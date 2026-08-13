Líbano meridional: Salam denuncia la destrucción israelí

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El primer ministro Nawaf Salam condenó el miércoles 12 de agosto la « destrucción sistemática » de Israel en el sur del Líbano, tras una nueva serie de demoliciones de casas y edificios públicos. Sus acusaciones fueron reforzadas el mismo día por declaraciones del Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien afirmó que el ejército estaba destruyendo « todas las casas » en la zona controlada por sus fuerzas. Washington, por su parte, recordó que una presencia militar israelí permanente en el sur del Líbano sería incompatible con el acuerdo marco firmado a finales de junio.

La controversia coloca la destrucción en el sur del Líbano en el centro del proceso político entre Beirut e Israel. Si bien el acuerdo de mediación estadounidense prevé la retirada gradual de las fuerzas israelíes, el despliegue del ejército libanés y el desarme de Hezbollah, las operaciones de demolición continúan en varias localidades meridionales.

Nawaf Salam considera que esa destrucción no puede justificarse por una calificación general de aldeas como infraestructura militar. El jefe de gobierno acusó a Israel de destruir viviendas, infraestructura civil, edificios administrativos y lugares de culto, impidiendo al mismo tiempo que parte de la población desplazada regresara a sus localidades.

Las declaraciones de Israel Katz acentuaron la confrontación. El miércoles en el sur del Líbano, el Ministro de Defensa israelí anunció que las tropas permanecerían en una « zona de seguridad » y asumió la destrucción de edificios en zonas controladas por Israel.

Nawaf Salam denuncia « destrucción sistemática »

En su comunicado de 12 de agosto, Nawaf Salam invocó directamente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Cree que los « ataques, incursiones, demoliciones y destrucción sistemática de viviendas », junto con la destrucción de infraestructura, edificios públicos y lugares de culto, constituyen una violación grave de las normas aplicables a los conflictos armados.

Sobre todo, el Primer Ministro rechaza la justificación israelí de que la magnitud de la infraestructura militar de Hezbollah trataría a sectores enteros como objetivos militares. Para Beirut, esta interpretación borra la distinción entre infraestructura e instalaciones civiles utilizadas con fines militares.

Salam cree que es imposible considerar pueblos y pueblos enteros como « instalaciones militares ». Según él, esa calificación no puede utilizarse para justificar su destrucción, el desplazamiento de sus habitantes y la prohibición a largo plazo de su regreso.

Esta cuestión es ahora uno de los principales puntos de fricción entre el Líbano e Israel. Los bombardeos han disminuido considerablemente desde los arreglos de junio, pero las demoliciones y explosiones controladas continúan en varias zonas donde el ejército israelí mantiene una presencia terrestre.

Israel Katz asume la destrucción de las casas

La declaración de Nawaf Salam llegó el mismo día de una visita de Israel Katz a fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano. El ministro israelí defendió la estrategia militar en la zona y declaró que el ejército seguía destruyendo la infraestructura subterránea atribuida a Hezbolá.

También utilizó una formulación mucho más amplia diciendo que el ejército israelí estaba « destruyendo todas las casas » en la zona de que se trata. Katz le aseguró que había ordenado a las fuerzas armadas que organizaran una presencia prolongada.

Esto está en consonancia con una línea ya expresada por el ministro israelí desde el comienzo de la campaña militar en 2026. En la primavera, anunció que se destruirían casas en algunas aldeas cercanas a la frontera para evitar que Hezbollah restableciera la infraestructura militar cerca del norte de Israel.

La justificación israelí se basa en el supuesto uso de viviendas, túneles y otras instalaciones civiles por Hezbollah. El ejército israelí afirma querer desmantelar las estructuras que permiten al movimiento chií restablecerse cerca de la frontera y cree que esta acción es necesaria para garantizar la seguridad de las localidades del norte de Israel.

El gobierno libanés impugna esta lógica cuando conduce a la afeitación de zonas residenciales enteras. Considera que la destrucción generalizada de bienes civiles no puede equipararse con la neutralización de objetivos militares específicos.

Zawtar al-Charqiyé: ayuntamiento, escuela y dispensario destruidos

El miércoles, la controversia tuvo una dimensión particularmente concreta en Zawtar al-Sharqiyah, en el sur del Líbano. Según el Ejército libanés, las fuerzas israelíes detonaron varios edificios en la zona cerca de una de las zonas piloto previstas en el acuerdo de junio.

The military institution claims that the destruction affected the municipal building, a public school, a dispensary, a crèche and several houses. The National Information Agency also reported explosions by Israeli forces in various southern localities.

Para Beirut, la destrucción de esos edificios refuerza las preguntas sobre la calificación militar sistemática de la infraestructura en la zona. Un ayuntamiento, una escuela o un centro de salud normalmente serán civiles, a menos que el uso militar cumpla los criterios establecidos en el derecho de los conflictos armados.

El ejército libanés también argumenta que las operaciones israelíes complican directamente su propio despliegue. La destrucción de carreteras, edificios e infraestructura pública reduce la posibilidad de restablecer la administración normal en zonas donde se supone que Beirut recupere gradualmente el control.

Washington impugna la idea de una presencia israelí permanente

Las declaraciones de Israel Katz también causaron una reacción americana significativa. When asked about the announcement of an extended military presence in the « security zone », a State Department official recalled that Washington expected all parties to comply with the framework agreement reached at the end of June.

Los Estados Unidos subrayaron que Israel había declarado que no apoyaba ninguna ambición territorial en el Líbano. Teniendo esto en cuenta, una presencia militar permanente en el sur del país no sería compatible con los compromisos previstos en el acuerdo o con el objetivo de una seguridad duradera en ambos lados de la frontera.

