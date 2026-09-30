Líbano: Un soldado gravemente herido por Israel

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Un soldado libanés resultó gravemente herido el miércoles 30 de septiembre de 2026 en un ataque israelí contra un vehículo del ejército en la zona de An-Nabatiya al-Fawqa, en el sur del Líbano. Three civilians were also injured in the attack, according to the Lebanese army command. Este nuevo incidente se produce en un contexto de persistentes huelgas y incendios israelíes en varios sectores del Sur y constituye un nuevo episodio dirigido directamente al personal militar libanés.

El ataque ocurrió cuando el ejército continuó sus misiones en las regiones meridionales del país. It also occurs less than four months after several Israeli attacks directly affecting Lebanese vehicles or soldiers in Nabatiyah governorate. Algunos habían muerto en las filas de la institución militar.

Vehículo del ejército en Nabatiyah al-Fawqa

The army command announced that one of its military personnel had suffered serious injuries as a result of an « Israeli targeting » against a military vehicle in the Nabatiyah al-Fawqa area. Tres civiles resultaron heridos en el mismo ataque. No se ha hecho una evaluación más detallada de su estado de salud inmediatamente.

También quedan por establecer las circunstancias precisas de la huelga. The military communiqué confirms that the army vehicle was targeted, without providing immediate details of the weapon used or the mission carried out by the soldiers at the time of the attack.

Nabatiyah al-Fawqa se encuentra en una zona especialmente expuesta a las operaciones israelíes. El ejército mantiene una presencia en la parte meridional del país como parte de sus misiones, mientras que varias zonas de la provincia de Nabatiya siguen sujetas a ataques militares, incendios y operaciones israelíes.

The incident of 30 September is not the first reported near the army positions in that locality. On 26 July, the military command had already reported Israeli fire near army positions in Kfartebnit, Nabatiyah al-Fawqa and Zawtar al-Gharbiyeh. El ejército consideró entonces que esas medidas obstaculizaban la ejecución de sus misiones.

Varios ataques en el sur el mismo día

El ataque contra el vehículo militar es parte de un nuevo día de violencia en el sur del Líbano. En la mañana del 30 de septiembre, aviones israelíes realizaron una serie de huelgas en el sector Mansuri en el distrito de Tiro, según informes de seguridad de una agencia de noticias.

An explosion by Israeli forces was also reported in the vicinity of Ayta al-Jabal towards Beit Yahun in Bint Jbeil district. An Israeli unit equipped with a Merkava tank also fired several shells at the Al-Deir sector in Braachit.

Durante la noche, el fuego de artillería intermitente había alcanzado varias localidades del sur, como Hadatha, Kfartebnit, Zawtar al-Sharqiyah, Braachit y Wadi Salouqi. Estas operaciones muestran que el incidente de Nabatiyah al-Fawqa no es un acontecimiento aislado durante el día.

El aumento del número de huelgas complica directamente las misiones de unidades libanesas sobre el terreno. Deben velar por su despliegue, asegurar ciertas zonas, acompañar el regreso de los habitantes e intervenir en zonas donde también quedan restos explosivos sin detonar.

Ejército Libanés ya está dirigido directamente en junio

El ataque contra Nabatiyah al-Fawqa ocurrió después de varios precedentes particularmente graves en 2026. On 3 June, an Israeli drone targeted an army vehicle on the road from Deir al-Zahrani to Nabatiyah. An officer and a member had been injured.

The army command then claimed that the attack was in the context of targeting its personnel, vehicles and positions. El incidente ocurrió en medio de una intensificación de las operaciones israelíes en el sur.

Tres días después, el 6 de junio, una nueva huelga israelí tuvo consecuencias mucho más graves. A military vehicle travelling on the road from Kfartebnit to Khardali in Nabatiyah governorate had been hit. Dos oficiales, un general y un capitán y un soldado fueron asesinados.

On 20 June, another Lebanese soldier was killed by an Israeli strike on the road between Kfar Remman and Nabatieh. Estos incidentes sitúan el ataque del 30 de septiembre en una serie de ataques directos contra el personal del ejército en los últimos meses.

Nabatieh en el centro de las tensiones

La provincia de Nabatiyah parece estar particularmente expuesta. Los incidentes de Deir al-Zahrani, Kfartebnit, Kfar Remmane y ahora Nabatieh al-Fawqa se concentran en un espacio donde el ejército libanés debe mantener simultáneamente su presencia y ocuparse de las operaciones israelíes.

Esta situación afecta directamente a la capacidad de la institución militar para llevar a cabo sus misiones. El 9 de septiembre, el comando declaró públicamente que la continuación de los ataques israelíes obstaculizaba sus esfuerzos por restablecer la estabilidad. El ejército también informó de disparos cerca de sus soldados y patrullas.

En ese momento, consideraba que las operaciones israelíes socavaban su despliegue y complicaban el regreso de las poblaciones a las localidades afectadas. Al mismo tiempo, la institución militar continúa sus operaciones para asegurar las zonas afectadas por la lucha y el tratamiento de los artefactos explosivos sin detonar.

Esta misión en sí conlleva riesgos. En los últimos meses, las unidades especializadas han tenido que neutralizar varias bombas aéreas sin explotar en la provincia de Nabatiyah y otras partes del Líbano meridional.

Un nuevo obstáculo para las misiones militares en el Sur

El tema supera así el único impacto humano del ataque del miércoles. El ejército es la institución encargada de desplegarse en varios sectores del Sur y realizar misiones de seguridad bajo el Estado libanés. El objetivo de sus vehículos o la presencia de fuego cerca de sus posiciones afecta directamente a esta capacidad.

Durante varios meses, el mando ha insistido en el vínculo entre la seguridad de sus soldados y la posibilidad de estabilizar las zonas meridionales. In particular, the army accompanied the return of populations to certain localities and continued its deployment in Nabatiyah governorate.

En Zawtar al-Gharbiyeh, por ejemplo, las unidades militares comenzaron a desplegarse en julio tras la retirada de las fuerzas israelíes, en coordinación con el Grupo de Coordinación Militar del Líbano. El comando había pedido a los habitantes que esperaran hasta que la situación se estabilice antes de regresar.

Pocos días después, sin embargo, el ejército informó de disparos israelíes cerca de sus posiciones en la misma zona, pero también en Nabatiyah al-Fawqa y Kfartebnit.

Por consiguiente, el ataque del 30 de septiembre se lleva a cabo en una zona en la que soldados libaneses participan directamente en el proceso de restablecer una presencia efectiva del Estado. Afecta a una institución que ya había perdido a varios hombres en huelgas israelíes unos meses antes.

Un soldado gravemente herido, tres civiles afectados

El resultado inmediato sigue siendo cuatro heridos: un soldado libanés gravemente herido y tres civiles. No se había facilitado información adicional inmediatamente sobre la identidad del soldado ni sobre la naturaleza exacta de sus lesiones.

The military had also not announced, at the time of the initial information, the results of a possible technical inquiry into the circumstances of targeting. The central fact is, however, established by his command: a vehicle belonging to the military institution was targeted by Israel in Nabatiyah al-Fawqa.

Este episodio se produce después de los ataques mortales de junio y los disparos reportados durante el verano cerca de varias posiciones militares. Nuevamente plantea la cuestión de las condiciones en que el ejército libanés puede continuar su despliegue y sus misiones en las regiones meridionales a medida que continúan las operaciones israelíes.

La situación siguió evolucionando el miércoles, y otras operaciones israelíes informaron en diversas partes del Líbano meridional y no se proporcionó información nueva inmediata sobre la condición del soldado gravemente herido en Nabatiyah al-Fawqa.

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