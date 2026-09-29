Los cedros de Dios
El Cedro de Dios, en Bcharré: el bosque más mítico del Líbano, registrado en 1998 como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con el cercano valle de Qadisha. Situado en el monte Makmel entre 1900 y 2050 metros, ahora tiene 2 árboles de tres años, 10 milenios y 363 siglos de antigüedad. Listado en la lista roja de especies amenazadas, estos cedros sufren de calentamiento global: sus semillas necesitan más de 30 días de nieve para germinar. En 2017, una campaña nacional plantó 5.000 jóvenes cedros, liderados por la Iniciativa de Reforestación Libanesa. Bajo la nieve o un cielo estrellado, siguen siendo el símbolo vivo del Líbano, grabado en su bandera
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