La posición estadounidense es importante porque Washington es el principal mediador del proceso en curso. El acuerdo del 26 de junio se basa en una serie de medidas destinadas a restablecer la autoridad del Estado libanés en el sur, al tiempo que se abordan las preocupaciones de seguridad israelíes.

Incluye el desarme de Hezbolá, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés. Su implementación debe comenzar en « zonas de piloto » antes de que se prorrogue gradualmente.

Por consiguiente, un arreglo israelí sostenible contradice uno de los pilares del mecanismo. Asimismo, Israel considera que la retirada no puede separarse de garantías verificables sobre el desmantelamiento de las capacidades militares de Hezbolá en las zonas afectadas.

Acuerdo de junio probado sobre el terreno

La disputa muestra las crecientes dificultades entre el texto del acuerdo y la realidad observada en el sur. La violencia ha disminuido considerablemente desde la conclusión del memorando entre Estados Unidos e Irán y el acuerdo entre el Líbano e Israel de junio, pero no ha cesado por completo.

Se siguen denunciando ataques israelíes concretos. En las zonas bajo control del ejército israelí, también continúan las demoliciones. Para el Líbano, esta situación impide la creación de las condiciones necesarias para el regreso de los habitantes y la reanudación de la vida administrativa normal.

Israel cree que el desmantelamiento de la infraestructura de Hezbolá debe preceder a cualquier retorno a la situación anterior. Sus funcionarios afirman que un retiro sin la remoción de túneles, depósitos de armas, posiciones y otras instalaciones del movimiento correría el riesgo de recrear la amenaza previa a la guerra.

Esta diferencia de interpretación pone el ajuste bajo tensión. Beirut considera que el retiro israelí y el regreso del Estado son indispensables para la aplicación del texto. Israel vincula además su retirada a los resultados obtenidos en el desarme y la desaparición de cualquier presencia militar de Hezbollah.

El ejército libanés expone sus dificultades al General Clearfield

La continuación de la destrucción también fue fundamental para las deliberaciones celebradas el miércoles entre el Comandante del Ejército Libanés, el General Rodolphe Haykal, y el General Joseph Clearfield. Este último dirige el grupo de coordinación militar encargado de supervisar varios aspectos de la aplicación de los arreglos concertados en el marco de la mediación de los Estados Unidos.

Ambos funcionarios examinaron la situación en el sur y las disposiciones de seguridad previstas en el acuerdo. El ejército libanés ha presentado principalmente las dificultades que enfrenta para llevar a cabo sus misiones, destacando la continuación de los ataques israelíes, el nivel de tierras y la destrucción.

Esta cuestión afecta directamente a la credibilidad del mecanismo. El despliegue del ejército exige no sólo la presencia de sus unidades, sino también la existencia de carreteras, edificios administrativos, posiciones militares e infraestructura que permitan el regreso del Estado a zonas gravemente dañadas.

El General Clearfield también se reunió con el Presidente Joseph Aoun en el Palacio de Baabda. Las deliberaciones se centraron en la aplicación del Acuerdo Marco y las condiciones necesarias para la continuación del proceso.

La destrucción se convierte en un problema en las negociaciones

El alcance del daño en el sur ya se había convertido en un tema político antes de las declaraciones de Nawaf Salam. Un estudio publicado esta semana utilizando imágenes y datos del satélite libanés describe la destrucción de localidades enteras, tierras agrícolas e infraestructura civil.

El Consejo Nacional Libanés de Investigación Científica estima que decenas de localidades y sectores agrícolas se encuentran en la zona controlada por Israel y que varios cientos de miles de habitantes siguen impidiendo regresar. Sin embargo, las evaluaciones de los daños siguen siendo incompletas en zonas que no son accesibles libremente por las autoridades libanesas.

Israel defiende estas operaciones en nombre de la necesidad militar y la destrucción de las capacidades de Hezbolá. Los expertos en derecho internacional subrayan, sin embargo, que la destrucción de bienes civiles debe cumplir criterios específicos de necesidad militar y no puede basarse únicamente en el supuesto de que un edificio podría ser utilizado posteriormente por un grupo armado.

Por consiguiente, el desacuerdo se suma directamente a lo expresado por Nawaf Salam: Beirut rechaza la posibilidad de asignar un carácter militar colectivo a aldeas enteras para justificar su destrucción.

Una octava ronda de negociaciones planeada en Roma

Esta confrontación llega en un momento en que Líbano e Israel deben continuar las negociaciones bajo mediación estadounidense. La octava ronda de discusiones está programada para el próximo mes en Roma. Tendrá que hacer frente a la aplicación del acuerdo, la retirada de las fuerzas israelíes y los arreglos de seguridad para evitar la reconstrucción de las capacidades militares de Hezbolá en el sur.

Sin embargo, las observaciones de Israel Katz complican la posición libanesa antes de este nuevo plazo. Beirut considera que una ocupación duradera y la destrucción continuaron después del acuerdo son incompatibles con el proceso negociado. Washington ha recordado públicamente que una presencia militar israelí permanente no coincidiría con los compromisos asumidos.

Sobre el terreno, la cuestión sigue siendo inmediata para las personas desplazadas. Las nuevas explosiones notificadas en Zawtar al-Sharqiyah y otras localidades muestran que la disminución de los combates aún no ha puesto fin a las demoliciones, mientras que el ejército libanés debe extender su presencia en las zonas abarcadas por el acuerdo.