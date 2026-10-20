Boicot de Israel: Washington quiere derribar una ley histórica en Líbano

Una demanda estadounidense que va más allá del desarme La ley libanesa sobre el boicot de Israel se habría convertido en uno de los nuevos objetivos de la diplomacia estadounidense en Beirut. According to information revealed on 20 October 2026, US Secretary of State Marco Rubio reportedly asked President Joseph Aoun to take the steps necessary for his […]

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Una demanda estadounidense que va más allá del desarme

La ley libanesa sobre el boicot de Israel se habría convertido en uno de los nuevos objetivos de la diplomacia estadounidense en Beirut. According to information revealed on 20 October 2026, US Secretary of State Marco Rubio reportedly asked President Joseph Aoun to take the steps necessary to repeal it directly. This request was reportedly made in a telephone interview focusing on security issues, Hezbollah activities and Tampa military negotiations. Presentaría un nuevo elemento en las relaciones entre Washington y Beirut. Hasta la fecha, los debates más delicados han sido el desarme de Hezbolá, la retirada israelí del Líbano meridional y las modalidades para la aplicación del acuerdo marco. El desafío a boicotear la legislación ahora cambiaría parte de la presión de los Estados Unidos hacia el terreno parlamentario. Ello afectaría a un marco jurídico que desde hace varios decenios se ha establecido para las relaciones con Israel y cuya enmienda tendría un efecto político más allá de las cuestiones comerciales.

La solicitud de Marco Rubio sería parte de un enfoque americano más amplio. Washington desea tomar decisiones concretas sobre Hezbollah de las autoridades libanesas, pero también cambios en las relaciones institucionales con Israel. La derogación de la ley de boicot sería un cambio particularmente visible. Implicaría la intervención del Parlamento y colocaría a los diversos grupos políticos antes de una elección explícita. Sin embargo, los documentos del 20 de octubre no reproducen un proyecto de ley estadounidense o un compromiso formal de Joseph Aoun para emprender esta reforma. La información se basa en el relato de debates diplomáticos cuyo contenido completo no se ha hecho público. Por lo tanto, debe considerarse como una solicitud atribuida a Washington, no como una decisión ya adoptada por las instituciones libanesas. Esta distinción no menoscaba la importancia del archivo. Simplemente nos permite situar el debate en su etapa actual: el de la presunta presión diplomática, antes de cualquier procedimiento legislativo confirmado, en el contexto del asunto de la cena de Antoun Sehnaoui con el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus empresas que trabajan directamente con entidades israelíes.

Michel Issa para llevar el asunto a los miembros del Parlamento

The American Ambassador to Lebanon, Michel Issa, reportedly took over this initiative in his discussions with Lebanese parliamentarians. The information published indicates that he would have addressed the issue of abrogation of the boicot in meetings with Members of Parliament and in some public statements. Esto habría tenido lugar después de la entrevista entre Marco Rubio y Joseph Aoun. Daría a la demanda americana una dimensión parlamentaria directa. El Presidente de la República no puede derogar una ley por sí solo. Una modificación del plan requeriría un procedimiento legislativo y la intervención de las instituciones competentes. Por lo tanto, el enfoque del embajador apuntaría a preparar el terreno político para una posible reforma. También podrían permitir a Washington evaluar la resistencia dentro de las diversas formaciones representadas en la Casa.

En la información relativa a estas intervenciones diplomáticas figura un elemento particular. Las declaraciones de Michel Issa también estaban relacionadas con una controversia que involucraba al embajador libanés en Washington, Nada Moawad. It has reportedly been criticized by jurists about contacts that are presented as contrary to the legal provisions governing relations with Israel. La información disponible incluye intercambios con el Embajador de Israel en los Estados Unidos. However, they do not provide a judicial decision establishing an offence. Por lo tanto, es apropiado distinguir las acusaciones formuladas en esta controversia de los hechos que habrían sido legalmente establecidos. Sin embargo, el acercamiento entre este caso y las medidas atribuidas a Michel Issa demuestra que la legislación sobre boicot podría convertirse en objeto de confrontación diplomática. Ya no se refiere únicamente a los intercambios económicos, sino también a las prácticas de los representantes oficiales y a los límites establecidos en sus relaciones con los funcionarios israelíes.

Reforma que obligaría al Parlamento a adoptar una posición

La posible derogación de la ley de boicot plantearía inmediatamente la cuestión de su trato parlamentario. Esa iniciativa no puede presentarse como una mera medida administrativa. Requiere una determinación precisa de las disposiciones que deben suprimirse o enmendarse. However, the information published on 20 October does not contain full legislation. Por lo tanto, no indican si Washington desea una derogación completa o una modificación limitada de ciertas prohibiciones. Sin embargo, esta diferencia sería decisiva para el debate. Una reforma específica no tendría necesariamente los mismos efectos que una abolición general del plan. Los miembros también deben examinar las consecuencias de las obligaciones de las administraciones y de las prácticas actualmente reguladas por la legislación. En esta etapa, no hay una propuesta detallada de que se sometan a votación cambios jurídicos específicos.

