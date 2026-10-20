Aeropuerto de Qlayaat: cuatro años de beneficios fiscales para atraer aerolíneas al norte del Líbano

El gobierno libanés proporciona cuatro años de beneficios fiscales para atraer aerolíneas al aeropuerto de Qlayaat en Akkar. El proyecto de presupuesto 2027 propone dos años de exención total de cargos, luego dos años a media tasa, así como reducciones aduaneras y fiscales para pasajeros.

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Dos años de exención total para iniciar las primeras conexiones

El gobierno de Nawaf Salam quiere atraer a las aerolíneas al presidente del aeropuerto René Moawad de Qlayaat, en Akkar, dándoles cuatro años de beneficios fiscales. El artículo 63, presentado en el proyecto de presupuesto 2027, prevé una exención total de varios cargos por aeropuerto durante los dos primeros años de funcionamiento comercial ordinario. Esta exención se reduciría entonces al 50% en los años tercero y cuarto. El plan también incluye ventajas aduaneras y una reducción de los impuestos de salida de pasajeros. Su objetivo es reducir los costos incurridos por empresas que aceptarían abrir nuevas rutas hacia o desde Qlayaat.

La medida se refiere a las aerolíneas que operan nuevas rutas comerciales regulares. Por consiguiente, no constituye una exención general concedida a todas las actividades aéreas. El texto establece que los beneficios comenzarán a aplicarse desde el lanzamiento real de la operación comercial regular del aeropuerto. Esto es importante: los cuatro años de exención no comenzarían automáticamente con la aprobación del presupuesto 2027. Su punto de partida dependerá de la puesta en marcha comercial de Qlayaat.

De esta manera, el gobierno está tratando de reducir los costos iniciales de los transportistas. La apertura de un nuevo enlace implica gastos relacionados con el uso de la infraestructura del aeropuerto. Al abolir temporalmente varias tasas, el Estado desea hacer más atractiva a Qlayaat para las empresas que puedan ampliar sus actividades.

Landing, parking and navigation: the fees involved

El artículo 63 prevé una exención del 100% del aterrizaje, el estacionamiento, la iluminación, el uso de las instalaciones del aeropuerto y los servicios de navegación durante los dos primeros años. Las mismas categorías se beneficiarían de una reducción del 50% en los dos años siguientes. Este mecanismo permitiría a las empresas iniciar operaciones con tarifas reducidas del aeropuerto antes de regresar gradualmente al régimen ordinario.

La elección de una exención desgresiva cumple un objetivo económico específico. Los primeros años de un nuevo enlace se dedican a su instalación comercial. Las empresas deben organizar sus rotaciones, desarrollar sus clientes y evaluar la rentabilidad de sus operaciones. Una reducción de las tasas puede reducir los costos asociados con este período. Sin embargo, las ventajas fiscales por sí solas no garantizan la apertura de las aerolíneas. Las decisiones de los transportistas dependerán también de las condiciones de funcionamiento y las perspectivas comerciales.

Los documentos del 20 de octubre de 2026 no mencionan ninguna empresa que haya acordado oficialmente abrir un enlace a Qlayaat como parte de estos beneficios. Tampoco especifican los destinos previstos ni la frecuencia de los vuelos que puedan ser propuestos. Por consiguiente, la propuesta presupuestaria establece un plan de incentivos, sin que se siga constituyendo un programa de servicios comerciales.

Exenciones aduaneras para el equipo del aeropuerto

El esquema no se limita a las aerolíneas. También prevé exenciones aduaneras para determinados equipos destinados a la operación de Qlayaat. El equipo y los sistemas necesarios para la seguridad y el funcionamiento del aeropuerto figuran entre las categorías abarcadas.

Esta disposición podría reducir el costo de la adquisición de equipo importado. Se refiere a las inversiones necesarias para la preparación y operación de las instalaciones. Sin embargo, el proyecto no proporciona una lista detallada de los materiales que se beneficiarán de estas exenciones. Tampoco especifica su valor estimado ni la cantidad de aranceles aduaneros que el Estado renunciaría.

