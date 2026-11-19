Marc Daou revive el debate sobre la tributación del MEA. Sus cuentas confirman una exención de ganancias, pero también recordatorios fiscales resueltos en 2024. Los textos distinguen las obligaciones de transporte aéreo, otros ingresos y presentación de informes. Una exención legal no significa una ausencia general de pagos fiscales efectivos.

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La fiscalidad del MEA retorna al debate público. En un mensaje emitido el jueves 19 de noviembre, el MP Marc Daou critica la exención fiscal de Middle East Airlines. Esta disposición está bien reflejada en las cuentas de la empresa. Sin embargo, no significa que la empresa no pague ningún impuesto: sus estados financieros de 2024 incluyen la liquidación de los reembolsos fiscales.

La distinción limita la controversia. El honorable Miembro está hablando del impuesto sobre las ganancias, en una intervención más amplia sobre los beneficios concedidos a la empresa. En este sentido, los documentos contables y los textos del Ministerio de Finanzas permiten identificar un plan de derogación. No permiten que esta exención legal se convierta en prueba de fraude o negativa a pagar impuestos.

MEA Taxation: an exemption entered in the accounts

Los estados financieros separados de Middle East Airlines Airliban SAL, emitidos al 31 de diciembre de 2024, indican expresamente una exención del impuesto sobre la renta. La empresa invoca el artículo 5 del texto No 144 sobre impuestos a la renta. Esta aclaración se refleja en la nota 24 sobre el pasivo y el pasivo contingentes en relación con la partida de impuestos.

Estas cuentas fueron depositadas en el British Register Companies House el 14 de noviembre de 2025. Estos son los estados financieros de la empresa, no una certificación de su estado fiscal por el registro del Reino Unido. Sin embargo, son una fuente directa del tratamiento tributario reclamado por MEA, más precisa que la afirmación general de que la empresa no pagaría « sin impuestos ».

El perímetro también cuenta. El documento consultado presenta las cuentas separadas del MEA. El mismo plan no debe ser asignado automáticamente a cada una de sus filiales, ni debe confundirse el beneficio de la empresa con los resultados de todas sus empresas relacionadas.

El transporte aéreo no cubre todos los ingresos

En la decisión No 518/1 del Ministerio de Finanzas, de fecha 1 de junio de 2012, se especifica el alcance del régimen aplicable al transporte aéreo. En particular, abarca los ingresos procedentes de pasajes de pasajeros y flete internacional en las condiciones de funcionamiento establecidas en el texto. La propiedad o el alquiler del aparato y su funcionamiento directo están sujetos a estas condiciones.

El mismo texto distingue de otros ingresos, que no se beneficia de esta exención. Para ciertas transacciones enumeradas, se conserva un beneficio neto de tasa plana igual al 2% de los ingresos, a los que se aplica la tasa legal. Por lo tanto, esta cifra del 2% se refiere a una base para calcular las ganancias imponibles, no a un impuesto uniforme sobre los ingresos.

La decisión también mantiene una obligación de presentación de informes, incluso cuando las transacciones están totalmente exentas. Se ocupa por separado de la posible tributación de las distribuciones de los ingresos de capital móvil. Por lo tanto, la exención de una actividad no elimina todas las obligaciones de presentación de informes o cualquier otro impuesto que pueda afectar a una empresa.

Regulación fiscal de £7.8 mil millones en 2024

Las propias cuentas del MEA proporcionan un elemento concreto para esta distinción. La nota de impuestos indica que la administración examinó los años financieros 2015 a 2018 durante el año 2022. Según la empresa, el resultado final de este control fue establecido en 2023, con retiros de impuestos de £7.8 mil millones. Dijo que había pagado esa cantidad en 2024.

En la nota no se detalla el desglose de esos retiros entre las diferentes categorías tributarias. Por lo tanto, no les permite reclasificarse como impuestos sobre la renta. Pero esta regulación declarada contradice la lectura de que el MEA estaría exento de cualquier pago fiscal. Ningún dólar se deducirá de esta cantidad en libras, por falta de indicación que permita una conversión pertinente para todo el asentamiento.

Al cierre de 2024, las cuentas también indican que los años fiscales 2019 a 2024 siguen sujetos a control fiscal. Informan de períodos no examinados bajo IVA y seguridad social. Un período incontrolado no establece ninguna deuda o irregularidad oculta. Significa que la situación todavía puede ser examinada por los órganos pertinentes.

Lo que el debate todavía necesita hacer

La crítica de Marc Daou plantea la cuestión de mantener la ventaja fiscal, distinta de la de cumplir con las obligaciones existentes. La eliminación de una exención legal implica la modificación del marco aplicable. Una propuesta parlamentaria, una solicitud política y una enmienda que entró en vigor no producen los mismos efectos.

Las cuentas 2024 no son suficientes para verificar las cantidades de beneficio mencionadas para 2025 en la controversia actual. Tampoco pueden utilizarse para cuantificar los ingresos resultantes de la eliminación de la exención: la base tributaria, los gastos deducibles y las reglas utilizadas deben ser conocidos. Por consiguiente, la siguiente aclaración esperada se refiere al alcance exacto de toda reforma y su condición legislativa.

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