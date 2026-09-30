Simon Karam en el Vaticano: detrás de la negación de la mediación, la batalla diplomática del Líbano por el Sur

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El desplazamiento de Simon Karam al Vaticano puede parecer secundario a las negociaciones con Israel, los bombardeos en el Sur y las discusiones directas con Washington. Sin embargo, toma una dimensión diferente cuando miramos precisamente la función de su visitante. Simon Karam no fue enviado a Roma como mero diplomático: dirigió a la delegación libanesa a negociar con Israel. Su misión también llegó después de la visita de José Aoun al Vaticano y el proceso de negociación estaba pasando por una fase difícil. La información más importante, sin embargo, es la aclaración proporcionada por Beirut: la Santa Sede debe ser informada del estado de los debates, pero no se le pide que se convierta en su mediador.

Esta negación merece más atención que la hipótesis espectacular de la mediación pontificio. Comprende la estrategia libanesa. Beirut no busca reemplazar el canal americano. Más bien, busca ampliar el entorno diplomático en torno a las negociaciones cuyos resultados afectan directamente la soberanía del país, el mantenimiento de los habitantes del Sur y el futuro de la presencia internacional. Así se pide al Vaticano lo que realmente puede traer: una capacidad de acompañamiento político, un interés constante en el Líbano y una presencia concreta con el pueblo del Sur. Sin embargo, no tiene el papel o el apalancamiento asignados a los Estados Unidos en las negociaciones.

¿Por qué enviar al negociador?

La elección de Simon Karam es la primera consideración. Si bien el único propósito del desplazamiento era mantener relaciones normales con la Santa Sede, el Líbano tenía otros canales diplomáticos. El hecho de que el jefe de la delegación que negocia con Israel sea responsable de esa misión indica que el contenido de los debates es el núcleo del desplazamiento.

La secuencia también es importante. Joseph Aoun fue a Roma y conoció al Papa el mes anterior. La visita de Simon Karam se presenta como la continuación de este contacto. Así que no se trata de abrir de repente un nuevo canal. Beirut busca hacer un seguimiento entre los niveles presidencial y negociador.

Karam debe informar sobre todo a sus interlocutores de su estado real. Esta fórmula se aclara cuando la información disponible en el siguiente paso es contradictoria. Todavía se preveía un octavo período de sesiones en Roma, pero las posibilidades de celebrarlo en octubre parecían más frágiles. El séptimo período de sesiones no resuelva los desacuerdos sustantivos. El expediente israelí de la « línea amarilla », la retirada de las fuerzas en el Sur y la cuestión de las armas de Hezbollah permanecen entrelazadas.

Por lo tanto, la misión al Vaticano llega en un momento en que existe una brecha entre la existencia de un proceso diplomático y su capacidad de producir un resultado.

Eso es probablemente lo que Simon Karam tiene que explicar. No sólo dice que existe una negociación, sino que también explica lo que impide que avance.

La negación de la mediación no es un detalle

Beirut se ocupa de aclarar que no hay ninguna solicitud de mediación dirigida al Vaticano. Esta aclaración permite excluir una interpretación inmediata: la de un Líbano que busca un nuevo mediador porque el canal existente hubiera fracasado.

Ese enfoque tendría considerable importancia política. Pedir a la Santa Sede que relanzara las discusiones habría significado que la arquitectura actual ya no fuera suficiente. Esto también habría planteado la cuestión de la reacción estadounidense, ya que Washington patrocina directamente el proceso.

No hay nada en los documentos proporcionados para sugerir tal cambio.

Por el contrario, las medidas simultáneas adoptadas por Nawaf Salam en Washington muestran que el gobierno sigue considerando a Estados Unidos como la principal palanca externa capaz de actuar en Israel. El Primer Ministro exhorta a los estadounidenses a que ayuden a hacer cumplir el marco tripartito, a asegurar la retirada israelí y a seguir apoyando al ejército libanés.

Por lo tanto, el desplazamiento de Karam debe entenderse además de este enfoque, no en competencia con él.

La negación también protege la misión del diplomático. Si se le presenta como mediador, cada una de sus reuniones se interpretará como un intento de crear un canal paralelo. Al limitar oficialmente el propósito de la visita a la información y la coordinación, Beirut mantiene un margen diplomático sin cambiar la estructura de las negociaciones.

Esta diferencia es sustancial.

El Vaticano ya tiene acceso especial al Sur

El segundo elemento concreto se refiere a la presencia de la Santa Sede en Líbano. El papel mencionado no está en la mesa de negociación sino sobre el terreno, a través del nuncio apostólico.

El Vaticano supervisa directamente la situación en las regiones del sur y, a través de esta presencia, ayuda a apoyar a los libaneses que buscan quedarse en sus localidades. Este punto nos permite entender por qué la cuestión de la negociación es de interés para la Santa Sede más allá de la política internacional.

El problema del Sur es también demográfico.

