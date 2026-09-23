En Roumieh, 400 presos en huelga de hambre

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Unos 400 detenidos en la prisión central de Roumieh, la mayoría de los cuales son islamistas, siguen encarceladoshuelga de hambrecomenzó el 12 de septiembre para protestar contra la suspensión de la ley general de amnistía. Diez días después del inicio del movimiento, la cuestión de la salud se suma ahora al brazo legal: 80 huelguistas sufren de enfermedades crónicas, mientras que la administración penitenciaria supervisa su salud. En el centro de la crisis se encuentra una ley aprobada el 12 de agosto por el Parlamento y congelada provisionalmente el 10 de septiembre por el Consejo Constitucional después de que se haya presentado un recurso.

Una huelga que entra en una fase sensible

La movilización se concentra en Rumieh, al noreste de Beirut, en la prisión más grande del Líbano. According to a judicial source cited by a news agency, about 400 detainees, mostly Islamists, have refused to feed since 12 September. Su reclamación está directamente vinculada a la amnistía general: exigen que se aplique el texto aprobado por los Miembros.

Después de diez días de huelga, la duración del movimiento se convierte en un factor de riesgo. Los funcionarios de prisiones vigilan la situación de los participantes, incluidos los 80 presos con enfermedades crónicas. Reports in the Lebanese press also indicate cases of exhaustion among strikers. La situación médica puede convertirse rápidamente en un problema adicional si el movimiento continúa.

¿Por qué se suspende la ley de amnistía?

El Parlamento libanés aprobó la Ley de amnistía general el 12 de agosto de 2026, tras varios años de debates e intentos infructuosos. Esta es la primera medida general de amnistía de esta magnitud desde la adoptada en 1991 tras la guerra civil.

However, the legislation does not provide for the indistinct release of all detainees. Combina medidas de amnistía con reducciones excepcionales en determinadas sentencias, con exclusiones en varias categorías de delitos graves. Su adopción revivió inmediatamente un viejo debate político y comunitario, en particular sobre el destino de los detenidos islamistas.

El proceso cambió de dirección a principios de septiembre. Los diputados del fuerte bloque del Líbano, vinculados a la Corriente Patriótica Libre, recurrieron al Consejo Constitucional para impugnar la ley. On 10 September, the majority decided to temporary suspend the effects of Act No. 70/2026, while examining the merits of the appeal.

Por lo tanto, esta decisión no significa en esta etapa que se haya anulado la ley. Impide su aplicación durante el examen constitucional. Para los presos que pensaban que podían beneficiarse rápidamente de sus disposiciones, esta distinción jurídica tiene una consecuencia muy concreta: no se puede aplicar ninguna medida prevista en el texto impugnado mientras la suspensión permanece en vigor.

El Consejo Constitucional en el centro de la crisis

Así pues, la presión se mueve hacia el Consejo Constitucional. The institution must determine whether the law complies with the Constitution and whether the complaints in the appeal justify its total or partial annulment. Su decisión se espera en las próximas semanas.

En particular, el llamamiento plantea cuestiones relativas al procedimiento para aprobar el texto, los derechos de las víctimas y los principios de igualdad y proporcionalidad. The challengers also defended the need to distinguish between long-term detention without trial and serious crimes.

Esta distinción es el centro de la controversia. Parte del debate público presenta la amnistía como medio de reparar situaciones judiciales anormalmente largas y reducir la congestión carcelaria. Por el contrario, sus oponentes temen que una medida general permita a las personas involucradas en actos graves obtener la remisión de la sentencia o la liberación sin una respuesta suficiente a los derechos de las víctimas.

Sin embargo, para los huelguistas de Roumieh, el calendario institucional se ha convertido en el principal problema. Su movimiento pretende precisamente crear presión durante este período de espera. El Consejo Constitucional debe decidir según sus propios procedimientos, mientras que la situación dentro de la prisión está evolucionando a la altura de la huelga.

Islamic detainees, the most sensitive point

La cuestión de los detenidos islamistas ha sido durante años uno de los principales obstáculos a un acuerdo político sobre una amnistía general en el Líbano. Some have been convicted of terrorism-related offences or involvement in armed clashes. Others remain detained in proceedings that have been going on for years.

