Carreras en Líbano: Detrás de los 1.300 millones de dólares reclamados, la batalla ahora se centra en la validez misma del proyecto de ley

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De 71 órdenes inutilizables a 1.509 créditos transferidos a Finanzas

El conflicto de hoy entre el Ministerio del Medio Ambiente y las canteras no comienza con Tamara El Zein ni con el debate actual sobre la posible reorganización del gobierno. Es el resultado de un caso abierto desde hace más de 20 años, pero que el Estado nunca ha logrado transformar los delitos encontrados en reclamaciones realmente recuperables. La novedad de 2026 radica precisamente en este cambio de naturaleza. La administración ya no está simplemente identificando canteras, midiendo las áreas explotadas o cuantificando el daño. Empezó a enviar órdenes individuales de recuperación a Finanzas.

Al 23 de septiembre, se habían emitido 1.509 pedidos superiores a 1.300 millones de dólares. Otros aún no se habían establecido después de recibir datos adicionales de las Fuerzas de Seguridad Interna. Sin embargo, no se han recibido pagos. Varios operadores impugnaron las sumas ante la administración y los tribunales competentes. Otros hicieron un llamamiento al Consejo de Estado contra el método de cálculo adoptado por el Gobierno. Por lo tanto, el litigio ha dejado el único campo político para entrar en una fase judicial de la que depende mucho del caso.

La cifra de 1.300 millones debe distinguirse de otra estimación, más de 3.000 millones de dólares, avanzada para todos los derechos, daños y obligaciones de rehabilitación identificadas por la administración. Las dos cantidades no corresponden a la misma etapa del procedimiento. Los tres mil millones representan la evaluación general de las cantidades asignadas a las explotaciones agrícolas identificadas. Los 1.300 millones de dólares corresponden a pedidos ya preparados y enviados a Finanzas. Por consiguiente, la diferencia no constituye, en el estado de la información disponible, un abandono de casi dos mil millones. Corresponde principalmente a archivos que aún no han recorrido todos la misma vía administrativa.

Esta distinción es el centro de la controversia actual. También explica por qué Tamara El Zein insiste en la necesidad de completar los archivos correctamente antes de transmitirlos. El departamento ya había emitido 71 órdenes de recuperación antes de su llegada. Sin embargo, tenían defectos físicos que impedían su tratamiento normal. El episodio parece derisorio a las cantidades implicadas, pero resume parte del problema: durante años, el estado ha tenido cifras impresionantes sin poder producir el instrumento administrativo para reclamar efectivamente el dinero.

El problema data de 2002, pero la factura comienza en 2004

El principal marco reglamentario del sector se remonta a la Orden No 8803, de 4 de octubre de 2002, en su forma enmendada posteriormente. Organiza la explotación de carreras y trituradoras, establece procedimientos de autorización y asigna un papel central al Consejo Nacional de Carreras y trituradoras. En cuanto al papel, la explotación debe regirse por condiciones técnicas, ambientales y financieras. En el terreno, una parte considerable del sector funcionó de manera diferente.

Algunas granjas continuaron su actividad sin una autorización adecuada. Otros permisos utilizados emitidos para diferentes objetos, incluidas las operaciones presentadas como mejoras de la tierra. Algunos han superado superficies o volúmenes autorizados. Los gobiernos sucesivos también han adoptado medidas temporales para continuar determinadas actividades o trasladar acciones. Esta sucesión de excepciones produjo gradualmente un sector en el que existía la norma, pero su aplicación fue suficientemente discontinua para que continúen las situaciones irregulares.

El giro legal viene con el artículo 61 de la Ley de Finanzas de 2019. El texto requiere el enjuiciamiento de las personas que han explotado una tierra como cantera, arenisca o trituradora sin autorización legal o en violación de su autorización. Se prevé el pago de impuestos, regalías y otras sumas adeudadas durante los años de funcionamiento de 2004, así como el cumplimiento de las obligaciones de reparar daños ambientales.

El Decreto 6569 de julio de 2020 aclaró además las modalidades para la aplicación de este mecanismo. En particular, las cantidades extraídas debían determinarse desde 2004. Este requisito explica por qué el archivo no podía resolverse únicamente de los registros administrativos: era necesario reconstruir físicamente lo que se había extraído.