Los bombardeos destruyen hogares. Las operaciones militares hacen que ciertas zonas sean difíciles de vivir. Los habitantes desplazados pueden mantenerse alejados permanentemente de sus aldeas. A medida que esta situación continúa, la cuestión del retorno se vuelve más compleja.

Por consiguiente, la reconstrucción no es sólo consecuencia del acuerdo futuro. Condiciona el mantenimiento del tejido humano de la región.

El papel del Vaticano aquí tiene una dimensión particular. No se trata de negociar una línea militar con Israel, sino de seguir las consecuencias humanas de las negociaciones que son lentas para producir retiro y estabilización.

La presencia cristiana en el Sur es naturalmente parte de esta preocupación. Sin embargo, no puede estar aislado del resto de la población. Las aldeas de la región forman un espacio social mixto, y el mantenimiento de las diversas comunidades contribuye a la continuidad territorial del Líbano.

Ayudar a las personas a permanecer allí se está convirtiendo en una cuestión de soberanía tanto como una cuestión humanitaria.

Lo que Karam puede explicar al Vaticano sobre el bloqueo

El contenido potencial de la presentación de Simon Karam puede ser reconstruido de los archivos que bloquean las negociaciones, sin darle ningún comentario que las fuentes no reportan.

El primer problema es territorial. Israel mantiene una presencia en el Sur. La « línea amarilla » descrita en la información disponible funciona como una línea avanzada de defensa. Su profundidad varía según el sector. Su objetivo es eliminar ciertas amenazas de las localidades israelíes cercanas a la frontera.

Pero esta línea no aborda la cuestión de las armas capaces de operar a mayor profundidad. Por consiguiente, Israel también procura mantener una capacidad de acción más allá de sus posiciones terrestres.

Para Beirut, esta lógica plantea un problema obvio. Un retiro militar perdería parte de su alcance si Israel siguiera considerando a gran parte del territorio libanés como una zona en la que podría intervenir libremente.

El segundo problema se refiere a la secuencia de compromisos. El Líbano quiere que el retiro israelí y la restauración de la autoridad estatal avancen juntos. Se niega a que una parte permanezca suspendida indefinidamente hasta que termine la otra.

El tercer problema se refiere a Hezbollah. Washington cree, según la información comunicada en los archivos, que las medidas libanesas sobre armas no se están moviendo lo suficientemente rápido. Hezbollah, por otra parte, se niega a tratar el desarme como condición previa despreocupada para la retirada israelí, el regreso de los habitantes y la liberación de los presos.

Por lo tanto, el negociador libanés se encuentra entre varios calendarios incompatibles.

Es esta complejidad que el Vaticano debe entender si quiere acompañar útilmente al Líbano.

El verdadero nodo: simultaneidad

Tal vez la palabra más importante en la posición oficial libanesa es la reciprocidad.

Nawaf Salam no solo pide que se aplique el marco tripartito. El orador pide que los principios de reciprocidad y progresividad se conviertan en medidas concretas. Esta formulación responde directamente al riesgo de un proceso desequilibrado.

Beirut no quiere encontrarse en una situación en que el Estado debe cumplir una larga serie de obligaciones, mientras que la retirada israelí seguirá postergada. Por el contrario, los interlocutores estadounidenses están pidiendo resultados sobre la cuestión de las armas.

Por lo tanto, el mecanismo solicitado consiste en reducir los compromisos en medidas verificables.

Israel está tomando una medida de retirada. El Estado libanés está fortaleciendo su control. Un cheque está hecho. Empieza una nueva etapa.

En teoría, este método reduce la desconfianza. En la práctica, requiere un acuerdo muy preciso sobre lo que constituye la ejecución suficiente de una etapa.

¿Quién verifica que el Estado ha cumplido realmente su obligación? ¿Cuáles son las consecuencias de un incidente? ¿Una huelga israelí suspende el proceso? ¿Un descubrimiento de armas permite a Israel retrasar su retirada? ¿Cuándo se considera que una zona está efectivamente bajo la autoridad exclusiva del Estado?

Los archivos disponibles no dan respuestas definitivas a estas preguntas.

Es precisamente por eso que la solicitud de Nawaf Salam de establecer un mecanismo de verificación es importante. El conflicto ya no se refiere sólo a los objetivos finales. Se ocupa de las reglas para lograr esto.

Por qué la Santa Sede cuenta a pesar de su ausencia de la mesa

El Vaticano no puede resolver técnicamente estos desacuerdos. Su interés en Beirut está en otro nivel.

El Líbano trata de impedir que las negociaciones se reduzcan a una relación de poder militar entre Israel y Hezbolá. En esta configuración, el Estado libanés puede aparecer como un espacio en el que otros actores negocian más que como el partido cuya soberanía debe ser restaurada.

La participación diplomática de varios actores permite situar al Estado en el centro.

El Vaticano puede defender este principio sin entrar en las modalidades operacionales del desarme. Puede apoyar el mantenimiento de las poblaciones, la integridad territorial y la creación de instituciones.

Esta distinción explica por qué un papel político puede ser útil sin convertirse en una mediación.

