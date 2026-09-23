Después de Nazaret, ¿son amenazadas otras escuelas religiosas libanesas?

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Información de backstage que todavía pide nombres

El registro de la escuela de Nazaret en Ashrafieh podría exceder mucho el destino de una sola escuela. Detrás del abandono temporal de su venta y de las discusiones sobre la posible reanudación por la congregación Antonine se plantea una cuestión más amplia: ¿cuántas escuelas de congregaciones religiosas están experimentando ahora dificultades comparables sin que su situación sea conocida por el público?

Las fuentes del 23 de septiembre de 2026 no permiten una lista de establecimientos amenazados. Tampoco dan nombres suficientemente documentados para decir que una segunda o tercera escuela estaría a punto de ser vendida, alquilada o transferida. Por consiguiente, sería imprudente designar instituciones únicamente sobre la base de rumores.

Por otra parte, el caso de Nazaret revela un mecanismo que probablemente se ocupa de otros establecimientos: una congregación tiene un patrimonio educativo significativo, pero encuentra dificultades para seguir explotando en las mismas condiciones. El valor inmobiliario del sitio puede entonces ser mucho más alto que su capacidad para generar los ingresos necesarios para operar la escuela. La venta parece ser una posible solución. La movilización de familias y autoridades religiosas puede llevar a la búsqueda de otra fórmula, como el alquiler a una congregación con más recursos.

Esto es precisamente lo que hace que el archivo Nazaret sea interesante más allá de Ashrafieh. Podría ser menos una excepción que un primer caso público de reestructuración silenciosa de la educación religiosa privada.

Nazaret revela una contradicción que se ha vuelto difícil de sostener

La escuela Nazaret da la bienvenida a unos 1.500 estudiantes. Por lo tanto, su tamaño no corresponde a la de un pequeño establecimiento gradualmente vaciado de su personal. Sin embargo, su venta ha sido lo suficientemente planeada para provocar movilización y llevar a la intervención con las autoridades religiosas.

Esta situación revela un problema fundamental:una institución puede tener alumnos y un patrimonio importante, al tiempo que resulta difícil gestionar financieramente.

El número de registros ya no es suficiente para garantizar la sostenibilidad.

Desde el colapso financiero de 2019, las escuelas privadas han tenido que lidiar con los gastos que se han revaluado en gran medida. Los salarios deben ser reevaluados. Los gastos de transporte explotaron. La energía es una carga importante. El trabajo de mantenimiento, el equipo, el seguro y parte de los suministros se pagan a precios de mercado.

Por otro lado, no todas las familias tienen ingresos en dólares frescos.

Por lo tanto, las direcciones escolares están cerradas en una ecuación difícil. Aumentar los costos hace que sea posible financiar el establecimiento, pero empuja a algunas familias hacia la salida. Limitar los aumentos protege a los estudiantes, pero debilita las finanzas. Reducir los salarios hace que los maestros se vayan. La notificación de mantenimiento degrada el patrimonio.

Para una congregación, aparece una cuarta posibilidad: dejar de operar la propia escuela.

Es esta posibilidad que ahora debe ser examinada.

El verdadero activo a veces ya no es la escuela, sino el campo

El problema tiene una dimensión particular en Beirut y en zonas urbanas donde algunas congregaciones han adquirido propiedades durante varias décadas.

Una escuela religiosa puede ocupar varios miles de metros cuadrados en un barrio donde la tierra vale ahora sumas considerables.

Esta situación crea una disociación entre dos valores.

El primero es educativo. Depende del número de estudiantes, la reputación de la institución, su personal docente y su capacidad para equilibrar sus cuentas.

El segundo es de bienes raíces. Depende principalmente de la ubicación, área y potencial de explotación de la tierra.

Cuando el segundo se vuelve mucho más alto que el primero, naturalmente surge la presión económica.

Esto no significa que una congregación que busca vender un bien necesariamente abandone su misión educativa para lograr un beneficio. Puede ser necesario financiar otras instituciones, cubrir deudas, mantener un patrimonio de envejecimiento o reorganizar sus actividades.

Pero el resultado puede ser el mismo: una tierra utilizada durante décadas para la educación definitivamente deja el sistema escolar.

Nazaret muestra que esta decisión puede encontrar una fuerte resistencia.

La solución Antonin podría convertirse en un modelo

El escenario previsto para Nazaret es particularmente interesante porque ofrece un tercer camino entre dos extremos.

La primera sería mantener la situación actual a pesar de sus dificultades.

El segundo sería vender.

El tercero es preservar el patrimonio mientras cambia a los administradores.

La congregación propietaria podría alquilar el establecimiento a otra congregación. Se reanudaría la actividad escolar, mientras que el sitio conservaría su vocación educativa.

La congregación Antonine aparece como el candidato principal en el caso de Nazaret. No se establecerá ningún acuerdo final en la información disponible. Pero si esta fórmula tiene éxito, podría crear un precedente.

Una congregación ya no deseando dirigir una escuela directamente podría transferir su operación a otra institución católica en lugar de ceder la tierra.

Esta solución preservaría teóricamente la escuela, los estudiantes y el patrimonio.

