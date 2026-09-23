Líbano: queja en París por 600 olivos rotos

- Advertisement -

18

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un empresario francés nacido en el Líbano presentó una denuncia en París contra X por actos que, según él, podrían constituir crímenes de guerra o crímenes. Acusa al ejército israelí de desgarrar600 olivos centenariosperteneciente a su familia en Zawtar al-Sharqiyah, en el sur del Líbano. Algunos árboles habrían llegado a 500 años. The complaint concerns theft, destruction and damage of property. Interviene en un momento en que varios procedimientos judiciales han sido iniciados en Francia por Franco-Líbano en relación con las operaciones militares israelíes en el Líbano.

Una queja en París después de que nazcan 600 olivos

El autor, de 37 años y empresario del sector digital, es francés y nace en el Líbano. Su familia posee tierras agrícolas enZawtar al-Sharqiyah, pueblo del sur del país.

According to the civil suit filed in Paris and consulted by a press agency, approximately 600 Olive trees belonging to his family were torn off. The trees were reportedly removed with their roots.

El autor afirma que algunos tenían unos cinco siglos de antigüedad. También explicó que la tierra había sido cultivada por su familia durante unos 250 años.

The proceedings were initiated against X. Se ocupa de los hechos calificados en la denuncia de robo, destrucción y daños de bienes que puedan constituir crímenes de guerra o delitos.

En esta etapa, estas calificaciones constituyen los argumentos jurídicos presentados por el autor y sus abogados. Corresponde a los tribunales franceses examinar su admisibilidad, determinar los hechos y, de ser necesario, identificar a los responsables.

Denunciantes sospechosos traslado de árboles a Israel

El contratista afirma que los olivos fueron arrancados en su totalidad y sospechaba que podían haber sido transportados a Israel.

Sin embargo, el miércoles 23 de septiembre no había pruebas independientes que permitieran establecer su destino después de su queja. This is therefore one of the allegations that will need to be verified in the context of possible investigations.

La denuncia también afirma que su autor no es miembro ni simpatizante de Hezbollah.

His lawyers argue that there is no evidence to establish that the family home or agricultural fields concerned were being used by Hezbollah for military purposes.

Esta cuestión podría ser fundamental para el examen jurídico del caso. El derecho internacional humanitario protege la propiedad civil, al tiempo que proporciona reglas especiales cuando una propiedad se convierte en un objetivo militar o cuando su destrucción satisface una necesidad militar imperiosa.

Así pues, la caracterización de los crímenes de guerra depende de las circunstancias precisas en que se llevó a cabo la destrucción, su propósito y la información de que disponen las fuerzas implicadas.

Un hogar familiar también destruido

La queja no sólo se refiere a los olivos.

The Frenchman claims that his family home was completely destroyed during an Israeli air strike a few hours before the announcement of a cease in southern Lebanon in April 2026.

Según su cuenta, el ejército israelí tomó el control de la zona unas semanas después. Se dijo que la acumulación de olivos se había producido después de la firma a finales de junio de un acuerdo marco entre el Líbano e Israel.

La cronología exacta de estos eventos es por lo tanto otro elemento que el procedimiento tendrá que establecer.

Para el autor, la pérdida de árboles representa la destrucción que excede el valor inmediato de la cosecha. Según él, los olivos en cuestión formaban parte del patrimonio agrícola de la familia durante varias generaciones.

Sus abogados, Vincent Brengarth, William Bourdon y Nicolas Busin, pusieron el caso en el contexto más amplio de la destrucción en el sur del Líbano.

They ask the French courts to identify those who may be responsible for the alleged acts and, if the evidence so permits, to prosecute.

Destrucción agrícola ya documentada en el Líbano

Tras varias investigaciones sobre la destrucción de edificios y superficies agrícolas en el sur del Líbano desde el estallido de enfrentamientos entre Israel y Hizbullah en octubre de 2023, se han llevado a cabo acusaciones relativas a la tierra de Zawtar al-Sharqiyah.

En una investigación publicada en agosto de 2025, Amnistía Internacional analizó la destrucción en 26 municipios del sur del Líbano entre octubre de 2024 y enero de 2025.

La organización había identificadomás de 10.000 estructuras fuertemente dañadas o destruidasdurante este período. Su investigación incluyó imágenes por satélite, videos, fotografías y cuentas locales.

La destrucción documentada implica viviendas pero también caminos, espacios públicos, edificios religiosos y tierras agrícolas.

Amnistía ha considerado que ciertas destrucciones llevadas a cabo mientras las fuerzas israelíes controlan los sectores interesados y en la aparente ausencia de necesidad militar imperiosa deben ser investigadas para determinar si constituyen crímenes de guerra.

El ejército israelí, por su parte, apoyó, en relación con algunas operaciones documentadas en el sur del Líbano, que edificios civiles habían sido utilizados por Hezbollah, armas protegidas o estaban por encima de la infraestructura subterránea.

Estos elementos generales no hacen posible en sí mismos determinar las circunstancias particulares de la acumulación de los 600 olivos denunciados en la nueva denuncia.

Los olivares golpean duro desde 2023

La tierra agrícola ha sido una parte importante del daño en el sur del Líbano desde octubre de 2023.

Fuegos, bombardeos, trabajos de tierra y destrucción han afectado granjas y huertos. Los olivares ocupan un lugar especial en esta región, tanto como fuente de ingresos como cultivos perennes que requieren muchos años antes de alcanzar la producción completa.

Las evaluaciones internacionales ya han encontrado daños importantes en las zonas agrícolas del Sur y Nabatiyeh.

Amnistía Internacional también documentó la destrucción de olivos y otras tierras agrícolas durante las operaciones terrestres israelíes de 2024 y 2025. En algunas aldeas fronterizas, la organización ha identificado zonas de huertos afeitados junto con edificios.

Contactado en agosto sobre la destrucción ambiental en el Líbano, el ejército israelí informó de que era consciente de las posibles consecuencias ambientales de sus operaciones y que estaba tomando precauciones para reducir los daños a los civiles y al medio ambiente.

She was again asked on Wednesday about the complaint concerning Zawtar al-Sharqiyah.

Varias denuncias de Franco-Lebanés ante los tribunales franceses

Las actuaciones relativas a los 600 olivos no son las primeras en Francia en relación con las operaciones militares israelíes en el Líbano.

2 de abril de 2026, artista franco-libanés y cineastaAli Cherripresentó una demanda civil contra el grupo de crímenes de lesa humanidad del tribunal de París.

This procedure concerns an Israeli strike against a residential building in Beirut on26 de noviembre de 2024unas horas antes de la entrada en vigor de la cesación del fuego entre Israel y Hezbolá.

Siete civiles habían sido asesinados. Entre ellos estaban los padres de Ali Cherri, Mahmoud Naim Cherri y Nadira Hayek.

La denuncia de Ali Cherri se refiere al bombardeo de bienes civiles que, según sus autores, podrían constituir un crimen de guerra. Otro caso fue iniciado en julio por un hombre franco-libanés que perdió a su madre, hermana y dos sobrinos en huelgas israelíes.

Estos archivos presentan hechos separados y deben ser examinados por separado por los tribunales franceses. However, they have one thing in common: the French nationality of the complainants allows the French courts to refer certain offences under international criminal law.

In the Zawtar al-Sharqiyah case, investigations will now have to determine the circumstances under which the olive trees were ripped out, identify any units involved and verify the allegation that the trees were then taken out of Lebanon.