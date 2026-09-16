En París, también se está negociando la ayuda al ejército libanés sobre el terreno político

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En vísperas de la reunión preparatoria de París sobre el apoyo al ejército libanés, los debates ya no se centran exclusivamente en los vehículos, el equipo o los medios financieros que necesita la institución militar. Parte de los socios del Líbano ahora quieren saber qué el fortalecimiento del ejército realmente cambiará sobre el terreno, especialmente en el sur y en el caso de las armas más allá del control del Estado.

Según fuentes diplomáticas citadas por Al Jumhouria el 15 de septiembre de 2026, Washington tiende a vincular el volumen y la naturaleza de la ayuda internacional con la capacidad del Estado libanés, con su ejército, para cumplir sus compromisos de control de armamentos y el ejercicio exclusivo de la autoridad pública. Las mismas fuentes describen a los donantes que siguen siendo cautelosos, en espera de garantías políticas y reformas para garantizar que el fortalecimiento de la institución militar vaya acompañado de una ampliación efectiva de la autoridad estatal.

Esta condicionalidad, si se confirma en las conversaciones de París, coloca a Beirut antes de una ecuación delicada. El Líbano explica que necesita un ejército mejor equipado para recuperar gradualmente el control del territorio y asumir más responsabilidades en el Sur. Por otra parte, algunos de sus asociados parecen querer medir su ayuda contra los progresos ya realizados por el Estado.

El expediente adquiere mayor importancia con la perspectiva del fin de la misión Finul. El ejército podría ser llamado a ocupar un lugar mucho mayor en los futuros arreglos de seguridad del Sur, mientras que las negociaciones con Israel todavía no han resuelto varias cuestiones centrales: la retirada israelí, los mecanismos de control, los arreglos de seguridad y el destino de las armas de Hezbolá.

Una lista de necesidades, pero también compromisos

El expediente libanés presentado en París es, sin embargo, muy concreto. Al Joumhouria detalla varias solicitudes de transporte, logística, sistemas de comunicación, equipo protector y capacidades para el despliegue de campo. A esto se añade la situación financiera de los militares, debilitada por varios años de crisis económica.

París también tratará de incluir a las Fuerzas de Seguridad Interna en el mecanismo de apoyo. El objetivo sería que pudieran asumir más responsabilidad dentro del país y liberar así las capacidades militares para las misiones fronterizas y el Sur.

Pero esta lista técnica ya no es suficiente para resumir las discusiones.

La reunión tuvo lugar después de varios meses durante los cuales el gobierno de Nawaf Salam tomó el monopolio de las armas y la decisión sobre la guerra y la paz uno de sus principales compromisos políticos. Antes del Parlamento, el Primer Ministro defendió esta línea nuevamente en la sesión del 15 de septiembre.

Ad Diyar, de 16 de septiembre, informa que insistió en la falta de estabilidad duradera sin extender la autoridad del Estado a todo el territorio por sus propias fuerzas. Nawaf Salam también reafirmó que la decisión sobre la guerra y la paz debe pertenecer exclusivamente al Estado.

La reacción de Hezbollah al Parlamento mostró la dificultad de traducir esta posición en medidas concretas. Hassan Ezzeddine acusó el poder de firmar el marco de negociación con Israel sin mapas suficientemente fuertes. Ibrahim Moussaoui, por su parte, revocó la cuestión haciendo lo que el Estado había hecho para armar al ejército y darle los medios para defender el territorio.

El debate de París se reúne directamente con el debate de Beirut: los socios internacionales piden garantías de autoridad estatal en el mismo momento en que parte del Parlamento pregunta por qué el ejército aún no ha recibido los medios militares necesarios para ejercer plenamente esta autoridad.

El sur, primera prueba de tamaño de vida

Las negociaciones con Israel dan a esta cuestión una dimensión inmediata. Al Joumhouria informa que la ayuda al ejército está estrechamente vinculada, en los debates diplomáticos, a su capacidad de desplegarse al Sur.

