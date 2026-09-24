Washington se aprieta en Beirut, la octava reunión con Israel en el corazón de un brazo diplomático

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Presión de EE.UU. Más allá de las declaraciones oficiales

Los intercambios diplomáticos alrededor del Líbano están entrando en una fase más delicada. Detrás de las declaraciones públicas de apoyo al Estado libanés, las discusiones en Washington apuntan a demandas más precisas. Se refieren al monopolio estatal de las armas, el despliegue del ejército, la situación en el sur y la continuación de las negociaciones con Israel. Una serie de información reunida de círculos diplomáticos describe así una administración estadounidense que está esperando resultados concretos antes de seguir apoyando a Beirut.

Según visitantes recientes de Washington, funcionarios estadounidenses están cuestionando, entre otras cosas, la traducción práctica de las decisiones de las autoridades libanesas sobre el monopolio de armas. Por consiguiente, el problema ya no se limitará a los compromisos formales. Le preocuparía su aplicación sobre el terreno. Esta distinción es esencial. Explica algunas de las dificultades que ahora rodean las relaciones entre Beirut y Washington.

La administración estadounidense consideraría que las posiciones anunciadas por el Líbano sobre la autoridad del Estado, el papel del ejército y las armas deberían ir acompañadas de un calendario y medidas verificables. Esta evaluación es reportada por fuentes y no constituye, en los documentos disponibles, una posición americana formalizada en forma de un nuevo ultimátum. No obstante, muestra la naturaleza de las discusiones de fondo.

Las autoridades libanesas tienen otra prioridad: preservar la estabilidad interna. El riesgo de enfrentamientos internos sigue siendo un elemento central de su enfoque. Por consiguiente, el Estado procura avanzar sin provocar una confrontación que pueda socavar la paz civil. Es precisamente este método que parece ser parte del desacuerdo con Washington.

En los intercambios denunciados, algunos interlocutores estadounidenses distinguen entre la estabilidad inmediata y la restauración sostenible de la autoridad estatal. Su razonamiento es que mantener la calma sola no puede ser una política a largo plazo. Creen que la soberanía también debe producir cambios tangibles sobre el terreno. Este enfoque sitúa a Beirut ante una difícil ecuación: fortalecer la autoridad del Estado sin causar el enfrentamiento que los funcionarios libaneses tratan de evitar.

Esta presión viene cuando el ejército ya asume importantes responsabilidades en el sur. Debe acompañar el regreso de los habitantes, mantener la seguridad y actuar en zonas afectadas por operaciones militares. Las autoridades libanesas también insisten en la continuación de las operaciones israelíes y sus consecuencias. Por lo tanto, se niegan a permitir que la cuestión de la soberanía se aborde únicamente mediante obligaciones libanesas.

El Sur en el centro del desacuerdo entre Washington y Beirut

La información disponible muestra que el Sur se ha convertido en el campo principal en el que se evalúan los compromisos políticos. Washington quiere ver resultados mensurables. Beirut respondió que la situación no podía separarse de las operaciones israelíes, la presencia israelí en ciertas zonas y la destrucción que complicaba el regreso de los habitantes.

Otro punto de desacuerdo surge en torno a la evaluación de los primeros experimentos realizados en ciertas áreas. According to information reported by visitors to Washington, Israel reported that American officials had been given a negative reading of these experiences. Afirmaba, entre otras cosas, que los miembros y ejecutivos de Hezbollah habían regresado a determinados sectores. El Líbano impugna esta presentación y considera que ciertas afirmaciones israelíes sirven para retrasar el progreso diplomático y mantener la presión militar.

Por consiguiente, la controversia no se limita a los hechos observados sobre el terreno. También se refiere a su interpretación. Para Israel, algunos acontecimientos demostrarían que los mecanismos actuales no son suficientes. Para las autoridades libanesas, las acusaciones israelíes no pueden ser aceptadas sin verificación y no deben convertirse en un pretexto para la continuación de las operaciones.

El propio ejército libanés defendió su acción y rechazó las alegaciones de su papel. Su mandato insiste en la cohesión de la institución, su presencia sobre el terreno y su misión de proteger a todos los libaneses. Esto está más allá de la dimensión militar. Afecta directamente la credibilidad del Estado en una fase en la que sus asociados extranjeros le piden específicamente que fortalezca sus instituciones.

