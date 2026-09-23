De Beirut a los tribunales europeos: ¿qué caso está detrás del nuevo procedimiento financiero?

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Una indiscreción que toma otra dimensión

La información divulgada en Beirut el 23 de septiembre de 2026 se refiere a los procedimientos iniciados por una institución financiera oficial contra funcionarios del sector financiero actual y exfuncionarios y personas adineradas. El expediente no sólo sería libanés. Intervendría realizar investigaciones o procedimientos en varios países europeos.

La información no da ningún nombre. Tampoco especifica la identidad de la institución responsable del proceso. Esta cautela prohíbe la asociación formal de procedimientos con un caso particular. Sin embargo, interviene en un contexto judicial mucho más preciso de lo que parece. En la actualidad se están examinando varios casos relacionados con el ex gobernador del Banco del Líbano Riad Salamé, su hermano Raja Salamé, ex jefe del Banco Audi Samir Hanna y diversas instituciones bancarias en el Líbano y Europa.

Otro elemento refuerza las preguntas. Una decisión confidencial de la Comisión Especial de Investigación del Banco del Líbano, de fecha 18 de septiembre de 2026, cinco días antes de esta indiscreción, ordenó a los bancos e instituciones financieras libaneses que congelaran las cuentas y activos de once personas y dos empresas. También se levantó el secreto bancario frente a las autoridades competentes.

La lista incluye Riad Salamé, Raja Salamé y Samir Hanna. También incluye a Hassan Moukalled, André Mechantef, Bachir Mansour, Marianne Hoayek, Bassem Hout, Alaa Khawaja, Mohammad Hariri y Samara Kazzi. Dos empresas también participan: CTEX y V Limited Investment Inc. Sin embargo, son personas y entidades vinculadas a varios archivos separados. Por consiguiente, su presencia en la misma decisión de congelación no significa que participen en el mismo caso.

Sin embargo, cabe señalar la proximidad cronológica de las dos informaciones. ¿El procedimiento mencionado el 23 de septiembre se refiere a esta iniciativa del Banco del Líbano? ¿A otra acción iniciada por la institución? ¿O un caso judicial separado? Todavía no hay respuesta disponible.

Riad Salamé y Samir Hanna, un caso que se extiende al sector bancario privado

Un primer acercamiento posible se refiere al caso contra Riad Salamé y Samir Hanna, ex presidente del Banco Audi.

On 10 August 2026, the Lebanese judiciary initiated further proceedings against the two men in a tens of millions of dollars financial case. Los cargos incluían presuntos actos de apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, lavado y corrupción.

Según las pruebas presentadas en este procedimiento, las investigaciones incluyen operaciones realizadas entre 2010 y 2012. Las estructuras establecidas en el extranjero aparecen en el archivo. Las sumas comunicadas por los investigadores superan los 250 millones de dólares para todas las transacciones examinadas.

Este procedimiento es importante por otra razón. Señala la entrada de un ex jefe de un gran banco comercial en un archivo financiero directamente relacionado con las investigaciones contra el ex gobernador del Banco del Líbano.

Durante varios años, Riad Salamé ha estado impugnando los cargos contra él en los diversos procedimientos. Samir Hanna también disfruta de la presunción de inocencia. He was released on bail under this procedure. Por consiguiente, no existe una condena definitiva para presentar los hechos alegados como se establece.

Pero el archivo abre una nueva pregunta. Las investigaciones sobre la crisis financiera libanesa ya no se limitan al Banco del Líbano y a su ex gobernador. Están empezando a examinar más directamente la relación entre el banco central y algunos jugadores bancarios comerciales.

Esto es precisamente lo que podría dar un significado especial a la redacción referida a los « gerentes financieros actuales y antiguos ».

Caso Forry, matriz europea de investigación

El caso más avanzado en Europa sigue siendo para Forry Associates. La empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas fue controlada por Raja Salamé, hermano del ex gobernador.

Los investigadores europeos sospechan que un mecanismo establecido a partir de 2002 habría permitido el tránsito de más de 330 millones de dólares y alrededor de 5 millones de euros de comisiones vinculadas a operaciones del Banco del Líbano.

The alleged mechanism was based on commissions paid when buying financial products from the central bank. Estas sumas fueron luego devueltas a Forry Associates, presentadas como intermediario. Los investigadores europeos han estado buscando durante varios años para determinar el destino final de estos fondos.

Riad Salame desafió los cargos. In particular, his defence claims that his assets had been built up thanks to the substantial revenues he had received prior to his arrival as head of the Bank of Lebanon. Raja Salamé también ha participado en diversos procedimientos relacionados con este caso sin que se deduzca una condena definitiva de las investigaciones en curso.

La dimensión europea es indiscutible. Para marzo de 2022, la cooperación judicial entre Francia, Alemania y Luxemburgo había permitido congelar aproximadamente 120 millones de euros en activos relacionados con la investigación.

