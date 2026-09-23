Reshuffle in Lebanon: behind some disputed Ministers, a battle to redistribute power centres

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El problema ya no es reemplazar a un ministro

El debate sobre una posible reorganización del gobierno de Nawaf Salam podría dar la impresión de una operación limitada. Joe Saddi encuentra dificultades en el Ministerio de Energía. Tamara El Zein lidera una confrontación políticamente costosa con las canteras. Otros ministros están siendo criticados. Entonces sería suficiente reemplazar a algunos miembros del gabinete para relanzar la acción del gobierno.

La información disponible el 23 de septiembre de 2026 describe una situación mucho más compleja. Cambiar una sola pieza del equipo puede reabrir el acuerdo político que permitió formar el gobierno. Detrás de los nombres de Joe Saddi y Tamara El Zein aparece una batalla mucho más sensible alrededor del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocupado por Youssef Raggi.

La información circula sobre este tema en los círculos políticos: el Presidente Joseph Aoun quisiera confiar a su asesor político Jean Aziz en lugar de Youssef Raggi, nombrado en el marco de la parte gubernamental atribuida a las Fuerzas Libanesas. Esta información no ha sido formalizada por Baabda y debe permanecer presentada como datos de backstage. Sin embargo, es de particular importancia cuando se acerca a las tensiones ya públicas entre la Presidencia y las Fuerzas Libanesas en el lugar del Ministro en la conducción de la diplomacia.

Samir Geagea ha hecho pública la cuestión de la ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores durante algunos viajes internacionales del Presidente de la República o del Primer Ministro. Su crítica fue explícita: ¿cómo hablar de un Estado que opera a través de sus instituciones si el ministro responsable de las relaciones externas no acompaña sistemáticamente a los líderes en sus principales misiones diplomáticas?

Por consiguiente, la posible remodelación afecta a una cuestión mucho más importante que el desempeño individual de algunos ministros. Él podría determinarque controla la diplomacia libanesa en el momento de la negociación del retiro israelí, el futuro del Líbano meridional, las relaciones con Washington y la sucesión de la FPNUL.

El Departamento de Relaciones Exteriores se convirtió en mucho más estratégico que en el momento de la formación del gobierno

Cuando se formó el gobierno, las carteras se dividieron según una combinación clásica de criterios: representación política, equilibrio religioso, perfiles técnicos y la voluntad de Nawaf Salam de mantener cierta autonomía en la selección de su equipo.

Desde entonces, la naturaleza del momento político ha cambiado.

El Líbano ha iniciado negociaciones directas con Israel bajo mediación estadounidense. La cuestión del monopolio estatal de las armas se ha convertido en uno de los temas principales del gobierno. El mandato de la FPNUL está a punto de concluirse. Washington tiene una influencia decisiva en el calendario de negociaciones. París trata de preservar su papel. Riyadh, Doha, Ankara y El Cairo están tratando de influir en la nueva arquitectura regional.

En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya no es el único responsable de gestionar las embajadas y las relaciones diplomáticas ordinarias. Está en contacto directo con las principales cuestiones de soberanía.

Youssef Raggi también participa en reuniones en Nueva York junto a Nawaf Salam. Se reunió con el Secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin y participó en entrevistas con varios funcionarios extranjeros. En particular, defiende la elección de la negociación como medio para lograr la seguridad y el retiro israelíes.

Pero la diplomacia libanesa no pasa exclusivamente por su ministerio. Joseph Aoun tiene sus propios asesores y contactos directos. Nawaf Salam realizó una diplomacia activa. El Presidente del Parlamento también mantiene sus canales. Además, también participan partidos políticos, muchos de los cuales tienen relaciones directas con capitales extranjeros.

Por lo tanto, el conflicto en torno a los asuntos exteriores se refiere también a la centralización de esta diplomacia fragmentada.

Jean Aziz aparece en las discusiones sobre Baabda

El nombre Jean Aziz es precisamente interesante por esta razón. El consejero político de Joseph Aoun, pertenece al círculo directamente asociado a la presidencia.

Según la información que circula alrededor de la reorganización, Baabda quiere confiarle al Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de cambio de gobierno.

Tal nombramiento tendría un alcance muy diferente que simplemente reemplazar a un ministro por otro.