Las preguntas estadounidenses no se limitarían al Sur. Según la misma información tras las escenas, también se harían preguntas sobre las armas en la zona de Beirut. El argumento presentado es diferente: no todas estas armas pueden justificarse por confrontación con Israel. Esta extensión del debate muestra que la cuestión del monopolio de armas es vista por Washington como una cuestión nacional y no como un problema exclusivamente fronterizo.

Por consiguiente, Beirut se enfrenta a dos solicitudes simultáneas. La primera se refiere al control territorial. La segunda se refiere a la reanudación del proceso diplomático con Israel. Estos dos casos están estrechamente vinculados.

Se preveía una octava reunión, pero aún sin un calendario final

La posibilidad de una octava reunión entre el Líbano e Israel es el otro elemento central de los debates. Hay varios informes de un proyecto de nueva reunión, a veces presentado como una tercera reunión en Roma. Se mencionó el comienzo de octubre. Sin embargo, no hay pruebas de que se haya fijado una fecha final.

Esta precaución es importante. La existencia de debates sobre una nueva reunión no significa que se esté celebrando. Continúan las negociaciones y quedan varios obstáculos.

En particular, el objetivo sería evitar que el mecanismo de negociación cayera en una forma de parálisis. Una nueva reunión mantendría abierto el canal entre las partes y reanudaría las cuestiones pendientes. También daría a los Estados Unidos la oportunidad de seguir actuando como intermediario.

Sin embargo, el calendario electoral israelí pesa sobre estos debates. La información reunida de los círculos pertinentes describe un gobierno israelí que está particularmente atento a las consecuencias políticas internas de cualquier concesión o medida que pueda presentarse como retroceso. Las elecciones israelíes se convierten así en un factor adicional en una negociación ya compleja.

Sin embargo, sería excesivo concluir que el proceso se suspendió hasta la elección. Las fuentes disponibles hablan en lugar de obstáculos e incertidumbres. No establecen que se haya adoptado una decisión oficial de congelación.

Una reunión en el Departamento de Estado de los Estados Unidos entre representantes libaneses e israelíes habría ilustrado también la profundidad de las diferencias. According to the information reported, the Israeli side submitted a long series of complaints about what it considers to be Lebanese breaches. Esta lectura ayuda a complicar la organización de una nueva sesión.

En el lado libanés, la apuesta es diferente. Beirut quiere que los debates produzcan resultados sobre cuestiones que afectan directamente su territorio y su población. The authorities point to the cease of operations, the Israeli withdrawal, the return of the inhabitants, the disputed points and the treatment of the question of detainees. Se niegan a que el proceso se reduzca únicamente al examen de las solicitudes de Israel.

La octava reunión posible se toma así entre dos lógicas. Washington está tratando de mantener un mecanismo de discusión. Israel subraya sus preocupaciones en materia de seguridad. El Líbano, por su parte, pide contrapartes concretas que demuestren que el camino diplomático está produciendo resultados.

Asistencia internacional entre apoyo político y nuevos requisitos

Esta negociación añade otra palanca: la ayuda internacional. La información reunida en Washington indica que el apoyo futuro podría vincularse cada vez más a las medidas adoptadas por las autoridades libanesas. Una vez más, esta tendencia notificada debe distinguirse de una sola condición oficial que habría sido anunciada por todos los asociados libaneses.

Sin embargo, el cambio climático aparece en varios casos. Al preparar el apoyo internacional al ejército y las fuerzas de seguridad, el interés de los asociados extranjeros sigue siendo real. Pero los debates ahora también se refieren a lo que el Estado libanés debe lograr.

Francia también parece haber acercado su posición a esta lógica. París apoyó la idea de una movilización internacional para el Líbano y sigue trabajando en la ayuda al ejército. Sin embargo, en la información reunida la ayuda económica está cada vez más vinculada a las reformas y la creación de instituciones.

Este desarrollo es importante para Beirut. Durante mucho tiempo, la comunidad internacional a menudo ha justificado su apoyo por la necesidad de evitar el colapso del país. La lógica que aparece hoy es diferente. Los socios todavía quieren preservar la estabilidad, pero en paralelo exigen resultados institucionales, económicos y de seguridad.