Sin embargo, plantea una cuestión económica obvia:¿por qué tendría éxito la nueva congregación donde el viejo ya no puede equilibrar el modelo?

La recuperación no elimina el déficit

El cambio de gerente no elimina las facturas de electricidad, los sueldos o los costos de mantenimiento.

Para una recuperación al trabajo, al menos una variable debe cambiar.

La nueva congregación puede tener una administración común en varios establecimientos y reducir ciertos costos. Ella puede compartir compras. Puede integrar la escuela en una red existente. Puede tener más fondos propios o recibir donaciones. También puede cambiar las tasas de matrícula.

Por último, puede reestructurar personal.

Es precisamente por eso que los detalles del proyecto Nazaret son importantes para comprender lo que podría suceder en otro lugar.

Si los Antoninos se apoderan de la escuela con todos los maestros, sin un aumento significativo de costos y con inversiones en edificios, esto significará que una mutuaización puede realmente salvar algunas escuelas.

Si, por el contrario, la recuperación requiere un aumento sustancial de los costos o una reducción del personal, mostrará las limitaciones del modelo.

Así, Nazaret podría convertirse en un laboratorio para la reestructuración de la educación denominacional.

Los maestros son probablemente el punto más difícil

La crisis en las escuelas religiosas no puede analizarse únicamente a través de edificios.

El principal costo de un establecimiento sigue siendo su personal.

Los maestros han sufrido desde 2019 un colapso considerable de su poder adquisitivo. Las escuelas han reintroducido gradualmente pagos en dólares o suplementos salariales para retener a sus maestros.

Sin embargo, ello ha creado disparidades significativas entre las instituciones.

Las escuelas que pueden cobrar altos cargos pueden pagar mejor a sus maestros. Otros corren el riesgo de perder sus mejores elementos para consolidar los asentamientos o emigrar.

Una congregación que dirige varias escuelas también puede enfrentar una pregunta delicada: ¿debemos seguir financiando una institución deficitaria si amenaza a las otras escuelas de la red?

Esta cuestión puede llevar a agruparse.

Se pueden fusionar dos escuelas geográficamente cercanas. Algunos ciclos se pueden transferir. Un edificio puede ser abandonado mientras otro alberga a más estudiantes.

Estas decisiones son económicamente sólidas. Sin embargo, pueden alterar las instituciones centenarias.

El envejecimiento de las congregaciones añade crisis silenciosa

La dimensión financiera probablemente no es la única.

Varias congregaciones católicas libanesas, como sus homólogos europeos, se enfrentan al envejecimiento de sus miembros y al declive de las vocaciones.

Esto altera profundamente su capacidad de gestionar directamente las instituciones.

Históricamente, parte del funcionamiento de las escuelas religiosas se basó en religiosos y religiosas que ocupan puestos de liderazgo, enseñanza o administración.

Cuando su número disminuye, estas posiciones deben ser asignadas a los empleados.

La profesionalización es normal y puede mejorar la gestión. Pero también aumenta los costos.

Una congregación con varias instituciones puede llegar a un punto en el que su patrimonio educativo supera su capacidad de gestión humana.

El traslado a otra congregación se convierte en una posible solución incluso cuando la escuela no está técnicamente en quiebra.

En el caso de Nazaret, las fuentes disponibles no apoyan la opinión de que esta cuestión demográfica es la causa de la reestructuración. Pertenece al contexto más amplio que merece ser examinado para otras instituciones.

¿Por qué el Vaticano puede convertirse en árbitro

La carta dirigida al Vaticano en el caso Nazaret es una indicación importante.

Si el problema fuera comercial, la intervención de Roma tendría poco sentido. Su participación es relevante cuando se trata de preservar un patrimonio religioso, transferir actividad entre congregaciones, o decidir sobre la venta de bienes pertenecientes a una institución eclesiástica.

La ley canónica establece normas especiales para la alienación de ciertas propiedades eclesiásticas. Dependiendo de su valor y estado, se pueden exigir autorizaciones.

Esto significa que las congregaciones no siempre tienen la misma libertad que un propietario privado tradicional.

Esta arquitectura puede ser un freno en ventas apresuradas.

También puede promover soluciones internas a la Iglesia: transferencia de gestión, alquiler o cooperación entre congregaciones.

Si en realidad varias escuelas encuentran dificultades, el Vaticano podría verse confrontado no con una serie de casos aislados, sino con una pregunta estratégica sobre el patrimonio educativo católico en el Líbano.

Una escuela cerrada es casi imposible de recrear

La cuestión del patrimonio va más allá de la Iglesia sola.

Cuando una escuela en un área urbana cerrada y su tierra se vende para un proyecto inmobiliario, el fenómeno es casi irreversible.

El aumento del precio de la tierra hace sumamente difícil establecer un establecimiento equivalente en el mismo barrio.

Por lo tanto, el Líbano puede perder en pocos años una red educativa construida a lo largo de varias generaciones.

Este riesgo es particularmente importante en Beirut. Las grandes propiedades escolares representan espacios raros en una ciudad densamente construida.

Una venta puede traer inmediatamente varios millones de dólares a una institución. Pero elimina permanentemente la capacidad de recepción escolar.