El ejército proporcionó la pieza desaparecida: la medida del territorio excavado

The Directorate of Geographical Affairs of the Army then carried out extensive survey work. Los primeros estudios detallados abarcaron 1.235 canteras identificadas como casos significativos de degradación. Para cada sitio, la base de datos podría contener coordenadas, área, volumen extraído, naturaleza de los materiales, propiedad de la tierra y, cuando la información estuviera disponible, la identidad del operador.

El resultado fue por primera vez una medida nacional del fenómeno. Se han explotado más de 15 millones de metros cuadrados, una zona cercana a tres cuartas partes de Beirut. El volumen de materiales extraídos fue de aproximadamente 197 millones de metros cúbicos. Los sitios también incluían 149 canteras en tierras de propiedad estatal.

Sobre la base de estos datos, el Ministerio del Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicaron en junio de 2023 una primera estimación mundial: al menos 2.390 millones de dólares se debieron al sector. Este cálculo no incluía una sola categoría de créditos por cobrar. Añadió diferentes elementos: impuestos y honorarios, costos regulatorios, compensación por los costos de degradación ambiental y rehabilitación.

Esta es una diferencia esencial de las viejas discusiones de carrera. El problema ya no es sólo sancionar la explotación sin licencia. Se hizo posible calcular, trazar por parcela, lo que la extracción había representado en volumen y adjuntar varias categorías de sumas debidas.

El trabajo se amplió y corrigió. En 2026, el Departamento se refirió a aproximadamente 1.506 parcelas incluidas en las encuestas utilizadas para la evaluación general. El número de órdenes de recuperación puede ser mayor que el número de paquetes, ya que el mismo sitio puede generar varias obligaciones o implicar varios períodos y personas responsables.

Nasser Yassin había lanzado la recuperación, pero había sido golpeado por la identificación de los deudores

El primer intento concreto de transformar los billones teóricos en proyectos individuales comenzó bajo Nasser Yassin. A finales de 2024, los primeros minutos fueron enviados a los operadores. El departamento comenzó con aproximadamente 450 carreras con un número de impuestos con el Departamento de Finanzas. Estos sitios representaron una parte importante de las mayores existencias de zonas y ya concentró más de 550 millones de dólares en posibles reclamaciones.

Esta primera ola revela uno de los problemas menos visibles del archivo. Medir una carrera desde el cielo es relativamente simple. La identificación legal de la persona que tiene que pagar es mucho menos.

El propietario de la tierra no es necesariamente el operador. Una empresa puede haber operado durante parte del período y luego ser reemplazada. Una carrera puede haber trabajado por varias razones sociales. Algunas tierras pueden pertenecer al Estado o a las comunidades. En otros casos, la identidad del operador no aparece claramente en las bases fiscales.

Por lo tanto, se requería que el departamento coincidiera con tres archivos que nunca habían sido diseñados para trabajar juntos: los registros geográficos del ejército, los datos fiscales financieros y la información de las fuerzas de seguridad sobre los operadores.

Fue esta operación que Tamara El Zein reanudó después de llegar al ministerio en 2025. No creó el archivo de la deuda. Heredó un mecanismo lanzado bajo su predecesor y luego se comprometió a corregir archivos que no podían recuperarse en su forma original.

Los detalles de las primeras 71 órdenes explican por qué el archivo era tan tarde

Uno de los elementos más reveladores se refiere a las primeras 71 órdenes de recuperación. They had been established prior to the arrival of Tamara El Zein, but material deficiencies prevented their normal treatment by the financial administration.

El departamento explicó que quería evitar replicar esta situación a gran escala. Por lo tanto, ha asumido los expedientes con la Dirección de Asuntos Geográficos del Ejército, el Ministerio de Finanzas y las Fuerzas de Seguridad Interna. El objetivo era asociar adecuadamente cada operación con un contribuyente y producir documentos que pudieran ejecutarse conforme a las normas de recaudación pública.

Esta dimensión administrativa es menos espectacular que la cifra de tres mil millones, pero es el verdadero punto de ruptura. El Líbano ya había calculado los daños. No había construido una cadena completa de la encuesta geográfica al deudor de impuestos.

A partir del 23 de septiembre de 2026, este canal existe para 1.509 órdenes. Por eso la batalla se está moviendo hacia los tribunales.

