Three Sehnaoui media reported to the court

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Más de veinte abogados libaneses han recurrido a la Fiscalía General de la Corte de Casación sobre « Huna Loubnan », « Ici Beirut » y « Esto es Beirut », tres plataformas vinculadas al banquero y empresario Antoun Sehnaoui. En el informe se pide que se investiguen los contactos sospechosos y la cooperación con los agentes israelíes. Intervino después del anuncio de una asociación entre « Esto es Beirut » y el canal israelí i24NEWS y extendió una serie de episodios directamente implicados en Sehnaoui. Este último había organizado conjuntamente una cena en Washington el 27 de julio de 2026, a la que asistieron el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su esposa Sara. The Lebanese courts then opened an investigation and issued a notice of inquiry against him.

The new judicial report does not concern only journalists or some content published separately. Se plantea la cuestión del papel del propietario y financiero de los medios de comunicación interesados.

Antoun Sehnaoui es un conocido jugador del panorama bancario y mediático libanés. preside la Corporación Bancaria General en Líbano, SGBL, y ha desarrollado intereses mediáticos a lo largo de los años.

« Aquí Beirut » pertenece a este conjunto de medios. El sitio de lengua francesa fue lanzado en 2021 con el periodista Frédéric Domont. Su versión en inglés, « Esto es Beirut », es hoy la plataforma que anunció públicamente la cooperación con i24NEWS.

Los vínculos financieros de Sehnaoui con « Ici Beirut » han sido documentados durante varios años. Un informe de la Fundación Samir Kassir sobre la financiación de los medios de comunicación libaneses cita « Ici Beirut » entre los medios en línea financiados por Antoun Sehnaoui.

« Esto es Beirut » también es identificado por varios medios internacionales como pertenecientes al banquero libanés. Cuando la justicia se interesó en Sehnaoui en julio después de cenar con Netanyahu, una agencia internacional de noticias describió « Esto es Beirut » como un sitio relacionado con los banqueros.

Por lo tanto, el informe de septiembre amplía el expediente: el tema ya no es sólo el de los contactos personales de Sehnaoui con funcionarios israelíes. También se refiere a las actividades de los medios de comunicación en su entorno económico y editorial.

Más de 20 abogados incautan a la fiscalía

Los abogados recurrieron a la Fiscalía Pública del Tribunal de Casación contra « Huna Loubnan », « Ici Beirut » y « Esto es Beirut », así como contra cualquier persona cuya participación en los hechos podría ser establecida por la investigación.

Piden la convocación de los propietarios y administradores de las plataformas pertinentes.

También quieren que los servicios y organismos de seguridad pertinentes recopilen documentos, comunicaciones y datos para determinar la naturaleza exacta de las relaciones con los agentes israelíes.

El informe se refiere a varios artículos del Código Penal del Líbano, así como a la legislación sobre el boicot de Israel.

However, it is up to the prosecution to determine whether the facts presented warrant investigation and possibly prosecution. Las calificaciones de los abogados no constituyen en esta etapa conclusiones judiciales.

Esta precaución es tanto más importante como el dossier combina varios tipos de hechos: publicaciones periodísticas, contactos profesionales, cooperación mediática y relaciones personales o políticas.

Esta es Beirut formaliza su cooperación con i24NEWS

El elemento más reciente se refiere a « Esto es Beirut ».

En septiembre de 2026, la plataforma en inglés vinculada a Sehnaoui e i24NEWS anunciaron públicamente la cooperación. Un vídeo conjunto presentó esta iniciativa como un acercamiento entre los dos editoriales.

i24NEWS es un canal israelí creado en 2013 por el empresario franco-israelí Patrick Drahi. Difunde en varios idiomas de Jaffa.

La naturaleza exacta del acuerdo con « Este es Beirut » no fue detallada.

En particular, los dos medios de comunicación no declararon públicamente si su relación incluía la coproducción regular, el intercambio de informes, el intercambio de contenidos u otra forma de cooperación editorial.

Esta falta de detalle es precisamente uno de los puntos que una investigación podría tratar de aclarar.

La Fiscalía podría considerar quién negoció la relación, quién la autorizó dentro de los medios de comunicación libaneses y qué posibles obligaciones se habían acordado entre las dos partes.

La cuestión de Antoun Sehnaoui entonces se vuelve central debido a su posición como propietario de « Esto es Beirut ».

Propietario mismo dirigido para contactar con Israel

El calendario da a la nueva alerta un alcance particular.

