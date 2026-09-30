Flydubai: confusión alrededor de un vuelo a Israel

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La información espectacular circula el miércoles 30 de septiembre de 2026 en las redes sociales sobre un vuelo de Flydubai a Israel con unos 150 pasajeros a bordo. Varios mensajes atribuidos a los medios israelíes evocan sucesivamente un repentino descenso de la aeronave, un ataque de apuñalamiento en la cabina, un intento de suicidio de un piloto, o un deseo de provocar deliberadamente el accidente aéreo. En esta etapa, estas versiones no están suficientemente corroboradas por fuentes oficiales o independientes que se presentarán como establecidas.

Las imágenes presentadas desde el interior del avión muestran una situación de pánico entre los pasajeros. Ellos fueron rápidamente acompañados por relatos mucho más precisos de lo que habría ocurrido en la cabina. Sin embargo, estas cuentas difieren en elementos esenciales, incluido el presunto autor, sus motivos y el curso exacto del incidente.

No hay pruebas inmediatas de un intento de un piloto de aplastar el avión o de un ataque terrorista. Esta falta de confirmación requiere una distinción entre imágenes y testimonios atribuidos a los pasajeros, por un lado, e interpretaciones transmitidas en los siguientes minutos, por otro.

Flydubai: varias versiones contradictorias

Una primera versión transmitida por un canal israelí indica que uno de los pilotos intentó suicidarse. Según esta cuenta, se dijo que el avión había hecho un descenso extremadamente rápido de unos 30.000 pies a 15.000 pies. El segundo piloto intervino para prevenirlo.

Unos minutos más tarde, otra versión comenzó a circular. También evoca un intento de suicidio, pero un ataque de cuchillo dentro de la cabina. Un pasajero presentó como testigo del incidente afirma haber oído gritos antes de ver la puerta de la cabina abierta. Dice que vio sangre y que alguien atacó a un piloto con un cuchillo pequeño.

According to the testimony reported on social media, Israeli passengers and crew members were then brought under control of the aggressor. A doctor and nurse on board allegedly provided first aid to the injured pilot.

Sin embargo, esta versión no es idéntica a la primera información difundida. Cambia profundamente la naturaleza del evento al introducir asalto físico e intervención de pasajeros en la cabina.

Suicidio, malversación o ataque: las historias divergen

Una tercera versión atribuida al periodista israelí Amit Segal afirma que el copiloto había apuñalado repetidamente al piloto principal. Los miembros de la tripulación y los pasajeros habrían logrado entrar en la cabina y controlar al atacante.

In this account, the incident was allegedly considered by the Israeli authorities as a terrorist attack after the hearing of passengers and an initial assessment of the situation. Sin embargo, esta calificación debe seguir siendo válida hasta que sea confirmada por una comunicación oficial de las autoridades competentes.

Otra información atribuida al Canal 12 de Israel indica que el primer oficial habría buscado el control de la aeronave para que se estrellara. De nuevo, esta versión difiere de la de un intento de suicidio espontáneo e introduce la hipótesis de una desviación deliberada.

Las publicaciones que aparecen en los minutos siguientes también dan cifras diferentes sobre la pérdida de altitud. Algunos mensajes sugieren una caída de 30.000 a 15.000 pies, unos 4.570 metros. Otros hablan de una pérdida de unos 4.000 metros.

Estas diferencias pueden parecer secundarias, pero son importantes al comprobar un incidente aéreo. Los datos de seguimiento y altitud son normalmente elementos que se pueden hacer frente a la información y los datos de rastreo de vuelos de las autoridades de aviación.

Nationality of pilots also advanced without confirmation

Otra declaración emitida por un canal israelí presenta al copiloto como nacional omaní y al otro piloto como emirato. The Omani co-pilot reportedly attempted to cause the crash of the aircraft carrying approximately 150 Israeli passengers.

Esta información es particularmente delicada ya que introduce una nacionalidad en un evento presentado simultáneamente como posible ataque terrorista. Por lo tanto, requiere una confirmación independiente antes de cualquier presentación como hecho.

In the information available at the time of writing, there is no solid enough official evidence to confirm this identity, the nationality of the two pilots or the motivation attributed to the alleged perpetrator.

El mismo principio se aplica al número de pasajeros israelíes anunciados. Varias publicaciones se refieren a unas 150 personas, pero esta cifra también debe distinguirse de un manifiesto de vuelo o de información comunicada oficialmente por la empresa.

Qué debe establecerse

Varios elementos ayudarían a aclarar el incidente rápidamente. La primera es la identificación precisa del vuelo en cuestión, con su número, tiempo de salida y viaje. Esta información permitiría la verificación objetiva de la trayectoria de la aeronave y la posible pérdida repentina de altitud.

El segundo elemento esperado es una comunicación de Flydubai. La compañía podría confirmar la existencia de un incidente a bordo, la salud de sus pilotos y pasajeros, y las condiciones bajo las cuales terminó el vuelo.

Las autoridades aéreas de los Emiratos Árabes Unidos y las autoridades israelíes también podrían determinar la naturaleza de la ocurrencia. Si un ataque ocurrió realmente en la cabina, una investigación debe determinar cómo se puede encontrar un arma allí, quién lo usó y bajo qué circunstancias.

La caracterización de un ataque terrorista también requiere evidencia de la intención del presunto autor. Un intento de suicidio, un ataque entre tripulantes y un deseo deliberado de causar la caída de un avión de pasajeros son tres escenarios muy diferentes.

Prudencia necesaria frente a la información inicial

La velocidad del tráfico de mensajes ilustra la dificultad de tratar un incidente aéreo en tiempo real. En menos de un cuarto de hora, las publicaciones desarrollaron la historia de un brutal descenso por un terrorista suicida en un ataque de apuñalamiento y luego en un intento de secuestrar a un terrorista.

No todos estos escenarios son necesariamente incompatibles, pero su sucesión no permite automáticamente que se consideren confirmados. Una investigación puede determinar que un piloto atacó a su colega antes de intentar tomar el control, pero esta cronología debe ser demostrada.

Los testimonios de pasajeros pueden proporcionar información importante sobre lo que sucedió en la cabina. Sin embargo, no necesariamente hacen posible conocer las intenciones de una persona en la cabina o los parámetros técnicos exactos del dispositivo.

En el futuro inmediato, la información más grave —apuñalamiento, intento de estrellarse, nacionalidad omaní del copiloto y calificación terrorista— debe seguir presentándose como declaraciones denunciadas y no como hechos definitivamente establecidos.

La identificación del vuelo y la publicación de los datos de trayectoria deberían permitir verificar al menos parte de la narrativa, en particular la posible pérdida repentina de altitud. The human circumstances of the incident will require a communication from Flydubai and the investigating authorities.

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