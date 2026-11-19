En el llamamiento, la ACRI presenta una decisión a favor de los agricultores palestinos en Wadi al-Fara. En el informe se describen las obligaciones de protección y acceso a las parcelas. En marzo ya se había dictado una orden provisional. The scope of these steps must be characterized from a criminal conviction and, above all, from their effective application. El restablecimiento del acceso a los campos no puede inferirse del único anuncio judicial.

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The Association for Civil Rights in Israel (ACRI), the applicant, announceds that a decision of 15 November 2026 requires the authorities to better protect Palestinian farmers in Wadi al-Fara in the Jordan Valley. En el informe se describen las obligaciones de intervención y acceso a la tierra. It does not demonstrate that these measures are already being implemented.

Tierra accesible, no sólo compromisos

Según ACRI, el recurso se refiere a la violencia y los obstáculos atribuidos al colono Moshe Sharvit y sus hombres. La asociación emitió un mandamiento para eliminarlos de las tierras de los solicitantes, para prevenir intrusiones y pastoreo no autorizados, y para asegurar el acceso regular a las parcelas.

También establece que el acceso debe ir acompañado, si es necesario, de medidas de protección. Debe garantizarse el paso diario a través de una barrera controvertida u otra solución establecida. These elements are reported by an organization involved in the proceedings, not by an independent observation of their execution.

Un orden provisional había precedido ese registro

Una decisión provisional del 11 de marzo de 2026 en el caso 66192-06-25 ya había previsto medidas para eliminar a Sharvit y a las personas que le actuaban de las tierras afectadas. Esta orden provisional reservó los requisitos militares urgentes y debía aplicarse hasta que se adoptara una nueva decisión.

Esta medida de procedimiento debe distinguirse del resultado anunciado en noviembre. Una medida temporal protege una situación durante el examen del archivo. No es la decisión final sobre la apelación. Análogamente, una obligación dirigida a las autoridades no equivale a una condena penal de la persona en cuestión.

La ejecución sigue siendo la cuestión decisiva

El comunicado describe lo que las autoridades deben garantizar a los habitantes. No permite el restablecimiento efectivo del acceso a los campos, ni permite afirmar que los incidentes han cesado. Esta distinción es esencial: una decisión favorable y la posibilidad práctica de cultivar la tierra no son un solo resultado.

Ilustración del archivo: Coleccionistas israelíes y palestinos en Qafin, Ribera Occidental, octubre de 2008. Esta fotografía no representa a Wadi al-Fara, los solicitantes o los eventos de 2026. Orrling,CC BY-SA 3.0viaWikimedia Commons.

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