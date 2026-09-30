Después de la final, la batalla del Sur ya ha comenzado: dos planes rivales para reemplazar el acuerdo internacional

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Dos visiones incompatibles del « después del día »

El fin anunciado de la misión Finul abre una batalla diplomática que va mucho más allá de la cuestión de reemplazar una fuerza internacional por otra. Detrás de las consultas entre Beirut y varias capitales occidentales aparecen dos concepciones diferentes del futuro de seguridad del Sur. Quieren fortalecer conjuntamente el ejército libanés y evitar que vuelvan a los arreglos previos a la guerra. Pero su lógica, sus medios y su concepción del papel internacional difieren profundamente. Por un lado, existe un enfoque estadounidense que favorece la transferencia de la responsabilidad de seguridad al Estado libanés y a su ejército. Por otra parte, una reflexión franco-italiana busca preservar una presencia internacional estructurada después de la Final, incluso en forma profundamente modificada.

Esta divergencia es importante. Determina quién vigilará el Sur, quién verá las violaciones, cómo se gestionarán los incidentes con Israel y quién actuará como intermediario cuando ya no funcionen los mecanismos bilaterales. También afecta directamente al futuro del ejército. En el escenario más ambicioso, se espera que aumente su fuerza considerablemente en el Sur. Las evaluaciones mencionadas en el corpus estiman que entre 10.000 y 15.000 efectivos adicionales pueden ser necesarios para permitir un despliegue mucho más denso y sostenible. Este esfuerzo requiere equipo, infraestructura y miles de millones de dólares.

Por consiguiente, el desacuerdo no se opone a una parte en favor del Líbano contra otra que sería hostil a ella. Es sobre el método. El enfoque norteamericano tiende hacia un modelo en el que el ejército se convertiría gradualmente en el principal o incluso el único actor armado legítimo en el terreno. El pensamiento europeo es más sobre preservar una capa internacional entre Líbano e Israel. Estas dos arquitecturas pueden coexistir durante un período de transición. A largo plazo, sin embargo, conducen a dos sistemas de seguridad muy diferentes.

Washington favorece la responsabilidad directa del Estado

La lógica americana comienza desde una simple observación. Después de décadas de presencia internacional, la soberanía del Líbano no puede seguir dependiendo de una fuerza extranjera desplegada indefinidamente en el Sur. Por lo tanto, la desaparición del Finul debe convertirse en una oportunidad para trasladar al ejército las tareas que el Estado no puede realizar anteriormente solo.

Este enfoque forma parte de un paquete más amplio. Washington ahora vincula mucho más estrechamente la seguridad del Sur, el fortalecimiento del ejército, la cuestión de las armas de Hezbollah y la reconstrucción. El despliegue militar ya no se considera una operación aislada. Se convierte en una de las piezas de una transformación política diseñada para dar al Estado el monopolio efectivo de la seguridad.

El principio sería el de la progresión simultánea. Cada retiro israelí de una zona debe ir acompañado de una inmediata toma militar. El objetivo sería prevenir cualquier vacío. En este sentido, esperar la retirada total de Israel antes de desplegar el ejército crearía precisamente el espacio al que las fuerzas no estatales pudieran regresar.

Por consiguiente, el mecanismo se basa en una secuencia de medidas estrechamente coordinadas. Israel está evacuando una posición. El ejército libanés se asienta allí. Los mecanismos de verificación supervisan la aplicación del compromiso. La reconstrucción puede comenzar. La población está regresando gradualmente. El Estado instala sus servicios. La seguridad se convierte así en el punto de partida para la reintegración institucional en el Sur.

Pero esta arquitectura plantea inmediatamente la cuestión del control. ¿Quién encontrará una violación después de la desaparición del Finul? ¿Quién arbitrará una acusación entre el ejército libanés e Israel? ¿Quién puede verificar que una zona evacuada ya no contenga infraestructura militar clandestina? ¿Y quién impedirá una operación unilateral israelí cuando Tel Aviv crea que sus requisitos de seguridad no se cumplen?

Precisamente aquí comienza el antagonismo con la reflexión europea.

París y Roma no quieren un vacío internacional

Francia e Italia tienen una larga experiencia en Finul. Contrataron tropas, construyeron relaciones con el ejército y desarrollaron conocimientos operacionales sobre el terreno. Para ellos, la desaparición de la misión no significa necesariamente que una presencia internacional debe desaparecer.

