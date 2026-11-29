Un incendio dañó gravemente el Ayuntamiento de Namur la noche del 28 al 29 de noviembre. Un bombero resultó herido y el plan de emergencia comunal fue activado.

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Un incendio dañó gravemente el Ayuntamiento de Namur la noche del sábado 28 al domingo 29 de noviembre. Un bombero resultó herido y trasladado al hospital. El alcalde de trabajo, Charlotte Bazelaire, activa el plan de emergencia comunal. La ciudad debe organizar ahora la recepción de los habitantes privados de sus ventanas habituales.

Un fuego en un ala en construcción

La alerta fue dada por la noche. El incendio estalló en un ala bajo renovación, en Rue des Dames Blanches, antes de extenderse en varios niveles. El equipo de socorro participó en equipos de varios municipios. The reported place of departure does not establish that the work is causing the disaster. La policía local indicó que era demasiado pronto para determinar la causa.

Una alerta de BE-Alert fue enviada a los lugareños pidiéndoles cerrar puertas y ventanas debido al humo. Un perímetro de seguridad cortó el acceso a las calles cercanas y el aparcamiento municipal. Estas restricciones se refieren al sector de la intervención; No significan que todo el centro de Namur esté cerrado.

¿Dónde ir tras el fuego?

El ayuntamiento, rue de Fer, es el hogar en particular del Área Ciudadana, donde el municipio recibe residentes para la población y el registro civil. El alcalde indicó que su prioridad era restablecer los servicios más urgentes el lunes. Los primeros anuncios no especificaron dónde se transferirían los nombramientos ya programados o qué ventanas podrían reanudarse para esa fecha.

El Guichet de la Ciudad ya estaba en su lugar antes del desastre para algunas solicitudes de documentos. No reemplaza todos los procedimientos con presencia física, incluidos los que requieren identificación en el mostrador. El municipio todavía no ha especificado las direcciones alternativas y los arreglos de recepción. Un punto de situación se anunció el domingo a las 11:30 horas, hora de Namur, en Saint Joseph Gallery.

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