Electricidad en el Líbano: Qatar propone una nueva fórmula para financiar centrales eléctricas sin movilizar inmediatamente el Tesoro

Qatar propone una nueva fórmula para financiar las centrales eléctricas libanesas sin importantes inversiones iniciales del Tesoro. Deir Ammar, Zahrani, gas natural y solar se encuentran entre los proyectos mencionados. El Gobierno de Nawaf Salam está examinando este modelo, cuyos futuros costos y compromisos contractuales siguen siendo aclarados.

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Doha propone financiar y operar la infraestructura eléctrica libanesa

Qatar está tratando de fortalecer su presencia en el sector energético libanés mediante una fórmula de inversión que podría cambiar las condiciones de financiación de las centrales eléctricas. Las conversaciones con el Gobierno de Nawaf Salam se centraron en el mejoramiento de las instalaciones existentes, el desarrollo de nuevas capacidades de producción y la participación de inversores extranjeros en las operaciones de infraestructura. El objetivo declarado es reducir las necesidades financieras inmediatas del Estado, mientras que el sector eléctrico sigue siendo uno de los principales obstáculos para la recuperación económica del país.

Las conversaciones tuvieron una dimensión política adicional con la visita a Beirut del Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani. Los debates incluyeron la inversión, la infraestructura y la cooperación energética. El gobierno libanés quiere atraer capital para financiar el equipo necesario sin imponer nuevos gastos iniciales significativos en el Tesoro. Esta dirección viene ya que las finanzas públicas siguen debilitadas por las consecuencias de la crisis económica.

La fórmula propuesta se basa, entre otras cosas, en un mecanismo para construir, operar y transferir la propiedad. En este modelo, un inversionista financia la construcción o modernización de una infraestructura, la opera por un período definido contractualmente, y luego transfiere propiedad al estado. El interés por el Líbano radica en la posibilidad de desarrollar su capacidad eléctrica sin financiar directamente toda la labor desde el principio. A cambio, las condiciones de funcionamiento, los aranceles y las garantías otorgadas a los inversores son decisivas.

Sin embargo, al 23 de octubre de 2026, las deliberaciones no permitían considerar que todos los proyectos mencionados estaban sujetos a contratos finales. La información disponible establece la existencia de un enfoque cooperativo y propuestas de inversión. No confirman un cronograma de construcción completo o una cantidad total definitivamente comprometida.

Deir Ammar y Zahrani en el corazón de los proyectos de producción

Los proyectos energéticos mencionados en los debates con Qatar forman parte de una reflexión más amplia sobre la modernización de la capacidad de producción libanesa. Deir Ammar, en el norte del país, y Zahrani, en el sur, se encuentran entre los sitios estratégicos asociados regularmente con proyectos de desarrollo eléctrico.

Una propuesta detallada antes mencionada preveía la construcción de dos nuevas centrales eléctricas a gas natural, cada una con una capacidad de 825 megavatios. El poder total propuesto alcanzaría 1.650 megavatios. Las plantas utilizarían la tecnología de ciclo combinado para generar electricidad de turbinas de gas mientras recuperaban parte del calor para alimentar una turbina adicional.

Esta tecnología tiene un interés económico significativo. Generalmente hace posible lograr una mejor eficiencia energética que una estación de calor convencional que opera en un solo ciclo. El consumo de combustible necesario para producir la misma cantidad de electricidad puede reducirse, con sujeción a las características técnicas de las instalaciones y sus condiciones de funcionamiento.

El establecimiento de dos plantas de este tamaño alteraría significativamente la capacidad de producción teórica del Líbano. Sin embargo, su capacidad instalada no correspondería automáticamente a una cantidad equivalente de electricidad permanentemente disponible. La producción real dependería del suministro de combustible, el mantenimiento, el funcionamiento de la red y las condiciones de funcionamiento.

Esta propuesta técnica también debe distinguirse de los compromisos confirmados en los debates más recientes. Las características de 825 megavatios por planta pertenecen a un proyecto mencionado anteriormente. Las pruebas verificadas antes del 23 de octubre no indican que estas capacidades hayan sido definitivamente contratadas.

Gas natural como condición esencial para la modernización

La cuestión del combustible es una de las principales cuestiones del proyecto. La modernización de las centrales eléctricas basadas en el gas natural requiere un suministro constante a un costo compatible con la capacidad financiera del sector eléctrico libanés.

Las propuestas mencionadas incluían un posible acuerdo de suministro de gas natural licuado de 20 años. También previeron la instalación de una unidad flotante para recibir gas licuado, almacenarlo y convertirlo a un estado gaseoso antes de su uso en centrales eléctricas.

Esa infraestructura podría reducir la dependencia de ciertos combustibles líquidos, pero requeriría instalaciones portuarias adecuadas, conexiones y compromisos contractuales a largo plazo. Los precios, los volúmenes adquiridos y las obligaciones de pago serían entonces elementos esenciales del costo final de la electricidad.