Menos de dos meses antes del anuncio de cooperación entre « Esto es Beirut » y el i24NEWS, Antoun Sehnaoui mismo había sido atacado por la justicia libanesa debido a sus contactos con funcionarios israelíes.

El 27 de julio de 2026, Sehnaoui y el ex diplomático estadounidense Morgan Ortagus organizaron una cena en memoria del senador republicano Lindsey Graham, quien murió el 11 de julio.

Benjamin Netanyahu y su esposa Sara estaban entre los participantes.

También estuvieron presentes funcionarios estadounidenses.

Después del evento, las fotografías mostraron a Antoun Sehnaoui en la misma mesa que el Primer Ministro israelí y su esposa.

Una agencia internacional de noticias confirmó a un funcionario israelí y una persona informó de la organización de la cena que la cena había sido organizada por Sehnaoui y Morgan Ortagus.

El evento provocó inmediatamente controversia en el Líbano.

Veinte abogados ya habían presentado el caso ante el tribunal

On 29 July, twenty Lebanese lawyers seized the Attorney General to open an investigation into the meeting between Antoun Sehnaoui and Benjamin Netanyahu.

In particular, they accused the banker of contacts with Israel and asked the court to consider a possible violation of Lebanese law.

On the same day, Judge Ahmad Rami el-Haj, before the Court of Cassation, issued a 30-day search notice against Sehnaoui.

La decisión exigía que los servicios de seguridad lo localizaran y lo entrevistaran.

El tribunal había solicitado previamente un cheque sobre la fotografía de la cena. According to information reported by an international news agency, the Technical Information Bureau had concluded that the image was genuine and had not been digitally manipulated or produced by artificial intelligence.

Sehnaoui estaba entonces en los Estados Unidos.

Esto no es una convicción. Sin embargo, establece que incluso antes del nuevo caso relativo a sus medios de comunicación, sus propias relaciones con las personalidades israelíes ya estaban bajo revisión judicial en el Líbano.

Proximidad a Israel reclamado públicamente

Cena con Netanyahu no fue el primer episodio público que involucra a Antoun Sehnaoui con Israel.

En abril de 2026 participó en los Días de Recuerdo en Washington, D.C., la ceremonia anual organizada por el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos.

Su nombre también había sido inscrito en el muro donante del museo.

Morgan Ortagus había mencionado públicamente su compromiso. En particular, ha hablado de su apoyo a una iniciativa cultural estadounidense-israelí.

También había descrito a Sehnaoui y a su familia como provenientes de varias generaciones de « cristianos ionistas », una caracterización reportada por la prensa de habla inglesa.

Sehnaoui también defendió públicamente el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Líbano e Israel.

Estas posiciones son importantes para entender el contexto político del caso. However, they do not in themselves constitute evidence of the alleged offences in judicial proceedings.

La justicia debe considerar acciones específicas, no orientación política.

Los medios de Sehnaoui ya habían abierto su contenido en Israel

La cooperación con i24NEWS tampoco es el primer contenido israelí publicado por las plataformas relacionadas con Sehnaoui.

El 4 de diciembre de 2025, « Aquí Beirut » había transmitido una entrevista con Yechiel Leiter, embajador de Israel en los Estados Unidos.

Esta entrevista ya había generado controversia en el Líbano.

Era un precedente importante: un medio de comunicación libanés dio la palabra directamente a un representante diplomático israelí, mientras que ambos países no tenían relaciones diplomáticas.

A partir de febrero de 2026, se adoptó una nueva etapa con la emisión de informes hechos directamente en Israel.

Varios de estos contenidos son firmados por Selena Ryan.

Informes de Israel de febrero

El 10 de febrero de 2026, « Esto es Beirut » publicó un informe de Selena Ryan dando la palabra a los israelíes del norte sobre sus relaciones con el Líbano.

Otras producciones siguen.

En abril, entrevistó a Avichai Stern, Alcaldesa de Kiryat Shmona. En mayo, un informe se centra en los cristianos de Israel. En agosto, una gira de producción en Tel Aviv dio la palabra al vicealcalde de la ciudad y a los israelíes en favor del acercamiento con Líbano.

« Esto es Beirut » presenta a Selena Ryan como periodista independiente que cubre la sociedad israelí y los asuntos regionales.

La plataforma también menciona su papel en la cabeza de la Asociación de Amistad Israel-Líbano en el Movimiento Abrahamico.