En Alemania, se incautaron tres propiedades en Hamburgo y Munich, así como bienes raíces y otros activos. Su valor fue de varias decenas de millones de euros. En Francia se habían incautado dos unidades inmobiliarias de París, así como cuentas bancarias. También se habían congelado activos en Mónaco. En Luxemburgo se habían fijado aproximadamente 11 millones de euros en varias cuentas.

The European Judicial Cooperation Agency had then indicated that the main investigation concerned five suspects suspected of money wash resulting from alleged misappropriation of Lebanese public funds.

Es precisamente este carácter transfronterizo lo que permite reconciliarse con la indiscreción del 23 de septiembre. Pero este acercamiento sigue siendo una hipótesis.

HSBC Private Bank Suiza entra en el archivo

El año 2026 trajo un importante desarrollo al caso Forry. In France, HSBC Private Bank Switzerland was formally implicated in the investigation into the assets of Riad Salamé and his entourage.

La justicia francesa examina el papel desempeñado por el banco suizo en los circuitos financieros utilizados por Forry. The bank has been charged with money wash and criminal association for several alleged financial offences. Se impuso un bono de 80 millones de euros.

Los investigadores franceses creen que la cuenta de Forry con el banco suizo jugó un papel importante en el movimiento de fondos. En particular, examinan cientos de transferencias y cheques realizados por la institución.

HSBC informó de cooperar con la investigación y no fue declarado culpable de los hechos examinados.

Este caso muestra sobre todo que los procedimientos europeos están cambiando de naturaleza. Ya no buscan determinar el origen del patrimonio de ciertos funcionarios libaneses. Actualmente están examinando la posible función de los intermediarios financieros que han procesado los fondos.

Esta extensión podría explicar por qué la información libanesa se refiere ahora a los líderes financieros y las personas ricas en lugar de a una sola personalidad.

Suiza y Luxemburgo: procedimientos paralelos

El caso no se limita a Francia. Suiza también está llevando a cabo actuaciones relativas al Banco Privado de HSBC Suiza. En particular, las autoridades examinan los controles internos de la institución y el comportamiento de ciertos empleados que han gestionado relaciones con Raja Salamé y Forry.

Luxemburgo es otro aspecto. In particular, a former customer officer from Riad Salamé was involved. The investigators were interested in payments received personally from the former governor while the employee was working in the bank sector.

Esto demuestra que el caso libanés se ha convertido en una auténtica investigación de la red europea. Las mismas corrientes pueden examinarse en varias jurisdicciones porque se distribuyeron cuentas, empresas, bienes raíces e intermediarios entre distintos países.

La cooperación judicial permite entonces restablecer los fondos. Esto es precisamente lo que una investigación exclusivamente libanesa tendría mucha más dificultad para llevar a cabo.

El propio Banco del Líbano es parte civil en las actuaciones francesas. Su gobernador Karim Souaid fue oído en 2026. Anunció la voluntad de la institución de cooperar con los magistrados franceses y defender los intereses del banco central y los depositantes.

Este desarrollo es importante. Ahora coloca al Banco del Líbano no sólo en el centro de los hechos históricos examinados, sino también entre los actores que buscan reparación.

Banco Audi France y Banque Richelieu Francia: otra investigación separada

Una segunda pista europea debe distinguirse del archivo Forry.

Los tribunales franceses iniciaron una investigación contra el Banco Audi France y Banque Richelieu France, este último vinculado a la Société Générale de Banque en Líbano y el banquero Antoun Sehnaoui.

This procedure concerns suspicions of capital transfers outside Lebanon during the financial crisis. Los investigadores examinan, entre otras cosas, hechos que pueden calificar como blanqueo de dinero, abuso de confianza, ocultación y asociación de delincuentes.

Esto no es lo mismo que el caso Forry en el estado de la información disponible.

Esta distinción es esencial. El primer conjunto se refiere principalmente a las comisiones, el Banco del Líbano, Forry Associates y los activos de Riad y Raja Salamé. La segunda se refiere al posible papel de las instituciones bancarias en los movimientos de capitales durante la crisis, mientras que los depositantes libaneses estaban perdiendo gradualmente el acceso a sus economías.

Las instituciones y las personas interesadas gozan de la presunción de inocencia. El inicio de una investigación no conduce a la conclusión de que las personas o instituciones interesadas han realizado transferencias ilegales.

Pero la existencia de este segundo procedimiento amplía considerablemente el contexto en que debe leerse la indiscreción del 23 de septiembre.

Cuando se refiere a las investigaciones realizadas en « muchos países europeos », podría referirse al archivo Salamé. Cuando se refiere a líderes financieros y grandes fortunas, también puede referirse a investigaciones en el sector bancario privado. Finalmente, podría referirse a un procedimiento todavía diferente.

SGBL y Antoun Sehnaoui en el campo de las investigaciones francesas

El nombre SGBL aparece en este contexto debido a los vínculos entre el grupo libanés y Banque Richelieu Francia.

Los investigadores franceses buscan determinar el papel desempeñado por diferentes instituciones en las operaciones realizadas durante el período crítico de la crisis libanesa. La cuestión central es la posible salida del capital en un momento en que las restricciones impuestas a los depositantes se vuelven cada vez más severas.

