Después de la final: diez países europeos en las filas, pero el sur del Líbano sigue enfrentando el riesgo de un vacío

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Baabda pone en primer lugar la prevención del vacío de seguridad

En pocos meses a partir del fin previsto de la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, se están intensificando los debates sobre los arreglos sucesores. Sin embargo, todavía no han dado lugar a una fórmula definitiva. Varios escenarios circulan en intercambios diplomáticos. Se está estudiando una iniciativa europea. About 10 countries reportedly indicated their willingness to participate. Sin embargo, ni su mandato ni su composición ni las modalidades de su despliegue aún se han finalizado.

Esta incertidumbre explica el mensaje que ahora transmiten las autoridades libanesas: la prioridad es prevenir la creación de un vacío de seguridad en el Sur. El Presidente de la República, Joseph Aoun, expuso esta posición en sus conversaciones con el Alto Representante Británico para la Defensa del Oriente Medio, Edward Ahlgren. El Jefe de Estado declaró que el Líbano estaba dispuesto a acoger una fuerza internacional de sustitución si el mantenimiento de Finul era imposible.

La misión prevista debería, en el diseño libanés, contribuir a la aplicación ulterior de la resolución 1701 y apoyar al ejército en el ejercicio de la autoridad del Estado hasta las fronteras reconocidas internacionalmente. El desafío no es sólo sustituir a los soldados internacionales por otros. El objetivo es preservar una arquitectura de seguridad que permita al ejército libanés seguir recibiendo apoyo internacional en una zona aún marcada por operaciones militares.

Joseph Aoun advirtió sobre todo que una desaparición del Finul sin un dispositivo de reemplazo crearía un vacío peligroso. Esta preocupación tiene una dimensión particular, siempre y cuando la presencia israelí continúe en ciertas zonas y operaciones se sigan realizando en el Sur.

Desde esta perspectiva, la cuestión de la fuerza internacional no puede separarse del regreso de los habitantes. Las aldeas afectadas por los combates necesitan un mínimo de estabilidad para permitir el retorno sostenible de las poblaciones. El ejército debe poder planificar su despliegue y sus misiones sobre la base de un marco conocido. Un período indefinido entre la salida de una fuerza y la eventual llegada de otra complicaría estos dos objetivos.

Existe una iniciativa europea, pero aún no se llega a un acuerdo

La información reunida en los círculos diplomáticos se refiere a una iniciativa italiana que implica también a Francia. Según informes, unos 10 países europeos han indicado su disposición a participar en una nueva fuerza. Esta indicación da una consistencia política al proyecto. Sin embargo, no significa que ya exista una fuerza de reemplazo.

Todavía no se ha llegado a un acuerdo final.

Las cuestiones más sensibles siguen siendo precisamente las que determinarán la viabilidad del proyecto. Deben establecerse los países participantes, su personal, su financiación y sus normas de participación. Sobre todo, es necesario definir el mandato de la futura presencia internacional y su relación con el ejército libanés.

La cuestión de la transición de la Final a un nuevo mecanismo es una dificultad adicional. La fuerza de las Naciones Unidas ha acumulado experiencia durante decenios, instalaciones, logística y un conocimiento exhaustivo del terreno. Una nueva estructura debería impedir que algunas de estas capacidades desaparezcan en el momento de la transición.

Así pues, la continuidad operacional se vuelve casi tan importante como la composición de la fuerza.

Por consiguiente, las consultas se refieren a un arreglo mucho más complejo que una simple coalición de países voluntarios. Una docena de estados pueden declararse dispuestos a contribuir. Sin embargo, deben estar de acuerdo en la misión que aceptarán.

Esta distinción explica la prudencia de las fuentes diplomáticas. El proyecto europeo es real en la etapa de los debates, pero su transformación en un equipo de tareas sigue dependiendo de las decisiones políticas y militares que no se hayan adoptado.

Francia empuja el proyecto, pero encuentra varios obstáculos

París desempeña un papel activo en las discusiones. Francia ha estado buscando durante varios meses preservar una presencia internacional significativa en el Líbano y mantener su participación en la cuestión del Sur. También trabaja en apoyo del ejército libanés y ha participado en la preparación de un mecanismo internacional para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad.

En particular, Emmanuel Macron insistió en que no debía retrasarse la labor preparatoria de la conferencia de apoyo militar y de seguridad. Esta movilización francesa va acompañada de estrechos intercambios con Italia en el post-final.

Pero hay varios obstáculos.

Hay pruebas de la oposición israelí a ciertas opciones previstas para el Sur. La presencia francesa sería especialmente sensible en los debates. Sin embargo, sería prematuro inferir que ya se ha rechazado una composición definitiva, ya que todavía no se ha acordado ninguna fórmula completa.

