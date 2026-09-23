Líbano-Israel: por qué el octavo ciclo permanece suspendido en el calendario de Washington y Netanyahu

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Una cita anunciada para octubre, sin fecha ni convocatoria

La octava ronda de negociaciones directas entre el Líbano e Israel debe ser el próximo paso en el proceso abierto bajo mediación de los Estados Unidos. Al 23 de septiembre de 2026, su principio parece adquirirse. Su organización no lo es. Beirut no recibió ninguna fecha final o convocatoria oficial de Washington. Más importante, la información diplomática indica que esta incertidumbre podría ser menos un problema técnico que el calendario político israelí.

La próxima ronda debe celebrarse en Roma, que acogería a los negociadores por tercera vez. Pero la fecha permanece en manos de los Estados Unidos. Una fuente ministerial del Líbano espera que la reunión se celebre antes de las elecciones israelíes el 27 de octubre. Sin embargo, diplomáticos árabes y extranjeros acreditados ante el Líbano plantean una hipótesis diferente: el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu tratará de aplazar la reanudación sustancial de las negociaciones después de la elección.

Esta divergencia cambia la lectura del retraso. Ya no es cuestión de cuándo se reunirán los negociadores. La cuestión es si Israel todavía quiere negociar antes de sus elecciones o prefiere mantener la situación militar actual.

La distinción es importante para el Líbano. Cada semana adicional sin adelanto diplomático deja abierta la cuestión de la retirada israelí, las posiciones militares en el sur, los detenidos, el despliegue del ejército y las condiciones impuestas a la aplicación del acuerdo marco de 26 de junio.

El octavo ciclo llega así a un momento paradójico. Ambas partes ya tienen un marco negociado. Sin embargo, los desacuerdos sobre su aplicación se vuelven más importantes a medida que evolucionan las realidades militares.

Roma por tercera vez, pero Washington mantiene el control del calendario

La elección de Roma ya está identificada en información diplomática. La capital italiana acogería este proceso por tercera vez. Sin embargo, la decisión final de la fecha es responsabilidad del Ombudsman Americano.

Este detalle mide el peso tomado por Washington.

Los Estados Unidos no sólo facilitan los debates. Prácticamente controlan su calendario. El Líbano puede solicitar una reunión rápida. Israel puede intentar retrasarlo. Pero es el mediador estadounidense quien finalmente debe convocar a los partidos.

Esta situación da particular importancia al desplazamiento de Nawaf Salam a los Estados Unidos después de las reuniones de Nueva York. Por lo tanto, las discusiones con la administración estadounidense no son sólo sobre el apoyo político al Líbano. Pueden determinar si el octavo ciclo tendrá lugar antes o después de las elecciones israelíes.

Beirut también espera que los intercambios entre Donald Trump y Emmanuel Macron en Nueva York promuevan un avivamiento. Un diplomático francés de alto rango describió su reunión como positiva. Las autoridades libanesas quieren que esta mejora se refleje en las negociaciones.

Pero el problema sigue siendo: ¿Está Washington dispuesto a presionar Netanyahu para una reunión antes del 27 de octubre?

En ausencia de esa decisión, el calendario electoral israelí puede convertirse de facto en el calendario diplomático del Líbano meridional.

¿Por qué Netanyahu debe esperar el 27 de octubre

La hipótesis de un aplazamiento debe verse en el contexto israelí.

Fuentes políticas consideran que los cálculos internos pesan ahora sobre la posición de Netanyahu con respecto al retiro del Líbano y las concesiones que pueden hacerse en una negociación.

Un acuerdo que implique la retirada de posiciones militares antes de las elecciones podría ser políticamente delicado. Por el contrario, mantener una postura militar firme permitiría al gobierno israelí no aparecer como concesiones durante la campaña.

La información disponible indica que los funcionarios israelíes están vinculando ahora el retiro del Líbano al desarme de Hezbollah en todo el Líbano. Esta condición excede mucho la única zona sur de Litani.