El Ministerio se acercará directamente a la Presidencia de la República. La diplomacia liderada por Baabda y el Quai Bustros estaría mucho más alineada.

Sin embargo, para las fuerzas libanesas ello significaría la pérdida de una cartera estratégica.

Aquí es donde la cuestión se convierte en un conflicto. El partido puede solicitar la sustitución de algunos ministros o criticar el funcionamiento del gobierno. Pero aceptar el principio de remodelación es permitir que otros actores también soliciten un cambio en las carteras asignadas a las Fuerzas Libanesas.

Por lo tanto, el partido se enfrenta a un dilema: exigir cambios sin poder garantizar que mantendrá exactamente las mismas posiciones en la nueva configuración.

La ausencia de Youssef Raggi en ciertos viajes no es un detalle de protocolo

La controversia planteada por Samir Geagea hace posible comprender por qué la cuestión de los asuntos exteriores ya precede a la revuelta.

El líder de las Fuerzas Libanesas preguntó públicamente sobre los movimientos internacionales del Presidente de la República o Primer Ministro en los que Youssef Raggi no había estado asociado. Lo vio como un problema institucional.

La cuestión va más allá del protocolo.

Un ministro extranjero que está excluido de ciertas secuencias diplomáticas tiene necesariamente menos información directa sobre los compromisos contraídos, las solicitudes formuladas y las respuestas recibidas. El departamento puede entonces ser responsable de aplicar una política en la que sólo estuvo parcialmente involucrado.

Por otra parte, Baabda puede considerar que el Presidente de la República tiene un papel constitucional en las relaciones exteriores y que no está obligado a transformar cada desplazamiento en una delegación ministerial ampliada.

Detrás de la controversia se trata, pues, de una vieja cuestión del sistema libanés: ¿quién dirige realmente la política exterior cuando el Presidente, el Primer Ministro y el Ministro pertenecen a diferentes sensibilidades políticas?

La posibilidad de sustituir a Raggi por un asesor de Joseph Aoun proporcionaría una respuesta muy clara a favor de una mayor coherencia en torno a Baabda.

Al mismo tiempo cambiaría el equilibrio con las Fuerzas Libanesas.

Joe Saddi pone a las Fuerzas Libanesas en una situación incómoda

El archivo del Ministro de Energía complica aún más esta ecuación.

Joe Saddi habría comenzado a considerar la renuncia debido a los obstáculos encontrados en su intento de reformar el sector eléctrico. Entre las dificultades mencionadas figuran las facturas no pagadas por algunas administraciones públicas y la negativa de la propuesta de cambiar aún más el arancel de electricidad según el costo del petróleo.

Según información de círculos cercanos a las Fuerzas Libanesas, todas las opciones son políticamente costosas para el partido.

Si Joe Saddi deja Energía y las Fuerzas Libanesas consiguen otro portafolio, el cambio puede ser interpretado por sus oponentes como reconocimiento del fracaso de su experiencia en un ministerio que han utilizado durante mucho tiempo para criticar al Movimiento Patriótico Libre.

Si Saddi permanece y el suministro de energía no mejora, el partido seguirá soportando el costo político de la situación.

El caso es más sensible ya que la Corriente Patriótica Libre es particularmente familiar con el ministerio después de haber controlado durante muchos años. Por lo tanto, cada decisión de Joe Saddi puede compararse con las políticas de sus predecesores.

La batalla ya no es sólo energía. Se ha convertido en una batalla narrativa: ¿pueden las Fuerzas Libanesas demostrar que están haciendo mejor en un ministerio cuya gestión han denunciado durante casi una década?

Las Fuerzas Libanesas considerarían una respuesta colectiva, no la salida aislada de un ministro

Otra información altera significativamente el escenario de rediseño.

Según fuentes cercanas a Maarab, si las Fuerzas Libanesas decidieran abandonar el gobierno, el movimiento no se limitaría a Joe Saddi ni a un solo ministro. Todos los ministros considerados como miembros de su representación podrían participar.

A continuación, el partido desea presentar su partida no como consecuencia de una controversia sobre una cartera, sino como una posición global sobre el método de gobierno y las decisiones adoptadas en los archivos principales.

