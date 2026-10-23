Dahr al-Baydar explosives: why Hezbollah feared the Council of Justice

¿Por qué Hezbollah temía el regreso de los explosivos Dahr al-Baydar al Consejo de Justicia? Entre el reconocimiento de la membresía partidaria, los riesgos judiciales, la presión política y el compromiso del gobierno, este caso revela las constantes tensiones en torno al monopolio de armas y la soberanía del Estado libanés.

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Un cargamento reconocido por Hezbollah, pero una investigación lejos de ser completa

The explosives seized on 5 and 9 October 2026 in Dahr al-Baidar and in the al-Qasr region placed Hezbollah in a major judicial difficulty. Por primera vez en este caso, el debate ya no se refería únicamente al descubrimiento de materiales explosivos ni a su transporte en territorio libanés. Se refirió a la posibilidad de confiar su examen al Consejo de Justicia, responsable de ciertos casos particularmente graves que afectan a la seguridad del Estado. Esto dio lugar a una confrontación entre los dirigentes políticos, lo que dio lugar al aplazamiento de la decisión del Gobierno el 22 de octubre.

MP Hassan Fadllallah reconoció que los explosivos pertenecían a Hezbollah. También afirmó que estaban destinados a las actividades de resistencia del partido. Esta declaración fue una parte importante del archivo. Permitió identificar a la organización que reclamaba la propiedad de los materiales incautados sin establecer responsabilidad penal individual. Los investigadores todavía deben determinar las circunstancias del transporte, las personas involucradas, la fuente de los explosivos y su destino específico. Por consiguiente, el reconocimiento político de sus miembros no sustituye las investigaciones judiciales.

Para los opositores de Hezbollah, esta declaración reforzó argumentos para remitirse al Consejo de Justicia. Consideraron que el transporte de materiales explosivos por una organización armada fuera de las instituciones militares era una cuestión de seguridad nacional. Hezbollah defendió una interpretación diferente. Presentó explosivos como medio de confrontación con Israel y desafió un proceso que podría poner sus actividades militares bajo una clasificación criminal vinculada a la seguridad del Estado. El desacuerdo se refiere así al alcance legal de los hechos, pero también al lugar que las instituciones libanesas todavía reconocen en las actividades militares del partido.

Por qué la elección de la jurisdicción se ha convertido en decisiva

The case was initially referred to military justice. Este tribunal tiene jurisdicción sobre ciertos delitos relacionados con armas, municiones y asuntos militares. Sin embargo, el Ministro de Justicia, Adel Nassar, deseaba que el caso fuera examinado por el Consejo de Justicia. Su solicitud se basa en la gravedad de los hechos y en los riesgos que el transporte de materiales explosivos puede plantear para la seguridad nacional. En particular, el Consejo de Justicia interviene en determinados casos que afectan a la seguridad interna o externa del Estado. Su intervención requiere una decisión del Consejo de Ministros, adoptada de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación.

Por consiguiente, la diferencia entre los dos tribunales superó una simple cuestión administrativa. La remisión al Consejo de Justicia habría dado al caso un alcance institucional particular. Habría significado que el gobierno considerara los hechos suficientemente serios como para justificar este procedimiento excepcional. Sin embargo, esa decisión no habría constituido una condena de Hezbolá ni una prueba de culpabilidad de las personas afectadas. The responsibilities should always have been established by the investigation and assessed in accordance with the applicable judicial rules.

Los partidarios de la remisión consideraron que las circunstancias de las incautaciones justificaban ese enfoque. Destacaron los riesgos asociados al transporte, almacenamiento y posible utilización de explosivos. They also called for investigations to determine all those involved in the operations. Al mismo tiempo, fuentes judiciales expresaron preocupación por la capacidad de la justicia militar para llevar a cabo la investigación sin influencia política. Estos cargos seguían siendo evaluaciones atribuidas a los autores. No hay pruebas de manipulación de las investigaciones.

Los oponentes de la remisión inmediata hicieron otro argumento. Consideraron que el descubrimiento y la detención de explosivos no era necesariamente suficiente para tipificar los delitos que justificaban la remisión al Consejo de Justicia. According to this interpretation, investigations had to first clarify the facts and responsibilities. Por consiguiente, el debate se opone a dos lecturas del procedimiento: una es partidaria de una decisión rápida debido a la supuesta gravedad del caso, mientras que la otra solicitó que se permitiera proceder a la investigación antes de cambiar su marco jurídico.

El precedente del 2 de marzo y la cuestión de las actividades militares de Hezbolá

El debate judicial estaba tomando mayor importancia debido a decisiones gubernamentales anteriores sobre las armas de Hezbollah. El 2 de marzo de 2026, el gobierno adoptó una decisión que prohíbe las actividades militares y de seguridad del partido. Esta medida fue un elemento central en los argumentos de los partidarios de remitir el caso al Consejo de Justicia. Consideraron que las incautaciones de octubre deberían considerarse a la luz de esa decisión y de los compromisos del Estado con respecto al monopolio de armas.