Los sectores descritos como « zonas experimentales » en el proceso de negociación se han convertido en una prueba. El principio es permitir que el ejército libanés tome una posición en ciertas zonas para establecer la autoridad del Estado y preparar o acompañar un retiro israelí.

El éxito de esta fórmula podría allanar el camino para su extensión. Por el contrario, su fracaso daría un argumento a los opositores de una rápida retirada.

Precisamente en ese momento Israel intensificó sus acusaciones contra el ejército libanés.

Al Liwaa, de 16 de septiembre, informa que las autoridades israelíes acusan a la institución militar, hasta su nivel de mando, de coordinar su acción con Hezbollah. El diario cree que estas acusaciones apuntan directamente a la credibilidad del ejército en la víspera del nombramiento parisino.

Para Beirut, el peligro es obvio. Israel puede argumentar que no puede abandonar ciertos sectores a un ejército que considera insuficientemente independiente de Hezbolá. Al mismo tiempo, los socios del Líbano piden al mismo ejército que demuestre que puede convertirse en la única referencia de seguridad sobre el terreno.

El Presidente Joseph Aoun respondió públicamente a estas acusaciones. During the visit of the Finnish Minister of Defence Antti Häkkänen, he assured that the army had strengthened its deployment in the unoccupied villages and other areas of the South. Alegó que cumplía con sus deberes de mantener la seguridad, vigilar las manifestaciones armadas y ayudar al regreso de los habitantes.

Joseph Aoun rechazó principalmente las acusaciones israelíes contra la conducta del ejército.

Esta defensa llega en un momento en que la credibilidad internacional de la institución se vincula directamente con los medios que espera obtener.

La salida del Finul cambia la naturaleza del apoyo

La reunión de París se celebra finalmente con un plazo que pesa mucho sobre todos los debates: el post-final.

Al Joumhouria informa que París, Roma y Washington ya están discutiendo varias alternativas a la misión internacional en el Sur. Por consiguiente, la cuestión del apoyo al ejército se hace inseparable de la futura maquinaria internacional.

Si el ejército tiene que recuperar algunas de las responsabilidades que se han llevado a cabo hasta ahora con el apoyo del Finul, tendrá que contar con capacidad adicional de vigilancia, movilidad, comunicación y control territorial. El Estado libanés, golpeado por la crisis financiera, no puede financiar esta oleada solo.

Pero los Estados requeridos quieren saber en qué entorno político se utilizará su ayuda.

Aquí es donde el caso se vuelve particularmente sensible a Hezbollah. La ayuda presentada explícitamente como contraparte del desarme podría interpretarse en el Líbano como un instrumento de presión externa. La información de Al Joumhouria, sin embargo, no permite tanto. No mencionan una cantidad condicionada a una medida específica o un calendario para el desarme del partido.

En cambio, indican que los donantes quieren relacionar la importancia de su compromiso con el progreso del Estado en el ejercicio de su autoridad.

Este matiz será decisivo en París.

El gobierno libanés tendrá que convencer a sus socios de que un ejército más fuerte acelerará precisamente el regreso del estado. Los donantes tendrán que decidir si están dispuestos a financiar este aumento antes de que se hayan eliminado todos los obstáculos políticos.

En medio de esta negociación, el ejército se encuentra en una posición paradójica. Se espera que se convierta en el centro del futuro aparato del sur, pero los medios necesarios para esta misión pueden depender de los resultados que no puede lograr por sí solo.

La cuestión de las armas es una cuestión de decisión política nacional y de operación militar. Las negociaciones con Israel también dependen de Washington y Tel Aviv. El retiro israelí no está solo en Beirut. En cuanto al período post-final, ya estaba discutiendo entre varias capitales.

Es en este enredo que París debe determinar hasta qué punto los socios del Líbano están listos para apoyar a su ejército. Detrás de las listas de materiales y necesidades financieras, el debate también se centrará en el papel que las capitales occidentales quieren desempeñar en la institución militar en el Líbano posterior a la guerra.