Sin embargo, el caso podría llevar a importantes divisiones políticas. Hezbollah defiende una posición de rechazo de pasos que podrían llevar a la normalización de las relaciones con Israel. Sus funcionarios ya están denunciando negociaciones directas cuando creen que corren el riesgo de legitimar la ocupación o reducir los derechos del Líbano. En particular, el presidente del bloque parlamentario de la Lealtad de Resistencia, Mohammad Raad, criticó posiciones a favor de las negociaciones que consideraba contrarias a los intereses nacionales. These statements concern the general political context and are not alone a detailed response to a draft legislation on boicot. Tampoco es posible elaborar una lista verificada de Miembros que favorezcan o se opongan a su derogación. Sin embargo, muestran que la cuestión puede encontrarse con resistencia, especialmente en las formaciones que consideran que el mantenimiento de las restricciones legales es un componente de la negativa de normalización con Israel.

El calendario tampa fortalece el alcance político de la demanda

La solicitud atribuida a Washington viene en un momento especialmente sensible. El Líbano e Israel están programados para participar en una nueva reunión militar en Tampa, Florida, el 20 de octubre de 2026. Las autoridades libanesas desean defender varios requisitos: el cese de los ataques israelíes, la retirada de los territorios ocupados y el cumplimiento de los compromisos previstos en el acuerdo marco. La cuestión de los prisioneros libaneses es también una de las cuestiones que Beirut se propone abordar. Israel, por su parte, favorece las garantías de seguridad relativas a Hezbolá. Estas diferencias ya complican las discusiones. Por lo tanto, la introducción del boicot podría ampliar considerablemente el alcance de las aplicaciones estadounidenses. Promueve el debate sobre los arreglos militares para reducir las tensiones a un cambio en el marco jurídico de las relaciones con Israel.

Esto plantearía un desafío adicional a las autoridades libanesas. Joseph Aoun defiende la continuación de las negociaciones diplomáticas, que considera una solución menos costosa que una nueva guerra. Sin embargo, este enfoque no significa que el Presidente acepte una transformación inmediata de las relaciones con Israel. Los documentos del 20 de octubre no mencionan ningún compromiso presidencial con la derogación del boicot. Tampoco pueden establecer que esta reforma constituiría oficialmente una condición para la participación en los debates de Tampa. Las solicitudes otorgadas a Marco Rubio se reportan en la misma entrevista, pero se relacionan con archivos separados. Por consiguiente, sería excesivo presentar su reconciliación como prueba de un acuerdo amplio ya negociado. La cuestión sigue siendo la de los objetivos perseguidos por Washington y las respuestas que podrían proporcionar las instituciones libanesas.

Entre la presión diplomática y la soberanía legislativa

Si se pusiera en tela de juicio el boicot, las autoridades libanesas se enfrentarían a un problema institucional específico. Los Estados Unidos pueden defender un cambio legislativo en sus intercambios diplomáticos. Sin embargo, la decisión es responsabilidad de las instituciones libanesas. Esa iniciativa debe examinarse en el marco de los procedimientos nacionales y dar lugar al debate parlamentario. No puede resultar directamente de una solicitud formulada por un embajador o funcionario extranjero. Esta distinción es la principal cuestión institucional en el caso. La información publicada describe supuesta presión estadounidense, pero no demuestra que el gobierno hubiera decidido introducir un proyecto de ley. No mencionan un calendario parlamentario o una comisión para examinar una reforma del boicot. No se anunció voto sobre esta cuestión en el material disponible.

El dossier revela así una posible extensión de los objetivos estadounidenses al Líbano. Además de las exigencias relativas al desarme de Hezbolá y los arreglos de seguridad con Israel, habría un deseo de cambiar el marco jurídico de las relaciones entre ambos países. Este enfoque podría tener consecuencias políticas importantes, pero su aplicación sigue siendo incierta. El 20 de octubre de 2026, la información identifica una solicitud atribuida a Marco Rubio y las intervenciones prestadas a Michel Issa a los parlamentarios. They do not confirm that a repeal text has been tabled or that a parliamentary majority is preparing to support it. Por consiguiente, el próximo elemento decisivo sería el surgimiento de una iniciativa legislativa identificable. Ayudaría a determinar si los enfoques diplomáticos a que se hace referencia en realidad dan lugar a un procedimiento institucional y, sobre todo, qué disposiciones de la legislación libanesa se incluirían.

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