Sin embargo, el Líbano tiene argumentos. Puede recordar las crecientes responsabilidades del ejército, las dificultades económicas, la destrucción en el Sur y el costo de la reconstrucción. También puede señalar que el fortalecimiento del Estado requiere recursos internacionales. Es necesario dotar a una institución que esté pidiendo más recursos para llevar a cabo sus tareas.

Por eso el debate sobre la ayuda se vuelve circular. Los socios piden resultados antes de aumentar su apoyo. Beirut respondió que algunos resultados requerían más apoyo. Todas las negociaciones ahora implican superar esta contradicción.

La reunión con Marco Rubio y la búsqueda de una liberación

Los esfuerzos de Nawaf Salam en los Estados Unidos son particularmente importantes en este contexto. El Primer Ministro trata de situar al Líbano en el centro de las consultas regionales e internacionales. Sus reuniones también deberían permitir la presentación directa de la posición de Beirut sobre la situación en el Sur, el futuro de la presencia y reconstrucción internacionales.

La reunión anunciada con el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio es un momento importante en esta secuencia. Se pretende abordar directamente los archivos en los que se han acumulado las discrepancias. En particular, el objetivo libanés es mantener el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones y evitar que el proceso sea simplemente empujado hacia el calendario israelí.

Beirut también está tratando de convencer a Washington de que una estrategia basada exclusivamente en la presión podría producir el efecto opuesto del que se busca. Las autoridades libanesas deben tener en cuenta un frágil equilibrio interno. Una aceleración impuesta externamente podría alimentar tensiones políticas mientras el Estado busca fortalecer su autoridad.

Sin embargo, Washington tiene sus propias prioridades. La información reportada muestra que la administración estadounidense quiere medir el progreso a través de acciones. Por lo tanto, mantener el diálogo no excluye una mayor presión.

En este contexto, el nuevo encuentro con Israel se convierte en una prueba. Si se mantiene y produce progreso, Beirut podrá defender la idea de que la diplomacia sigue siendo capaz de cambiar la situación sobre el terreno. Si continúan las operaciones militares, las autoridades libanesas tendrán más dificultades para justificar una estrategia de negociación.

Por lo tanto, las estacas superan con creces la fecha de una octava sesión. Se refiere a la credibilidad del propio mecanismo.

Una negociación donde cada partido exige el primer gesto del otro

El principal obstáculo finalmente aparece en el orden de las etapas. Washington quiere medidas concretas del Líbano. Israel vincula sus decisiones de retirada y seguridad a los acontecimientos sobre el terreno. Por el contrario, Beirut considera que es difícil imponer nuevas realidades mientras las operaciones israelíes continúen y no se cumplan los compromisos relativos al territorio libanés.

Así todos esperan un primer gesto del otro.

Para las autoridades libanesas, una retirada israelí y una reducción de las operaciones proporcionarían al Estado un entorno más favorable para fortalecer su autoridad. Para Israel, el fortalecimiento previo de esta autoridad es una condición de seguridad. Para Washington, la pregunta es crear una cadena para conseguir ambos.

Eso es precisamente lo que la octava reunión debe tratar de desbloquear. Su importancia radica no sólo en mantener un canal diplomático. Debe demostrar si todavía existe la posibilidad de organizar medidas paralelas: Avances libaneses sobre el terreno, medidas israelíes a cambio y garantías estadounidenses para evitar nuevas rupturas.

En esta etapa, los documentos disponibles no indican que se haya alcanzado ese compromiso. Por el contrario, muestran posiciones todavía distantes y creciente presión.

El Líbano entra así en un período en que sus asociados ya no parecen estar satisfechos con los compromisos generales. Al mismo tiempo, los funcionarios libaneses quieren evitar que la demanda de aceleración se convierta en un factor de desestabilización interna. Entre estos dos imperativos es ahora una parte esencial de la relación con Washington y la continuación del diálogo con Israel.

La cuestión de la octava reunión cristaliza esta tensión. Su posible celebración a principios de octubre sería una señal de continuidad, pero aún no un avance decisivo. Su aplazamiento prolongado reforzaría las preguntas sobre el futuro del proceso. En ambos casos, el indicador real seguirá siendo el mismo: la capacidad de las negociaciones para producir cambios verificables sobre el terreno, en lugar de una nueva secuencia de reuniones sin efecto inmediato.