Los transportistas ya no disputan la cantidad: atacan el método

The operators concerned initiated several types of remedies. Algunos se opusieron al departamento. Otros han recurrido a los tribunales competentes. También se presentaron apelaciones ante el Consejo de Estado contra la decisión del Gobierno de establecer el método para calcular las cantidades reclamadas.

La controversia se refiere en particular a la posibilidad de reclamar hoy sumas correspondientes a tenencias que datan de 2004. También abarca la forma en que se han reconstituido los volúmenes, la identificación del operador responsable y los diversos componentes de la reclamación.

En este sentido, se adoptará la decisión esencial. Si el Consejo de Estado invalida el mecanismo de cálculo, no son algunas facturas que serán impugnadas, sino potencialmente parte de la arquitectura construida desde 2019. Si, por el contrario, se confirma el mecanismo, los operadores tendrán que impugnar sus archivos individualmente en lugar del principio general de la reclamación.

El Departamento preparó varios centenares de respuestas a los llamamientos con su equipo jurídico y la Dirección de Asuntos del Departamento de Justicia. El caso ya no es un simple enfrentamiento entre el ministro y los propietarios de carreras. Se ha convertido en una disputa administrativa nacional cuyo resultado determinará si el artículo 61 de la Ley de Finanzas de 2019 realmente puede producir los efectos para los que fue adoptado.

Las obras de cemento de Kura traen una pregunta más vergonzosa: ¿podemos seguir cavando mientras impugnamos deudas viejas?

El debate tuvo un giro particularmente sensible en el Norte. On 21 September 2026, the committee following the file of the quarrying operations of the Kura cement plants publicly asked how the State could allow therestablecimiento of excavation work when the financial and environmental claims of the operators were still outstanding.

La cuestión es un problema separado para calcular las deudas. ¿El Estado tiene que condicionar una nueva autorización al pago de las cantidades reclamadas para actividades anteriores?

El artículo 61 de 2019 fue concebido precisamente en tal lógica. En la cuenca de Litani, el establecimiento público responsable del río había solicitado hasta febrero de 2020 que se suspendieran las solicitudes de explotación y circulación de las poblaciones hasta que los operadores interesados hubieran pagado los impuestos, cargos y obligaciones ambientales que se remontan a 2004. El objetivo era evitar que un operador siguiera beneficiando económicamente de los materiales ya extraídos, mientras que la deuda correspondiente a esa tenencia seguía sin pagar.

Seis años después, el problema vuelve más agudamente. El departamento afirma haber establecido las deudas. Los operadores los impugnan. Mientras tanto, la industria del cemento y el sector de la construcción necesitan materias primas.

Aquí es donde el medio ambiente cumple directamente con la política industrial. Una prohibición general puede interrumpir el suministro de cemento y agregados. La autorización incondicional puede, por el contrario, eliminar gran parte de su poder del mecanismo de recogida.

Las canteras no son un sector marginal: alimentan cemento, hormigón y obras públicas

La capacidad del sector para resistir los intentos regulatorios no se debe únicamente a las posibles protecciones políticas. También ocupa su lugar en la economía real.

El Líbano no puede construir sin agregados. Las plantas de cemento necesitan caliza y otros materiales. Concreto, caminos, terraplénes y obras importantes consumen volúmenes considerables de piedra, arena y grava. Cerrar abruptamente todas las granjas sin alternativas cambiaría inmediatamente el problema a los precios de construcción y oferta.

Esta dependencia a menudo ha contribuido a transformar las autorizaciones provisionales en soluciones duraderas. Con cada intento de cerrar, el argumento económico reaparece: los sitios de construcción corren el riesgo de parar, el precio del cemento o los agregados aumentan, los empleos son amenazados.

El resultado es un sistema en el que se utiliza regularmente la necesidad económica del material para aplazar la resolución de la cuestión ambiental.

Por eso el caso actual es más difícil que una campaña contra las carreras « ilegales ». Al mismo tiempo, es necesario recuperar viejas reivindicaciones y organizar una futura extracción compatible con las reglas. Sin un segundo componente, el país volverá rápidamente a las mismas excepciones.

El plan de gestión de la carrera sigue siendo débil

El Decreto de 2002 prevé una organización territorial de actividad. Sin embargo, el Líbano nunca ha logrado estabilizar un modelo sostenible en el que la extracción se concentra en zonas adecuadas, lejos de los hogares y bajo vigilancia efectiva.