In particular, the judicial issue is whether certain transactions have received special treatment and, if so, under what conditions they have been authorised.

Sin embargo, sería incorrecto escribir que SGBL o Antoun Sehnaoui son responsables de un vuelo de capital ilegal. En esta etapa, hay una investigación. Debe determinar con precisión la realidad de los hechos y las posibles responsabilidades.

La misma precaución se aplica al Banco Audi France.

Sin embargo, estas investigaciones se están volviendo esenciales para comprender la nueva fase judicial de la crisis libanesa. Durante varios años, el debate se centró en las pérdidas del sistema bancario y el reembolso de los depositantes. Desde ahora, los magistrados también están tratando de reconstruir ciertos flujos individuales.

La congelación confidencial del 18 de septiembre cambia la lectura del archivo

However, the decision taken in Lebanon five days before the indiscretion raised the most questions.

El 18 de septiembre, la Comisión Especial de Investigación del Banco del Líbano ordenó la congelación de cuentas, activos, activos y cajas de seguridad mantenidas directa o indirectamente por once personas y dos empresas. También levantó el secreto bancario en beneficio de las autoridades competentes.

Estos incluyen Riad Salamé, Raja Salamé, Marianne Hoayek y Samir Hanna. Otros nombres son Hassan Moukalled y varias personas o empresas asociadas con asuntos financieros o sanciones internacionales.

Esta diversidad impide que la lista sea considerada como protagonistas de un solo caso.

Sin embargo, revela un cambio de enfoque. El Banco del Líbano está utilizando los instrumentos de la Comisión Especial de Investigación para inmovilizar activos y facilitar el acceso a la información financiera en varios casos sensibles.

La proximidad a la información del 23 de septiembre es sorprendente: una institución financiera oficial, funcionarios actuales o antiguos, personas adineradas y archivos que pueden cruzar fronteras libanesas.

Sin embargo, no constituye prueba de identidad entre los dos procedimientos.

La misma pregunta detrás de varias investigaciones: ¿dónde fue el dinero?

Los diferentes archivos tienen una cosa en común: la reconstrucción de flujos financieros.

En Forry, la cuestión es el origen y destino de cientos de millones de dólares en comisiones. En el caso de Riad Salamé y Samir Hanna, los magistrados examinan otras transacciones entre el banco central y las estructuras financieras. En las investigaciones francesas sobre el Banco Audi France y Banque Richelieu Francia, la cuestión se refiere a los movimientos de capital durante la crisis.

Estos casos son legalmente separados. Sin embargo, están empezando a elaborar un mapa mucho más amplio de la relación entre el Banco del Líbano, bancos comerciales, intermediarios financieros, empresas extranjeras y beneficiarios de determinadas transferencias.

Esta asignación podría ser decisiva para los depositantes.

Desde 2019, el debate libanés enfrenta regularmente al Estado, el Banco del Líbano, bancos y depositantes en la distribución de las pérdidas. Los procedimientos judiciales europeos añaden otra pregunta: ¿pueden recuperarse algunas de las sumas y posiblemente recuperarse?

Los aproximadamente 120 millones de euros de activos congelados en Europa en el caso relacionado con el Líbano muestran que esta hipótesis ya no es sólo teórica. Sin embargo, la congelación no equivale a un reembolso. Los tribunales todavía tienen que establecer el origen de los fondos y las responsabilidades ante cualquier mecanismo de recuperación pueden considerarse.

¿Un nuevo procedimiento o unirse a varios casos?

Por consiguiente, la información del 23 de septiembre sigue estando rodeada de una ambigüedad esencial.

Una primera hipótesis sería que se relaciona directamente con las recientes iniciativas del Banco del Líbano, incluidas las decisiones adoptadas por la Comisión de Investigación Especial.

Una segunda es que se refiere al nuevo caso de Riad Salamé y Samir Hanna, algunas de cuyas ramificaciones pueden conducir a operaciones y estructuras extranjeras.

Una tercera línea sería procedimientos europeos sobre bancos y movimientos de capital durante la crisis.

Por último, es posible que la indiscreción se refiera a un procedimiento todavía desconocido para el público.

Actualmente no hay base para elegir entre estas hipótesis.

Pero el calendario es lo suficientemente estrecho para justificar el asunto. On 18 September, a confidential decision of the Special Investigation Commission struck 11 individuals and two companies. Unos días más tarde, la información tras la escena se refirió a una institución financiera oficial que había iniciado procedimientos contra funcionarios financieros y personas adineradas, con ramificaciones en varios países europeos.

Entre los dos está ahora la pregunta central:¿Está el Banco del Líbano reuniéndose en el Líbano varios hijos de investigaciones financieras dispersas entre Beirut, París, Ginebra, Munich y Luxemburgo?

La respuesta dependerá de las próximas transmisiones judiciales, de la identidad de las personas que estén realmente sujetas al procedimiento a que se hace referencia el 23 de septiembre y, sobre todo, de las operaciones financieras precisas que los investigadores tratan de reconstituir.