Escuela Nazaret en Ashrafieh: la venta habría sido suspendida y la reanudación de los Antoninos está surgiendo

- Advertisement -

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A sale project that was reportedly stopped after the mobilisation

La escuela de Nazaret en Ashrafieh habría sufrido un cambio significativo. Si bien la perspectiva de una venta de la institución había suscitado preocupación entre las familias, los maestros y los asociados a esta institución histórica, esta opción habría sido excluida, al menos temporalmente. Según una fuente administrativa interna citada en la información del 23 de septiembre de 2026, la decisión de vender fue anulada « por el momento ». Las decisiones finales sobre el futuro de la escuela se aplazarán hasta el próximo año escolar.

Esta formulación sigue siendo importante. No hay duda de renunciar a ninguna posibilidad de venta de una vez por todas. Más bien, es una congelación del escenario que provocó el desafío.

Mientras tanto, se exploraría otra solución. Sería mantener la institución al confiar su funcionamiento o gestión a otra congregación. La congregación Antonine aparece, en la información disponible, como principal candidato para esta reanudación.

Este escenario alteraría profundamente la naturaleza del archivo. La cuestión ya no sería quién pudiera adquirir los edificios y tierras en Nazaret, sino en qué condiciones una nueva autoridad podría reanudar una escuela existente, mantener su actividad y garantizar su viabilidad financiera.

La cuestión se refiere directamente a 1.500 estudiantes, según datos disponibles, pero también maestros, empleados, familias y el patrimonio real y educativo asociado a la institución.

Los Antoninos aparecen como el escenario preferido

Por lo tanto, la información más interesante se refiere a la congregación Antonine. Sería considerada como candidata para hacerse cargo de la institución mediante una fórmula de alquiler en lugar de adquisición.

However, the sources do not provide draft contracts or rent. Tampoco pueden decir que ya se ha firmado un acuerdo o incluso que las negociaciones formales han llegado a su fin.

Por lo tanto, debemos hablar de un escenario privilegiado, no de una recuperación adquirida.

La distinción es esencial para las familias. Un alquiler puede tomar varias formas. La congregación puede simplemente operar la escuela. Puede encargarse de su personal y de su gestión pedagógica. También puede concluir un acuerdo mucho más amplio sobre el mantenimiento de edificios y la inversión necesaria.

Cada una de estas opciones tendría un impacto diferente en las tasas de matrícula, el estatus docente e identidad institucional.

Ninguna de ellas se especifica en la información disponible actualmente.

El sujeto real se convierte así en el de las condiciones de recuperación.

¿Por qué se habría apoderado del Vaticano

Otro elemento da al archivo una dimensión muy superior a una transacción inmobiliaria ordinaria: una carta habría sido enviada al Vaticano para intervenir en la búsqueda de una solución.

This approach suggests that the religious authorities consider that the fate of Nazareth cannot be treated solely as that of a real estate asset.

En las estructuras religiosas católicas, la venta o el cambio en la asignación de ciertos bienes pueden requerir procedimientos y autorizaciones internas, que dependen en particular de la naturaleza del propietario, el valor del patrimonio y las reglas canónicas aplicables.

La información disponible no especifica qué órgano de la Santa Sede fue incautado o quién envió la carta. Tampoco pueden decir si Roma ya ha respondido.

Sin embargo, estos elementos serían decisivos.

Una intervención vaticana podría servir para preservar la vocación educativa del sitio. También podría facilitar la transferencia de la gestión entre congregaciones, que sería institucionalmente muy diferente de una venta a un inversor privado.

Por último, el recurso a Roma puede reflejar la imposibilidad de encontrar una solución satisfactoria a nivel local entre los intereses de propiedad, las posibles dificultades financieras y la necesidad de mantener abierta la escuela.

Detrás de la venta, ¿cuál es la verdadera situación financiera de Nazaret?

Aquí es donde el archivo permanece incompleto.

Si la venta estaba planeada, ¿por qué?

La información del 23 de septiembre no proporciona cuentas detalladas. No dan la cantidad de deudas de la institución, su déficit anual, el costo de funcionamiento o las inversiones necesarias para mantener los edificios.

