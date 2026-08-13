Líbano: Menassa defiende la voz del ejército · Global Voices

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El jueves 13 de agosto de 2026, el Ministro de Defensa del Líbano, Michel Menassa, pidió disculpas a las familias de los soldados que habían caído en servicio dos días después de salir de la sesión parlamentaria sin poder explicar las observaciones del Ejército del Líbano sobre la ley general de amnistía. En una declaración inusualmente personal, afirma haber fracasado en « hacer oír la voz del ejército » y promete que « la enfermedad no será un destino » o « la decepción de ayer el fin de la historia ».

El texto viene después de la aprobación por el Parlamento de la Ley General de Amnistía y la reducción excepcional de ciertas penas. La votación del 12 de agosto no cerró la crisis abierta entre Menassa y el Primer Ministro Nawaf Salam. Su confrontación se refiere tanto al contenido del texto como al derecho del Ministro de Defensa a presentar directamente a los Miembros las observaciones preparadas por la institución militar.

Michel Menassa pide disculpas a las familias de los soldados muertos

Michel Menassa se dirige primero a las familias de los soldados que murieron en el curso de sus funciones. Dice que no encontró palabras frente a su dolor para que coincidan con sus sacrificios y considera la sangre de sus hijos como una responsabilidad que involucra directamente al Estado. El Ministro reconoce sobre todo que no pudo defender públicamente su derecho « como merecen » en el momento en que el Parlamento estaba considerando una ley que podría beneficiar a algunos detenidos procesados o condenados en casos relacionados con el ejército.

El ministro va más allá de un simple arrepentimiento de protocolo. Afirma sentirse personalmente culpable, cualquiera que sea su rango, porque no pudo hablar cuando el ejército sintió necesario exponer sus reservas. Sin embargo, promete seguir ocupando la posición de la institución militar y defender su derecho a expresarse, vinculando directamente esta responsabilidad con el sacrificio de los soldados caídos para el Líbano.

Esta redacción da el comunicado significado político inmediato. Menassa no presenta el incidente parlamentario como una disputa personal con Nawaf Salam. Lo describió como un momento en que se hubiera impedido la voz del ejército, mientras que el texto discutido afectaba directamente los archivos de soldados asesinados en enfrentamientos y los derechos de sus familias.

« El ejército fue impedido de hablar »

El pasaje más político del comunicado se refiere a la sesión parlamentaria. Menassa afirma haber visto « voces reuniéndose contra la voz del ejército » y las posiciones convergen mientras, según él, la institución militar debe ser protegida más que contenida. También denuncia a quienes tratarían la palabra del ejército como una carga y sacrificio de sus muertos como elemento secundario en los cálculos políticos.

El ministro resumió su queja en una fórmula directa: « Ayer se impidió al ejército hablar ». Añade, sin embargo, que la sangre de sus mártires no puede ser silenciada en su conciencia. Para él, el ejército no debe ser considerado como un partido en un conflicto político, ni debe ser utilizado como un instrumento que se moviliza y luego se descarta dependiendo de las circunstancias.

Menassa también insiste en el lugar especial de la institución militar en un país cruzado por divisiones políticas y denominacionales. Se presenta como una de las últimas instituciones que todavía gozan de confianza nacional y recuerda que los soldados que murieron en servicio no eligieron su misión según su afiliación comunitaria. Así pues, su mensaje pretende situar la disputa con el jefe de gobierno en terrenos institucionales y no religiosos.

El conflicto surgió de la ley general de amnistía

La crisis se remonta al martes 11 de agosto. Michel Menassa había llegado al Parlamento con comentarios escritos del ejército libanés sobre las enmiendas a la ley de amnistía general propuesta. Estas observaciones habían sido remitidas el día anterior al Vicepresidente de la Cámara, Elias Bou Saab, y el ministro deseaba presentarlas a los diputados.

Nawaf Salam s El Primer Ministro consideró que la posición política del gobierno debería ser expresada por el jefe del gobierno y no presentada por separado como la del ejército. El intercambio entre los dos hombres se inflamó, Menassa abandonó la Cámara sin hablar y el incidente causó una crisis dentro de la mayoría del gobierno.

El mando del ejército habría insistido en que el ministro debería poder hacer sus observaciones. Varios diputados también defendieron su derecho a ser escuchados, mientras que el Presidente de la Sala, Nabih Berri, procuró la mediación. El desacuerdo superó entonces el contenido de la amnistía: preguntó si una institución directamente interesada por una ley podría enviar públicamente su evaluación a los diputados a través de su ministro.

Familias militares en el corazón del desacuerdo

La sensibilidad del caso radica en las categorías de reclusos que pueden ser objeto de amnistía. Entre las deliberaciones figuraban personas enjuiciadas o condenadas en casos de terrorismo y en enfrentamientos entre grupos armados y el ejército libanés. La lucha de Abra en 2013 y Ersal en 2014 sigue particularmente presente en la memoria de la institución y de las familias de soldados muertos.

El Ministerio de Defensa y el ejército no se oponen necesariamente a ningún mecanismo de amnistía. Their concern was about exclusions and the risk that a mechanism to correct excessively long detentions or old judicial situations would also benefit those involved in the death of military personnel. Esto es lo que Menassa quería defender ante la Cámara antes de la votación.

El Parlamento finalmente aprobó el texto el miércoles 12 de agosto. Entre otras cosas, la ley prevé la liberación de decenas de detenidos calificados de islamistas y modifica las normas aplicables a ciertas detenciones prolongadas sin juicio. Su adopción responde a una vieja demanda de familias que denuncian años de prisión sin condena definitiva, pero ha revivido la oposición de familiares de soldados muertos que temen que la indulgencia legislativa borre la gravedad de los crímenes cometidos contra el ejército.

Menassa convierte su salida del Parlamento en un compromiso

El comunicado del jueves aparece así como la respuesta política de Michel Menassa después de dos días durante los cuales había permanecido relativamente silencioso sobre el fondo de su confrontación con Nawaf Salam. En lugar de detallar los debates con el Primer Ministro, decidió dirigirse directamente a las familias de los soldados muertos y presentar su incapacidad para hablar con los parlamentarios como un fracaso personal.

Esta elección también le permite evitar, en esta etapa, un enfrentamiento frontal adicional con el jefe de gobierno. Menassa no cita a Nawaf Salam en su declaración. Sin embargo, apunta claramente a quienes, en su opinión, han contribuido a impedir que el ejército exprese su posición y afirma que lo que sucedió en el Parlamento no debe convertirse en una norma duradera.

La fórmula final es tanto una promesa a las familias como una advertencia institucional. Al afirmar que « la enfermedad no será un destino » y que « la decepción de ayer no será el fin de la historia », Menassa sugiere que se propone volver al lugar del ejército en el debate sobre la amnistía y defender públicamente los derechos de la institución y sus muertos.

La ley ya está aprobada, pero la disputa política que ha provocado sigue abierta. El Ministro de Defensa todavía no ha hecho público el pleno contenido de las observaciones que el ejército deseaba hacer a los parlamentarios, y su comunicado de 13 de agosto muestra que el episodio parlamentario sigue siendo considerado por el Ministerio de Defensa como un tema sin resolver.