La dificultad radica en la confrontación entre dos principios defendidos por diferentes actores. Hezbollah continuó presentando sus capacidades militares necesarias para la resistencia contra Israel. El Gobierno de Nawaf Salam, por su parte, afirmó que la carga de armas y decisiones sobre la guerra y la paz eran exclusivamente responsabilidad de las instituciones públicas. El Primer Ministro apoyó, entre otras cosas, el Acuerdo de Taif, la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y la declaración de cesación de las hostilidades en noviembre de 2024. Consideró que estas leyes, así como las decisiones gubernamentales, definían las responsabilidades del Estado.

Por consiguiente, la remisión de explosivos al Consejo Judicial podría haber proporcionado una traducción judicial del conflicto político. It reportedly placed the activities concerned in the context of a state security proceeding, while Hizbullah claimed their military purpose against Israel. Esta perspectiva explica parte de la sensibilidad del archivo. Sin embargo, no permite afirmar que el partido temía una condena específica o una decisión judicial ya preparada. Los documentos disponibles establecen su oposición a la remisión, pero no revelan todas sus razones internas.

Advertencias emitidas ante el Consejo de Ministros

Las tensiones se intensificaron cuando la solicitud de Adel Nassar se situó en el séptimo tema de la agenda del Consejo de Ministros el 22 de octubre. El texto abarcaba los explosivos incautados en Dahr al-Baydar y en la región al-Qasr. También se refiere a las personas cuyas investigaciones pueden establecer un vínculo directo o indirecto con los materiales incautados. Esta redacción dio al archivo un alcance potencialmente extendido. No prejuzga la culpabilidad de las personas afectadas, pero permite el examen de las investigaciones más allá de las personas presentes en la incautación.

Según informes atribuidos a fuentes políticas, Hizbullah había emitido advertencias sobre las consecuencias de un despido inmediato. El partido consideró que esa decisión podría dar lugar a un enfrentamiento interno. Los mensajes también se refirieron al peligro de una escalada política que pudiera poner en peligro la estabilidad del país. Estas advertencias han contribuido a fortalecer las consultas entre los principales dirigentes institucionales. Su existencia se presenta en varias narrativas políticas, pero los documentos examinados no permiten la plena reconstitución de los intercambios privados o la determinación de las instrucciones exactas dadas por los dirigentes del partido.

El Presidente del Parlamento, Nabih Berri, desempeñó un papel central en las deliberaciones. Sus contactos con Joseph Aoun y Nawaf Salam tenían por objeto encontrar una solución para continuar las investigaciones sin causar un voto inmediato sobre el despido. Las discusiones también involucraron a otros políticos, incluyendo al presidente del Kataëb, Sami Gemayel, recibido por Joseph Aoun antes de la reunión. La búsqueda de un compromiso se basó en la posibilidad de separar la continuación de la investigación de la decisión del Gobierno relativa al tribunal competente.

Esta distinción constituye en última instancia la base del acuerdo. Las investigaciones debían continuar, mientras que el Consejo de Ministros aplazaría su decisión sobre la remisión. Hezbollah evitó así una remisión inmediata que desafió. Las autoridades mantuvieron oficialmente la posibilidad de volver a la cuestión. Por consiguiente, el compromiso no resuelve el desacuerdo jurídico. Sólo ayudó a prevenir una crisis inmediata del gobierno.

Nawaf Salam mantiene posición sobre el monopolio de armas

La reunión del 22 de octubre mostró que el aplazamiento judicial no significaba un cambio en la posición del Primer Ministro. Nawaf Salam realizó una intervención particularmente firme sobre las prerrogativas del Estado. Recordó que sólo las instituciones legalmente autorizadas podían llevar armas. Mencionó al Ejército Libanés, las Fuerzas de Seguridad Interna, Seguridad General, Seguridad Estatal, Aduanas y Policía Municipal. También reiteró que la decisión sobre la guerra y la paz no podía pertenecer a una organización ajena a las instituciones constitucionales.

El Primer Ministro destacó las consecuencias del transporte y el almacenamiento de armas por organismos no autorizados. Según él, esas actividades constituyen una violación de las normas aplicables y pueden amenazar la seguridad pública. Pidió a Hezbollah que respetara los principios previamente declarados por el partido. Esta intervención confirmó la intención del Gobierno de mantener su doctrina del monopolio de armas, independientemente del compromiso con los explosivos.

