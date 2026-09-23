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Una poderosa explosión del ejército israelí en Khiam, en el sur del Líbano, causó importantes daños materiales en varias localidades cercanas la noche del martes 22 al miércoles 23 de septiembre de 2026. La explosión rompió ventanas, las puertas dañadas y causó grietas en las casas de Jdeidet Marjayoun y Qlayaa. La Escuela Nacional de Marjayoun también fue afectada. Su administración suspendió temporalmente los cursos para asegurar los locales y reemplazar las ventanas destruidas.

Una poderosa explosión en Khiam poco antes de medianoche

La deflagración ocurrió alrededor de la medianoche en Khiam, una ciudad en el distrito de Marjayoun en una zona del sur del Líbano que ha sido sometida a numerosas operaciones militares israelíes durante varios meses.

Según la información disponible el miércoles por la mañana, el ejército israelí llevó a cabo una importante operación de explosión en la ciudad. La explosión generó una onda de choque lo suficientemente fuerte como para causar daño más allá de Khiam.

Sus efectos se observaron en Jdeidet Marjayoun y Qlayaa, dos lugares frente a Khiam. Por la mañana, la gente descubrió ventanas rotas y varios daños a sus hogares.

No se informó de bajas causadas directamente por la explosión en localidades vecinas en la primera información disponible el miércoles por la mañana.

También quedaba por evaluar el alcance de los daños materiales. Sin embargo, los primeros hallazgos muestran que la explosión no se limitó al perímetro inmediato del sitio de explosión.

Casas en Marjayoun y Qlayaa

En Jdeidet Marjayoun y Qlayaa, la onda de choque alcanzó varios edificios residenciales.

El daño reportado incluye ventanas cuyas ventanas han sido destrozadas. Algunas puertas también fueron rotas o movidas bajo presión. Los grilletes aparecieron en las paredes de varias casas.

Este daño da una indicación de la intensidad de la explosión en Khiam. Incluso desde el punto de detonación, el aliento era lo suficientemente fuerte para afectar estructuras en las localidades circundantes.

However, the information available on Wednesday morning was not sufficient to determine the exact number of dwellings affected, nor to provide a financial estimate of the damage.

Por lo tanto, las consecuencias de la deflagración aún deben abordarse en un inventario más preciso. Las reparaciones se refieren a aperturas rotas inmediatamente y elementos de edificios que plantean un riesgo para sus ocupantes.

Explosion in Khiam: the affected National School

Las consecuencias más inmediatas para la vida cotidiana se observaron en la Escuela Nacional Marjayoun.

Una gran parte de las ventanas en el aula fueron rotas por el aliento. La presencia de vidrio roto y la necesidad de reparar ventanas llevaron a la administración a interrumpir temporalmente los tribunales.

Esta medida tiene por objeto proteger a estudiantes, maestros y personal durante el trabajo.

En particular, la escuela debe reemplazar las ventanas dañadas antes de que pueda acoger nuevamente a los estudiantes en condiciones normales de seguridad. No se habían anunciado fechas específicas para la reanudación de los cursos en la primera información disponible el miércoles.

La suspensión parece estar directamente relacionada con los daños materiales causados por la explosión y no con una decisión general relativa a las escuelas de la región.

Sin embargo, el incidente ocurrió en un momento especialmente delicado, al comienzo del año escolar, cuando las escuelas del sur del Líbano estaban operando en un entorno de seguridad inestable.

Una ola de shock se sintió más allá de Khiam

La geografía de la zona explica en parte por qué se observaron las consecuencias de la explosión en varias localidades.

Khiam, Jdeidet Marjayoun y Qlayaa pertenecen a la misma zona geográfica del sudeste del Líbano. Así pues, se pueden escuchar y sentir explosiones de alta potencia a varios kilómetros de distancia, especialmente cuando resultan de la explosión de edificios o de infraestructura.

En el caso de la explosión que ocurrió en la noche del 22 al 23 de septiembre, los daños a las ventanas y las puertas muestran que la onda de presión mantuvo una fuerza significativa alcanzando las zonas habitadas cercanas.

El daño a la Escuela Nacional de Marjayoun también ilustra las consecuencias indirectas de estas operaciones. Incluso cuando una escuela no es el lugar de la explosión, el aliento puede hacer ciertas habitaciones temporalmente inutilizables.

La prioridad de la escuela es ahora hacer las reparaciones necesarias antes de la reanudación de las actividades educativas.

Khiam en el centro de operaciones repetidas en 2026

La explosión se produce en un contexto de altas tensiones en los sectores de Khiam y Marjayoun.

Durante el año 2026, Khiam fue escenario de huelgas, movimientos de fuerzas israelíes y varias operaciones de destrucción. Los edificios y la infraestructura de la comunidad han sufrido daños considerables durante las operaciones militares.

También a principios de septiembre, se recibieron informes de movimientos blindados israelíes al este de Khiam y de incendios en la zona. Otros lugares del sur del Líbano se vieron afectados simultáneamente por operaciones de bombardeo y explosión.

On the morning of 23 September, another effect of the night explosion in Khiam was reported in the region: an disrupt of power supply affecting areas such as Hasbaya, Shebaa and Arqoub.

Estos elementos reflejan consecuencias que van más allá de la ubicación de las operaciones militares. Infraestructura, vivienda y ahora una escuela en Marjayoun puede verse afectada por acciones en una ciudad cercana.

Recursos necesarios antes de reanudar los cursos

En la Escuela Nacional Marjayoun, el tema inmediato es ahora material y seguro.

Se repararán las ventanas dañadas y se retirarán los escombros de vidrio. La administración debe velar por que las salas de que se trate ya no constituyan un peligro antes del regreso de los estudiantes y del personal docente.

Por consiguiente, la duración de la interrupción dependerá del progreso de esta labor.

En los hogares afectados de Jdeidet Marjayoun y Qlayaa, los residentes también se enfrentan a las consecuencias de la explosión. El reemplazo de ventanas y puertas es la intervención más urgente, mientras que las grietas reportadas en algunas paredes tendrán que ser examinadas para determinar su gravedad.

El miércoles por la mañana no se había hecho público ningún censo completo de daños.

Por consiguiente, la situación sigue evolucionando en el sector. Los resultados futuros tendrán que aclarar el alcance de los daños causados por la explosión de Khiam, mientras que la Escuela Nacional de Marjayoun está esperando la terminación de las reparaciones necesarias para fijar la fecha para la reanudación de los cursos.