Otro desconocido es la posición americana. Washington sigue siendo un jugador indispensable en cualquier mecanismo diseñado para operar de manera sostenible en el Sur. Sin embargo, la información reunida no permite concluir que el proyecto europeo que se está examinando es aceptado definitivamente por los Estados Unidos.

El tiempo también juega contra los negociadores. La construcción de una fuerza multinacional requiere acuerdos políticos, pero también preparación militar. Es necesario identificar unidades, organizar la cadena de mando, establecer normas de compromiso, definir relaciones con las autoridades libanesas y preparar medios logísticos. Estas decisiones no pueden tomarse unos días antes de una transición.

Es precisamente por esta razón que Beirut busca acelerar las consultas.

¿Qué mandato para los sucesores de los Cascos Azules?

El mandato es probablemente la cuestión más delicada.

Finul opera en el marco de las Naciones Unidas y de conformidad con resoluciones específicas. Una fuerza sucesora podría adoptar varias formas. Los documentos disponibles todavía no identifican qué se mantendrán.

Para el Líbano, la preferencia expresada sigue siendo la de una presencia internacional que ayuda al ejército a aplicar la resolución 1701 y consolidar la autoridad del Estado. Esta formulación preserva el principio de que la soberanía pertenece a las instituciones libanesas. Por consiguiente, la fuerza internacional tendría por objeto apoyar a esas instituciones, no sustituirlas.

Cualquier cambio significativo en las prerrogativas plantearía inmediatamente cuestiones políticas internas.

Algunas posiciones libanesas ya han advertido contra la transformación de la misión internacional en una fuerza con poderes más amplios en las aldeas, incluida la búsqueda y la intervención directa. Estas preocupaciones demuestran cómo la definición de mandato puede convertirse en objeto de enfrentamiento interno.

El reto es lograr un equilibrio entre la eficacia operacional y la aceptabilidad política.

Una fuerza demasiado limitada podría considerarse incapaz de satisfacer las expectativas internacionales. Una fuerza con poderes mucho más amplios podría encontrar una fuerte oposición en el Líbano y complicar su relación con las poblaciones locales.

A esto se añade la cuestión fundamental de la relación con el ejército. Las autoridades libanesas lo presentan como el pilar del mecanismo futuro. Por consiguiente, la presencia internacional debería aumentar sus capacidades y facilitar su despliegue, en lugar de crear una estructura de seguridad paralela.

El ejército en el centro de la ecuación post-final

Al mismo tiempo, el mando del ejército insiste en la cohesión de la institución y su capacidad de continuar sus misiones a pesar de la presión. Durante una visita al regimiento de comandos en Roumieh, el General Rodolphe Haykal destacó la formación de unidades especializadas, la resistencia moral de los militares y su papel en la protección de todos los libaneses.

Esta comunicación llega en un momento en que el ejército está llamado a asumir más responsabilidad.

El futuro Sur dependerá en gran medida de sus capacidades humanas, financieras y materiales. Una reducción de la presencia internacional sin un aumento paralelo de los recursos militares crearía una dificultad obvia. Las autoridades libanesas utilizan este argumento precisamente en sus conversaciones con asociados extranjeros.

En una reunión preparatoria de París se presentó un informe sobre las necesidades del ejército y las fuerzas de seguridad. Las autoridades libanesas afirman haber recibido reacciones alentadoras. Pero de nuevo, la transformación de los compromisos políticos en la financiación y el equipo eficaces es el paso decisivo.

Después de que Finul esté vinculado directamente a la Conferencia de Apoyo al Ejército.

La lógica de Beirut es combinar dos elementos: una presencia internacional ahora un marco para la estabilidad y un ejército libanés progresivamente fortalecido. El objetivo declarado es que el Estado ejerza plenamente su autoridad, sin una retirada internacional brutal imponiendo responsabilidades adicionales sin los medios correspondientes.

Las operaciones israelíes complican los preparativos para la transición

La preparación de un nuevo sistema tiene lugar mientras la situación sobre el terreno sigue siendo inestable.

Se siguen denunciando bombardeos, destrucción y movimientos militares israelíes en varias zonas del Sur. Las autoridades libanesas consideran que esas operaciones ponen en peligro el regreso de los habitantes y complican la labor del ejército.

Joseph Aoun afirma también que Israel no cumple con los compromisos contraídos en virtud de los acuerdos negociados con la mediación estadounidense. El orador cita, entre otras cosas, la continuación de las operaciones, la destrucción de viviendas, las cuestiones relativas a los puntos controvertidos de la Línea Azul y el expediente de los detenidos libaneses.