Esta distinción es importante.

Una renuncia individual de Joe Saddi puede ser reemplazada rápidamente. Una renuncia colectiva de ministros asociados con las Fuerzas Libanesas crearía una crisis política mucho mayor.

Forzaría a Nawaf Salam y Joseph Aoun a decidir si simplemente quieren reemplazar a los ministros resignados o reconstruir parte de la coalición gubernamental.

También plantearía la cuestión de la representación cristiana del gabinete y el peso político de los nuevos nombramientos.

La reorganización podría convertirse en una crisis gubernamental.

Tamara El Zein abre un segundo frente

La Ministra del Medio Ambiente está en una situación diferente, pero su nombre también alimenta los debates.

Tamara El Zein lidera actualmente el archivo de carreras y trituradoras. Su departamento envió 1.509 órdenes de recuperación por encima de 1.300 millones de dólares al Departamento de Finanzas. Los derechos generales reclamados por el Estado superan los 3.000 millones.

Afirma estar bajo presión y se niega a regresar al proceso.

Al mismo tiempo, su nombre aparece en los escenarios de reemplazo.

No hay pruebas suficientemente fuertes para sugerir que el registro de carrera explica un posible deseo de eliminarlo. Establecer este vínculo sin pruebas convertiría una coincidencia política en un cargo.

Pero su caso muestra por qué un rediseño rápidamente se hace difícil de leer.

Si es reemplazado, ¿será por razones relacionadas con su acción ministerial, un equilibrio político, una solicitud de su campamento o el deseo de modificar varias carteras simultáneamente?

Y sobre todo, ¿su sucesor seguirá exactamente los mismos procedimientos de recuperación?

Por lo tanto, la prueba real no sería su salida, pero lo que pasaría a los 1.509 archivos después de ella.

La revisión limitada es casi imposible en el sistema libanés

La dificultad fundamental radica en la estructura del gobierno.

Un ministro nunca tiene una oficina administrativa. Su cartera encaja en varios equilibrios simultáneos.

Tiene una afiliación religiosa. Puede estar asociado a un partido político o a una fuerza. Su departamento tiene un peso diferente dependiendo de sus habilidades. Por último, su nombramiento resulta de las negociaciones entre el Presidente de la República, el Primer Ministro y los grupos representados en el Gobierno.

Por lo tanto, reemplazar un ministro requiere que se respondan varias preguntas.

¿Debería su sucesor pertenecer a la misma comunidad? ¿Debería ser elegido por la misma fuerza política? ¿Este tiene la misma cartera? ¿Puede el Primer Ministro aprovechar el cambio para nombrar un independiente? ¿Puede la presidencia pedir compensación en otro ministerio?

Por lo tanto, una operación anunciada como técnica puede convertirse rápidamente en una renegociación de toda la firma.

El problema se vuelve aún más agudo cuando las carteras correspondientes son Energía, Medio Ambiente o Relaciones Exteriores.

Nawaf Salam tendría mucho que perder en una larga negociación gubernamental

El Primer Ministro no eligió un momento especialmente favorable para reconstruir su gabinete.

Líbano está negociando con Israel. El gobierno debe avanzar en el monopolio de armas. El archivo post-FINUL no se resuelve. La reconstrucción del Sur todavía carece de fondos suficientes. La reforma bancaria y el tratamiento de las pérdidas financieras siguen en curso. La crisis social está empeorando a medida que aumenta el combustible.

Una crisis gubernamental cambiaría inmediatamente el foco de atención.

Las partes reanudarían la negociación de nombres y carteras, ya que Nawaf Salam buscaba convencer a los asociados extranjeros de que el Estado libanés era capaz de cumplir sus compromisos.

También existe un riesgo económico. Las instituciones internacionales supervisan las reformas financieras. Una larga parálisis gubernamental podría retrasar varios textos necesarios para la reestructuración bancaria y el debate con el Fondo Monetario Internacional.

Por lo tanto, el Primer Ministro tiene interés en evitar un resurgimiento simplemente para satisfacer una serie de demandas partidistas.

Sin embargo, podría aceptar si resuelve grandes bloqueos o fortalece su gobierno.

Toda la cuestión es si todavía podría controlar su perímetro una vez iniciado el proceso.