El caso es particularmente delicado cuando los cargos se refieren a ataques contra el ejército libanés. Incluso antes del voto de agosto, había habido una fuerte oposición a la posibilidad de que ciertas personas condenadas o procesadas en estos casos se beneficiaran del nuevo sistema.

Esta dimensión explica en parte por qué el debate va más allá de las paredes de Roumieh. Amnistía defenders must distinguish between persons convicted of serious offences and those who have been held in excessive pre-trial detention or whose judicial records have not advanced. Para los opositores del texto, una reforma del sistema judicial no debe conducir a la eliminación de las responsabilidades penales, en particular cuando se mata a militares o civiles.

La ley aprobada en agosto resulta de un difícil compromiso político. It targets several categories of detainees and wanted persons and does not apply solely to Islamists. Pero son éstos quienes cristalizan la mayor parte de la controversia y, en Roumieh, constituyen el núcleo principal de la movilización actual.

Roumieh revela una crisis carcelaria mucho más amplia

The hunger strike is mainly in a system where pre-trial detention is of considerable importance. En su informe anual correspondiente a 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Líbano estimó que aproximadamente el 82% de los detenidos estaban a la espera de concluir sus procedimientos judiciales. Los datos oficiales de la Comisión mostraron a 6.212 detenidos al 10 de marzo de 2026.

La misma institución evaluó la ocupación de prisiones en casi el 300 por ciento de su capacidad. Este hacinamiento no se debe únicamente al número de condenas. Las demoras en los tribunales, la detención preventiva prolongada, la falta de infraestructura adecuada y las consecuencias de las crisis sucesivas han contribuido a la acumulación de detenidos.

Roumieh es el ejemplo más visible. Construido en la década de 1960 y inaugurado oficialmente en 1971, el establecimiento fue diseñado para unas 1.300 personas. Desde hace mucho tiempo ha sido hogar de una población muy por encima de esta capacidad inicial. Así pues, la prisión se ha convertido en un lugar de detención y un símbolo de las disfunciones estructurales de la política penitenciaria libanesa.

Amnistía puede reducir la presión sin resolver sus causas

It is in this context that the general amnesty was presented by its defenders as one of the means of quickly reducing the prison population. La liberación de los presos elegibles o la reducción de ciertas penas podría reducir el número de reclusos. Pero solo no resolvería los mecanismos que producen sobrepoblación.

La elevada proporción de personas en prisión preventiva ilustra esta limitación. Si los procedimientos siguen extendiéndose durante largos períodos y las instituciones siguen siendo insuficientes, el efecto de una amnistía en la ocupación de las prisiones puede seguir siendo temporal. Por consiguiente, la cuestión se refiere también a la velocidad de los juicios, la aplicación de las normas que rigen la detención preventiva y las posibles alternativas a la prisión preventiva.

Esta diferencia entre la respuesta inmediata y la reforma estructural es esencial para comprender el conflicto actual. Para los presos que puedan beneficiarse de la ley, la urgencia se refiere a su situación individual y a la entrada en vigor de la ley. Para el Estado, la crisis plantea una cuestión más amplia: ¿cómo podemos reducir una población carcelaria que está mucho más allá de la capacidad disponible sin debilitar los derechos de las víctimas o el enjuiciamiento de los delitos más graves?

Una expectativa sanitaria y judicial ahora

En Roumieh, estos debates institucionales ahora tienen una traducción física. Cada día adicional de huelga aumenta la atención sobre el estado de salud de los reclusos, en particular los que padecen enfermedades crónicas. La administración debe supervisar la movilización colectiva manteniendo el funcionamiento de un establecimiento ya sobrecargado.

However, the case remains suspended from a legal decision. Hasta que el Consejo Constitucional decida la apelación, la ley general de amnistía seguirá congelada y los detenidos no podrán beneficiarse de las medidas que disponga. Una validación del texto allanaría el camino para su aplicación; la censura total o parcial requeriría a las autoridades políticas y judiciales revisar el sistema.

Para los aproximadamente 400 reclusos en huelga de hambre, el horario es más inmediato. Su movimiento, que comenzó el 12 de septiembre, continúa mientras las autoridades penitenciarias vigilan a 80 huelguistas que sufren de enfermedades crónicas. La siguiente etapa institucional pertenece al Consejo Constitucional, pero la evolución de la situación en Roumieh depende ahora también de la capacidad de los detenidos para prolongar su movimiento sin un empeoramiento importante de su salud.