En esas circunstancias, la desaparición de una presencia internacional antes de la estabilización fronteriza podría aumentar la incertidumbre.

El problema no es sólo vigilancia militar. El Finul también representa un canal de enlace entre las diferentes partes. Ayuda a abordar los incidentes e impedir que los eventos locales tomen una dimensión mayor.

Por lo tanto, cualquier estructura de reemplazo debería asumir probablemente por lo menos parte de esta función.

La situación de la población civil refuerza aún más esta necesidad. Varias aldeas siguen afectadas por la destrucción. La reconstrucción, la reutilización de la infraestructura y el regreso de los residentes dependen directamente de la evolución de la seguridad. Sin un marco estable, la inversión pública e internacional en reconstrucción seguirá estando expuesta a una mayor destrucción.

Londres celebra consultas sobre arreglos futuros

La visita de Edward Ahlgren a Beirut muestra que las consultas van más allá del único eje franco-italiano. El funcionario británico discutió con Joseph Aoun y el Ministro de Defensa Michel Menassa los desafíos que el Líbano podría enfrentar después del final de la misión Finul.

Gran Bretaña ha renovado su apoyo al ejército y estado libaneses. Los debates abarcaron también las diversas opciones previstas para el período siguiente.

Esta participación no significa necesariamente que Londres haya decidido participar militarmente en una fuerza futura. No hay evidencia que apoye esto. Sin embargo, demuestra que los asociados occidentales buscan anticipar las consecuencias de la transición.

Alemania también se ve afectada por las consultas. Las conversaciones en Nueva York se centraron en la necesidad de mantener una presencia internacional en el Sur y apoyar al ejército. Chipre es también uno de los interlocutores con los que el Líbano examina posibles opciones.

Por lo tanto, Beirut procura construir una red de apoyo antes de que se tomen decisiones finales.

Esta diplomacia responde a una simple preocupación: no esperes hasta el último plazo para descubrir que ninguna alternativa es operativa.

Diez países interesados aún no tienen fuerza

El anuncio de interés de una docena de países europeos puede dar la impresión de que una solución es cercana. De hecho, es sólo un primer paso.

Una fuerza internacional requiere una estructura política y militar coherente. Los Estados participantes deberían saber con qué autoridad se colocarían a sus soldados. Necesitan conocer sus misiones y los riesgos que enfrentarán. También deben determinar en qué circunstancias pueden utilizar la fuerza.

Otro problema es la financiación. El Finul se basa en el sistema de las Naciones Unidas. Una nueva coalición podría requerir un mecanismo diferente. Debería prorratearse el costo del despliegue, el transporte, las bases, el equipo y el apoyo logístico.

También debe determinarse la condición jurídica de los soldados.

Por último, la relación con Israel debe ser suficientemente clara para que las unidades internacionales puedan llevar a cabo su misión sin estar expuestas a incidentes permanentes. El mismo requisito se aplica a sus relaciones con los agentes del lado libanés.

Esto explica por qué ningún funcionario todavía puede presentar el proyecto europeo como una sucesión adquirida.

Una carrera contra el calendario

El dossier post-final se convierte así en una carrera contra el tiempo. Cuanto más tiempo se aproxima sin definir un dispositivo, mayor es el riesgo de un período de transición mal preparado.

El Líbano busca tres garantías. La primera se refiere a la continuidad de una presencia internacional. La segunda se refiere al apoyo material y financiero al ejército. La tercera se refiere a la creación de condiciones de seguridad para el regreso de los habitantes y la reconstrucción del Sur.

Los socios extranjeros tienen sus propios requisitos. Quieren conocer el papel exacto del ejército, la evolución del monopolio de armas y la capacidad de las autoridades para ejercer su soberanía. Algunos también condicionan su apoyo a nuevas reformas económicas y administrativas.

Después de que Finul se convirtió en el punto de encuentro de varios casos que excedieron mucho la misión del personal de mantenimiento de la paz.

Al mismo tiempo, el debate se centró en la frontera, el ejército, las armas, la reconstrucción, las relaciones con Israel y el apoyo financiero internacional.

Para Joseph Aoun, el principio anunciado sigue siendo que no hay vacío. Para los socios europeos, la voluntad política está empezando a tomar forma, pero todavía necesita ser traducida a un mecanismo operativo. Entre estas dos posiciones sigue habiendo una serie de cuestiones sin resolver.

Por lo tanto, la cifra de diez países europeos interesados es una señal política importante. Aún no es una garantía. Mientras no se establezcan el mandato, el mando, la fuerza, las normas de participación y financiación, el Sur sigue enfrentando un plazo cuyo contorno sigue siendo incierto.