El uso del gas natural tampoco resuelve las dificultades de la red eléctrica. Incluso si las plantas tienen suficiente combustible, la electricidad debe ser capaz de transportarse y distribuirse en condiciones técnicas y financieras satisfactorias. Las pérdidas en la red, las conexiones irregulares y las dificultades para recuperar facturas seguirían afectando los ingresos del sector.

Por consiguiente, el Gobierno debe vincular la inversión en producción con las reformas de la distribución. Sin esta coordinación, un aumento de la capacidad instalada podría mejorar temporalmente el suministro sin garantizar un equilibrio financiero sostenible en el sistema.

Energías renovables también preocupadas

La cooperación energética con Qatar no se limita a las centrales térmicas. An agreement announced between QatarEnergy and TotalEnergy also concerns the development of a solar installation in Lebanon. Esta iniciativa forma parte del impulso para diversificar las fuentes de producción y reducir gradualmente la dependencia de los combustibles importados.

Los proyectos de energía renovable son de especial interés para un país cuyo suministro de electricidad sigue estando muy expuesto a los precios internacionales de la energía. La electricidad solar permite producir sin consumo directo de combustible durante el funcionamiento de las instalaciones. Sin embargo, requiere inversión inicial y una organización adecuada de la red.

El desarrollo solar no reemplaza inmediatamente las centrales eléctricas convencionales. Su producción varía según la luz solar y las horas del día. Por consiguiente, la integración de grandes capacidades requiere recursos adicionales, incluidas instalaciones experimentales y sistemas de almacenamiento posiblemente.

Las propuestas energéticas anteriores también se referían a inversiones en energía eólica y baterías. Estos elementos reflejan una reflexión sobre la diversificación del sistema eléctrico. Sin embargo, no deben confundirse con proyectos cuya financiación y calendario ya se aprobarían definitivamente.

Una fórmula financiera que evita la inversión inicial, pero no compromisos futuros

The main argument put forward in favour of Qatari participation concerns financing. El Gobierno desea favorecer proyectos en los que los inversores soportan costos de construcción o modernización antes de recuperar su inversión durante el período operativo.

Este enfoque podría limitar las necesidades de financiación inmediatas del Fondo de Ingresos Consolidados. Sin embargo, no significa que la electricidad producida sea gratuita para el Estado. El contrato debe prever necesariamente las condiciones de remuneración del inversor, ya sean pagos relacionados con la producción, la disponibilidad de instalaciones u otros compromisos comerciales.

La duración de los contratos es también una cuestión importante. Un acuerdo a largo plazo puede ofrecer visibilidad financiera al inversor, pero también involucra a las autoridades públicas durante varios años. Por consiguiente, deben examinarse cuidadosamente las cláusulas relativas a aranceles, garantías, interrupciones de la producción y cualquier compensación.

Para el Líbano, el desafío es asegurar la inversión evitando al mismo tiempo la duplicación de los desequilibrios financieros. La transparencia de los procedimientos de adjudicación y la capacidad de los reguladores para supervisar los compromisos contractuales serán cruciales.

La participación de inversores extranjeros podría ayudar a modernizar la infraestructura. Sin embargo, su eficacia dependerá de la calidad de los contratos, los costos de producción y la capacidad del Estado para organizar el sector de manera sostenible.

Nawaf Salam quiere acelerar las decisiones sobre electricidad

La cuestión de la energía sigue siendo una prioridad del Gobierno. En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 22 de octubre, Nawaf Salam anunció su intención de dedicar una sesión específica a la electricidad en las próximas dos semanas. Otra reunión fue abordar la gestión de los desechos.

Este anuncio muestra que las discusiones con socios extranjeros todavía deben ir acompañadas de decisiones gubernamentales. En particular, los proyectos de inversión requieren aclaraciones sobre las responsabilidades administrativas, las condiciones de financiación y los procedimientos operativos.

El Ministro de Energía Joe Saddi también está en el centro de estos esfuerzos. Su departamento debe examinar las propuestas técnicas y su compatibilidad con las necesidades del país. La implementación de nuevas instalaciones requiere coordinar las opciones energéticas con capacidades de red y objetivos de reforma.

Las conversaciones con Doha también forman parte de una búsqueda más amplia de asociados regionales. El Líbano también ha explorado oportunidades de cooperación con otros países para mejorar su suministro de energía.

Por consiguiente, al 23 de octubre de 2026, la iniciativa de Qatar representa una importante oportunidad de inversión, pero su alcance final sigue dependiendo de las decisiones contractuales y gubernamentales. Las propuestas de centrales eléctricas, gas natural y energías renovables tendrán que distinguirse de los proyectos realmente aprobados.

El próximo paso decisivo será la definición de la infraestructura seleccionada, su capacidad, costos y obligaciones financieras asociadas. Estos elementos medirán si la cooperación con Qatar puede contribuir a un aumento sostenido de la producción de electricidad libanesa.

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