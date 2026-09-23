Nombramientos judiciales en el Líbano: Discusiones discretas detrás del nuevo mapa judicial

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La unanimidad enmascara negociaciones difíciles

El Consejo Supremo del Poder Judicial aprobó por unanimidad una serie de nombramientos judiciales parciales con menos de sesenta jueces. Detrás de este acuerdo institucional, sin embargo, una serie de información reunida de los círculos pertinentes se refiere a negociaciones estrictas. They are said to have involved the principal officials of the judiciary, the Ministry of Justice and the President of the Republic. La cuestión no es sólo la elección de los jueces. También abarcó varios puestos estratégicos en la fiscalía, los tribunales penales, el Tribunal de Casación y el Tribunal Militar.

The final agreement was allegedly preceded by a disagreement between the President of the Supreme Council of the Judiciary, Souheil Abboud, and the Attorney General of the Court of Cassation, Jamal Hajjar. Nueve de cada diez miembros del Consejo ya habrían apoyado una fórmula de compromiso. A mediation led by the Minister of Justice would then have brought the positions close together and finally achieved unanimity. Este proceso permite que la imagen de un proceso consensual sea matizada de su origen. Más bien, la unanimidad parece haber sido el resultado de los debates.

Las citas siguen siendo parciales. No alteran toda la jerarquía judicial y por lo tanto no constituyen un nuevo conjunto completo de nombramientos. No obstante, su alcance es importante. Varias posiciones son el centro del funcionamiento del poder judicial. The Court of Cassation, the criminal courts, the military court and the prosecution services are among the institutions affected by these movements. Por consiguiente, el número limitado de magistrados implicados no es suficiente para medir su importancia real.

According to available information, the discussions would have gradually exceeded the question of individual competence. Las reflexiones iniciales habrían incluido la necesidad de corregir ciertas situaciones derivadas de nombramientos anteriores y de tener en cuenta el desempeño profesional de los jueces. Durante las negociaciones, esta lógica se habría enfrentado a las demandas de los diversos centros institucionales interesados. La fórmula finalmente aprobada parece ser un compromiso entre varias prioridades en lugar de una simple operación administrativa.

Movimientos estratégicos en varias jurisdicciones

El nuevo mapa prevé varios cambios significativos. El juez Samir Akiki va a presidir una sala del Tribunal de Casación para reemplazar al magistrado retirado Naji Eid. El Magistrado Georges Mezher asumirá la presidencia del Tribunal Penal de Beirut, cargo que ocupa Samir Akiki hasta ahora. El juez Tarek Tarabey debe, a su vez, convertirse en juez de investigación militar para reemplazar a Georges Mezher.

Otros movimientos se refieren al Tribunal de Casación y a los tribunales penales. El Magistrado Ali Araji va a presidir una sala del Tribunal de Casación para reemplazar al Magistrado Osama Mneimneh. El Magistrado Ziad Daghedi asumirá la presidencia del Tribunal Penal de Zahlé, anteriormente ocupado por Ali Araji. El juez Hanadi Jaber se convertirá en Comisionado Adjunto del Gobierno ante el Tribunal Militar. El juez Ryan Sadek debe unirse a esta corte como asesor civil.

Estas transferencias producen un efecto de cadena. La transferencia de un magistrado a un puesto superior libera un puesto que debe llenarse. Por lo tanto, el conjunto no puede ser analizado sólo a través de los nombres más visibles. Deben seguirse movimientos sucesivos para comprender la nueva división de responsabilidades.

Two appointments received more attention due to information on the negotiations that preceded them. La primera se refiere al Magistrado Hani Abdel Moneim Hajjar, que se sumará a la Fiscalía del Tribunal de Casación. La segunda se refiere al Magistrado Mona Hankir, que se convertirá en abogado general del Tribunal de Apelaciones de Beirut.

Estos dos casos nos permiten observar con mayor precisión los equilibrios que habrían acompañado la preparación de la lista.

El papel de Baabda en las negociaciones

La transferencia de Mona Hankir es uno de los puntos más sensibles del archivo. Anteriormente era la primera jueza investigadora del sur del Líbano. According to information from the judiciary, his visit to the General Prosecutor ‘s Office at the Beirut Court of Appeal was one of the requests supported by the President of the Republic. Debe reemplazar al juez Janah Obeid.

Esta dimensión permanece detrás de las escenas. El nombramiento en sí puede establecerse mediante el proceso formal. Por otra parte, las circunstancias específicas en las que se eligió su nombre no aparecen en una decisión pública. Por consiguiente, los dos niveles deben distinguirse claramente.

El caso de Hani Abdel Moneim Hajjar también se observa cuidadosamente. Su nombramiento como abogado general del Tribunal de Casación le llevó a una posición importante en la Fiscalía. Esta posición había sido sostenida anteriormente por Jamal Hajjar antes de su nombramiento como Fiscal General del Tribunal de Casación.

According to the available information, these movements were part of a broader compromise between the principal judicial and institutional officials. La Presidencia habría estado satisfecha con algunas solicitudes, mientras que otras opciones habrían estado en consonancia con las prioridades abogadas en el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General.

No obstante, no hay pruebas que permitan concluir que los magistrados interesados dependen políticamente de quienes puedan apoyar su nombramiento. Una intervención a favor de un nombre y el comportamiento futuro de un magistrado son dos cuestiones distintas. Esta distinción es indispensable en un caso en que la frontera entre las negociaciones institucionales y las acusaciones de división política se pueda difuminar rápidamente.

