En Francia, la reforma del crédito al consumidor se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2026. Extende las protecciones a ciertos préstamos cortos y pequeños. Sin embargo, las nuevas ofertas, los contratos existentes y los pagos diferidos no siguen todas las mismas reglas. Aquí están las principales distinciones útiles.

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En Francia, la reforma del crédito al consumidor se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2026. Extende la protección de los prestatarios a la financiación previamente excluida, incluyendo ciertos pagos divididos y créditos de menos de 200 euros. Pero no todas las instalaciones de pago se vuelven idénticas a un préstamo personal tradicional.

Crédito del consumidor: ¿qué contratos cambian?

El techo general para el esquema se incrementa de 75 000 euros a 100 000 euros. Los créditos gratuitos y algunos fondos cortos están dentro de su alcance. El contrato de arrendamiento con opción a compra también debe proporcionar información sobre la tasa anual efectiva general, el TAEG.

El calendario no depende únicamente del día de la firma. El nuevo reglamento se refiere a licitaciones emitidas del 20 de noviembre. Las licitaciones anteriores se consideran contratos en curso. En principio, esos contratos siguen regidos por las disposiciones anteriores, con excepciones para determinados contratos indefinidos.

El pago múltiple sigue siendo un compromiso

Cuando una institución financiera avanza el dinero al comerciante, el comprador entonces paga el prestamista según un horario. Un pago dividido puede ser gratuito o incluir un cargo. El pago diferido se aplazará hasta una fecha posterior.

La reforma prevé un régimen reducido para ciertos créditos pequeños o créditos cortos. Se adaptarán los procedimientos previos a la evaluación de la información y el crédito. Esto no significa ninguna verificación o derecho automático a la financiación: un prestamista puede rechazar una aplicación.

Antes de la suscripción, deben especificarse las características del crédito, su costo y las consecuencias de un incumplimiento. La adición de varios calendarios no elimina sus reembolsos: cada compra financiada sigue pesando sobre el presupuesto futuro.

Quedan excluidas

Algunas diferencias concedidas directamente por el vendedor siguen estando excluidas en condiciones acumulativas: el pago completo dentro de los 50 días siguientes a la entrega de la propiedad o a la prestación del servicio, sin intereses, sólo los cargos limitados en caso de retraso y sin crédito proporcionado por un tercero. Para una empresa grande que vende electrónicamente a distancia, el límite de tiempo, calculado a partir del mismo suministro, se reduce a 14 días; Tampoco debería cualquier tercero comprar la deuda. Estas excepciones prohíben que todos los pagos diferidos sean automáticamente cubiertos por el nuevo plan.

Las tarjetas de débito diferidas de hasta 40 días también serán excluidas cuando no cobran nada más que su contribución. Los beneficios continuos pagados durante toda su vida y algunos acuerdos amistosos sobre la deuda existente también siguen reglas separadas. Por otro lado, el umbral de 100 000 euros no es absoluto: algunos préstamos para obras de vivienda sin garantía de hipoteca bajan bajo crédito de consumo en exceso de esta cantidad.

Más información legible antes de comprometerse

La hoja de información precontractual se utilizará para comparar la cantidad, duración, tasa y costo total. La publicidad no debe ser engañosa o engañosa para obtener crédito.

El período de retiro normal sigue siendo de 14 días civiles. Cuando la información obligatoria llega después de la aceptación, su recibo determina su punto de partida. The absence of information on the right of withdrawal does not remove this right.

Por último, la reforma refuerza el apoyo de los prestatarios en dificultad. Un incidente típico reportable al Archivo de Incidencia de Pagos debe llevar al prestamista a remitir al prestatario a un servicio de asesoramiento para el deudor.

Ilustración: Pavel Danilyuk / Pexels, archivo 2020. Pago genérico en línea, no vinculado a un acuerdo de crédito específico o ubicación en Francia.

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