la misma lógica.

El propósito de la indemnización es compensar los daños individuales. La conservación del patrimonio busca preservar una memoria que pertenece a la sociedad en su conjunto.

En Nabatiyah, las 147 casas identificadas por Asharq Al-Awsat muestran que estas dos dimensiones son ahora inseparables.

Lo que los números no pueden reconstruir

La destrucción del Sur se traducirá un día en presupuestos, licitaciones y calendarios de trabajo. Se repararán caminos. La vivienda será reconstruida. Los sistemas de agua y electricidad tendrán que ser restaurados.

Sin embargo, la herencia antigua requiere otra temporalidad.

Una casa destruida puede desaparecer en segundos cuando tardó casi dos siglos en acumular su significado. Llevará unos años reconstruir materialmente. Devolver todo lo que representa es mucho más difícil.

La encuesta publicada por Asharq Al-Awsat el 29 de septiembre de 2026 permite al menos establecer un primer parámetro de referencia:147 casas antiguas completamente destruidas en Nabatiyah.

Esta figura todavía no es un registro patrimonial completo del Sur. Sin embargo, basta demostrar que la reconstrucción no puede considerarse únicamente como la sustitución de edificios destruidos por nuevos edificios.

En Nabatiyeh, parte de lo que desapareció pertenece a la historia de la ciudad misma. La pregunta ya no es cuánto costará la reconstrucción. También es determinar qué es posible guardar, documentar y transmitir.

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