Se discuten varios escenarios. La primera sería mantener una pequeña presencia de las Naciones Unidas, con menos tropas y misiones más centradas en la observación, el enlace y el apoyo militares. Este modelo preservaría el marco jurídico internacional al tiempo que transferiría una parte mucho mayor de la responsabilidad operacional al Líbano.

Una segunda hipótesis se basaría en una fuerza multinacional diferente de Finul. Podría ser principalmente europeo. Su misión sería transitoria y su mandato debería definirse con precisión. No duplicaría necesariamente las estructuras actuales del Finul, sino que conservaría una capacidad de vigilancia e injerencia diplomática.

Una tercera fórmula sería híbrido. Se mantendría la cobertura internacional, mientras que un número menor de personal militar extranjero desempeñaría determinadas funciones especializadas. El ejército ejercería la responsabilidad primordial sobre el terreno. El componente internacional se centrará más en la vigilancia, la comunicación, la verificación y la prevención de incidentes.

Estas opciones son motivo de preocupación: eliminar demasiado rápidamente al tercero internacional podría enfrentarse directamente con el ejército libanés e Israel. Cualquier incidente tendría entonces una dimensión bilateral. En un contexto de profunda desconfianza, la ausencia de un mecanismo externo de observación podría aumentar el riesgo de escalada.

Una divergencia estratégica, no una simple diferencia técnica

La oposición entre ambos enfoques aparece más claramente al examinar su propósito. El proyecto estadounidense considera que la presencia internacional es un instrumento de transición que el Líbano debe aprender gradualmente a hacer sin ella. El enfoque franco-italiano considera que una presencia externa, incluso una reducida, puede seguir siendo necesaria para asegurar esta transición.

Washington enfatiza así la soberanía operacional. París y Roma hacen mayor hincapié en la seguridad de la transición. Para los estadounidenses, extender un acuerdo internacional durante demasiado tiempo puede retrasar la propiedad estatal efectiva del territorio. Para los europeos, eliminar este mecanismo demasiado rápidamente puede crear precisamente la inestabilidad que impedirá que el Estado asuma esta responsabilidad.

Esta diferencia también aparece en la relación con Israel. Una arquitectura basada principalmente en el ejército requiere mecanismos eficaces de comunicación con la parte israelí. Esta perspectiva es políticamente sensible en el Líbano. Puede interpretarse rápidamente como la instalación gradual de un mecanismo de seguridad bilateral.

Una presencia internacional reduce este riesgo político. Los intercambios operacionales pueden continuar a través de una estructura externa. Pero Israel podría, por su parte, considerar esta fórmula demasiado lenta o insuficientemente vinculante ante sus exigencias de seguridad.

Esta dificultad añade una dimensión diplomática. Francia no tiene necesariamente la confianza de Israel en desempeñar un papel central en una nueva arquitectura solo. Por lo tanto, cualquier fórmula europea debe obtener la aceptación mínima de las diferentes partes. Una fuerza internacional sin esa aceptación podría tener un mandato en papel al tiempo que no podía cumplir su misión sobre el terreno.

Ejército en el corazón de ambos escenarios

A pesar de sus diferencias, los dos proyectos conducen a la misma observación: el ejército libanés tendrá que ser mucho más poderoso. Ningún escenario post-final serio puede funcionar con los recursos actuales.

Las estimaciones mencionadas en los documentos examinados indican que es necesario contar con 10.000 a 15.000 efectivos adicionales para garantizar una presencia sostenible en el Sur. No sería simplemente cuestión de aumentar las posiciones militares. Las unidades deberían poder patrullar, vigilar las fronteras, asegurar las aldeas, controlar las carreteras y responder rápidamente a los incidentes.

Otra dificultad es la rotación de unidades. El despliegue de 10.000 efectivos adicionales no es sólo 10.000. Una presencia permanente requiere personal capaz de proporcionar períodos de descanso, capacitación, mantenimiento y descanso. Por consiguiente, el verdadero esfuerzo humano sería mayor que el número de soldados simultáneamente presentes en el terreno.

Las deficiencias materiales también son considerables. Las necesidades identificadas se refieren a vehículos blindados, sistemas de visión nocturna, comunicaciones seguras, capacidades de vigilancia fronteriza y capacidades de defensa aérea. Esta última pregunta es particularmente sensible. Un ejército encargado de controlar el territorio sin una capacidad importante para vigilar y proteger su espacio aéreo seguirá dependiendo de las decisiones adoptadas en otras partes.