Esto es precisamente donde el archivo se vuelve más complicado.

El Gobierno del Líbano afirma querer colocar armas bajo la autoridad exclusiva del Estado. Nawaf Salam dijo en Nueva York que la decisión sobre la guerra y la paz debe pertenecer al estado y que no podría existir « dos ejércitos » o « dos decisiones ».

Pero convertir este objetivo político en una condición previa para un retiro israelí es invertir el calendario.

Beirut busca la retirada para que el Estado pueda recuperar el control total del territorio. Israel puede, por el contrario, exigir que el desarme se alcance en gran medida antes de retirarse.

Entre las dos posiciones, el octavo ciclo debe determinar precisamente lo que viene primero.

El artículo 5 del Acuerdo de 26 de junio vuelve al centro del debate

El centro de la controversia reside en parte en el acuerdo marco firmado el 26 de junio de 2026.

Joseph Aoun destacó entonces un logro importante: el reconocimiento de la ausencia de ambiciones territoriales israelíes en el Líbano. Pero el artículo 5 también contiene una disposición mucho más vinculante para Beirut.

Según el texto reproducido en las fuentes, Israel justifica sus operaciones militares en el Líbano por los ataques, amenazas e intenciones hostiles de grupos armados no estatales, en particular Hezbollah. El mismo artículo vincula el fin de esta amenaza al desarme y el desmantelamiento de esos grupos en todo el territorio libanés y a otras disposiciones de seguridad que se acordarán entre ambos países.

Esta formulación abre dos lecturas.

Para el Líbano, el acuerdo debe conducir a la retirada israelí y al restablecimiento de la soberanía del Estado. El fortalecimiento del ejército y el monopolio estatal de las armas forman parte de este proceso.

However, Israel may use the same text to consider that its withdrawal remains conditional upon the prior disappearance of the threat it attributeds to Hezbollah.

Por consiguiente, el desacuerdo no se refiere únicamente a la aplicación del Acuerdo. Se refiere a su orden de ejecución.

¿Quién debe actuar primero?

Este es probablemente uno de los temas más importantes que el octavo ciclo tendrá que abordar.

El riesgo de una nueva condición: desarmar antes de recuperar el territorio

Según la información reunida de los círculos políticos y militares, un escenario de especial preocupación es Beirut: Israel puede tratar de regresar gradualmente algunas zonas sólo después de que el ejército libanés haya ejecutado una serie de condiciones.

Tal lógica transformaría la retirada en un proceso condicional.

En lugar de un retiro seguido del despliegue del ejército, cada etapa podría depender de las medidas preventivas necesarias del Líbano.

Esta pregunta ya es perceptible en varios sectores del Sur. Las posiciones israelíes, las zonas de seguridad y las nuevas instalaciones militares crean una situación en la que el regreso del territorio puede ser negociado por posición.

Cuanto más dura esta situación, más difícil será revertirla.

Por lo tanto, el Líbano enfrenta un problema de calendario muy concreto. Una negociación retrasada de un mes no significa sólo otros treinta días antes de una reunión. Significa 30 días durante los cuales se mantienen las posiciones militares y se pueden consolidar.

Por eso Beirut quiere una intervención diplomática más fuerte de Estados Unidos.

Ali Al-Taher, una cuestión militar paralela a las negociaciones políticas

La situación en la colina de Ali Al-Taher ilustra este desarrollo.

La información del 23 de septiembre indica que en los Estados Unidos se examinará un componente militar separado. Una delegación militar libanesa visitará la sede del Comando Central de los Estados Unidos en Tampa para reunirse con representantes israelíes y el equipo militar de los Estados Unidos.

Debe examinarse la situación en el Líbano meridional, prestando especial atención a Ali Al-Taher.

Esta reunión es importante porque revela la existencia de dos niveles de negociación.