También permite al Líbano diversificar su apoyo. Washington tiene la palanca principal sobre Israel. Las Naciones Unidas proporcionan el marco jurídico internacional. La Unión Europea apoya al ejército. La Santa Sede puede ayudar a prevenir la desaparición de la dimensión humana e institucional tras consideraciones militares.

Es una diplomacia complementaria.

La sombra de la era post-UNIFIL

La misión de Simon Karam también viene como un segundo pilar de seguridad del sur se vuelve incierto: la FPNUL.

El fin de la misión tal como existe hoy obliga al Líbano a reflexionar sobre lo que la reemplazará. La información disponible indica dos formas: mantener una forma de presencia internacional o establecer un nuevo mecanismo con un marco jurídico adecuado.

Todavía no se ha identificado ninguna solución definitiva.

Esta incertidumbre refuerza el alcance del desplazamiento en el Vaticano. Si la presencia internacional disminuye mientras el asentamiento con Israel permanece incompleto, el Sur podría entrar en un período en que varios elementos de seguridad se debilitan simultáneamente.

Se pedirá al ejército libanés que asuma más responsabilidad. Necesitaría recursos adicionales. Deben reconsiderarse los mecanismos internacionales de enlace. La retirada israelí debe estar vinculada con esta transición.

Así que el problema no es sólo si las negociaciones tienen éxito. También es importante saber qué arquitectura existirá para aplicar su resultado.

El Vaticano no tiene una respuesta operacional a esta pregunta. Pero su conocimiento de la situación y de su red diplomática puede ayudar a mantener la movilización internacional alrededor del Líbano.

En este contexto, informar a la Santa Sede antes de que se tomen decisiones resulta más útil que pedirla una vez que se hayan acordado los arreglos.

Roma, Washington y el Vaticano: tres espacios para no confundirse

La simultaneidad de varios enfoques puede dar la impresión de una multiplicación desordenada de las mediaciones. Los papeles son diferentes.

Washington es el centro político de gravedad del proceso. Los Estados Unidos tienen una relación con Israel y participan directamente en la arquitectura de los debates.

Roma es el lugar previsto para las reuniones entre las partes. Su función reside en el propio proceso de negociación.

El Vaticano es un tercer espacio. No acoge con beneplácito las negociaciones paralelas en los elementos disponibles. He received the head of the Lebanese delegation to understand the status of the process and to maintain his coordination with Beirut.

Estos tres niveles satisfacen necesidades diferentes.

Confundirlos sobreestimaría el alcance de la visita de Simon Karam. Por el contrario, separarlos hace posible comprender su utilidad real.

El Líbano no busca necesariamente un nuevo negociador. Está buscando más socios capaces de apoyar los principios que quiere preservar en las negociaciones.

El tiempo de la visita es más revelador que su protocolo

El interés de esta misión es en última instancia menos relacionado con su carácter de protocolo que en el momento de su intervención.

Las negociaciones no están rotas, pero no están progresando suficientemente. Se menciona un nuevo período de sesiones sin certeza. Israel mantiene una presencia militar en el sur. Continúan las operaciones. Hezbollah rechaza varios elementos del proceso. Washington exige más resultados de Beirut. El futuro de la FPNUL añade un plazo adicional.

En esta configuración, el gobierno libanés necesita evitar dos escenarios.

El primero sería un desequilibrado uno a uno con Israel en el que la relación de poder militar determinaría la mayor parte de los resultados.

La segunda sería una negociación regional más amplia en la que la cuestión libanesa sería absorbida por la relación entre Washington y Teherán.

El aumento de los contactos internacionales reduce, al menos políticamente, estos dos riesgos.

El desplazamiento de Simon Karam sigue esta lógica.

La Santa Sede como testigo político de la secuencia

La función que emerge es en última instancia la de un testigo diplomático activo en lugar de mediador.

El Vaticano debe conocer las demandas libanesas, los obstáculos encontrados y las consecuencias del bloqueo a los habitantes. Este conocimiento le permite tomar una posición más precisa en sus propios contactos internacionales.

Es menos espectacular que la mediación secreta. También es más creíble dada la información disponible.

La denegación libanesa de una solicitud de mediación no disminuye necesariamente la importancia de la visita. Define sus límites.

Simon Karam no va al Vaticano para abrir una segunda mesa de negociación. Se debe a que la tabla existente por sí sola no es suficiente para proteger todos los intereses libaneses.

El desplazamiento revela así una diplomacia que funciona en varios círculos: negociar dónde pueden influir las decisiones militares, mantener el marco de las Naciones Unidas, fortalecer el ejército con socios extranjeros y preservar a los agentes del Líbano capaces de defender su estabilidad.

El Vaticano pertenece a este último círculo.

Su peso no se medirá por su capacidad de redactar un acuerdo entre Beirut e Israel. Más bien, medirá su capacidad de impedir la soberanía libanesa, el regreso de los habitantes y la permanencia de las comunidades meridionales de convertirse en variables secundarias en un asentamiento diseñado en otros lugares.

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