Una encuesta periodística publicada en septiembre se interesó en su carrera. En particular, se refirió a un paso hacia el ejército israelí y a actividades relacionadas con « hasbara », un término utilizado para referirse a la diplomacia y la comunicación públicas israelíes.

Según la información proporcionada en el informe, cuatro informes y trece publicaciones relacionadas con Ryan fueron transmitidos por las plataformas pertinentes durante un período de seis meses.

Estas reclamaciones tendrán que verificarse en el contexto de una posible investigación.

De entrevista a asociación institucional

La cronología se utiliza para medir la evolución del archivo.

En diciembre de 2025, « Aquí Beirut » publicó una entrevista con un diplomático israelí.

A partir de febrero de 2026, los informes de Israel se pusieron a disposición del público libanés.

En abril, Antoun Sehnaoui participó en una ceremonia en el Museo del Holocausto en Washington, D.C., y se mencionaron públicamente sus posiciones a favor de Israel.

En julio, organizó una cena con Benjamin Netanyahu. Veinte abogados se apoderaron de la justicia libanesa, y se emitió un aviso de registro contra él.

En agosto, « Esto es Beirut » continúa publicando informes en Israel.

En septiembre, la plataforma formaliza la cooperación con i24NEWS.

Luego más de veinte abogados incautaron a la fiscalía sobre « Huna Loubnan », « Aquí Beirut » y « Esto es Beirut ».

Esta sucesión por sí sola no demuestra la existencia de una estrategia común o de un delito penal. Sin embargo, proporciona el contexto necesario para comprender por qué el nuevo informe excede con creces la cuestión de un solo informe.

La propiedad de los medios se convierte en un elemento central

Así pues, el papel de Antoun Sehnaoui es una de las principales cuestiones que podrían surgir de la investigación.

No es sólo un hombre de negocios fuera de los medios de comunicación.

Es dueño de « Esto es Beirut » y está vinculado a la financiación y desarrollo de « Aquí Beirut ». Los reporteros piden específicamente que se escuche a los propietarios de las plataformas.

Esta estructura de propiedad podría permitir a los investigadores examinar el nivel en que se adoptan las decisiones israelíes.

¿Los informes fueron decididos únicamente por los editores? ¿La cooperación con i24NEWS ha sido negociada por la administración editorial o a nivel de accionistas? ¿Ha participado Antoun Sehnaoui directamente en las discusiones? ¿Hay contratos o acuerdos financieros entre las estructuras afectadas?

Todavía no hay respuesta verificada para resolver estas preguntas.

Sin embargo, resultan relevantes debido a la convergencia entre las iniciativas editoriales de los medios de comunicación y los contactos públicos de su propietario con funcionarios israelíes.

Lo que la Fiscalía debe establecer ahora

La carpeta ahora tiene dos dimensiones interrelacionadas.

La primera se refiere al propio Antoun Sehnaoui: su reunión con Benjamin Netanyahu, su papel en la organización de la cena de Washington, sus declaraciones públicas sobre Israel y los procedimientos judiciales abiertos en el Líbano este verano.

La segunda se refiere a los medios bajo su control o financiados por él: la entrevista con un diplomático israelí, los informes hechos de Israel y, ahora, la cooperación pública de « This Is Beirut » con i24NEWS.

La proximidad entre estas dos dimensiones es el principal problema de la nueva alerta.

No concluye que Sehnaoui haya ordenado o negociado personalmente cada publicación. Por otra parte, justifica la determinación precisa de su función si el fiscal decide abrir una investigación.

Por esta razón, los abogados piden la audiencia de propietarios y gerentes y la recopilación de comunicaciones, documentos y datos relativos a los hechos denunciados.

The prosecutor will then have to distinguish between individual responsibilities, editorial decisions and possible institutional arrangements.

También tendrá que determinar si las relaciones destacadas son exclusivamente periodísticas o si algunas están comprendidas en el ámbito de las prohibiciones establecidas en el derecho libanés relativo a Israel.

La nueva alerta marca un paso adicional. Después de revisar los contactos personales de Antoun Sehnaoui con Benjamin Netanyahu este verano, la justicia libanesa ahora está llamada a considerar las relaciones con Israel desarrolladas por medios de comunicación propiedad o financiados por el banquero. La decisión del Ministerio Público sobre la apertura de investigaciones y la audiencia de los funcionarios en cuestión es ahora el siguiente paso en el caso.