¿Nawaf Salam en distribución de empleo?

Otro elemento de la información detrás de los escenarios es que se dijo que el Primer Ministro Nawaf Salam había sido menos prominente en las negociaciones que en otros centros de poder. Algunas fuentes describen una configuración en la que Baabda habría tenido una mayor influencia en varias opciones, con un papel asignado también al Fiscal General en el Tribunal de Casación.

Sin embargo, esta lectura merece una cuidadosa consideración. No existe una decisión oficial de asignar nombramientos judiciales entre la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros o el poder judicial. Por lo tanto, es una reconstitución de las ratios de potencia que acompañaron la preparación de la lista.

Las acciones van más allá de la presencia o ausencia del Primer Ministro en las discusiones. Se refiere a la preparación efectiva de los nombramientos judiciales en el Líbano. El Consejo Superior de la Judicatura tiene su competencia institucional. El decreto debe seguir un camino político y administrativo antes de entrar en vigor. Entre estos dos niveles hay un espacio de negociación en el que pueden surgir consideraciones profesionales, institucionales y a veces políticas.

Por lo tanto, la cuestión central es menos que haya obtenido el mayor número de puestos que determinar los criterios que llevaron a enmiendas sucesivas a la lista. Para responder, se necesitarían diferentes versiones del proyecto. La comparación indicaría qué magistrados figuran en la lista desde el principio, que se añadieron y que desaparecieron durante las deliberaciones.

The Ministry of Justice in the position of mediator

El papel del Departamento de Justicia es otro elemento importante. Según información consistente, su intervención había ayudado a resolver la controversia entre Souheil Abboud y Jamal Hajjar. El cambio de nueve de cada diez miembros a la aprobación unánime muestra que se llegó a un compromiso antes de la votación final.

Esta mediación da al proceso una dimensión institucional. Puede haber impedido que los dos altos funcionarios interesados se conviertan en una crisis abierta en el Consejo Superior de la Judicatura. Al mismo tiempo, plantea la cuestión del contenido de las concesiones otorgadas para llegar a un acuerdo.

La información disponible no nos permite determinar exactamente qué nombre o posición ha eliminado el último obstáculo. Por consiguiente, sería excesivo asignar un nombramiento específico a esta mediación sin más pruebas. Lo que emerge, sin embargo, es la existencia de una fase de negociación antes de la unanimidad final.

Esta situación es aún más importante dado que los nombramientos judiciales tienen lugar en un momento en que el poder judicial libanés tiene que ocuparse de varios casos delicados. Las investigaciones financieras, los casos relacionados con la corrupción, los procedimientos relativos a la explosión del puerto de Beirut, las controversias bancarias y los casos sometidos a la jurisdicción del Tribunal Militar mantienen al poder judicial en el centro de muchas tensiones. Por consiguiente, el nombramiento de funcionarios en determinadas jurisdicciones tiene un alcance que va más allá de la gestión regular de las carreras.

Nombramientos parciales en lugar de una revisión general

La fórmula finalmente adoptada parece favorecer una intervención limitada. Hay menos de 60 jueces involucrados. Las cumbres de la jerarquía no son totalmente renovadas y gran parte de la estructura existente permanece en su lugar. Esta cautela puede explicarse por el deseo de corregir ciertas situaciones sin reabrir inmediatamente todo el expediente judicial.

También puede ser el efecto del compromiso. A medida que aumenta el número de puestos para redistribuir, los intereses institucionales y profesionales resultan más difíciles de conciliar. Se utiliza una lista parcial para tratar las funciones que se consideran prioritarias y aplazar los arbitrajes más complejos.

Sin embargo, los movimientos decidieron seguir siendo significativos. Una Presidencia de la Cámara en el Tribunal de Casación influye directamente en la organización de la labor del tribunal judicial más alto. La presidencia de un tribunal penal desempeña un papel importante en los casos penales. A military investigating judge intervenes in cases involving security and military institutions. Las funciones de la Fiscalía también determinan una parte importante del funcionamiento de la fiscalía.

Por consiguiente, los efectos de esos nombramientos deben observarse con el tiempo. No puede inferirse únicamente de la identidad de los magistrados o del apoyo que reciben.

La Orden en el Consejo como el paso final del proceso

La aprobación del Consejo Supremo de la Judicatura todavía no es suficiente para que todos los movimientos sean definitivos. El proyecto debe seguir el calendario de firmas ministeriales antes de ser remitido al Presidente Joseph Aoun y publicado en el formulario requerido.

Esta fase final verificará si la fórmula aprobada permanece intacta hasta que entre en vigor. Cualquier cambio adicional sería particularmente importante, ya que tendría lugar después de que se llegara a un acuerdo unánime en el Consejo.

El archivo muestra así tres niveles claramente distintos. Los nombramientos anunciados son los primeros. Los desacuerdos que precedieron a la unanimidad fueron los segundos y fueron apoyados por varias informaciones convergentes. La tercera se refiere a la supuesta distribución de influencias entre Baabda, el poder judicial y otros centros institucionales. Es en este último terreno que los elementos siguen siendo los más sensibles y requieren las más precauciones.

El verdadero tema de la investigación está ahora en versiones sucesivas de la lista. Su comparación permitiría reconstituir las negociaciones con mayor precisión. En particular, ayudaría a determinar si los cambios se ajustan principalmente a criterios profesionales y a las necesidades de los tribunales o si las intervenciones institucionales han cambiado la distribución final de los puestos.