Se discute un programa de modernización valorado entre $3 billones y $5 billion. La idea sería proporcionar rápidamente las capacidades necesarias en lugar de difundir su adquisición durante un decenio. Porque el calendario político del sur es mucho más corto que el de un programa militar convencional.

Salarios, el callejón sin salida del refuerzo militar

El equipo es sólo parte del problema. An army can receive modern vehicles, surveillance systems and equipment while being unable to sustain its deployment on a sustainable basis if soldiers do not have sufficient income.

En los debates se destaca la necesidad de una financiación sostenible de la remuneración militar durante todo el período de transición. El apoyo de una sola vez a la compra de equipo sin financiar su uso produciría mayormente capacidad teórica.

Esta cuestión es aún más importante si el ejército va a sustituir algunas de las funciones realizadas anteriormente por miles de militares internacionales. Los gastos de combustible, mantenimiento, infraestructura, comunicaciones y logística aumentarían considerablemente.

Así que el verdadero desafío financiero no es sólo quién dará armas al Líbano. Se trata de determinar quién financiará una arquitectura de seguridad nacional que puede funcionar diariamente durante varios años.

La cuestión de Hezbolá detrás de la de Finul

El debate post-final no puede separarse del archivo de armas de Hezbollah. La lógica internacional dominante es hacer del ejército el único actor armado con una capacidad operacional autónoma en el Sur.

Para Washington, esta evolución es un elemento central de la transformación buscada. El fortalecimiento del ejército sin cambiar la situación de las armas no estatales no sería suficiente. The aim is that the extension of the military authority of the State will gradually accompany the reduction of parallel armed structures.

El enfoque europeo no elimina esta cuestión. Se trata de evitar que se establezca en un contexto que pueda provocar enfrentamiento interno. Por consiguiente, una presencia internacional de transición podría proporcionar tiempo para organizar la transición de un sistema a otro.

La dificultad sigue siendo considerable. El ejército debe fortalecer su autoridad sin ser transformado en un instrumento de confrontación comunitaria. Debe controlar el territorio sin parecer llevar a cabo una estrategia exterior. Y debe ser capaz de garantizar la seguridad del pueblo del Sur en un momento en que están llamados a aceptar una profunda transformación del sistema de defensa que ha prevalecido durante décadas.

El calendario de retiro israelí como posible punto de ruptura

Todas estas arquitecturas pueden fracasar si el retiro israelí no avanza. Para Beirut, el fortalecimiento del Estado debe ir acompañado de medidas israelíes verificables. Por lo tanto, la idea de una acción paralela regresa regularmente en los debates: retiro, despliegue del ejército, control, reconstrucción.

Un desequilibrio en esta secuencia sería políticamente explosivo. Si el Estado exigiera una transformación del aparato armado en el Líbano sin la retirada israelí, debilitaría su propia legitimidad en el Sur. Por otra parte, preocupa a los asociados internacionales que una retirada sin un mecanismo de sustitución permita el rápido restablecimiento de estructuras militares anteriores.

Por ello, es esencial la presencia o ausencia de una fuerza internacional. En el escenario europeo, éste podría verificar la sincronización de compromisos. En el escenario estadounidense se debe inventar un mecanismo de control diferente, probablemente más ligero y más militar y orientado a la coordinación.

La elección ahora supera la renovación del Finul

La cuestión en Beirut ya no es simplemente defender el mantenimiento de Finul. El debate se ha movido. Se refiere al sistema de seguridad que tendrá que funcionar cuando se haya ido.

El modelo estadounidense empuja al Líbano hacia una responsabilidad acelerada: el fortalecimiento del ejército, la autoridad estatal exclusiva, la coordinación de la seguridad y la reducción gradual de la necesidad de una presencia militar internacional. El modelo franco-italiano considera que una transición tan brutal conlleva demasiados riesgos y que una estructura internacional debe permanecer presente para acompañar la transferencia.

Entre los dos está el ejército libanés. Ambas partes quieren fortalecerlo, pero no necesariamente hacerlo jugar exactamente el mismo papel al mismo ritmo. En un escenario, se convierte rápidamente en una estructura casi exclusiva del sistema. Por otra parte, se convierte gradualmente en el actor principal mientras permanece rodeado de un mecanismo internacional de vigilancia y garantía.

La decisión determinará mucho más que el destino de una misión de la ONU. Definirá cómo el Líbano ejercerá su soberanía en el Sur, la forma de sus relaciones de seguridad con Israel, las condiciones para el regreso de sus habitantes, el ritmo de reconstrucción y el lugar de las armas de Hezbolá en la próxima arquitectura nacional.

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