Baabda podría ser el principal beneficiario de la redistribución

Si se confirma la información sobre Jean Aziz, la Presidencia tiene un interés particular en un cambio específico.

Conseguir Relaciones Exteriores acercaría un ministerio estratégico al Presidente Joseph Aoun en un momento en que la diplomacia es uno de los principales instrumentos de la política libanesa.

Baabda está buscando actualmente la retirada israelí, el apoyo al ejército, una solución para el Líbano meridional y las garantías internacionales. La Presidencia mantiene sus propias relaciones con Washington, París, Riyadh y otras capitales.

Un ministro alineado directamente con el presidente reduciría la fricción entre la diplomacia presidencial y la del gobierno.

Pero esta coherencia tendría un precio político.

Las Fuerzas Libanesas podrían considerar la pérdida del ministerio como una reducción de su peso. Podrían solicitar una cartera equivalente o amenazar con revisar su participación en el gobierno.

La pregunta sería entonces: ¿qué compensación se puede ofrecer sin crear un nuevo conflicto con otra fuerza?

La revisión podría finalmente cambiar la mayoría política del gabinete

Este es el escenario más pesado.

Si algunos ministros son reemplazados individualmente, el gobierno conserva su estructura.

Si una fuerza política retira a todos sus representantes, el equilibrio cambia.

El gobierno puede continuar legalmente bajo las condiciones constitucionales aplicables, pero su legitimidad política puede ser impugnada por el campo de retiro.

Por consiguiente, la renuncia colectiva de los ministros asociados con las Fuerzas Libanesas se utilizaría políticamente más allá del Consejo de Ministros.

El partido podría acusar al gobierno de estar alejado de sus compromisos iniciales. Sus oponentes podrían responder que eligiera dejar al ejecutivo porque no podía imponer sus elecciones.

Esta batalla tendría lugar entonces cerca de otros plazos políticos y electorales.

Es precisamente por eso que fuentes cercanas a las Fuerzas Libanesas insisten en que no se presentará una posible salida como una disputa entre las personas. El partido trataría de darle una justificación política general.

Tres archivos determinarán si la redacción está en preparación

El primer indicador será Joe Saddi. Si obtiene decisiones para desbloquear la financiación de la electricidad en el Líbano y permanece en el ministerio, una de las principales razones inmediatas para un cambio desaparecerá. Una renuncia formal indicaría, por el contrario, que el problema ha ido más allá de la presión interna.

El segundo será Youssef Raggi. Si su papel en los viajes y las negociaciones internacionales se reduce aún más, el supuesto de sustitución ganará credibilidad. Si Joseph Aoun y Nawaf Salam continúan asociando con los principales plazos, la tensión puede permanecer contenida.

El tercero será Tamara El Zein. Su continuación o sustitución verificará, entre otras cosas, si el gobierno tiene la intención de mantener la continuidad del expediente de carrera más allá de la persona del Ministro.

Estos tres casos no tienen el mismo origen. Traerlos juntos artificialmente en una explicación sería un error.

Pero su convergencia crea una oportunidad política para remodelar.

La verdadera batalla no se trata de nombres

Las discusiones actuales se pueden reducir fácilmente a una lista: quién sale, quién se queda y quién reemplaza a quién. Eso faltaría lo esencial.

Joe Saddi representa a las Fuerzas Libanesas en un ministerio donde habían prometido una ruptura con prácticas anteriores. Tamara El Zein tiene un historial financiero y ambiental de considerable interés económico. Youssef Raggi está en el centro de un conflicto más institucional sobre la conducta de la política exterior. Por último, Jean Aziz encarna la posibilidad de que Baabda acerque directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores a la Presidencia.

Por lo tanto, cambiar estos puestos no sólo produciría nuevos rostros en torno a la mesa del Consejo de Ministros.

Esto podría mover tres centros de poder al mismo tiempo: la gestión de la energía, el control de una cuestión ambiental multimillonaria y la conducción de la diplomacia en el momento más delicado de las negociaciones con Israel.

Esto explica por qué la remodelación sigue siendo más fácil de evocar que alcanzar. Una vez movida la primera sala, no hay garantía de que otros actores acepten que el resto del gobierno permanecerá intacto.