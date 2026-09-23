Beirut: Arrestado después de haber arrojado piedras fatales

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The Intelligence Branch of the Internal Security Forces (ISF) arrested on 22 September 2026 a man suspected of having repeatedly thrown stones at vehicles operating in the area of the City of Sport and on the axis leading to Beirut airport. Una de estas piedras había herido gravemente a Mohammad Hamza, de 51 años, el 12 de septiembre, mientras conducía su vehículo. Murió como resultado de sus heridas. El Ministro del Interior, Ahmad al-Hajjar, anunció un fortalecimiento de la vigilancia para prevenir nuevos incidentes.

Mohammad Hamza asesinado después de recibir una piedra

El caso comenzó el 12 de septiembre de 2026 en la zona de la Ciudad del Deporte en Beirut.

Mohammad Hamza, nacido en 1975, estaba montando en un Renault Rapid cuando una gran piedra fue lanzada en la dirección de su vehículo. El proyectil golpeó y resultó gravemente herido.

The victim died as a result of his injuries, according to the Internal Security Forces.

Esta muerte dio una dimensión particularmente grave a una práctica que expone directamente a los motoristas. Una piedra lanzada a un vehículo en movimiento puede llegar a sus ocupantes, romper el parabrisas o causar una pérdida de control.

Following the death of Mohammad Hamza, the ISP initiated investigations to identify the alleged stone-thrower and to arrest him.

In particular, investigators sought to reconstitute his movements before and after the events.

Un sospechoso identificado después de varios días de investigación

According to information provided by the ISPs, the investigation determined that the alleged perpetrator was walking to places where he was thrown stones.

Llegaba de la zona de Sabra en Beirut. Once on site, he reportedly targeted vehicles in circulation before leaving immediately to escape the search.

Las investigaciones y las operaciones de inteligencia permitieron a los agentes de policía elaborar sus informes. A continuación, las dependencias pertinentes reforzaron su vigilancia en las zonas que probablemente serían frecuentadas.

The investigators finally identified a Lebanese national named by his initials, A.F., born in 1998. El hombre trabaja en la colección de chatarra, según el ISP.

The police also claim that he had shaved his beard after the incident that resulted in the death of Mohammad Hamza. Los investigadores ven este cambio de apariencia como un intento de cambiar su informe.

Nuevo vehículo dirigido el 21 de septiembre

El caso no se limitó al lanzamiento de piedra de muerte del 12 de septiembre.

Según los ISP, el sospechoso empezó de nuevo nueve días después, mientras que la búsqueda de él seguía en curso.

On 21 September, he reportedly thrown a stone at another vehicle in the same area. Esta vez no se reportaron muertes ni lesiones en el comunicado de prensa. Sin embargo, el coche sufrió daños materiales.

Este nuevo episodio ocurrió el día antes de que el sospechoso fuera arrestado.

Después de supervisar las rutas y lugares que probablemente iba a tomar, una patrulla de la sucursal de inteligencia situada el 22 de septiembre en Sabra.

La policía lo arrestó.

El sospechoso reconoce los tiros de piedra

Durante su interrogatorio preliminar, el hombre admitió lanzar piedras en la zona de la Cité sportif, según el comunicado de prensa FSI.

También proporcionó una explicación de su comportamiento. Le dijo a los investigadores que estaba actuando cuando sentía dolor y tensión, y luego sintió alivio.

The suspect also argued that he did not intend to kill.

Estas declaraciones en esta etapa constituyen la versión dada por la persona interesada durante la investigación preliminar. Sólo ellos no permiten la determinación de las calificaciones penales que se utilizarán en última instancia.

La investigación continúa bajo la supervisión del poder judicial competente. En particular, tendrá que determinar con precisión las circunstancias de los diversos incidentes y las posibles responsabilidades penales.

Lanzamientos de piedra: vigilancia reforzada en la carretera del aeropuerto

The Ministry of Interior and Municipalities also responded to the arrest.

El Ministro Ahmad al-Hajjar confirmó que la sucursal de inteligencia había detenido a la persona sospechosa de arrojar piedras contra vehículos en el eje del aeropuerto internacional de Rafic Hariri en Beirut.

According to the Ministry, the suspect admitted the charges against him. However, investigations are still under judicial control in order to determine all the circumstances and motivations.

Ahmad al-Hajjar anunció principalmente medidas para prevenir la repetición de esos actos.

The Internal Security Forces must strengthen their surveillance and monitoring in the vicinity of the airport road. El objetivo es proteger a los motoristas y a las personas que utilizan esta ruta.

Esta vigilancia es particularmente importante dado el tráfico en la carretera de Beirut a su aeropuerto internacional.

Diez días entre el drama y el arresto

La cronología proporcionada por las autoridades nos permite rastrear tres etapas principales.

On 12 September, Mohammad Hamza was hit by a large stone as he crossed the area of the Sports City in his vehicle. Luego sucumbe a sus heridas.

Las investigaciones llevan a los ISP a buscar a un hombre caminando desde Sabra y dejando rápidamente después de apuntar a los coches.

On 21 September, while he has not yet been arrested, the suspect allegedly thrown a new stone at a vehicle. Sólo se reportan daños materiales esta vez.

Al día siguiente, 22 de septiembre, una patrulla de la sucursal de inteligencia llamó a Sabra después de una operación de vigilancia.

On 23 September, the Ministry of the Interior publicly announced its arrest and indicated that security measures would be reinforced around the airport road.

The judicial investigation must now specify all the facts attributed to the suspect, including the exact circumstances of the stone throw that killed Mohammad Hamza and the new incident reported on 21 September.

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Descripción:Un hombre fue detenido en Beirut por arrojar piedras a los coches, uno de los cuales resultó en la muerte de Mohammad Hamza el 12 de septiembre.

Extracto:On 22 September 2026, the Internal Security Forces arrested a man suspected of repeatedly thrown stones at vehicles in Beirut. On 12 September, a large stone reached Mohammad Hamza while he was travelling in his vehicle in the area of the Sports City. Murió como resultado de sus heridas. The suspect admitted the stone throws during his preliminary interrogation, according to the ISP.

Cinco títulos alternativos:

Beirut: Arrestado después de un tiro mortal de piedra Carretera del aeropuerto: el tirador de piedra paró Stone tira a Beirut: un sospechoso arrestado Muerte de Mohammad Hamza: un hombre arrestado en Sabra Beirut: FSI detiene un tirador de piedra

Referencias y enlaces

Directorate General of the Internal Security Forces, press release from the Public Relations Branch, 23 September 2026.

Ministerio del Interior y Municipalidades del Líbano, declaración del Ministro Ahmad al-Hajjar, 23 de septiembre de 2026.

National Information Agency, Ministry of the Interior statement, 23 September 2026.