Es por eso que la pregunta no es sólo sobre las congregaciones que la poseen.

También afecta la política educativa y la planificación urbana.

El Estado no sabe necesariamente qué escuelas son frágiles

El Ministerio de Educación tiene datos sobre las escuelas, sus estudiantes y su condición administrativa. Pero no necesariamente tiene una visión detallada y en tiempo real del patrimonio y la situación financiera de cada congregación.

Una escuela puede seguir operando normalmente hasta que su propietario anuncia una venta o transferencia.

Las familias descubren la situación tarde.

El caso Nazaret muestra las consecuencias de esta ausencia de anticipación.

Sin embargo, un mapeo de instituciones privadas en situación de dificultad permitiría distinguir varias categorías: las escuelas que se enfrentan a una disminución significativa del número, los establecimientos con activos de bienes inmuebles caros a mantener, las congregaciones que desean abandonar la gestión escolar, las escuelas e instituciones muy endeudadas que podrían ser tomadas por otra red.

Sin esta asignación, cada crisis será tratada por separado después de su aparición pública.

Se debe evitar una lista especulativa de escuelas « para la venta »

La tentación sería ahora buscar nombres y publicar una lista de establecimientos presuntamente amenazados.

Sería un error sin documentos sólidos.

Un rumor de ventas puede causar una fuga inmediata de las entradas. Los padres temen por la continuidad escolar y buscan otra escuela. La salida de los estudiantes entonces reduce las recetas y puede convertir una dificultad temporal en una crisis real.

Por lo tanto, nombrar erróneamente un establecimiento podría ayudar a crear el problema que se supone que debe revelarse.

Para cada escuela se deben reunir varios elementos antes de la publicación: la decisión del propietario, un documento relacionado con una venta o alquiler, cuentas que muestran dificultad, negociación con un contratista o confirmación directa de la congregación.

Los archivos del 23 de septiembre no proporcionan estos elementos para establecimientos distintos de Nazaret.

Es un límite importante de la fuente y debe mantenerse.

Las señales a buscar para identificar futuras carpetas

Sin embargo, hay varios indicadores para investigar sin especular.

La primera es la disminución sostenida del número de alumnos.

La segunda es la venta de propiedades secundarias pertenecientes a la congregación.

El tercero es la fusión administrativa de varias escuelas.

La cuarta es la salida repentina o la sustitución de una dirección religiosa por una gestión enteramente secular.

La quinta es la existencia de importantes obras que la institución ya no logra financiar.

El sexto es la negociación de un contrato de arrendamiento o transferencia de gestión con otra institución.

Por último, las controversias salariales y de contribución pueden proporcionar una señal sobre la situación de la corriente de efectivo.

Cruzar estos elementos ayudaría a identificar establecimientos verdaderamente frágiles antes de que se anunciara una venta.

El riesgo de concentración de la educación privada

Si aumentan las transferencias entre congregaciones, puede ocurrir otra transformación.

Las redes más fuertes tomarían gradualmente las escuelas que las estructuras más frágiles ya no pueden manejar.

El número de establecimientos podría mantenerse relativamente estable, pero su control se concentraría entre menos operadores.

Este desarrollo tendría algunas ventajas. Las grandes redes cuentan con servicios administrativos, capacidad de inversión y mayores instrumentos de gestión.

También conlleva riesgos.

La concentración excesiva puede reducir la diversidad educativa y aumentar el poder de las grandes redes para fijar costos. También puede dar lugar al cierre de los establecimientos considerados insuficientemente rentables.

Por lo tanto, el modelo de alquiler previsto en Nazaret debe ser observado no sólo como el posible rescate de una escuela, sino como un posible ejemplo de la próxima organización del sector.

El caso Nazaret plantea finalmente una cuestión de patrimonio nacional

La información que otras instituciones religiosas están experimentando dificultades sigue siendo demasiado vaga para designar nuevas escuelas.

Pero se vuelve creíble como una encuesta cuando se reubica en las transformaciones del sector: aumento de los costos, debilitación de las familias, reaprovisionamiento, envejecimiento de las estructuras religiosas y aumento del valor de la tierra.

Nazaret ahora ofrece un caso concreto.

Se preveía una venta. Provocó una movilización. Habría sido suspendido. Actualmente se está estudiando un alquiler. Los Antoninos aparecen como el principal ganador posible. Se ha preguntado al Vaticano. La decisión final se pospone.

Esto proporciona una rejilla para examinar otras escuelas.

Así que la verdadera pregunta no es si un segundo « caso de Nazares » saldrá pronto. Las fuentes no lo aclaran.

Es determinarcuántas congregaciones tienen ahora escuelas que ya no desean, o ya no pueden, gestionar de manera sostenible.

Estos datos permitirían medir un fenómeno invisible. Porque si Nazaret no es un caso aislado, el Líbano podría encontrarse al comienzo de una reestructuración silenciosa de su educación religiosa privada: no por una espectacular ola de cierres, sino por ventas evitadas en el último momento, alquileres, fusiones y transferencias de gestión que cambiarían gradualmente la tarjeta escolar del país.