Estas cifras son indispensables.

Una escuela con unos 1.500 alumnos tiene a priori una actividad significativa. Pero el número de alumnos no es suficiente para determinar su equilibrio financiero. Los salarios, las pensiones, las contribuciones a la seguridad social, los costos energéticos, el mantenimiento de la riqueza y las posibles deudas pueden pesar mucho en su presupuesto.

La crisis libanesa también ha desestabilizado profundamente la economía de las instituciones privadas. Las escuelas deben pagar a sus maestros en un entorno donde los costos se indexan en gran medida al dólar, manteniendo al mismo tiempo costos soportables para las familias cuyos ingresos no han seguido el mismo patrón.

Por lo tanto, el archivo Nazaret debe ser tratado de las cuentas y no sólo del valor de la tierra.

Sin estos datos, es imposible saber si la venta propuesta fue en respuesta a una situación financiera que se ha vuelto insostenible o un deseo de valorar un activo inmobiliario particularmente importante en Ashrafieh.

Los bienes raíces son el otro problema

La ubicación del establecimiento da necesariamente al archivo una dimensión inmobiliaria.

Ashrafieh es una de las zonas de Beirut donde el valor de la tierra puede hacer grandes propiedades institucionales particularmente atractivas. Escuelas, conventos y establecimientos religiosos a veces ocupan terrenos formados en un momento en que la presión inmobiliaria era inconsecuente con la de hoy.

La cuestión del valor del sitio de Nazaret se está convirtiendo en una necesidad.

Sin embargo, la información disponible no proporciona una estimación fiable de la tierra o los edificios. Por lo tanto, cualquier valoración numérica sería especulativa.

Antes de hablar de una transacción inmobiliaria, debe conocer la estructura exacta de la propiedad. ¿Todas las escuelas, edificios, tierras y dependencias pertenecen a la misma entidad jurídica? ¿Hay restricciones de uso? ¿Existen ciertas propiedades sujetas a normas especiales relativas a su carácter religioso o educativo?

Estas preguntas determinan lo que podría venderse o alquilarse.

También ayudaría a determinar si el escenario de la antonina es únicamente para la gestión de la actividad escolar o de todo el sitio.

1.500 estudiantes en el centro de una transición potencialmente compleja

Para las familias, la cuestión más inmediata es la continuidad educativa.

El aplazamiento de las decisiones finales al próximo año escolar ayudaría a evitar un colapso repentino. También proporcionaría tiempo para prepararse para una posible transición.

Pero una reanudación por otra congregación no es simplemente cambiar el nombre del gerente.

Es necesario determinar si los programas siguen siendo los mismos, si se mantienen los maestros, si los maestros mantienen sus contratos y si las tasas de matrícula están cambiando.

The religious and educational identity of the institution is also an issue.

Una congregación que retoma una escuela tiene sus propias estructuras, métodos de gestión y prioridades. Por lo tanto, la continuidad del nombre Nazaret no garantiza automáticamente la continuidad de todas las prácticas existentes.

Para los padres, un compromiso plurianual probablemente sería más importante que una garantía de apertura para el próximo año.

Si los Antoninos se convierten realmente en gerentes, la duración del contrato de arrendamiento será por lo tanto un elemento central. Una solución de unos pocos años tendría un alcance muy diferente para un compromiso a largo plazo.

¿Qué se convertirían los maestros y empleados?

El personal representa uno de los principales puntos ciegos de la información disponible.

Un cambio en la gestión puede dar lugar a varios escenarios. Los contratos pueden transferirse. El nuevo director puede retener a todo el personal. También puede reorganizarse.

La situación de los maestros es aún más importante, ya que las escuelas privadas libanesas han experimentado tensiones sobre los salarios y las prestaciones sociales durante varios años.

Por consiguiente, una reanudación satisfactoria tendrá que abordar tres cuestiones: posibles atrasos, derechos adquiridos y condiciones de remuneración futuras.

También será necesario determinar qué entidad seguirá siendo legalmente responsable de los compromisos anteriores.