La primera es política y diplomática. Incluye ciclos directos organizados bajo mediación americana, el octavo de los cuales se espera en Roma.

El segundo es militar. Se ocupa de la realidad operacional, las posiciones, los incidentes y los mecanismos de coordinación.

La existencia de estos dos canales puede facilitar la solución de problemas técnicos. También puede fragmentar las negociaciones.

Por lo tanto, una cuestión territorial puede debatirse militarmente en Tampa, mientras que los principios de retirada se negocian políticamente en Roma.

Washington está en el centro de ambos circuitos.

Los presos deben volver a la mesa

El séptimo ciclo ha permitido, entre otras cosas, abordar el caso de los detenidos libaneses en Israel.

Beirut había publicado una lista. Sin embargo, la información disponible indica que era incompleta. Since then, new releases have revealed that some detainees have not even been identified by Lebanese structures following the case file.

Por lo tanto, el octavo ciclo debería volver a esta cuestión con un problema claramente identificado: el Líbano no sólo pide la liberación de personas cuya identidad conozca. Primero debe conseguir una lista completa.

The number currently advanced reached 39 identified Lebanese detainees, plus missing persons whose fate remains unknown.

Israel todavía no ha proporcionado la información necesaria para resolver esta incertidumbre. El acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja también seguirá siendo insuficiente.

The record of detainees may seem secondary to territorial and military issues. Sin embargo, es una de las pocas esferas en que se puede lograr una acción concreta sin esperar un acuerdo amplio.

Las liberaciones en septiembre muestran que existe un canal.

El octavo ciclo podría determinar si esas medidas siguen siendo especiales o si abren un mecanismo genuino de solución.

La FPNUL añade ahora un plazo adicional

El proceso de negociación también está atrapado en el final anunciado de la misión de la FPNUL.

Beirut procura mantener una presencia internacional después de finales de 2026. Una extensión de seis meses se discute como una solución de transición, incluso si aún no se ha acordado oficialmente.

Esta cuestión está directamente relacionada con las negociaciones con Israel.

El futuro acuerdo internacional tendrá que funcionar en un entorno determinado por el acuerdo de seguridad entre ambos países. Si las posiciones israelíes permanecen dentro del territorio libanés, su misión será diferente de la que podría seguir una retirada.

Del mismo modo, si las negociaciones no se concluyen antes del fin del mandato de la FPNUL, el Líbano puede entrar en el período de transición sin haber establecido los parámetros básicos de la seguridad en el Sur.

Por lo tanto, los dos calendarios se superponen.

Octubre: Se esperan elecciones israelíes y octavo ciclo.

Final 2026: Fecha límite de la FPNUL.

Entre ambos, queda por negociar la retirada, el despliegue del ejército, los arreglos de seguridad y el futuro mecanismo internacional.

El tiempo disponible es mucho menos de lo que parece.

¿Puede Washington realmente abrir la negociación?

El Líbano se basa en la intervención estadounidense porque por sí solo no tiene un medio de obligar a Israel a reanudar los debates rápidamente o evacuar sus posiciones.

Sin embargo, esta dependencia es una debilidad.

Washington es el mediador, el principal aliado de Israel y el actor que decide el calendario de reuniones.

Si bien los Estados Unidos consideran que una reunión antes de las elecciones israelíes no es oportuna, Beirut tiene pocos medios para acelerar el proceso.

La situación explica los esfuerzos del Líbano en Nueva York por aumentar el número de interlocutores: Antonio Guterres, Emmanuel Macron, Recep Tayip Erdogan, King Abdullah II, funcionarios de Qatar y otros asociados.

Pero estos contactos pueden crear presión diplomática. No están reemplazando el canal americano.

Por lo tanto, la prueba será simple: ¿Convocará Washington Roma antes del 27 de octubre?

Una llamada previa a la elección significaría que la administración Trump quiere preservar la dinámica de las negociaciones a pesar de los cálculos políticos israelíes.