La ventaja aduanera debe distinguirse de las exenciones otorgadas a las empresas. El primero se refiere al equipo del aeropuerto, mientras que el segundo se refiere a los gastos de vuelo. The Government seeks to address two categories of costs: infrastructure and transport.

Sin embargo, el texto no contiene un presupuesto completo para el trabajo necesario para la apertura comercial de Qlayaat. Por lo tanto, no es posible determinar cuánto de la inversión podría ser cubierta por las exenciones propuestas.

Media reducción de las tasas de partida

Los pasajeros que utilizan Qlayaat también podrían beneficiarse de una ventaja fiscal. El artículo 63 prevé una reducción del 50% de los honorarios iniciales, de conformidad con las condiciones establecidas en el plan. Esta medida complementa las exenciones otorgadas a las aerolíneas.

La reducción podría reducir la cuota de impuestos incluida en el costo de un viaje desde el aeropuerto. Sin embargo, su efecto real sobre el precio final de los boletos dependerá de cómo los transportistas pasarían de esta ventaja. Los documentos no proporcionan ninguna estimación de las tasas que podrían ofrecerse desde Qlayaat.

El gobierno busca hacer que el nuevo aeropuerto sea atractivo tanto para las aerolíneas como para los viajeros. Los transportistas se beneficiarían de la reducción de los cargos, mientras que los pasajeros podrían beneficiarse de impuestos de salida más favorables.

Sin embargo, no se presentan cantidades totales de ingresos fiscales abandonados. El costo de estos beneficios para el Tesoro dependerá del número de vuelos realmente operados, tráfico de pasajeros y equipo importado bajo el dispositivo.

Proyecto de desarrollo de la actividad económica en el Líbano septentrional

La apertura comercial de Qlayaat es una cuestión importante para Akkar y otras partes del norte del Líbano. El Gobierno desea alentar el establecimiento de una actividad aérea regular en una región que no cuenta actualmente con un servicio comercial comparable a Beirut.

Los beneficios establecidos en el Presupuesto 2027 tienen por objeto hacer esta perspectiva financieramente más atractiva para los transportistas. También podrían apoyar el desarrollo de actividades relacionadas directamente con el funcionamiento del aeropuerto. Sin embargo, la información disponible no proporciona ninguna estimación del número de puestos de trabajo que puedan crearse ni los beneficios económicos previstos.

El proyecto también responde al deseo de contar con infraestructura aérea adicional en el Líbano. La existencia de un segundo aeropuerto comercial podría ofrecer otra posibilidad de operar el transporte aéreo. Sin embargo, esto no significa que Qlayaat pueda sustituir inmediatamente el aeropuerto de Beirut en caso de interrupción. Esa capacidad dependería de la disponibilidad de equipo, autorizaciones operativas y servicios operacionales efectivos.

Por lo tanto, el sistema tributario representa un paso en la preparación económica del proyecto, pero no regula todas las condiciones necesarias para su apertura.

Los beneficios se aplicarán sólo después del lanzamiento comercial

El calendario es uno de los puntos más importantes del artículo 63. Las exenciones de realeza están vinculadas al comienzo de la operación comercial regular de Qlayaat. Por consiguiente, el Gobierno no fija una fecha para la apertura del aeropuerto por esta disposición.

Los dos primeros años de actividad se beneficiarían de una exención total. Los años tercero y cuarto se reducirían a la mitad. Al final de este período, las prestaciones temporales de las regalías cesarían a menos que la legislación se enmendara posteriormente.

Este horario permite a las empresas conocer de antemano la duración del esquema preferencial. Sin embargo, no especifica las condiciones comerciales que podrían negociarse con los transportistas ni las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de las líneas.

El artículo 63 figura en el proyecto de presupuesto enmendado 2027. Todavía tiene que seguir el procedimiento legislativo antes de que pueda producir sus efectos. Al 20 de octubre de 2026 no se establece una fecha regular de operación comercial en los temas examinados.

Por lo tanto, el gobierno ha definido algunas de las condiciones fiscales para atraer a las aerolíneas, pero quedan varios pasos necesarios antes de que lleguen los primeros vuelos comerciales programados. La ejecución de la infraestructura, la organización de las operaciones y las decisiones de los transportistas determinarán el alcance real de los beneficios previstos para Qlayaat.

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