Si la vieja administración retiene las deudas mientras la nueva congregación sólo retoma la explotación, la estructura contractual puede llegar a ser compleja. Si la recuperación incluye bonos existentes, su costo aumenta considerablemente.

Precisamente estos detalles permitirán determinar si el proyecto Antonin es una solución financiera real o sólo una forma de replantearse las dificultades.

Otras instituciones religiosas enfrentarían dificultades similares

El dossier de Nazaret podría finalmente ser sólo la parte visible de un problema más amplio.

La información disponible indica dificultades comparables en otros establecimientos educativos dependientes de congregaciones religiosas. Estos problemas todavía no serían visibles públicamente, incluyendo la organización y situación financiera de algunas escuelas.

Sin embargo, no se proporciona un nombre suficientemente documentado para designar estos establecimientos.

Esta ausencia requiere que la información no se transforme en una lista especulativa de escuelas en riesgo.

Sin embargo, plantea una cuestión estructural.

Una parte importante de la educación privada libanesa se basa históricamente en congregaciones que tienen un patrimonio inmobiliario considerable e instituciones cada vez más caras de operar.

La paradoja es obvia: una institución puede poseer tierras por valor de millones de dólares mientras se encuentra con dificultades para financiar su actividad escolar diaria.

En tal situación, la tentación de vender bienes raíces se vuelve fuerte.

Pero cada venta reducirá permanentemente el patrimonio educativo.

La crisis podría conducir a transferencias entre congregaciones

El escenario previsto para Nazaret ofrece otra posibilidad: transferir la gestión en lugar de vender el patrimonio.

Esto podría convertirse en un modelo para otras instituciones.

Una congregación que ya no desea o ya no puede administrar directamente una escuela podría mantener su propiedad al confiar su funcionamiento a otra estructura con más recursos o una red escolar más grande.

Esto preservaría teóricamente tres elementos: el patrimonio, la vocación escolar y la continuidad de la institución.

Pero el modelo sólo funciona si la actividad puede volver a un equilibrio financiero.

Una nueva congregación no puede reanudar permanentemente una escuela de déficit sin cambiar su funcionamiento, obtener financiación adicional o aumentar sus ingresos.

Por lo tanto, el expediente de Nazaret podría servir de prueba para una reestructuración más amplia de la educación denominacional privada.

Las ventas suspendidas, pero las cuestiones fundamentales siguen siendo

La movilización alrededor de Nazaret parece haber producido un primer resultado: la venta ya no sería la opción inmediata.

Esto no significa que la crisis se resuelva.

El aplazamiento al próximo año escolar deja varios meses para negociar una solución, pero también rechaza las decisiones más difíciles.

La primera se refiere al propietario: ¿desea conservar el patrimonio por mucho tiempo?

La segunda se refiere a los Antoninos: ¿están realmente listos para hacerse cargo, y en qué condiciones?

La tercera se refiere a Roma: ¿el Vaticano apoyará una fórmula para preservar la vocación educativa del sitio?

La cuarta se refiere a la financiación: ¿cuál es la situación real de la institución y qué cantidad se necesitaría para garantizar su viabilidad?

Por último, la quinta se refiere a las familias y al personal: ¿qué garantías se les dará?

Es en estas cinco preguntas que el futuro de Nazaret realmente se jugará.

Por lo tanto, la información más importante no es simplemente que la venta hubiera sido suspendida. Se encuentra en el cambio de modelo que se prepara detrás de las escenas:en vez de renunciar a la institución, sus funcionarios explorarían ahora una transmisión de gestión a otra congregación, con los Antoninos en la primera línea y el Vaticano para intervenir en la búsqueda de una solución.

Si esta fórmula tiene éxito, Nazaret podría seguir siendo una escuela sin permanecer bajo la misma administración. Si falla, la cuestión de las ventas podría reaparecer tan pronto como el próximo año. Y si se confirma la información sobre otras instituciones religiosas en dificultad, el caso de Achrafieh podría anunciar una reestructuración mucho más amplia del paisaje escolar privado libanés.