La posición de Joseph Aoun se basó en una lógica complementaria. El Presidente de la República acogió con beneplácito los esfuerzos de los servicios de seguridad y destacó la importancia de preservar el ejército. También rindió homenaje a Nabih Berri por sus posiciones sobre la paz y el diálogo civiles. Estas declaraciones tuvieron lugar en un contexto regional particularmente tenso, caracterizado por los riesgos de un nuevo enfrentamiento que involucraba a Israel e Irán. Así pues, el Presidente trata de preservar la estabilidad institucional sin cuestionar públicamente los principios que defiende el Gobierno.

Esta convivencia entre firmeza política y compromiso procesal es una de las características esenciales de la reunión. Nawaf Salam mantuvo sus declaraciones sobre armas, mientras que el gobierno aplazó una decisión judicial que podría aumentar las tensiones. Hezbollah recibió un retraso, pero no un nuevo reconocimiento de la legalidad de sus actividades militares. Por consiguiente, las diferencias fundamentales siguen siendo completas.

Fuerzas libanesas denuncian aplazamiento

El compromiso provocó una reacción inmediata de los Ministros de las Fuerzas Libanesas. They called for referral of the case to the Justice Council without waiting for the completion of the investigations. In particular, Minister Joe Issa el-Khoury recalled that certain cases had been transmitted to that court promptly after their occurrence. Considera que la información disponible es suficiente para tomar una decisión. El reconocimiento de la pertenencia de Hezbollah a explosivos fue, según esta lectura, un elemento adicional que justificó la remisión.

Los ministros finalmente abandonaron la reunión para expresar su oposición al aplazamiento. Su retirada reflejaba el desacuerdo con la decisión del gobierno, pero también con la forma en que las consultas políticas habían influido en el manejo del caso. Para las Fuerzas Libanesas, la cuestión está más allá del proceso judicial. Se refiere a la capacidad del Estado para aplicar sus propias decisiones sobre armas y someter las actividades de las organizaciones armadas al control institucional.

However, Justice Minister Adel Nassar did not follow their withdrawal. Aunque fue autor de la solicitud de expulsión, permaneció en la reunión. Esta diferencia de comportamiento mantuvo el debate dentro del marco gubernamental. También ha demostrado que las formaciones políticas que favorecen la remisión al Consejo de Justicia no comparten necesariamente la misma estrategia. El Ministro mantuvo la oportunidad de renovar su solicitud en una reunión posterior.

Nawaf Salam criticó la retirada de los ministros de las Fuerzas Libanesas, que asociaba con una forma de subasta política. Esta reacción añadió tensiones adicionales a las relaciones entre el Primer Ministro y sus asociados gubernamentales. También destacó las dificultades de un ejecutivo que enfrentaba posiciones conflictivas en un asunto directamente relacionado con la soberanía y la seguridad nacional.

Lo que el aplazamiento realmente cambia para Hezbollah

La decisión final del Consejo de Ministros era seguir examinando la solicitud de remisión sobre la base de los progresos realizados en las investigaciones. No constituye una clasificación del caso. Tampoco impidió que el Ministro de Justicia hiciera una nueva solicitud. Hezbollah, therefore avoided an immediate decision, without obtaining the disappearance of the judicial file.

El principal efecto del compromiso fue político. Permitió al gobierno continuar su trabajo sin causar un descanso con ministros cercanos a Hezbollah. También evitó convertir inmediatamente la cuestión de la jurisdicción en un enfrentamiento institucional. Para Nabih Berri y Joseph Aoun, esta solución ayudó a preservar la estabilidad interna en un período de tensiones regionales.

Quedan abiertas varias cuestiones judiciales. Se pidió a los investigadores que determinaran el origen de los explosivos, las condiciones de su transporte, las personas involucradas en las operaciones y su destino. También tienen que determinar qué delitos pueden mantenerse. El reconocimiento de la pertenencia de Hezbollah no dispuso justicia con este trabajo. Tampoco es posible asumir la responsabilidad penal de cualquier persona implicada.

El expediente reveló sobre todo una persistente dificultad institucional. El gobierno mantuvo su monopolio de armas y decisiones militares, mientras que Hezbollah siguió defendiendo sus propias capacidades armadas. El debate sobre el Consejo de Justicia fue una expresión concreta de esta contradicción. La decisión del 22 de octubre pospuso su regulación sin cambiar las posiciones fundamentales de los jugadores.

Para Hezbollah, el reto inmediato era evitar un procedimiento gubernamental que consideraba hostil a sus actividades militares. Para sus oponentes, el aplazamiento fue un paso atrás en la aplicación de las decisiones del Estado. Entre estas dos posiciones, el gobierno decidió dejar progresar las investigaciones antes de decidir sobre la remisión. Al 23 de octubre de 2026, no se había adoptado ninguna decisión definitiva sobre la remisión del caso al Consejo de Justicia.

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