Un aplazamiento después de las elecciones confirmaría, por el contrario, que el calendario interno israelí tenía precedencia.

Otro plazo de Estados Unidos complica la ecuación

Los cálculos no se limitan a Israel.

Los Estados Unidos también están avanzando hacia sus elecciones de mitad de período el 3 de noviembre. Al mismo tiempo, Washington está en una confrontación importante con Irán.

Esta acumulación de plazos puede explicar algunas de las advertencias estadounidenses.

Una negociación libanesa-israelí no tiene lugar en un vacío regional. Hezbollah está directamente ligado al equilibrio con Irán. Cualquier decisión relativa al desarme, la seguridad en el sur o la retirada israelí interactúa con el enfrentamiento entre Washington y Teherán.

Las fuentes oficiales libanesas también prevén que algunas decisiones relativas al futuro acuerdo internacional en el Sur sólo se adoptarán después de las elecciones estadounidenses e israelíes y después de una aclaración de la trayectoria del conflicto con Irán.

Este calendario podría llevar a una situación paradójica: todos dicen que quieren negociar, pero todos están esperando un evento exterior antes de tomar una decisión.

El riesgo de negociación vaciado de su sustancia

El octavo ciclo será de interés sólo si se trata de puntos que permanecen bloqueados.

Una mera reunión que permitiría a las delegaciones reafirmar sus posiciones no cambiaría la situación sobre el terreno.

Para el Líbano se necesitarán varios resultados concretos: un calendario para la retirada, un mecanismo para las posiciones israelíes, el progreso de los detenidos, las garantías para el regreso de los habitantes y la aclaración de la relación entre la retirada israelí y el monopolio estatal de las armas.

Para Israel, parece que la prioridad es el desarme de Hezbolá y las garantías de seguridad más allá del Sur.

Es precisamente este turno que explica el bloqueo.

Beirut quiere negociar el fin de la presencia israelí y restablecer su autoridad. Israel busca utilizar su presencia militar como palanca para lograr transformaciones de seguridad mucho más amplias en el Líbano.

Por lo tanto, el octavo ciclo no sólo debe acercar dos posiciones. Debe resolver una diferencia fundamental sobre la naturaleza misma de la negociación.

Detrás de la ausencia de invitación, una batalla por el orden de concesiones

El hecho de que el Líbano no siempre haya recibido una fecha específica o una invitación estadounidense tiene sentido.

En aislamiento, esto podría ser un mero retraso diplomático.

Colocado a lo largo del archivo, se convierte en el síntoma de una negociación donde cada actor busca evitar renunciar a su palanca principal demasiado pronto.

Netanyahu tendría poco interés, antes del 27 de octubre, en abandonar posiciones sin obtener ninguna contraparte visible. El Líbano no puede aceptar la presencia israelí como medio para imponerle condiciones indefinidamente. Washington debe elegir lo lejos que quiere empujar cada uno de los dos lados.

Por lo tanto, la cuestión real del octavo ciclo no es su fecha.

Es importante saber si los Estados Unidos están dispuestos a transformar el acuerdo marco del 26 de junio en unsecuencia de ejecución precisa, con obligaciones y pasos para ambas partes, o si dejarán una fórmula en la que cada uno condiciona su próximo movimiento a la del otro.

Sin embargo, el mecanismo puede girar en círculos: Israel condiciona su retirada del desarme; el Líbano afirma que necesita retirada y estabilización para ampliar plenamente la autoridad del Estado; y Washington sigue negociando entre ambos.

En este contexto, la ausencia de una citación para Roma ya no es un detalle calendario. Se revela el problema central de todo el proceso:seis meses después de la apertura de las negociaciones, las partes tienen un marco, pero todavía no parecen haber sido acordadas sobre la cuestión más básica de un acuerdo de seguridad, que hace lo que, en qué orden y a cambio de qué.