Esta debilidad ha alentado la proliferación de granjas dispersas.

Algunas canteras se han desarrollado cerca de aldeas. Otros han alterado profundamente las pistas enteras. En varias regiones, las consecuencias van más allá del paisaje: polvo, vehículos pesados, ruido, cambios en el flujo, riesgos para las aguas subterráneas y destrucción del suelo.

Por lo tanto, el problema es doble. La recuperación se refiere al pasado. El plan de gestión se refiere al futuro.

Incluso si el Estado recupera las cantidades reclamadas, no habrá resuelto nada de manera duradera si los mismos mecanismos excepcionales de autorización continúan produciendo nuevas granjas irregulares.

Es en este punto que la confrontación actual toma una dimensión política. Los operadores no sólo defienden sus deudas pasadas. También tienen interés en conocer las reglas bajo las cuales pueden seguir trabajando.

Tamara El Zein afirma estar bajo presión, pero los autores no son identificados

El Ministro reconoce que la cuestión genera presión. However, it asserts that it does not wish to decline and presents the defence of debts as an obligation to the Treasury.

Debemos detenernos aquí en lo que se establece y lo que no es.

La existencia de la presión es afirmada por la misma Tamara El Zein. Por otra parte, la información disponible no permite la identificación precisa de los autores ni su forma. No hay pruebas de que un operador específico hubiera solicitado su partida. Tampoco hay pruebas que demuestren que un funcionario político específico es una condición para que el Ministro siga manteniendo un cambio en las órdenes de recogida.

Por lo tanto, el archivo de reajuste debe permanecer separado hasta que se demuestre lo contrario.

El nombre Tamara El Zein realmente circula entre aquellos que podrían verse afectados por un cambio de gobierno. La confrontación con canteras alimenta naturalmente la hipótesis de un enlace. Pero la simultaneidad no es evidencia.

La investigación real consiste ahora en identificar quién está pidiendo su reemplazo y por qué.

El mejor indicador de presión será la trayectoria de las órdenes de recuperación

En lugar de buscar inmediatamente a un líder político detrás de cada oposición, hay una manera más concreta de seguir el equilibrio del poder: observar lo que sucede con las 1.509 órdenes.

¿Están registrados normalmente por Finanzas? ¿Se inician procedimientos de recuperación? ¿Los operadores se quedan? ¿Las decisiones del Consejo de Estado suspenden todo el mecanismo o sólo ciertos casos? ¿Se conceden nuevos permisos a grandes deudores? ¿Las cantidades son renegociadas?

Estas preguntas ayudarán a medir la presión mucho mejor que la presentación de informes.

Si el mecanismo continúa a pesar de las apelaciones, el Ministerio habrá logrado institucionalizar el caso más allá de la persona de Tamara El Zein. Si, por el contrario, el tratamiento administrativo disminuye, se multiplican nuevas autorizaciones y se reducen gradualmente las reclamaciones, el enfrentamiento habrá tomado otra dirección.

Esto también es lo que hace posible la remodelación sensible. La salida de un ministro no debe alterar teóricamente una deuda establecida por la administración. Si su reemplazo cambia el procesamiento de los casos, entonces será posible hablar de una cuestión política directamente relacionada con las carreras.

La cifra real a ser monitoreada ya no es de 3.000 millones, pero el primer pago

Desde 2022, el debate público se ha acostumbrado a miles de millones. Primero 2,39 billones. Luego se completaron más de tres mil millones de archivos. Estas cantidades tenían una función importante: mostrar el alcance económico del fenómeno.

Ya no son suficientes.

En septiembre de 2026, el indicador decisivo es mucho más simple: todavía no se ha recuperado cantidad bajo las órdenes disputadas.

Por lo tanto, el cambio de cero al primer pago será más significativo que una nueva revalorización general.

Afirmará que un operador ha aceptado su deuda o agotado sus recursos o ha concluido un procedimiento de liquidación de conformidad con la ley. A partir de entonces, el mecanismo dejará de ser sólo teórico.

Es probablemente por esta razón que la batalla es hoy más dura que en 2023. En ese momento, el ministerio publicó un estudio. En 2026 envió facturas.